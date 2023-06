VfL Bochum: Zwei weitere Testspiele vereinbart - auch gegen Zweitligist

Der VfL Bochum hat zwei weitere Vorbereitungstermine vermeldet. Testspiele mit einem italienischen Erst- und deutschen Zweitligisten wurden vereinbart.

Lange dauert es nicht mehr, ehe die Profis des VfL Bochum in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison starten. In etwas mehr als einer Woche, am 5. Juli, bittet Cheftrainer Thomas Letsch seine Mannschaft zum Trainingsauftakt. Sechs Wochen bleiben ab dann bis zum ersten Spieltag.

Nun haben die Bochumer zwei weitere Termine für die Vorbereitung bekanntgegeben. Zwei Tage, bevor es Ende Juli ins Trainingslager nach Südtirol geht, testet der VfL gegen einen attraktiven Gegner.

Es geht zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Gespielt wird am Freitag, 21. Juli, im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich. Anpfiff ist um 18 Uhr Fans können Stehplatztickets für zehn Euro erwerben. Wie teuer die Sitzplatzkarten sein werden, ist noch offen.

Zugleich vermeldete der Revierklub, dass er während des Trainingslager auf Spezia Calcio treffen wird (Mittwoch, 26. Juli, 18 Uhr). Schon vergangenes Jahr standen die Bochumer dem italienischen Klub, der in der abgelaufenen Saison aus der Serie A abgestiegen ist, gegenüber. Noch ist nicht klar, wo die Partie ausgetragen wird.

Damit hat der VfL nun fünf Testspiele festgezurrt. Ein Gegner für die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld wird noch gesucht.

VfL Bochum: Die Vorbereitungstermine im Überblick

Mittwoch, 5. Juli, 10.30 Uhr: Trainingsauftakt

Dienstag, 11. Juli, 18 Uhr: Testspiel Kickers Emden - VfL Bochum (Stadion Stefansbachtal, Gevelsberg)

Samstag, 15. Juli, 16 Uhr: Testspiel SC Verl - VfL Bochum (Sportclub Arena, Verl)

Freitag, 21. Juli, 18 Uhr: Testspiel Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum (Paul-Janes-Stadion, Düsseldorf)

Sonntag, 23. Juli bis Sonntag, 30. Juli: Trainingslager in der Ferienregion Bruneck (Gais, Südtirol)

Mittwoch, 26. Juli, 18 Uhr: Testspiel Spezia Calcio - VfL Bochum (Ort offen)

Samstag, 29. Juli, 17 Uhr: Testspiel Parma Calcio - VfL Bochum (Ort offen)

Samstag, 5. August: Testspiel geplant (Gegner und Ort offen)

Freitag, 11. August bis Montag, 14. August: 1. Runde DFB-Pokal Arminia Bielefeld - VfL Bochum (noch nicht terminiert)

Freitag, 18. August bis Sonntag, 20. August: 1. Spieltag Bundesliga