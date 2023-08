Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

4. August: Bayern fordert Kane-Entscheidung - Neues Rekordgebot?

Der FC Bayern München hat Tottenham Hotspur in den Verhandlungen um Wunschstürmer Harry Kane angeblich eine Frist gesetzt. Die britische Zeitung „Telegraph“ will erfahren haben, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister die Spurs aufgefordert habe, ein letztes Angebot für den England-Star am Freitag vor Mitternacht zu akzeptieren. Ansonsten würden sich die Bayern nach Alternativen für Kane umsehen. Alle Beteiligten hätten ein Interesse daran, dass das Thema so schnell wie möglich geklärt werde, hieß es.

Nach Informationen des „Telegraph“ erwarten die Spurs mindestens 100 Millionen Euro für ihren Rekordtorschützen. Die Bayern sollen nach Informationen des TV-Senders „Sky“ ihr Angebot noch einmal nachgebessert haben und jetzt die vereinsinterne Rekordsumme von über 100 Millionen Euro für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft bieten.

Für den Fall, dass sich die Clubs nicht einigen, würde Kane seinen laufenden Vertrag in London voraussichtlich erfüllen und könnte Tottenham dann im Sommer 2024 ablösefrei verlassen. Eine vorzeitige Verlängerung seines Kontraktes soll der 30 Jahre alte Angreifer ausgeschlossen haben. Spurs-Eigner Joe Lewis soll wiederum Clubboss Daniel Levy deshalb angewiesen haben, Kane unbedingt jetzt zu verkaufen.

Auch Spurs-Trainer Ange Postecoglou hatte sich für eine baldige Entscheidung ausgesprochen. Die Premier-League-Saison beginnt für die Spurs bereits am 13. August mit einem Auswärtsspiel beim FC Brentford. Sollte Kane den Club verlassen, müsste sich Tottenham um einen Ersatz für seinen Toptorjäger bemühen.

Der FC Bayern startet am 18. August bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Spielzeit. Die Münchner hätten Kane am liebsten schon beim Supercup am Samstag in einer Woche gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig dabei.

4. August: RB-Verteidiger Josko Gvardiol zu Medizincheck in Manchester

Der Rekordtransfer von Josko Gvardiol von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum Champions-League-Gewinner Manchester City ist auf der Zielgeraden. Am Freitag twitterten die Engländer einen Kommentar von Star-Trainer Pep Guardiola, der sich auf den kroatischen Fußball-Nationalspieler freut. „Gvardiol, was für ein schöner Nachname! Er macht gerade einen medizinischen Test. Jeder weiß, dass er hier ist. Hoffentlich können wir das Geschäft in den nächsten Stunden/Tagen abschließen“, zitiert Manchester City Guardiola.

Über den Wechsel wird seit Wochen spekuliert. Der 21-Jährige ist Guardiolas Wunschspieler. Die Sachsen sollen für Gvardiol rund 91,5 Millionen Euro plus Boni erhalten, womit der Verteidiger teuerster Abwehrspieler der Welt werden würde. Gvardiol war 2020 für 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu RB gekommen. Bislang hält Harry Maguire, der 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United ging, die Bestmarke.

4. August: Alonso verlängert seinen Vertrag in Leverkusen um zwei Jahre

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen setzt auch langfristig auf die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Xabi Alonso. Der ehemalige spanische Weltklassespieler hat seinen bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag vor dem Start in die neue Saison um zwei Jahre verlängert. Dies teilte der Club am Freitag mit. Der 41-Jährige wurde im Oktober 2022 als Nachfolger von Gerardo Seoane verpflichtet und führte den Club in der abgelaufenen Saison auf Rang sechs in der Liga und bis ins Halbfinale der Europa League.

4. August: Düren holt Honda

Shoei Honda wechselt aus Japan zum West-Regionalligisten 1. FC Düren.

4. August: Engin aus der Türkei nach Griechenland

Der ehemalige MSV-Duisburg-Profi Ahmet Engin wechselt vom türkischen Klub Kasimpasa Istanbul zu Volos nach Griechenland.

4. August: Rostock leiht Stürmer Perea vom VfB aus

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich kurz nach Saisonstart im Sturmzentrum verstärkt und den Kolumbianer Juan Jose Perea vom Bundesligisten VfB Stuttgart für eine Saison ausgeliehen. Das teilte der Klub am Freitag mit. Perea brachte es für die Schwaben in der abgelaufenen Saison auf 16 Bundesliga-Einsätze.

4. August: M'Bengue von Krefeld nach Baumberg

Die Sportfreunde Baumberg haben Babacar M'Bengue verpflichtet. Zuletzt stand der Innenverteidiger beim KFC Uerdingen unter Vertrag.

4. August: VfL Osnabrück verpflichtet Diakhite vom SV Sandhausen

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Innenverteidiger Oumar Diakhite unter Vertrag genommen. Der 29-jährige Senegalese wechselt vom Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen an die Bremer Brücke. Über die Laufzeit des Vertrags machte der Club am Freitag keine Angaben.

In Sandhausen war Diakhite in der vergangenen Spielzeit auch wegen einer Knöchelverletzung nur zu vier Pflichtspieleinsätzen gekommen. Zuvor hatte der Abwehrspieler 17 Zweitliga-Partien für Eintracht Braunschweig bestritten.

4. August: 1. FC Köln holt dänischen Rechtsverteidiger

Der 1. FC Köln hat Rasmus Carstensen verpflichtet. Der dänische Rechtsverteidiger wird für eine Saison vom belgischen Spitzenklub KRC Genk ausgeliehen. Im Anschluss soll der FC eine Kaufoption besitzen.

4. August: Bornemann nach Cottbus

Timo Bornemann, der die letzten beiden Jahre beim BVB II verbrachte und sich zuletzt beim MSV Duisburg vorstellte, wechselt in die Regionalliga Nordost zum FC Energie Cottbus.

3. August: Ex-Schalker Hoppe wird in die USA verliehen

Er war der Lichtblick in der vorletzten Abstiegssaison des FC Schalke 04: Matthew Hoppe. Doch zwei Jahre, nachdem der 22-Jährige die Königsblauen verlassen hat, nimmt seine Karriere eine weitere Wendung. Hoppe kehrt nach vier Jahren in Europa zurück in seine Heimat und wird künftig für die San Jose Earthquakes in der nordamerikanischen MLS auflaufen. Für den Stürmer ist es bereits die vierte Station nach seinem Abschied aus Gelsenkirchen.

3. August: Yoshida wechselt in die MLS

Mit dem Abstieg des FC Schalke 04 endete auch die Zeit von Maya Yoshida in Gelsenkirchen. Nur beim Klassenerhalt hätte sich der Vertrag des japanischen Abwehrroutiniers verlängert. Gut zwei Monate später ist klar, bei welchem Verein Yoshida seine Karriere fortsetzt. Der 34-Jährige wechselt in die USA und wird künftig für LA Galaxy auflaufen. Der Verein aus dem Süden Kaliforniens ist mit fünf Siegen Rekordmeister Major League Soccer (MLS), steht nach 23 Spieltagen der laufenden Saison allerdings auf dem vorletzten Tabellenplatz der Western Conference.

3. August: Wiesner ist zurück in Verl

Tim Wiesner hat einen neuen Vertrag beim SC Verl unterzeichnet. Der 26-Jährige hatte bereits die vergangene Saison in Verl verbracht. Nach dem Ende der Spielzeit trennten sich die Wege, Wiesner wurde vom Verein verabschiedet. Jetzt ist der gebürtige Dortmunder, der vor einem Jahr vom VfL Osnabrück zum SCV kam und zuvor für Fortuna Düsseldorf spielte, wieder da.

3. August: Weitere Ex-Profis für Bövinghausen

Die Abteilung der Ex-Profis beim TuS Bövinghausen wird durch die beiden Montenegriner Marko Vukovic und Nemanja Kartal vergrößert. Der 27-jährige Flügelspieler Vukovic, der zuletzt in Montengero spielte, kann auf satte 191 Erstligaspiele in seinem Heimatland verweisen. Kartal ist ein 29-jähriger Innenverteidiger und stand in der vergangenen Saison auf den Malediven bei Maziya S&RC sowie in Montenegro bei Rudar Pljevlja unter Vertrag. In seiner Heimat kommt der großgewachsene 1,96-Meter-Mann auf 127 Begegnungen in der höchsten Spielklasse.

3. August: Eintracht bestätigt Wechsel von Torwart Ramaj zu Ajax Amsterdam

Torwart Diant Ramaj verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Dem Vernehmen nach soll der 21 Jahre alte Ersatzkeeper den Hessen eine Ablöse von rund acht Millionen Euro einbringen. Bisher war ein Marktwert von rund 750 000 Euro für ihn taxiert worden.

3. August: Wiesbaden holt Angreifer Kovacevic

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat eine Woche nach dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga in der Offensive nachgelegt. Wie die Hessen mitteilten, kommt Angreifer Franko Kovacevic vom slowenischen Erstligisten NK Domzale. Der 23-Jährige war im Sommer 2019 erstmals nach Deutschland zur TSG Hoffenheim gewechselt, aber dort nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen. In Slowenien erzielte er in der abgelaufenen Liga-Saison zwölf Treffer in 30 Partien.

3. August: Schalke verpflichtet Bayern-Talent

Der FC Schalke 04 wird noch einmal auf dem Transfermarkt tätig. Vom FC Bayern München II wechselt Yusuf Kabadayi auf Leihbasis zu den Königsblauen. Der 19-Jährige hat bereits am Mittwoch den Medizincheck auf Schalke absolviert und wurde am Donnerstag vorgestellt.

3. August: Demirbay wechselt von Leverkusen nach Istanbul

Kerem Demirbay und Bayer Leverkusen gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, wechselt der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul. „Der Wechsel in die Türkei war wegen seiner familiären Wurzeln Kerems ausdrückliches Anliegen“, sagte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Über die Transfermodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Laut Medienberichten erhalten die Leverkusener rund vier Milliionen Euro plus möglicher Boni. Der in Herten geborene Demirbay war 2019 für gut 30 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt und hat für die Werkself 149 Pflichtspiele bestritten, in denen er 15 Treffer erzielte und 30 Torvorlagen beisteuerte.

2. August: VfB Stuttgart verpflichtet Stürmer Undav

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat wie erwartet Stürmer Deniz Undav verpflichtet. Das teilten die Schwaben nach dem bestandenen Medizincheck des 27-Jährigen am Mittwoch mit. Details zum Vertrag nannte der VfB nicht. Der Angreifer kommt aus der Premier League von Brighton & Hove Albion.

Der in Varel bei Oldenburg geborene Undav hatte in einem Interview des „Kicker“ erklärt, sich für die Europameisterschaft 2024 empfehlen zu wollen. Seinen neuen Trainer, Sebastian Hoeneß, kennt er bereits. Hoeneß absolvierte vor seinem Engagement in Stuttgart eine Hospitanz bei Brighton & Hove Albion.

2. August: Ex-Schalker Fraisl nach Dänemark

2022 feierte Martin Fraisl den Aufstieg mit dem FC Schalke 04. Dann wechselte er zu Arminia Bielefeld und stieg mit den Ostwestfalen ab. Jetzt hat der Torhüter aus Österreich einen neuen Verein gefunden: Er wechselt zum FC Midtjylland in die dänische erste Liga. Dort hat er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

2. August: Ex-Leipziger Bernardo wechselt nach Bochum

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den brasilianischen Abwehrspieler Bernardo verpflichtet. Der 28-Jährige kommt von RB Salzburg an die Castroper Straße und erhält einen Vertrag bis 2025. Zur Ablösesumme machten beiden Klubs keine Angabe.

Für Bernardo ist es das zweite Engagement in Deutschland. Von 2016 bis 2018 bestritt der Innenverteidiger 40 Bundesliga-Spiele für RB Leipzig, ehe er für 10 Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion weiterzog.

Auch sein gleichnamiger Vater ist in Deutschland bekannt: Bernardo senior spielte in der Saison 1991/92 mit seinem Landsmann Mazinho für Bayern München - allerdings nur viermal in der Bundesliga.

2. August: Altglienicke angelt sich Gogia

Nach seiner Vertragsauflösung bei Dynamo Dresden wechselt Akaki Gogia zum Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke.

2. August: Stevens wechselt nach Meerbusch

Jannik Stevens, zuletzt SV Straelen, hat sich dem TSV Meerbusch angeschlossen.

2. August: Leipzigs Silva auf Leihbasis nach San Sebastian

Fußball-Bundesligist RB Leipzig bestreitet die kommende Saison ohne Angreifer Andre Silva. Der DFB-Pokalsieger verleiht den 27-jährigen Portugiesen für ein Jahr an den spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad aus San Sebastian. Das teilte RB am Mittwoch mit.

Silva war vor zwei Jahren für 23 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zu den Sachsen gewechselt, erfüllte die Erwartungen bislang aber nicht vollends. Sein Vertrag bei RB läuft bis 2026.

2. August: Neuer Torwart für Kray

Der FC Kray hat für seinen Landesliga-Kader einen weiteren Neuzugang präsentiert. Direkt aus Japan, wo er für die Shizuoka Sangyo University gespielt hat, verstärkt der 20-jährige Torwart Mitsuki Nagaya ab sofort das Team von Trainer Sebastian Amendt.

2. August: Bericht: Undav vor Wechsel zum VfB Stuttgart

Deniz Undav steht einem Medienbericht zufolge vor einer Leihe zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der Angreifer des englischen Vereins Brighton & Hove Albion soll nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky großes Interesse haben, sich den Schwaben anzuschließen. Demnach habe der VfB mit Undav eine mündliche Einigung erzielt, jedoch noch nicht mit den Verantwortlichen des Premier-League-Clubs.

Zwei andere Spieler könnten Stuttgart indes verlassen. Innenverteidiger Hiroki Ito soll nach einem Bericht von Sport1 bei Ajax Amsterdam auf der Liste stehen. Dort ist der frühere VfB-Sportdirektor Sven Mislintat inzwischen tätig. „In unseren sportlichen Planungen ist Hiroki Ito ein zentraler und fester Bestandteil. Ich sehe derzeit rein gar nichts, was uns davon Abstand nehmen ließe“, hatte Mislintats Nachfolger Fabian Wohlgemuth kürzlich in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ gesagt. Auch Konstantinos Mavropanos wird mit einem anderen Club in Verbindung gebracht, dem italienischen Meister SSC Neapel.

2. August: Wolfsburg will Brasilianer Rogerio

Der VfL Wolfsburg wird auf der Linksverteidiger-Position wohl nicht auf den deutschen Nationalspieler Robin Gosens zurückgreifen. Laut der italienischen Ausgabe des Pay-TV-Senders Sky steht ein Wechsel des Brasilianers Rogerio vom italienischen Club US Sassuolo zum Fußball-Bundesligisten bevor. Sky zitierte den Sassuolo-Vorstandsvorsitzenden Giovanni Carnevali, der auf einen schnellen Abschluss hofft: „Wir sind an einem guten Punkt, wir werden sehen, ob er eine Einigung mit Wolfsburg erzielen wird.“ Auch der Transferexperte Fabrizio Romano berichtete über die Einigung beider Clubs.

Wolfsburg hatte zuletzt mit Gosens verhandelt. Der Abwehrspieler von Sassuolos Konkurrent Inter Mailand hatte jedoch auch erklärt, in Mailand bleiben zu wollen. Die Verhandlungen sollen dann nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten dennoch fortgesetzt worden sein. Auch Wolfsburgs Bundesliga-Rivale Union Berlin soll Interesse am 29-Jährigen zeigen.

1. August: Santana nach Büderich

Sebastian Santana, der zuletzt vereinslos war, verstärkt Oberliga-Niederrhein-Aufsteiger FC Büderich.

1. August: Düren holt Dulleck

Der 1. FC Düren hat Patrick Dulleck (SSV Ulm) verpflichtet.

1. August: Italiens Torwart-Oldie Buffon vor Karriereende

Der langjährige Weltklasse-Torhüter Gianluigi Buffon steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor dem Karriereende. Der Italiener werde in den nächsten Tagen seinen sofortigen Abschied als aktiver Fußballprofi verkünden, meldeten am Dienstag unter anderem die Zeitungen „Gazzetta dello Sport“, „Corriere della Sera“ und „Tuttosport“ auf ihren Internetseiten sowie die Nachrichtenagentur Ansa. Demnach verhandle der Berater des inzwischen 45-Jährigen in dieser Woche mit dem Zweitligisten Parma Calcio um eine Auflösung des Vertrages, der noch bis 2024 läuft.

Den Berichten zufolge winkt dem Weltmeister von 2006 künftig ein Job bei der Nationalmannschaft als Delegationschef. Jene Aufgabe hatte zuletzt Gianluca Vialli ausgeübt, ehe der Ex-Profi Anfang 2023 wegen den Folgen einer Krebserkrankung starb.

Buffon war einer der besten Torhüter dieses Jahrtausends und krönte seine Karriere 2006 mit dem Gewinn des WM-Titels in Berlin. Der Schlussmann stand den Großteil seiner fast drei Jahrzehnte währenden Profikarriere bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin unter Vertrag - mit den Norditalienern gewann er unter anderem zehnmal den Titel in der Serie A und stand dreimal im Champions-League-Finale. Seit Sommer 2021 spielte er wieder für Parma, wo er in den 90er-Jahren seine Karriere begonnen hatte.

1. August: Mane verlässt den FC Bayern

Sadio Mane verlässt den FC Bayern in Richtung Saudi-Arabien. Es ist das Ende eines millionenschweren Missverständnisses.

Es ist nicht allzu lange her, da platzte die Führungsetage des FC Bayern fast vor Stolz. „An ihm“, sagte der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der Präsentation des Münchner Königstransfers Sadio Mane im Juni 2022 strahlend, „werden wir sehr viel Freude haben“. Nur etwas mehr als ein Jahr später ist die Ernüchterung in München groß - und Mane schon wieder weg.

Am Dienstag gab der FC Bayern den Abgang des Senegalesen bekannt. Mane wechselt wie erwartet zum saudischen Erstligisten Al-Nassr. Der Klub um Cristiano Ronaldo zahlt laut Medienberichten eine Ablöse von knapp 30 Millionen Euro für den 31-Jährigen, der in der Wüste 40 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen soll.

Für den deutschen Rekordmeister endet damit ein millionenschweres Missverständnis. „Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht“, hatte auch Mane schon zuvor tief enttäuscht bei Sky zugegeben: „Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen.“

1. August: Bochum wohl heiß auf Bernardo

Wie das Portal "vfl-magazin" berichtet, hat der Bundesligist VfL Bochum diesen gesuchten Innenverteidiger auch gefunden. Schon im Sommer-Trainingslager des VfL hieß es, dass die Bochumer an einem Salzburger Spieler dran sein sollen. Jetzt ist klar: Es soll sich um Bernardo handeln.

Bernardo wird den Kennern der Fußball-Bundesliga kein unbekannter Name sein. Denn der Südamerikaner kommt immerhin auf 40 Einsätze für RB Leipzig. Diese stammen aus den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18. Im Sommer 2018 wechselte er dann zu Brighton in die englische Premier League und unterschrieb einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2022. In zweieinhalb Jahren in Brighton kam er zu 39 Einsätzen in der Premier League.

Interessant: 2021 ging er nach Salzburg zurück. Bei RB steht er noch bis zum Sommer 2024 unter Vertrag. Der VfL wird sich Bernardo also etwas kosten lassen. Es dürfte sich um eine Summe im niedrigen Millionenbereich handeln.

1. August: RWE II mit sechs Verstärkungen

Die Stürmer Sam Soltani und Emre Kilic kommen vom SV Rhenania Bottrop, Leon Willemsen wechselt vom SV Schonnebeck an die Hafenstraße und Burak Bahdir (VfB Frohnhausen) sowie Maurice Müller (SV Burgaltendorf) und Abou Touré (Alemannia Essen) haben sich ebenfalls Rot-Weiss Essen II angeschlossen.

1. August: Schalke verleiht Aydin an Trabzonspor

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat Mehmet Can Aydin an den türkischen Erstligisten Trabzonspor verliehen. Die einjährige Leihe inklusive Kaufoption in unbekannter Höhe verkündete der Klub am Dienstag. Der 21 Jahre alte Außenverteidiger trägt seit 2014 das Trikot der Schalker und absolvierte für die Profis bislang 43 Pflichtspiele.

1. August: Elversberg leiht Verteidiger Jäkel aus Leipzig

Aufsteiger SV Elversberg verstärkt für sein Premierenjahr in der 2. Fußball-Bundesliga seine Defensive mit Frederik Jäkel von RB Leipzig. Wie die Saarländer mitteilten, kommt der 22 Jahre alte Innenverteidiger für die kommende Saison auf Leihbasis.

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler absolvierte für Leipzig allerdings noch kein Pflichtspiel, seit 2020 spielte Jäkel bereits auf Leihbasis für KV Oostende in Belgien und in der 2. Bundesliga bei Arminia Bielefeld.

„Frederik bringt großes Potenzial mit, er hat sich in den vergangenen Jahren als Defensivtalent bereits sehr stark entwickelt. Als großgewachsener, robuster und schneller Innenverteidiger wird er eine Bereicherung für unser Team sein“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

1. August: VfB leiht Beyaz zu Hatayspor aus

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart verleiht den 19 Jahre alten Ömer Beyaz für ein Jahr an den türkischen Süper-Lig-Klub Hatayspor. Der Mittelfeldspieler war 2021 von Fenerbahce Istanbul zum VfB gewechselt und hatte schon in der vergangenen Saison bei Zweitligist 1. FC Magdeburg gespielt.

„Für Ömer ist dieser Schritt absolut sinnvoll. Bei Hatayspor hat er die Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten, was in seinem Alter besonders wichtig ist“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

1. August: Flick wechselt endgültig von Schalke nach Nürnberg

Florian Flick verlässt endgültig den FC Schalke 04 und wechselt zum Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison an den Fußball-Zweitligisten verliehen. „Da die Konkurrenzsituation bei uns im zentralen Mittelfeld nach wie vor groß ist, haben wir gemeinsam eine Lösung gesucht und gefunden“, sagte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann am Dienstag. Medienberichten zufolge einigten sich die Vereine auf eine Ablöse von rund 450 000 Euro. Flick, der noch einen Mittelfußbruch auskuriert, unterschrieb beim „Club“ einen langfristigen Vertrag.

1. August: Mainz gibt Verteidiger Pierre-Gabriel endgültig ab

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 gibt Abwehrspieler Ronael Pierre-Gabriel nach einigen Leihjahren endgültig ab. Wie die Rheinhessen mitteilten, wechselt der 25-Jährige in die französische Ligue 1 zum FC Nantes. Pierre-Gabriel hatte in seiner Premierensaison in Deutschland 2019/20 acht Pflichtspiele für Mainz bestritten. Ab Sommer 2020 folgten Leihen zu Stade Brest, Racing Straßburg und zuletzt an Espanyol Barcelona.

1. August: Hertha BSC holt Stürmer Haris Tabakovic

Hertha BSC hat sich im Angriff noch einmal verstärkt. Der Fußball-Zweitligist holt Haris Tabakovic von Austria Wien, wie der Club am Dienstag mitteilte. Der Stürmer bekommt einen Vertrag bis 2026. Über eine mögliche Ablöse machten die Berliner wie üblich keine Angaben. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über den sich anbahnenden Transfer berichtet. Demnach soll Hertha eine Ausstiegsklausel in Höhe einer mittleren sechsstelligen Summe im Vertrag des 29 Jahre alte Schweizers gezogen haben.

Hertha-Trainer Pal Dardai bekommt damit die geforderte Verstärkung im Angriff. Der Ungar hatte nach dem 0:1 bei Fortuna Düsseldorf zum Zweitligaauftakt am Samstag Bedarf angemeldet. „Wir brauchen einen Knipser, wir brauchen Tore“, sagte er. Hertha hat bereits den ablösefreien Stürmer Smail Prevljak von KAS Eupen geholt, der allerdings noch einen Fitnessrückstand hat. Der 1,94 Meter große Tabakovic erzielte in der vergangenen Saison in 39 Pflichtspielen 19 Tore für Austria.

1. August: Leihe mit Kaufpflicht: Morten Thorsby verlässt Union Berlin

mittelfeldspieler Morten Thorsby verlässt Union Berlin in Richtung Italien. Der 27-Jährige werde für die kommende Saison an den Erstligisten CFC Genua verliehen, wie der Champions-League-Teilnehmer am Dienstag mitteilte. Beide Clubs vereinbarten im Zuge der Verhandlungen auch eine Kaufpflicht. Weitere Details dazu nannten die Köpenicker nicht. Der Norweger war erst im vergangenen Sommer vom Stadtrivalen des CFC, Sampdoria Genua, nach Berlin gekommen.

1. August: Neue Nummer zwei für den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat Philipp Pentke als Nummer zwei hinter Keeper Marvin Schwäbe verpflichtet. Der 38-jährige Torhüter unterschrieb am Montagabend einen Jahresvertrag beim FC.

FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Philipp hat in den letzten drei Wochen im Training gezeigt, dass er unser Anforderungsprofil erfüllt. Unabhängig davon, dass er seine Qualität im Laufe seiner Karriere sowohl als Nummer eins als auch als zuverlässige Nummer zwei auf Bundesliga-Niveau hinreichend unter Beweis gestellt hat, hat er uns durch starke Trainingsleistungen bestätigt, dass er dieses Leistungsniveau auch mit mittlerweile 38 Jahren immer noch abrufen kann. Dazu bekommen wir einen richtig guten Typ mit viel Erfahrung, der charakterlich in unsere Mannschaft passt und sich von Anfang an direkt integriert hat."

31. Juli: Ex-WSV-Torhüter in den Südwesten

Die bis zuletzt offene Zukunft von Wuppertal-Abgang Franz Langhoff ist geklärt. Der 23-Jährige wechselt in die Südwest-Staffel der Regionalliga und schließt sich Hessen Kassel an. Beim KSV erhält der Torhüter einen Vertrag für die kommende Saison.

31. Juli: Vertragsauflösung in Gütersloh

Der FC Gütersloh und Stürmer Dimitrios Nemtsis haben sich auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrags geeinigt. Das teilte der Verein am Montag mit. "Der FCG dankt Dimi für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für die weitere Zukunft", heißt es. Der neue Verein des 26-Jährigen steht bereits fest. Nemtsis wechselt zum Westfalenligisten Preußen Espelkamp.

31. Juli: Klopp lacht über Mbappé-Spekulationen

Jürgen Klopp hat ein angebliches Interesse des FC Liverpool an Fußball-Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain dementiert. „Wir lachen darüber“, sagte der deutsche Trainer nach Angaben des Portals „The Athletic“ vom Montag. Mbappé sei zwar ein wirklich guter Spieler. „Aber die finanziellen Rahmenbedingungen passen nicht für uns“, stellte der 56-Jährige klar. „Ich möchte die Story nicht kaputt machen, aber soweit ich weiß, ist da nichts dran. Es sei denn, irgendwer anders vom Club bereitet etwas vor und will mich überraschen“, sagte Klopp weiter. Das wäre aber das erste Mal in den acht Jahren, in denen er bei Liverpool sei. Medien hatten zuvor berichtet, neben Liverpool seien der FC Chelsea und der FC Barcelona an einer Ausleihe von Mbappé interessiert.

31. Juli: Dynamo Dresden löst Vertrag von Akaki Gogia auf

Dynamo Dresden und Akaki Gogia gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Drittligist am Montag bekannt gab, wurde der ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 laufende Vertrag mit dem 31-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. „Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Akaki Gogia für sein Engagement bei der Sportgemeinschaft. Sicherlich haben sowohl er als auch wir uns seine Rückkehr im vergangenen Jahr hierher anders vorgestellt. Dennoch ging er zu jeder Zeit vorbildlich mit der schwierigen Situation um und stellte sich in den Dienst der Mannschaft“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Dynamo Dresden und Akaki Gogia gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Drittligist am Montag bekannt gab, wurde der ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 laufende Vertrag mit dem 31-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. „Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Akaki Gogia für sein Engagement bei der Sportgemeinschaft. Sicherlich haben sowohl er als auch wir uns seine Rückkehr im vergangenen Jahr hierher anders vorgestellt. Dennoch ging er zu jeder Zeit vorbildlich mit der schwierigen Situation um und stellte sich in den Dienst der Mannschaft“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Gogia war bereits von 2016 bis 2017 für die Schwarz-Gelben aktiv. Damals gelangen ihm in 20 Ligaspielen zehn Tore und zwei Assists. Nach seiner Rückkehr im August des vergangenen Jahres vom FC Zürich konnte der offensive Mittelfeldspieler nicht an diese Quote anknüpfen. In zwölf Partien in der 3. Liga sowie zwei weiteren Spielen im Sachsenpokal blieb der 31-Jährige ohne Torbeteiligung.

31. Juli: Mönchengladbach holt Abwehrspieler Wöber aus England

Borussia Mönchengladbach hat in Maximilian Wöber einen weiteren Abwehrspieler für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 25-jährige Österreicher wechselt auf Leihbasis für ein Jahr vom englischen Club Leeds United, den mittlerweile Gladbachs Ex-Trainer Daniel Farke trainiert. Wöber ist der siebte Sommer-Zugang der Gladbacher, neben Fabio Chiarodia und Lukas Ullrich ist er der dritte neue Abwehrspieler.

„Die Erfahrung, die Max bei seinen bisherigen Vereinen, aber auch in der österreichischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau gesammelt hat, wird unserer jungen Mannschaft guttun. Als Linksfuß ist er auch in taktischer Hinsicht ein echter Zugewinn und kann sowohl in der Innenverteidigung, aber auch auf der linken Seite eingesetzt werden“, sagte Borussias Manager Roland Virkus. „Es ist eine extrem reizvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, sagte Wöber, der nach seinem Wechsel zur Rückrunde von RB Salzburg zu Leeds den Abstieg aus der Premier League nicht verhindern konnte.

30. Juli: Schalke-Profi Florian Flick vor Wechsel zu Nürnberg

Wie Sky berichtet, wird Schalke-Profi Florian Flick Anfang kommender Woche beim Ligarivalen 1. FC Nürnberg unterschreiben.

29. Juli: Luis Suárez verlässt Traditionsklub Porto Alegre wieder

Uruguays Rekordtorschütze Luis Suárez verlässt den brasilianischen Traditionsclub Grêmio Porto Alegre nach dieser Saison wieder. „Ich habe mich körperlich stark genug gefühlt, um zwei Jahre zu bleiben, darum habe ich den Verein gebeten“, sagte der 36 Jahre alte Suárez bei einer Pressekonferenz, wie das brasilianische Sportportal „Globoesporte“ am Samstag berichtete. Aber er müsse ehrlich sein mit sich, mit seinem Körper, mit dem Club. „Im kommenden Jahr werde ich Grêmio wegen der Intensität des brasilianischen Fußballs nicht das bringen können, was man von mir erwartet.“

29. Juli: Cavani verlässt Spanien

Der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia hat überraschend den Vertrag mit Stürmerstar Edinson Cavani (36) nach nur einem Jahr wieder aufgelöst. Das teilte der Klub am Samstag mit. Die Auflösung sei „einvernehmlich“ geschehen. Der Uruguayer, der bei Valencia noch einen Vertrag bis Juni 2024 hatte, wechselt zum argentinischen Traditionsklub Boca Juniors.

29. Juli: Ex-Münchner James heuert bei Sao Paulo an

Die Welttournee des einstigen WM-Torschützenkönigs und Bayern-Profis James geht weiter: Der zuletzt vereinslose Kolumbianer hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim brasilianischen Traditions-Erstligisten FC Sao Paulo unterschrieben. Der 32-Jährige macht damit seit seinem Abschied aus der Heimat als Teenager im neunten Land Station.

James war von 2017 bis 2019 von Real Madrid, das einst 75 Millionen Euro für den Offensivspieler an AS Monaco zahlte, an den FC Bayern ausgeliehen worden. Die Münchner verzichteten allerdings auf einen Kauf, obwohl James (43 Bundesliga-Spiele/14 Tore, 15 Vorlagen) vor allem unter Trainer Jupp Heynckes stark spielte.

Zuvor hatte der Star der WM 2014 in Argentinien (CA Banfield) und Portugal (FC Porto) gespielt. Nach seinem Engagement in München folgten Stationen in England (FC Everton), Katar (Al-Rayyan) und Griechenland (Olympiakos Piräus). Die Erwartungen erfüllte er dabei nur selten.

29. Juli: Ex-Schalker Palsson wechselt nach Belgien

Vor rund einem Jahr verließ Victor Palsson den FC Schalke 04 in Richtung Nordamerika. Nun ist der 32 Jahre alte Isländer zurück in Europa. Palsson wechselt von DC United zu KAS Eupen. Beim belgischen Erstligisten hat er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Dort trifft Palsson auf einen früheren Bundesliga-Trainer: Florian Kohfeldt (Werder Bremen, VfL Wolfsburg) steht seit diesem Sommer beim grenznahen Klub an der Seitenlinie.

29. Juli: Brumme unterschreibt bei Rot-Weiss Essen

Was sich bereits angedeutet hatte, ist jetzt offiziell: Rot-Weiss Essen verpflichtet Mittelfeldspieler Lucas Brumme. Der 23-jährige Linksfuß konnte im Probetraining die RWE-Verantwortlichen um Trainer Christoph Dabrowski überzeugen und hat seine Unterschrift unter einen bis 2024 gültigen Vertrag gesetzt. Hier gibt es die Stimmen dazu.

29. Juli: Nächstes Talent für den 1. FC Düren

Regionalligist 1. FC Düren hat den nächsten Neuzugang vorgestellt. Bei der Mannschaft von Trainer Boris Schommers hat Jan Ecke einen Vertrag unterschrieben. Der 19-Jährige kommt aus der Jugend von Bayer Leverkusen.

28. Juli: Felix Göttlicher verlässt Erzgebirge Aue

Felix Göttlicher verlässt vorzeitig den Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Wie der Verein am Freitagabend bekannt gab, wurde der bis 2025 gültige Vertrag beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger wechselt zum Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen.

28. Juli: Medien: Wechsel von Mané zu Ronaldo-Klub steht bevor

Sadio Manés Wechsel vom FC Bayern München zum saudischen Club Al-Nassr rückt Medienberichten zufolge immer näher. Wie unter anderem der TV-Sender Sky und Transfer-Experte Fabrizio Romano am Freitag berichteten, müssen nur noch letzte Details geklärt werden. Demnach soll Manés Berater Björn Bezemer an diesem Samstag in Tokio eintreffen, um den Transfer des Senegalesen zum Club von Cristiano Ronaldo abzuwickeln. Al-Nassr soll Mané ein Traumgehalt anbieten. Spekuliert wird außerdem über eine Ablösesumme von über 30 Millionen Euro. Damit würden die Münchner in etwa die Summe erhalten, die sie vor einem Jahr nach England überwiesen hatten.

28. Juli: Neuhaus verlängert bei Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat den 2024 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Florian Neuhaus vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

„Flo kam als talentierter, junger Spieler zu uns und hat sich hier zu einem gestandenen Bundesligaspieler mit Nationalmannschafts-Erfahrung entwickelt“, sagt Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport. „Ein typischer Borussia-Spieler also. Wir freuen uns, dass er sich mit seiner Vertragsunterschrift klar zu uns bekannt hat und dass uns seine fußballerische Klasse erhalten bleibt.“

28. Juli: Leipzig verlängert mit Trainer Rose vorzeitig

DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Trainer Marco Rose setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit längerfristig fort. Der gebürtige Leipziger verlängerte seinen bis 2024 gültigen Vertrag beim Champions-League-Starter vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2025. Rose hatte die Sachsen im vergangenen September übernommen und zum Pokalsieg sowie in die Königsklasse geführt.

Der 46-jährige Rose muss nun allerdings einen größeren Umbruch bei den Leipzigern händeln. In den Starspielern Christopher Nkunku (FC Chelsea) und Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) verließen wichtige Stützen den Klub, dafür kamen in Lois Openda (RC Lens), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald (beide RB Salzburg) Spieler mit reichlich Potenzial.

28. Juli: Steven Skrzybski verlängert bis 2026 bei Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat zwei Tage vor dem Start in die neue Saison eine wichtige Personalentscheidung verkündet. Wie der Club am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit Steven Skrzybski vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der 30 Jahre alte Angreifer spielt seit 2021 für die „Störche“ und war in der abgelaufenen Serie mit 15 Treffern hinter Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim/25) und Robert Glatzel (Hamburger SV/19) der drittbeste Torschütze der Liga.

„Wir wissen, dass Steven mit seiner Leistung und seinen Toren in der vergangenen Saison Begehrlichkeiten geweckt hat. Darum haben wir früh das Gespräch gesucht und sind stets offen miteinander umgegangen“, sagte Kiels Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. Skrzybski selbst ergänzte: „Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich hier in Kiel pudelwohl fühle. Sportlich, aber auch privat. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainer waren von Anfang an offen und zielführend.“ Die Norddeutschen starten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in die neue Spielzeit. Erste Aufgabe ist das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig.

27. Juli: Oberliga-Aufsteiger Büderich holt irisches Talent

Zweieinhalb Wochen vor dem Start der neuen Saison in der Oberliga Niederrhein hat sich Aufsteiger FC Büderich erneut verstärkt - und zwar mit einem internationalen Neuzugang. O'Neil Alli wird künftig das Trikot des Vereins aus Meerbusch tragen. Der 20 Jahre alte Offensivspieler stammt aus Irland und war laut der Datenbank von transfermarkt.de in der vergangenen Zeit ohne Verein.

27. Juli: Offensiv-Verstärkung für Rot Weiss Ahlen

Zwei Tage vor dem Saisonstart beim SV Rödinghausen hat Rot Weiss Ahlen seine Offensive abermals verstärkt. Exaucé Andzouana wechselt an die Werse. Der 30-Jährige verbrachte die vergangene Saison bei Alemannia Aachen und war in den letzten Wochen vereinslos.

27. Juli: Bövinghausen verpflichtet neuen Torhüter

Der TuS Bövinghausen hat zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart einen neuen Torhüter unter Vertrag genommen. Veith Walde wechselt zu den Dortmundern. Der 21-Jährige spielte in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft von Preußen Münster und feierte die Vizemeistermeisterschaft in der Oberliga Westfalen.

27. Juli: Neuzugang für den VfB Homberg

Zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart in der Oberliga Niederrhein hat der VfB Homberg einen weiteren Neuzugang präsentiert. Mit Nick Noah Redam wechselt ein Youngster an den Rheindeich. Der 19-Jährige spielte zuletzt für die A-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen. Homberg wird seine erste Station im Seniorenbereich sein. "Wir begrüßen Nick Noah Redam herzlich und wünschen ihm eine verletzungsfreie, sportlich erfolgreiche und rundum angenehme Zeit im gelb-schwarzen Trikot", teilten die Duisburger mit.

27. Juli: Hoffenheim verleiht Bruun Larsen nach England

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Offensivspieler Jacob Bruun Larsen an den englischen Erstligisten FC Burnley ausgeliehen. Der 24-Jährige soll zunächst für ein Jahr beim Premier-League-Aufsteiger spielen, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Bei der TSG wurde Bruun Larsens Vertrag zudem bis 30. Juni 2025 verlängert.

„Jacob ist ein hochveranlagter Offensivspieler, der unglaublich viel Talent mitbringt. Es ist bedauerlich, dass ein derart begabter Spieler in den vergangenen Jahren sein Potenzial immer nur ansatzweise zeigen konnte“, sagte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen. Man sei mit dem Spieler zum „gemeinsamen Entschluss gekommen, dass Jacob eine sportliche Luftveränderung guttun würde“.

Helfen soll Bruun Larsen auch Burnleys Trainer Vincent Kompany, mit dem der Däne bereits beim RSC Anderlecht zusammengearbeitet hatte. In der Premier League erwartet Bruun Larsen direkt ein sportlicher Höhepunkt: Am 11. August eröffnet Burnley gegen Champions-League-Sieger Manchester City die neue Spielzeit.

27. Juli: Union verpflichtet Hollerbach

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den nächsten Transfer getätigt. Der Champions-League-Starter sicherte sich die Dienste von Offensivspieler Benedict Hollerbach. Der 22-Jährige kommt vom Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, über die Laufzeit des Vertrags machte der Klub keine Angaben. An Hollerbach war auch der 1. FC Köln sehr interessiert gewesen.

„Der große Sprung aus der 3. Liga hin zu uns ist allen bewusst. Dennoch sind wir überzeugt, dass Benedict mit seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins, seiner Schnelligkeit und Zielstrebigkeit gut in unser Spielsystem passt und uns in der Zukunft viel Freude bereiten kann“, sagte Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Hollerbach sprach von der Erfüllung seines Bundesliga-Traums: „Das war immer mein Ziel, und jetzt will ich alles dafür geben, dass ich meine Entwicklung erfolgreich fortsetzen und mich in den Dienst der Mannschaft stellen kann.“

26. Juli: Fix: Bayern verleiht Torhüter-Talent nach Münster

Torhüter-Talent Johannes Schenk wird in der kommenden Spielzeit bei Drittligist Preußen Münster spielen. Der 20-Jährige kommt von Rekordmeister FC Bayern, wo er zuletzt die Nummer drei war. Das gab der FCB bekannt. In der abgelaufenen Saison saß er in sechs Bundesligaspielen auf der Bank. Vor der Leihe nach Münster verlängerte der Rekordmeister seinen Vertrag um ein Jahr bis Juni 2025.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, sagte in der Vereinsmitteilung: „Johannes Schenk hat sich seit seinem Wechsel als junger Spieler an unseren FC Bayern Campus kontinuierlich entwickelt. Für seinen nächsten Schritt braucht er nun regelmäßige Einsätze im Profibereich, daher haben wir uns für das Leihgeschäft mit Preußen Münster entschlossen. Wir werden seinen Weg genau verfolgen.“

26. Juli: Ex-Schalker Schwolow wechselt innerhalb Berlins

Torhüter Alexander Schwolow komplettiert in der neuen Saison das Torhüter-team von Champions League-Teilnehmer Union Berlin. Das gaben die Eisernen bekannt. Zuletzt stand Schwolow bei Stadtrivale Hertha BSC unter Vertrag, wurde allerdings an Schalke 04 verliehen. Nach einigen Patzern verlor er den Platz zwischen den Pfosten an Ralf Fährmann, sein Vertrag bei der Hertha wurde einvernehmlich aufgelöst.

26. Juli: RWO nimmt Testspieler Niemeyer unter Vertrag

Nach dem 5:0-Sieg von Rot-Weiß Oberhausen gegen den SV Sonsbeck im letzten Testspiel vor dem Regionalliga-Start am Dienstagabend hatte sich Trainer Jörn Nowak bedeckt gehalten, was eine Verpflichtung von Testspieler Michel Niemeyer angeht. Tags darauf schufen die Kleeblätter dann Fakten - sie haben den 27-Jährigen fest unter Vertrag genommen. Niemeyer verbrachte die vergangenen beiden Jahre beim Drittligisten Rot-Weiss Essen. Verletzungsbedingt kam er allerdings nur zu sechs Einsätzen für RWE.

26. Juli: Gütersloh leiht Drittliga-Stürmer aus

Vor dem Saisonstart gegen Mitaufsteiger SC Paderborn II am Sonntag (14 Uhr, RS-Liveticker) hat der FC Gütersloh erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Neu-Regionalligist verstärkt sich mit einem Stürmer aus der 3. Liga: Eduard Probst wechselt innerhalb von Ostwestfalen den Verein und kommt vom SC Verl leihweise in den Heidewald - über weitere Details des Deals haben die Vereine Stillschweigen vereinbart.

26. Juli: Neuer Torhüter für Aachen

Zwei Tage vor dem Auftakt-Knaller gegen den Wuppertaler SV (Freitag, 19.30 Uhr) hat sich Regionalligist Alemannia Aachen abermals verstärkt. Mit Radomir Novakovic wechselt ein neuer Torhüter an den Tivoli.

26. Juli: Otto wechselt nach Sandhausen

Stürmer David Otto hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli aufgelöst und ist zum Drittligisten SV Sandhausen gewechselt. Der 24-Jährige kam in der vergangenen Saison auf 29 Pflichtspieleinsätze für die Hamburger, dabei erzielte er drei Tore.

26. Juli: Eintrachts Sow vor Wechsel zu Lazio Rom

Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Djibril Sow zieht es offenbar nach Italien. Laut der Zeitung Corriere della Sera befinden sich die Verhandlungen zwischen dem italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom und der Eintracht in der finalen Phase. Der 26-Jährige, ein Wunschkandidat von Lazios Trainer Maurizio Sarri, soll einen bis 30. Juni 2028 laufenden Vertrag unterzeichnen. 16 Millionen Euro will der Hauptstadtklub für Sow, der bei Lazio zwei Millionen Euro netto pro Saison verdienen soll, als Ablöse zahlen.

26. Juli: VfL Osnabrück holt Stürmer John Verhoek aus Rostock

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat John Verhoek verpflichtet. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 34 Jahre alte Stürmer kommt vom Liga-Konkurrenten Hansa Rostock zum Aufsteiger. Dort hatte der Niederländer einen Tag zuvor seinen bis 2024 laufenden Vertrag aufgelöst. Nach vier Jahren in Rostock spielte er in den Plänen von Trainer Alois Schwartz keine Rolle mehr und war zu Beginn der Vorbereitung in die U23 versetzt worden. Über die Laufzeit seines Kontrakts beim VfL machten die Osnabrücker keine Angaben.

Verhoek war mit den Rostockern 2021 in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hatte mit seinen 17 Toren maßgeblichen Anteil am Klassenverbleib in der darauffolgenden Saison. In der vergangenen Spielzeit traf er nur zweimal.

26. Juli: Hertha trennt sich von Torhüter Schwolow

Fußball-Zweitligist Hertha BSC und Torhüter Alexander Schwolow gehen künftig getrennte Wege. Wie der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch mitteilte, verständigten sich beide Seiten auf eine vorzeitige Auflösung des bis 2025 gültigen Vertrags. Schwolow war 2020 vom SC Freiburg nach Berlin gewechselt, schaffte es jedoch nie zur unumstrittenen Nummer eins. In der vergangenen Saison war der 31-Jährige an Schalke 04 ausgeliehen gewesen.

26. Juli: Mane-Transfer nach Saudi-Arabien wird konkreter

Der Transfer von Angreifer Sadio Mane von Bayern München nach Saudi-Arabien wird konkreter. Nach Informationen von Sky trifft sich Manes Berater Björn Bezemer in dieser Woche am Rande der Asienreise des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit Vertretern des interessierten Klubs Al-Nassr.

25. Juli: Hallescher FC holt flexiblen Offensivspieler Marco Wolf aus Stuttgart

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat am Dienstag Marco Wolf verpflichtet. Der 22-Jährige, der flexibel offensiv einsetzbar ist, war bereits als Probespieler mit im Trainingslager in Polen gewesen. Über die Vertragslaufzeit machte der HFC am Dienstag keine Angaben.

25. Juli: Vonic unterschreibt bei Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen ist auf der Suche nach einem weiteren Angreifer fündig geworden. Leonardo Vonic kommt von der Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg und unterschreibt bis 2026 an der Hafenstraße. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, die "BILD" berichtete über eine Summe von 90.000 Euro.

Für die Franken glänzte er in der vergangenen Saison noch mit 22 Toren und sieben Vorlagen in 36 Regionalliga-Bayern-Einsätzen. Die Belohnung mit einem Profi-Vertrag oder gar einem Einsatz in der 2. Bundesliga blieb aber aus. Nun geht der kroatische U20-Nationalspieler bei RWE seine ersten Schritte im Profibereich.

25. Juli: Erneute Leihe - Leverkusens Fofana wechselt nach Sittard

Bayer Leverkusen verleiht Innenverteidiger Sadik Fofana für eine Saison in die niederländische Eredivisie zu Fortuna Sittard. In der abgelaufenen Spielzeit lief der 20-Jährige bereits leihweise für den 1. FC Nürnberg auf und absolvierte dort wettbewerbsübergreifend 24 Pflichtspiele.

25. Juli: Kaiserslautern holt Ache aus Frankfurt

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit Ragnar Ache verstärkt. Der 24-jährige Mittelstürmer kommt dem Vernehmen nach für eine Millionen Euro von Eintracht Frankfurt. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angabe.

Im vergangenen Jahr spielte Ache bereits auf Leihbasis in der 2. Bundesliga. Für die SpVgg Greuther Fürth traf er in 32 Spiele sieben Mal und legte vier Treffer vor.

25. Juli: Nächster US-Import für die MSV-Frauen

Einen Tag nach der Verpflichtung von Samantha Jerabek hat der MSV Duisburg die nächste US-Amerikanerin für die Frauen-Abteilung vorgestellt. Natalie Muth unterschreibt einen Vertrag bis 2024 bei den Zebras.

Zuletzt spielte die 24-Jährige für den FC Levante. "Natalie ist eine zentrale Mittelfeldspielerin mit starker Defensivleistung, die das Spieltempo bestimmt und mit präzisen Pässen in die Spitze glänzt", erklärt Dario Mlodooch, Leiter Lizenzabteilung Frauen beim MSV. Muth selbst "wollte schon immer in Deutschland spielen, weil ich denke dass meine Spielweise sehr gut zum Fußball hier passt."

25. Juli: VfB Stuttgart leiht Nübel

Der VfB Stuttgart hat Torwart Alexander Nübel für eine Saison vom FC Bayern ausgeliehen. Der 26-Jährige lief in den vergangenen zwei Jahren in der französischen Ligue 1 für die AS Monaco auf und soll nun beim Bundesligisten weitere Spielpraxis sammeln.

24. Juli: Hertha komplettiert das Dardai-Quartett

Mit der Verpflichtung von Palko Dardai hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC das Familien-Quartett beim Hauptstadtclub wieder komplettiert. Der 24-Jährige, ältester Sohn von Hertha-Trainer Pal Dardai, kehrt vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC nach Berlin zurück, wie der Club am Dienstag mitteilte. Der gebürtige Berliner erhält einen Vertrag bis 2026. Über die Ablösesumme machte Hertha wie üblich keine Angaben. Sie soll Medienberichten zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

24. Juli: Aufsteiger Darmstadt strukturiert sportliche Leitung neu

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 stellt sich in der sportlichen Leitung neu auf. Der Verein hat die Rolle des „Leiters Organisation Lizenzspielerabteilung“ neu geschaffen und besetzt die Stelle mit Ex-Profi Michael Stegmayer, wie der Club am Dienstag mitteilte. „Angesichts der immer komplexeren Prozesse und umfangreicheren Anforderungen gilt es, die anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen“, sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Man wolle damit den „gestiegenen Herausforderungen und wachsenden Anforderungen“ im Profifußball gerecht werden.

24. Juli: Werder stellt Abwehrspieler Buchanan vom Trainingsbetrieb frei

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Abwehrspieler Lee Buchanan vom Trainingsbetrieb freigestellt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat der 22-Jährige das Trainingslager im österreichischen Zillertal verlassen. Der Engländer wolle letzte Gespräche mit einem anderen Club führen und die ausstehende medizinische Untersuchung absolvieren. Buchanan war zuletzt mit dem walisischen Club Swansea City aus der zweiten englischen Liga in Verbindung gebracht worden.

Um den Ausfall des Linksverteidigers im Training vorerst zu kompensieren, reiste U23-Spieler Cimo Röcker aus Bremen nach. Röcker nahm bereits am Dienstagvormittag an der ersten Einheit im Parkstadion in Zell am Ziller teil.

24. Juli: Ex-Dortmunder Bartra unterschreibt erneut bei Betis Sevilla

Der frühere Dortmunder Marc Bartra läuft künftig wieder für den spanischen Fußball-Erstligisten Betis Sevilla auf. Wie die Andalusier am Montagabend mitteilten, erhält der 32 Jahre alte Abwehrspieler einen Vertrag bis 2024. Für Betis hatte der aus der Fußballschule des FC Barcelona stammende Bartra bereits von 2018 bis 2022 gespielt.

24. Juli: Sabitzer-Wechsel nach Dortmund offiziell

Nächster Neuzugang für Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer läuft künftig für die Schwarz-Gelben auf. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Konkurrenten FC Bayern München ins Ruhrgebiet. Zuletzt spielte er leihweise für Manchester United. In Dortmund hab Sabitzer einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet.

24. Juli: SV Sonsbeck verpflichtet RWO-Talent

Die vergangene Saison verbrachte Felix Geisler in der U19 von Rot-Weiß Oberhausen. Jetzt steht fest, bei welchem Verein der 19-Jährige seine ersten Schritte im Seniorenfußball gehen möchte. Geisler wechselt zum SV Sonsbeck in die Oberliga Niederrhein. Der junge Angreifer hat sich beim Vorjahres-Aufsteigers, der in seiner ersten Fünftliga-Saison auf dem zehnten Tabellenplatz landete, erfolgreich im Probetraining empfohlen und vor einigen Tagen einen Vertrag unterzeichnet.

24. Juli: Angreifer Derry Scherhant verlängert bei Hertha bis 2027

Offensivspieler Derry Scherhant bleibt Hertha BSC erhalten. Der 20-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten bis 2027, wie der Hauptstadtclub am Montag mitteilte. „Derry spielt in unseren Planungen eine wichtige Rolle. Er hat in der vergangenen Saison bereits Bundesliga-Erfahrungen gesammelt, jetzt trauen wir ihm den nächsten Entwicklungsschritt zu“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber der Mitteilung zufolge.

Scherhant ist im Angriff im Zentrum und auf dem linken Flügel einsetzbar. Der gebürtige Berliner wechselte 2020 zur U19 der Hertha und machte später auch in der U23 auf sich aufmerksam. Im vergangenen Jahr debütierte er in der Bundesliga für die Blau-Weißen. In insgesamt zehn Einsätzen gelang ihm ein Tor.

24. Juli: Hoffenheim holt ungarischen Nationalspieler Attila Szalai

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den ungarischen Nationalspieler Attila Szalai verpflichtet. Der 25 Jahre alte Defensivspieler kommt vom türkischen Pokalsieger Fenerbahce und unterschreibt im Kraichgau einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2027, wie die TSG am Montag mitteilte. Der Ungar war auch mit Champions-League-Teilnehmer Union Berlin in Verbindung gebracht worden. Im Nationalteam ist Szalai als Innenverteidiger gesetzt.

24. Juli: Pronichev unterschreibt bei Rot-Weiß Erfurt

Der frühere RWE-Angreifer Maximilian Pronichev kehrt nach einem Jahr beim SV Horn in der zweiten österreichischen Liga zurück nach Deutschland und wechselt zum FC Rot-Weiß Erfurt. Der 25-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag bei Horn aufgelöst. Beim Dritten der vergangenen Regionalliga-Nordost-Saison unterschreibt Pronichev für ein Jahr.

24. Juli: Sow und Borré bei Eintracht Frankfurt vor Abschied

DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt stehen in diesem Sommer zwei weitere Abgänge bevor. Dies deutete Sportvorstand Markus Krösche am Montag im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten mit Blick auf Djibril Sow und Rafael Borré an. „Alle Spieler wissen über ihre Situation Bescheid. Ich mache das immer so, dass ich offen und ehrlich damit umgehe“, sagte Krösche mehreren Medien. „Es kann sein, dass bei beiden jetzt etwas passiert.“

Der 26 Jahre alte Schweizer Sow und Kolumbiens Borré (27) waren 2022 Teil der Europa-League-Sieger von Sevilla. Borré verwandelte im Finale gegen die Glasgow Rangers sogar den entscheidenden Elfmeter. In der vergangenen Saison war Borré aber meist nur Ersatz, weil sich Randal Kolo Muani in der Sturmmitte festspielte. Bei Kolo Muani und Jesper Lindström gestaltet sich die Situation derzeit anders. „Es gibt weiterhin keine konkreten Angebote, da müssen wir abwarten.“ Kolo Muani wird bei europäischen Topclubs gehandelt, es ist von einer möglichen Ablösesumme von über 100 Millionen Euro die Rede.

24. Juli: Preußen Münster vor Leihe von Bayern-Torwart

Der SC Preußen Münster steht kurz vor der Leihe von Johannes Schenk. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der 20-Jährige für ein Jahr bei dem Drittligisten spielen. Dort wäre der gebürtige Schweinfurter neben Maximilian Schulze Niehus, Tom Müller und Ron Schabbing zurzeit bereits der vierte Torwart im Kader.

24. Juli: Bornemann kann beim MSV nicht überzeugen

Testspieler Timo Bornemann konnte sich beim MSV Duisburg nicht für einen Vertrag empfehlen. Der 22-jährige Angreifer, der zuletzt in der U23 von Borussia Dortmund spielte, spielte eine Woche bei der Mannschaft von Torsten Ziegner vor, wird aber nicht verpflichtet. Gegenüber der WAZ erklärte der Coach: „Er hat eine Okay-Woche hingelegt, ist aber kein Kandidat, der uns weiterhilft.“

24. Juli: FC Bayern: Walker-Deal rückt näher

Der Transfer des englischen Fußball-Nationalspieler Kyle Walker zu Bayern München rückt offenbar näher. Wie mehrere Medien in Deutschland und England übereinstimmend berichten, könnte der Deal am Rande des Testspiels des deutschen Rekordmeisters gegen Walkers aktuellen Klub Manchester City am Mittwoch (12.30 Uhr MESZ) in Tokio über die Bühne gehen.

Dann sollen sich die Verantwortlichen beider Klubs zu Verhandlungen treffen. Als Ablöse für den 33 Jahre alten Verteidiger sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Walker soll sich mit den Bayern bereits über einen Zweijahresvertrag inklusive Option auf eine weitere Saison geeinigt haben. Auch habe er City-Teammanager Pep Guardiola bereits über seinen Wechselwunsch verständigt, hieß es. Sein Vertrag bei Champions-League-Sieger läuft noch bis 2024.

Eingeplant ist Walker als Ersatz für den wechselwilligen Benjamin Pavard. Mit Noussair Mazraoui, Josip Stanisic und Bouna Saar haben die Bayern aktuell noch drei weitere Rechtsverteidiger im Kader. Die Kaufoption für den in der vergangenen Saison von ManCity ausgeliehenen Joao Cancelo über 70 Millionen Euro wurde nicht gezogen.

23. Juli: Bayerns Mittelfeldspieler Sabitzer sagt BVB zu

Ein Wechsel von Marcel Sabitzer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund rückt übereinstimmenden Medienberichten zufolge näher. Wie die „Bild“ und der TV-Sender Sky am Sonntagabend meldeten, laufen derzeit zwar noch die Verhandlungen. Der 29 Jahre österreichische Nationalspieler soll Vizemeister BVB jedoch zugesagt haben. Am Sonntag war Sabitzer noch bei der Team-Präsentation des FC Bayern für die kommende Saison dabei. Dass er an diesem Montag mit der Mannschaft die Reise nach Asien antritt, scheint indes fraglich.

Der 2021 von RB Leipzig gekommene Mittelfeldspieler war zuletzt an Manchester United ausgeliehen und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025. Allerdings soll Sabitzer in den sportlichen Planungen für die neue Saison keine Rolle spielen, mit dem neu verpflichteten Landsmann Konrad Laimer hat er zudem weitere Konkurrenz bekommen.

In Dortmund könnte er die Lücke füllen, die nach dem Wechsel des Engländers Jude Bellingham zu Real Madrid entstanden ist. Als Ablöse sind 15 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen im Gespräch. Sabitzer soll den Berichten zufolge auch Angebote aus England und Italien vorliegen haben.

23. Juli: FC Bayern soll Kane mit Mega-Vertrag locken

Der FC Bayern München soll Wunschstürmer Harry Kane laut eines Medienberichts mit einem Mega-Vertrag locken. Nach Informationen der „Sport Bild“ (Sonntag) will der deutsche Fußball-Rekordmeister dem 29-Jährigen einen Vertrag über vier bis fünf Jahre anbieten. Wie es weiter heißt, würde Kane bei einem Wechsel von den Tottenham Hotspur zu den absoluten Top-Verdienern im Bayern-Kader aufsteigen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wird in wenigen Tagen 30 Jahre alt.

Die Münchner bemühen sich seit Wochen um den Stürmer und sollen bereits ein erstes Angebot über rund 70 Millionen Euro plus Boni abgegeben haben. Dieses soll der Premier-League-Club aber umgehend abgelehnt haben.

Einem Medienbericht zufolge soll ein weiteres Angebot folgen. Der deutsche Meister wolle die Offerte an die Spurs nach der Rückkehr des Vereins von seiner Werbe-Tour Ende der Woche übermitteln, berichtete die englische Zeitung „The Times“. Die Bayern sollen demnach zuversichtlich sein, Kane verpflichten zu können.

22. Juli: Diaby für über 50 Millionen Euro zu Aston Villa

Weitere Finanzspritze für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen: Am Samstagabend gab der Werksklub den Transfer des französischen Nationalspielers Moussa Diaby (24) zu Aston Villa aus der englischen Premier League bekannt. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Bayer 55 Millionen Euro Ablöse plus Boni erhalten. Insgesamt könnte der Transfer ein Volumen von 60 Millionen Euro haben.

„Moussa Diaby hat sich in seiner Zeit bei Bayer 04 zu einem fantastischen Spieler entwickelt“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Seinen weiteren Weg werden wir mit großer Sympathie verfolgen und wünschen ihm dafür viel Erfolg.“

22. Juli: Ahlen verstärkt Offensive mit Uzun

Eine Woche vor dem Start in die Saison ist der Umbruch bei Rot Weiss Ahlen um eine Personalie größer geworden. Der West-Regionalligist hat mit Ömer Uzun einen neuen Angreifer verpflichtet. Der 23-Jährige war zuletzt vereinslos, bringt aber eine eindrucksvolle Vita mit. Uzun stammt aus dem Nachwuchs des VfL Bochum. Im blau-weißen Trikot spielte er eine herausragende Saison 2018/19 und sicherte sich mit 18 Treffern gemeinsam mit Darko Churlinov (1. FC Köln, heute FC Burnley) die Torjägerkanone in der U19-Bundesliga West.

22. Juli: Leverkusen vor Verpflichtung von Boniface

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Offensivspieler Victor Boniface verpflichtet. Der 22 Jahre alte Nigerianer kommt vom belgischen Club Royale Union Saint-Gilloise und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie Bayer am Samstag mitteilte. Laut Informationen des belgischen Portals „Voetbalprimeur“ wurde über eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro verhandelt.

22. Juli: Hertha hat Interesse an nächster Dardai-Rückkehr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC soll laut „Bild“-Zeitung an einer Verpflichtung von Palko Dardai, dem ältesten Sohn von Hertha-Trainer Pal, interessiert sein. Der 24-Jährige steht aktuell beim ungarischen Erstligisten Fehervar FC unter Vertrag. Palko Dardai wurde bei der Hertha ausgebildet und feierte für den Club 2018 auch sein Bundesligadebüt. 2021 wechselte er nach Ungarn.

Neben Vater Pal, selbst erst vor einigen Monaten zur Hertha zurückgekehrt, spielen auch Palkos Brüder Marton (21) und Bence (17) für die Berliner. Der Offensivspieler Palko kann auf dem Flügel und im Zentrum eingesetzt werden, wo Hertha noch Bedarf hat.

22. Juli: Bericht: Nübel-Leihe nach Stuttgart vor Abschluss

Ein Wechsel von Alexander Nübel von Fußball-Meister FC Bayern München zum VfB Stuttgart soll einem Bericht der „Bild“ zufolge immer wahrscheinlicher werden. Die Leihe des 26 Jahre alten Schlussmanns stehe demnach vor dem Abschluss. Die Parteien sollen erneut über ein Angebot gesprochen und Anpassungen vorgenommen haben. So könnte Nübel selbst dem Bericht zufolge auf Gehalt verzichten.

22. Juli: BVB verlängert mit Can bis 2026

Vizemeister Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Fußball-Nationalspieler Emre Can vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Die Einigung sei bereits am Freitag erfolgt, teilte der BVB am Samstag mit. Der 29-Jährige war im Januar 2020 für rund 25 Millionen Euro von Juventus Turin gekommen und hatte sich in der vergangenen Rückrunde zur Führungsfigur entwickelt.

22. Juli: Hallescher FC trennt sich von Abwehrspieler Alexander Winkler

Fußball-Drittligist Hallescher FC trennt sich von Abwehrspieler Alexander Winkler. Das gaben die Sachsen-Anhalter am Samstag bekannt. Der 31-Jährige war im Januar als vereinsloser Profi zu den abstiegsbedrohten Hallensern gekommen. Unter dem neuen Trainer Sreto Ristic spielte Winkler nur eine untergeordnete Rolle. Insgesamt lief er nur achtmal in der 3. Liga für den HFC auf.

21. Juli: Ex-Dortmunder Aubameyang wechselt zu Olympique Marseille

Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang wird künftig für Olympique Marseille auf Torejagd gehen. Das teilte der französische Fußball-Erstligist am Freitag mit, ohne die genaue Laufzeit von Aubameyangs Vertrag zu nennen. Der 34 Jahre alte Ex-Dortmunder, der auch für Arsenal und den FC Barcelona spielte, hatte in der vergangenen Saison wenig erfolgreich für den FC Chelsea gestürmt.

Für den BVB traf der Angreifer zwischen 2013 und 2018 in 144 Bundesliga-Spielen 98 Mal, für Chelsea kam er in 22 Pflichtspielen lediglich auf drei Tore. Über die genaue Ablösesumme, die verschiedenen Medienberichten zufolge gering ausfallen soll, wurde nichts bekannt.

21. Juli: Tottenham-Coach hofft auf schnelle Entscheidung bei Harry Kane

Tottenham-Coach Ange Postecoglou hofft auf eine schnelle Entscheidung bezüglich eines möglichen Wechsels von Topstürmer Harry Kane zum FC Bayern München, damit die Spurs vor dem Beginn der Premier-League-Saison am 13. August Klarheit haben. „Ich kann nicht sagen, dass ich diesbezüglich entspannt bin“, sagte Postecoglou während der Saisonvorbereitungstour im australischen Perth. „Immerhin ist er ein wichtiger Teil dieser Fußballmannschaft, nicht nur der Mannschaft, sondern des gesamten Clubs.“

Nach Informationen der britischen „Times“ schließt Kane, dessen Vertrag bei den Spurs noch bis zum Sommer 2024 läuft, eine Verlängerung bei den Londonern aus und strebt einen Wechsel nach München an. Der 29-Jährige wolle nach seinem gescheiterten Transfer zu Manchester City vor zwei Jahren allerdings nicht versuchen, einen Wechsel zu den Bayern zu erzwingen.

Postecoglou betonte zwar, er habe sich um andere Dinge zu kümmern, räumte aber ein, dass das Transferthema um Kane omnipräsent ist. „Wann immer ich etwas sage oder wenn Harry etwas sagt, dann ist das die erste Frage, die kommt“, so der Tottenham-Coach, der sich nicht auf eine Frist festlegen wollte, aber sich eine baldige Klärung wünscht. „Für alle Beteiligten ist es besser, wenn wir das nicht zu lange hinauszögern. Ich glaube nicht, dass das für irgendwen gut wäre.“

21. Juli: SpVg Schonnebeck schnappt sich RWE-Talent#

Die SpVg Schonnebeck hat den 19-jährigen Tim Kuhlmann von Rot-Weiss Essen verpflichtet.

Zur Meldung

21. Juli: Eberl über Gvardiol-Transfer: Sind noch sehr weit auseinander

Der umworbene Josko Gvardiol könnte doch Spieler von RB Leipzig bleiben. Das sagte Leipzigs Sportdirektor Max Eberl am Freitag im Teamhotel des DFB-Pokalsiegers in Bruneck, wo sich der Fußball-Bundesligist seit Donnerstag auf die neue Saison vorbereitet. Angesprochen auf die anhaltenden Gerüchte, wonach sich der kroatische Nationalspieler mit Englands Topclub Manchester City über einen Transfer in diesem Sommer einig sei, sagte Eberl: „Wie man sieht, er ist hier. Er ist ein Vollprofi, sehr motiviert, er hat Bock.“

Eberl schloss nicht aus, dass Gvardiol, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, das Trainingslager doch noch für einen Wechsel zum Triple-Sieger verlässt. Doch er machte deutlich, dass RB auf das Geld nicht unbedingt angewiesen sei und man in den Verhandlungen noch keine Übereinkunft erzielt habe. „Es ist so, dass Manchester City verbrieft hat, dass sie ihn haben wollen“, sagte Eberl und ergänzte: „Und ja, Josko hat angedeutet, dass er sich das vorstellen kann. Aber in so einem Prozess gibt es zwei Verhandlungspartner und wir sind noch sehr, sehr weit auseinander.“

Der 49-Jährige wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch den 70-Millionen-Euro-Transfer von Dominik Szoboszlai zum FC Liverpool keine Not bestünde, mit dem Verkauf von Gvardiol Geld einnehmen zu müssen, obgleich eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro im Raum steht. „Von dem her sind wir sehr entspannt“, sagte Eberl und betonte: „Am liebsten wäre uns, das Josko bleibt.“

20. Juli: Diaby-Wechsel zu Aston Villa steht bevor

Der Wechsel von Offensivspieler Moussa Diaby vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zu Aston Villa in die englische Premier League steht offenbar kurz bevor. Nach Sky-Informationen haben sich beide Vereine grundsätzlich geeinigt. Zuletzt hatte auch Al-Nassr um den französischen Nationalspieler mitgeboten. Diaby, der 2019 für 15 Millionen von Paris Saint-Germain nach Leverkusen kam, war in der vergangenen Saison an 25 Pflichtspiel-Toren beteiligt. Bayer hat Medienberichten zufolge auf eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro gehofft und hatte ein erstes Angebot der Briten abgelehnt.

20. Juli: Eintracht Braunschweig holt Bruder von Leroy Sané

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Offensivspieler Sidi Sané vom FC Schalke 04 verpflichtet. Der 20 Jahre junge Bruder von Nationalspieler Leroy Sané (Bayern München) unterschrieb in Niedersachsen einen Zweijahresvertrag. Das gaben die Braunschweiger am Donnerstag bekannt.

„Sidi ist mit seinem hohen Tempo ein idealer Umschaltspieler, der sowohl über die Außenbahnen als auch durch das Zentrum agieren kann. Er wurde auf Schalke top ausgebildet und wird trotz seines jungen Alters ein Gewinn für unsere Offensive sein“, sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

In Braunschweig haben schon mehrfach die jüngeren Brüder bekannter Nationalspieler gespielt. Auch Tobias Schweinsteiger und Felix Kroos liefen in den vergangenen Jahren für die Eintracht auf.

20. Juli: Wehen Wiesbaden verlängert mit Prtajin

Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Stürmer Ivan Prtajin verlängert. Dies teilten die Hessen am Donnerstag mit, ohne Details zur neuen Laufzeit zu nennen. „Ivan hat sich seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer sehr schnell eingelebt. Mit seinen 27 Scorerpunkten konnte er seine großen Offensivqualitäten von Beginn an unter Beweis stellen“, sagte der Sportliche Leiter Paul Fernie. Der 27-Jährige war im Vorsommer vom slowenischen Erstligisten NK Olimpija Ljubljana gekommen.

20. Juli: Rostock leiht Paderborns van der Werff aus

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Innenverteidiger Jasper van der Werff vom Ligakonkurrenten SC Paderborn für ein Jahr ausgeliehen. Der 24-Jährige war in den vergangenen zwei Jahren auf 37 Zweitliga-Spiele für den SCP gekommen, an den er in der Saison 2021/22 vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg zunächst ausgeliehen worden war, eher er im Sommer 2022 fest verpflichtet wurde.

20. Juli: Dortmund an Bayerns Sabitzer interessiert?

Vizemeister Borussia Dortmund ist angeblich an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer interessiert. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der 29 Jahre alte Österreicher hat beim deutschen Fußball-Rekordmeister trotz eines Vertrags bis 2025 keine Perspektive. Sabitzer war in der Rückrunde bereits von den Bayern an Manchester United ausgeliehen gewesen.

Nach den Abgängen im Mittelfeld von Jude Bellingham (Real Madrid), Raphael Guerreiro (FC Bayern) und Mo Dahoud (Brighton & Hove Albion) ist BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Suche nach Verstärkungen. Sabitzer soll rund 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Bislang hat die Borussia Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg für 30 Millionen Euro verpflichtet.

Sabitzer hat in München in Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer und Ryan Gravenberch große Konkurrenz. Zudem sind die Bayern noch auf der Suche nach einem weiteren Sechser.

Dortmund startet am Montag seine USA-Tour (bis 4. August). Ob sich bis dahin in Sachen Neuzugänge noch etwas tut, ist offen. „Es geht darum, die richtigen Entscheidungen und nicht die schnellen Entscheidungen zu treffen“, sagte Trainer Edin Terzic.

20. Juli: Nach HSV-Aus: Kittel wechselt zum polnischen Meister

Sonny Kittel setzt nach seinem Aus beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV seine Karriere in Polen fort. Der polnische Meister Rakow Tschenstochau gab am Donnerstag die Verpflichtung des 30 Jahre alten Mittelfeldspielers bekannt. Kittel, dessen Eltern und Großeltern stammen, unterschrieb einen bis 2026 gültigen Vertrag.

Rakow Tschenstochau spielt derzeit um die Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase. Die Saison in der polnischen Ekstraklasa beginnt am kommenden Wochenende.

Kittel spielte von 2019 bis Ende der abgelaufenen Saison für den Hamburger SV. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte er mit dem HSV jeweils in der Relegation den Bundesliga-Aufstieg verpasst. Seinen letzten Treffer erzielte Kittel beim 1:3 der Hamburger im Relegations-Rückspiel am 5. Juni gegen den VfB Stuttgart. Insgesamt bestritt er für den HSV 140 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore.

Ende Juni hatte sich Kittel via Instagram enttäuscht geäußert, dass er kein neues Angebot erhalten habe. Er habe bereits vor knapp zwei Jahren seinen Wunsch geäußert, längerfristig zu bleiben, hatte er geschrieben.

In der vergangenen Saison hatte er selbst versucht, den Verein zu verlassen. Im Sommer wollte er in die Major League Soccer in den USA beim Hauptstadt-Club DC United wechseln. Im Winter schien sein Abgang nach Saudi-Arabien bevorzustehen. Ein angeblich millionenschwerer Vertrag dort winkte. Doch der HSV und Trainer Walter legten ihr Veto ein.

20. Juli: Walker informiert Guardiola offenbar über Wechsel-Absicht zu Bayern

Der englische Fußball-Nationalspieler Kyle Walker soll seinen derzeitigen Club Manchester City darüber informiert haben, dass er zum FC Bayern wechseln möchte. Wie der TV-Sender Sky berichtet, habe der 33-Jährige mit dem Trainer des Champions-League-Siegers, Pep Guardiola, gesprochen und diesem persönlich mitgeteilt, dass er sich dem deutschen Rekordmeister anschließen wolle.

Am vergangenen Freitag soll der Abwehrspieler den Münchnern bereits seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben. Dem Vernehmen nach soll er in München bis 2025 für zwei Jahre unterschreiben und eine Option für eine weitere Saison bekommen. Laut Sky wollen die Bayern nun ein erstes Angebot abgeben, spekuliert wird über eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Dass sich beide Vereine bis zum Start der Asienreise des FC Bayern am 24. Juli nach Tokio und Singapur auf einen Transfer einigen, gilt aber als eher unwahrscheinlich. Walker befindet sich mit dem englischen Meister derzeit auf dem Weg ins Trainingslager nach Japan. In Tokio kommt es auch zu einem Vorbereitungsspiel zwischen den Bayern und City.

19. Juli: Hannover 96 holt Nationalspieler Halstenberg aus Leipzig zurück

Hannover 96 hat einen der außergewöhnlichsten Transfers dieses Sommers perfekt gemacht. Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg kehrt von Pokalsieger RB Leipzig zu seinem Heimatclub in die 2. Bundesliga zurück. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler wollte unbedingt aus privaten Gründen zurück nach Niedersachsen. Am Mittwoch unterschrieb er in Hannover einen Zweijahresvertrag.

Aus der Champions League in die zweite Liga: Dieser Wechsel war nur möglich, weil der 31 Jahre alte Abwehrspieler massive Gehaltseinbußen in Kauf nimmt und die Leipziger eine Ablösesumme weit unter dem Marktwert akzeptierten. Rund 700 000 Euro müssen die 96er nach Informationen der „Neuen Presse“ für ihren Wunschspieler bezahlen.

19. Juli: Wechsel innerhalb Berlins: Union holt Herthas Tousart

Der brisante Wechsel innerhalb Berlins ist perfekt: Lucas Tousart verlässt den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und schließt sich dem Stadtrivalen Union an. Dies gaben beide Hauptstadtklubs am Mittwoch bekannt. Über die Ablösesumme und die Vertragslaufzeit des Franzosen beim Champions-League-Teilnehmer wurden keine Angaben gemacht.

Die Hertha hatte ihren Rekordtransfer im Winter 2020 für 25 Millionen Euro verpflichtet. Nach einer halbjährigen Leihe bei seinem abgebenden Verein Olympique Lyon gehörte der Franzose im folgenden Sommer schließlich fest zum Kader. Für die Hertha bestritt der Mittelfeldspieler insgesamt 96 Pflichtspiele und erzielte neun Tore.

Laut Herthas Sportdirektor Benjamin Weber habe sich Tousart „immer für das Trikot mit der Fahne auf der Brust aufgeopfert und immer alles für den Verein, unsere Mannschaft und die Fans gegeben. Auch deshalb haben wir jetzt seinem Wechselwunsch zugestimmt und möchten ihm alles Gute wünschen.“

19. Juli: 1. FC Nürnberg: Hungbo kommt, Duah geht

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg verstärkt sich auf dem Flügel. Der englische Rechtsaußen Joseph Hungbo wechselt vom FC Watford zu den Franken. Verlassen wird den 1. FCN dagegen Stürmer Kwadwo Duah, der sich dem bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad anschließt. Über Ablösen und Vertragslaufzeiten machte Nürnberg wie gewohnt keine Angaben.

Hungbo wurde bei Crystal Palace ausgebildet und spielte unter anderem noch in Huddersfield. Der Linksfuß biete „einen spannenden Mix an“, sagte Sportdirektor Olaf Rebbe.

Duah war vor einem Jahr vom FC St. Gallen gekommen und traf in 33 Spielen elfmal. „Es ist kein Geheimnis, dass dem 1. FC Nürnberg Transfererlöse aktuell gut zu Gesicht stehen. Also haben wir uns dazu entschlossen, dem Wechselwunsch zuzustimmen“, sagte Sportvorstand Dieter Hecking.

19. Juli: Düsseldorf verpflichtet Torhüter Niemczycki

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den polnischen Torhüter Karol Niemczycki als dritten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Rheinländer am Mittwoch bekannt gaben, wechselt der 24-Jährige ablösefrei vom polnischen Erstligisten KS Cracovia zur Mannschaft von Trainer Daniel Thioune. Über die Vertragslaufzeit machten die Düsseldorfer keine Angaben.

19. Juli: Leihe perfekt: Simons spielt kommende Saison für Leipzig

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Xavi Simons läuft in der kommenden Saison für RB Leipzig auf. Der 20-Jährige wird vom französischen Meister Paris Saint-Germain für ein Jahr ausgeliehen. Das gab der deutsche Pokalsieger am Mittwoch via Twitter bekannt.

Simons war vor einem Jahr von Paris Saint-Germain zur PSV Eindhoven in die Niederlande gewechselt, ausgestattet mit einem langfristigen Vertrag. PSG machte in diesem Sommer aber von einem Rückkaufrecht Gebrauch. Ausgebildet wurde der offensive Mittelfeldspieler beim FC Barcelona. „Bereit für ein neues Kapitel“, twitterte Simons.

19. Juli: Schalke will Baumgartl

Fußball-Zweitligist Schalke 04 tüftelt wenige Tage vor dem Liga-Auftakt beim Vorjahres-Dritten Hamburger SV an einem prominenten Transfer. Die Königsblauen stehen nach Informationen von Bezahlsender Sky und der WAZ vor einer Verpflichtung von Timo Baumgartl. Der 27-jährige Innenverteidiger steht aktuell beim niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven unter Vertrag.

18. Juli: Halstenberg für Vertragsgespräche freigestellt

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat beim Trainingsauftakt der Nationalspieler am Mittwoch gefehlt. Wie der Klub mitteilte, sei der 31-Jährige für Vertragsgespräche mit einem anderen Klub freigestellt und trainiere daher nicht mit der Mannschaft. Medienberichten zufolge steht der Linksverteidiger vor einem Wechsel zum Zweitligisten Hannover 96.

Neuzugang Lois Openda, der vom RC Lens gekommen war, kommt derweil erst am Mittwochabend in Leipzig an und reist am Donnerstag mit dem Team ins Trainingslager nach Südtirol. Auch Stürmer Alexander Sörloth, zuletzt an Real Sociedad aus San Sebastian ausgeliehen, ist noch nicht bei der Mannschaft und soll in den kommenden Tagen nachkommen.

18. Juli: Wehen Wiesbaden verlängert Vertrag mit Torwart Lyska

Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden hat den bis zum Sommer 2024 gültigen Vertrag mit Torwart Arthur Lyska vorzeitig verlängert. Dies teilten die Hessen am Mittwoch mit. Zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers des 23-Jährigen machte der Aufsteiger keine Angaben.

Lyska war 2016 aus dem Nachwuchs des FSV Mainz 05 zum SVWW gewechselt und schaffte vor vier Jahren den Sprung zu den Profis. In der vergangenen Saison absolvierte er 23 Drittligaspiele für den Verein und hatte großen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga. „Dementsprechend hat er sich diese Vertragsverlängerung auch absolut verdient“, sagte Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie.

18. Juli: BVB vor Vertragsverlängerung mit Can

Borussia Dortmund steht nach Informationen der „Bild“-Zeitung vor einer Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Emre Can. Demnach soll die bisher bis 2024 datierte Zusammenarbeit des Fußball-Bundesligisten mit dem 29-Jährigen fortgesetzt werden. Dem Vernehmen nach haben sich beide Seiten in wochenlangen Verhandlungen angenähert. Der im Winter 2020 für rund 25 Milliionen Euro von Juventus Turin verpflichtete defensive Mittelfeldspieler entwickelte sich in der vergangenen Rückrunde unter der Regie von Trainer Edin Terzic zu einer Führungsfigur. Zum Stand der Gespräche mit Can wollte sich der BVB nicht äußern.

18. Juli: SGS Essen verlängert Vertrag mit Torhüterin Winkler

Die SGS Essen plant auf der Torhüterinnen-Postion weiter mit Sophia Winkler. Die 20 Jahre alte Fußballerin hat ihren Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig bis 2026 verlängert. Dies gab der Verein am Mittwoch bekannt. Winkler, die schon seit der Jugend für Essen spielt, ist trotz ihres jungen Alters seit der vergangenen Saison die Stammtorhüterin. „Sophia hat ihre guten Leistungen aus der Vorsaison bestätigt und hat sich absolut verdient den Stammplatz im Tor erkämpft“, sagte SGS-Coach Markus Högner. Die Frauen-Bundesliga startet wieder ab dem 15. September, dann erwartet Essen zum Auftakt Eintracht Frankfurt.

18. Juli: Fußballer Mendy wechselt nach Freispruch nach Frankreich

Nach seinem Freispruch im Prozess um einen Vergewaltigungsvorwurf und den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung hat Fußballprofi Benjamin Mendy einen neuen Club gefunden. Der frühere Spieler des englischen Meisters Manchester City unterschrieb einen bis Sommer 2025 gültigen Zweijahresvertrag beim französischen Erstligisten FC Lorient. Das teilte der Verein aus der Ligue 1 am Mittwoch mit.

18. Juli: Verlängerung bei der SGS Essen

Die SGS Essen setzt weiterhin auf junge Talente und kann einen Erfolg vermelden: Die 20-jährige Natasha Kowalski hat vorzeitig ihren Vertrag verlängert. Seit 25 Spielen bereichert die 1,70 Meter große Fußballerin das Team des Essener Bundesligisten und hat bereits mit ihrem Freistoßtreffer gegen den FC Bayern München die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf sich gezogen.

18. Juli: Elversberg leiht Faghir vom VfB aus

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat Sturmtalent Wahid Faghir von Bundesligist VfB Stuttgart verpflichtet. Der 19 Jahre alte Däne wechselt für eine Saison auf Leihbasis zum Aufsteiger. In der vergangenen Saison war Faghir vom VfB bereits an den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland verliehen gewesen. Für Stuttgart absolvierte der Junioren-Nationalspieler sechs Erstligaspiele (1 Tor).

18. Juli: HSV leiht Van der Brempt von RB Salzburg

Der Hamburger SV hat sich kurz vor dem Saisonstart noch einmal verstärkt und Ignace Van der Brempt von Red Bull Salzburg ausgeliehen. Der 21-jährige Belgier ist auf der Rechtsverteidigerposition zuhause und wird für ein Jahr im Volkspark-Stadion auflaufen.

Der U21-Nationalspieler (zwölf Spiele, ein Tor) sammelte in der abgelaufenen Saison 18 Einsätze für die Salzburger auf, die ihn im vergangenen Sommer für 5 Millionen Euro vom FC Brügge loseisten.

18. Juli: Bayern macht Kim-Transfer offiziell

Der FC Bayern München hat den Transfer von Min-Jae Kim offiziell gemacht. Der Südkoreaner kommt von der SSC Neapel und unterschreibt bis 2028 beim deutschen Rekordmeister, der dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro zieht.

Der 26-jährige Innenverteidiger wechselte erst im vergangenen Sommer für rund 18 Millionen Euro von Fenerbache Istanbul zu den Italienern, mit denen er die Meisterschaft feierte. In München folgt er nun auf den abgewanderten Lucas Hernandez.

18. Juli: Amiri im Fokus von Werder Bremen

Nach der Verletzung von Naby Keita schaut sich der SV Werder Bremen wohl weiter nach Neuzugängen um. Wie das Portal "Deischstube" nun berichtet, soll Leverkusens Nadiem Amiri dabei in den Fokus gerückt sein.

Wie "Sport 1" bereits verkündete, steht der Mittelfeldspieler in Leverkusen auf dem Abstellgleis. Fünf Millionen Euro soll die Ablöse betragen, für die der SVW zunächst allerdings weitere Einnahmen generieren müsste.

18. Juli: Meppen holt Wensing vom SC Freiburg

Nach dem Abstieg in die Regionalliga Nord bastelt der SV Meppen weiter am Kader. Mit Jonathan Wensing konnte nun ein talentierter Stürmer vorgestellt werden. Der 19-Jährige lief zuletzt für den SC Freiburg auf und lief in der Jugend auch für den SC Preußen Münster auf.

18. Juli: TuS Erndtebrück bedient sich in der Hessenliga

Westfalenligist TuS Erndtebrück hat sich mit Haitham El Euch verstärkt. Der 24-jährige Deutsch-Marokkaner lief zuletzt in der Hessenliga für den TSV Steinbach II auf und ist flexibel im Mittelfeld einsetzbar.

18. Juli: Verl verlängert mit Yari Otto

Mit Yari Otto hat ein Angreifer seinen Vertrag beim SC Verl verlängert, der in der vergangenen Spielzeit regelmäßig zum Einsatz kam. Der 24-Jährige bestritt 30 Drittliga-Partien und erzielte sechs Treffer. Drei weitere Tore bereitete Otto vor. "Ich freue mich sehr, dass uns Yari erhalten bleibt", sagt Sportchef Sebastian Lange über den früheren deutschen Juniorennationalspieler, der vor einem Jahr von Eintracht Braunschweig an die Poststraße gekommen war.

18. Juli: Weiterer Neuzugang für 1860

Morris Schröter wechselt zu 1860 München. Der offensive Mittelfeldspieler kommt von Hansa Rostock. 1860 muss eine Ablöse für den 27-Jährigen bezahlen, über die Modalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Schröter stand in der vergangenen Saison in Rostock unter Vertrag, zuvor war er für Dynamo Dresden, FSV Zwickau und den 1. FC Magdeburg im Einsatz. Er bringt die Erfahrung von 151 Drittliga-Partien und 51 Begegnungen in der 2. Bundesliga mit nach München.

18. Juli: Braunschweig legt nach, Stürmer kommt aus Regensburg

Kurz nach der Verpflichtung von Talent Youssef Amyn hat Eintracht Braunschweig den nächsten Neuzugang vorgestellt. Kaan Caliskaner, zuletzt drei Jahre lang bei Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg unter Vertrag, wechselt zu den Löwen, wo er für zwei Jahre unterschreibt.

18. Juli: 55 Millionen Euro? Onana-Wechsel zu United vor Abschluss

Auf der Suche nach einem neuen Torwart scheint sich Manchester United auf André Onana von Champions-League-Finalist Inter Mailand festgelegt zu haben. Wie die "BBC" berichtet, haben die Vereine nun eine Einigung getroffen.

Demnach wechselt der 27-jährige Keeper für 55 Millionen Euro, inklusive Bonuszahlungen, in die Premier League. Bei den Red Devils soll er den Spanier David de Gea beerben, dessen Vertrag nicht verlängert wurde.

18. Juli: Aubameyang mit Marseille einig - Verhandlungen mit Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang steht offenbar vor einer Rückkehr nach Frankreich. Nach seinem unglücklichen Jahr beim FC Chelsea war der ehemalige Dortmunder zuletzt auch mit einem Wechsel nach Saudi Arabien in Verbindung gebracht worden.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano nun aber berichtet, soll sich der Gabuner mit Olympique Marseille über einen Vertrag bis 2026 einig sein. Im nächsten Schritt soll eine Einigung zwischen den beiden Vereinen getroffen werden. All zu schwer dürften es die Londoner den Franzosen dabei nicht machen, schließlich sind sie gewillt, den 34-Jährigen von der Gehaltsliste zu bekommen.

18. Juli: Vertrag vorzeitig verlängert: Schmidt bleibt beim SC Freiburg

U21-Nationalspieler Kenneth Schmidt hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vorzeitig verlängert. Das gab der Club am Dienstag ohne nähere Angaben bekannt. Der gebürtige Freiburger rückte in der zurückliegenden Winterpause in den Profikader auf und feierte sein Debüt in der Europa League gegen Juventus Turin.

„Kenneth hat seit seinem Einstieg in den Kader der ersten Mannschaft schnell Fuß gefasst. Mit Unerschrockenheit, einem robusten Zweikampfverhalten und der dazugehörenden Schnelligkeit bestritt er seine ersten Einsätze“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach über Schmidt, der 2017 in die Fußballschule der Freiburger kam. „Mit seinem linken Fuß und seiner Flexibilität ist er zu einer richtigen Alternative in unserem Defensivverbund geworden.“

18. Juli: Braunschweig holt Talent Amyn aus Rotterdam

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Offensivspieler Youssef Amyn verpflichtet. Der 19 Jahre alte Flügelspieler kommt vom niederländischen Club Feyenoord Rotterdam, wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten. „Mit Youssef konnten wir einen Perspektivspieler verpflichten, der das Potenzial besitzt, sofort auf Spielzeiten zu kommen“, sagte Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Braunschweig. „Er hat als sehr junger Spieler in der 3. Liga bereits bewiesen, dass er auf der offensiven linken Außenbahn sehr viel bewegen kann.“ Amyn wurde in der Jugend von Borussia Dortmund und Viktoria Köln ausgebildet und hatte für die Kölner 41 Pflichtspiele absolviert.

18. Juli: FC Bayern an Real-Star Tchouaméni interessiert

Der FC Bayern München soll laut eines Medienberichts an Real Madrids Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni interessiert sein. Wie Sport1 am Dienstag schreibt, hat es bereits einen ersten Austausch mit der Spielerseite gegeben. Demnach hofft Trainer Thomas Tuchel weiterhin auf einen hochkarätigen Neuzugang für die Sechser-Position.

Der französische Fußball-Nationalspieler war vor einem Jahr für 80 Millionen Euro von der AS Monaco zu Real gewechselt. In den wichtigen Spielen hatte Trainer Carlo Ancelotti aber meist anderen Mittelfeldakteuren von Beginn an das Vertrauen geschenkt. Zudem verpflichtete Real zuletzt auch noch den Ex-Dortmunder Jude Bellingham.

18. Juli: Rapp verlässt KSC wieder in Richtung Schweiz

Simone Rapp wechselt nach einer Saison beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück in seine Schweizer Heimat. Dort wird der Angreifer künftig für den Zweitligisten Xamax Neuchatel auflaufen. Der 30-Jährige stieß vor einem Jahr zum KSC und absolvierte insgesamt 30 Einsätze für die Badener.

18. Juli: Christoph Freund neuer Sportdirektor beim FC Bayern

Der Österreicher Christoph Freund ist neuer Sportdirektor beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Der 46-Jährige von RB Salzburg soll seine Arbeit demnach am 1. September aufnehmen.

18. Juli: Darmstadt 98 holt Abwehrspieler Klarer aus Düsseldorf

Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 hat die avisierte Verpflichtung des österreichischen Abwehrspielers Christoph Klarer perfekt gemacht. Der 23-Jährige wechselt vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu den Südhessen, bei denen er einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben hat. Dies teilte der Erstligist am Dienstag mit.

18. Juli: Leipzig verpflichtet Abwehr-Talent Bitshiabu

DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig hat das Abwehr-Talent El Chadaille Bitshiabu verpflichtet. Der 18 Jahre alte Franzose kommt von Paris St. Germain und unterschrieb bei den Sachsen einen Vertrag bis 2028. Der 1,96 Meter große Bitshiabu absolvierte bislang 19 Pflichtspiele für PSG, unter anderem im vergangenen März in der Champions League gegen Bayern München.

„Die sportliche Leitung um Max Eberl hat mir diesen besonderen und reizvollen Weg aufgezeigt, der mich von Beginn an begeistert hat. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mich mit dem Team auf die neue Saison vorzubereiten“, sagte Bitshiabu. RB-Geschäftsführer Eberl fügte hinzu: „El Chadaille ist enorm schnell, präsent im Kopfballspiel, zweikampfstark und sicher im Spielaufbau. Als Linksfuß passt er zudem perfekt in unser gesuchtes Profil.“

18. Juli: Wolverhampton will Gladbachs Innenverteidiger Elvedi verpflichten

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach droht der Verlust eines weiteren Stammspielers. Nach Informationen der englischen Zeitung „The Express & Star“ steht der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi in Verhandlungen mit dem Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers. Wie das Blatt aus Wolverhampton berichtet, hofft der Tabellen-13. der abgelaufenen Saison auf eine baldige Unterschrift des Innenverteidigers. Elvedis Vertrag in Mönchengladbach gilt bis 30. Juni 2024.

18. Juli: Hertha BSC verpflichtet Stürmer Prevljak

Hertha BSC hat auf den Abgang von Jessic Ngankam schnell reagiert und Smail Prevljak für die Offensive verpflichtet. Der 28 Jahre alte Stürmer aus Bosnien-Herzegowina spielte zuletzt für KAS Eupen in Belgien. Da sein Vertrag dort auslief, ist Prevljak für den Berliner Fußball-Zweitligisten ablösefrei. Prevljak befindet sich bereits im Trainingslager der Berliner im Zell am See.

17. Juli: Inter will Sommers Klausel aktivieren

Champions-League-Finalist Inter Mailand macht im Werben um Bayern Münchens Torhüter Yann Sommer anscheinend ernst. Wie der kicker berichtet, sind die Italiener bereit, die Ausstiegsklausel des Schweizer Nationaltorwarts zu aktivieren und acht Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Andre Onana solle an Manchester United verkauft werden.

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister ist die Torhüter-Situation kompliziert. Manuel Neuer (37) wird laut Trainer Thomas Tuchel mindestens den Saisonstart verpassen, unklar ist, wann und ob der Weltmeister von 2014 zu alter Form finden kann. Sowohl der neue Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen als auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß haben erklärt, auf der Position kein Risiko einzugehen. Alexander Nübel soll wohl verkauft werden, unter Vertrag (bis 2024) steht zudem Sven Ulreich.

17. Juli: Erkenschwick holt Rosenkranz zurück

Nach dem Aufstieg in die Oberliga Westfalen hat die SpVgg Erkenschwick den siebten Neuzugang verkündet. Es handelt sich um Philipp Rosenkranz, der jede Menge Erfahrung in die Mannschaft von Trainer Magnus Niemöller bringt. Der 36 Jahre alte Defensivspezialist kann bereits auf 269 Einsätze in der Oberliga Westfalen zurückblicken.

17. Juli: Neuer Stürmer für 1860 München

Der große Umbruch bei 1860 München geht weiter. Mit Valmir Sulejmani hat der TSV einen neuen Stürmer für die kommende Drittliga-Saison verpflichtet. Der 27-Jährige kommt ablösefrei in die bayrische Hauptstadt. Zuletzt spielte Sulejmani für den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt. Der dreimalige kosovarische Nationalspieler bringt aber auch höherklassige Erfahrung mit: Für Hannover 96 sammelte er zehn Einsätze in der Bundesliga (kein Tor).

16. Juli: Halle holt Skenderovic

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat einen weiteren Angreifer verpflichtet. Wie die Sachsen-Anhalter am Sonntag bekannt gaben, kommt Meris Skenderovic an die Saale. Zuletzt trug der 25-Jährige ehemalige montenegrinische Nationalspieler das Trikot des Liga-Konkurrenten TSV 1860 München.

16. Juli: Gürpüz vor Wechsel in die Türkei

Jetzt kann alles ganz schnell gehen: Borussia Dortmunds U23 verliert wohl eines seiner größten Talente. Denn Göktan Gürpüz steht unmittelbar vor einem Wechsel zum türkischen Vorjahresmeister Trabzonspor.

16. Juli: Bicakcic verlässt Hoffenheim nach neun Jahren

Nach neun Jahren verlässt Ermin Bicakcic den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der Vertrag des Innenverteidigers war am 30. Juni ausgelaufen, nun habe man sich darauf geeinigt, dass es keine Verlängerung geben wird, teilte der Klub am Samstag mit. Wo der 33 Jahre alte frühere bosnische Nationalspieler seine Karriere fortsetzt, ist noch unklar.

16. Juli: Messi wechselt in die USA

Lionel Messi hat seinen Vertrag beim MLS-Klub Inter Miami unterschrieben und damit seinen Wechsel in die Vereinigten Staaten offiziell bestätigt. Wie der Verein um Miteigentümer David Beckham am Samstag bekannt gab, gilt das neue Arbeitspapier des Superstars bis 2025.

15. Juli: VfB-Sportdirektor Wohlgemuth bestätigt Interesse an Ex-Schalker Nübel

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat das Interesse des VfB Stuttgart am wechselwilligen Torhüter Alexander Nübel vom FC Bayern München bestätigt, eine schnelle Entscheidung aber ausgeschlossen. „Ja, wir sind in Gesprächen. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden“, sagte Wohlgemuth nach dem 4:0-Erfolg der Schwaben am Samstag im Testspiel beim SSV Reutlingen.

Dort stand der erst 17 Jahre alte Dennis Seimen zwischen den Pfosten. Fabian Bredlow, der im Verlauf der Vorsaison zum Stammkeeper befördert worden war, fehlte angeschlagen und Florian Müller hat den VfB in Richtung SC Freiburg verlassen.

Wohlgemuth ist auf der Suche nach einer Lösung, die „wirtschaftlich ausgewogen ist und im ersten Schritt auch unmittelbar hilft“. Er könne „die Erwartungshaltung bremsen“, dass zeitnah ein neuer Torhüter zum VfB stoßen wird. Zumal ein erstes Angebot des VfB für eine Leihe von Nübel nach einem Bericht der „Bild“ vonseiten der Bayern abgelehnt worden sein soll.

15. Juli: Arsenal statt Bayern - Rice wechselt zu den Gunners

Der lange von Bayern München umworbene englische Nationalspieler Declan Rice setzt seine Karriere beim FC Arsenal fort. Dies bestätigten die Gunners am Samstag. Rice kommt von West Ham United und erhält bei Arsenal einen „langfristigen“ Vertrag. Mit einer Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 116 Millionen Euro (100 Millionen Pfund) plus mögliche Bonuszahlungen wird er zum teuersten englischen Spieler der Geschichte.

15. Juli: Lippstadt verpflichtet Probespieler

Der SV Lippstadt hat Serkan Temin unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Defensivspieler kommt vom Ligakonkurrenten Rot Weiss Ahlen zum SVL. Er hat in den vergangenen Wochen als Probespieler an Trainingseinheiten und Testspielen teilgenommen und dabei offenbar einen überzeugenden Eindruck hinterlassen.

15. Juli: Zu- und Abgang beim SV Rödinghausen

Jan Bach hat den SV Rödinghausen verlassen. Mit dem 25 Jahre alten Mittelfeldspieler hat sich der SVR auf eine Vertragsauflösung geeinigt, der offene Gespräche vorausgegangen waren. Einen neuen Mittelfeldspieler haben die Ostwestfalen bereits verpflichtet. Mit Eros Dacaj handelt es sich um einen alten Bekannten: Der 26-Jährige trug das SVR-Trikot bereits zwischen 2018 und 2020. Er war ein wichtiger Teil der Mannschaft, die in der Corona-Saison 2019/20 die Meisterschaft holte.

15. Juli: Bicakcic verlässt TSG Hoffenheim nach neun Jahren

Nach neun Jahren endet Ermin Bicakcics Zeit beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Club und Spieler verständigten sich darauf, den Ende Juni 2023 ausgelaufenen Vertrag nicht mehr zu verlängern, wie die TSG am Samstag mitteilte. Der Innenverteidiger absolvierte 147 Pflichtspiele für die Kraichgauer. Nach einem Kreuzbandriss im September 2020 hatte Bicakcic es nur mit Mühe zurück in den Profifußball geschafft. Vergangene Saison kam er auf neun Bundesliga-Einsätze.

14. Juli: Treffen zwischen VfB Stuttgart und Bayerns Nübel

Der VfB Stuttgart hat nach übereinstimmenden Medienberichten sein Werben um eine Verpflichtung von Torhüter Alexander Nübel vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München intensiviert. Es habe ein Kennenlerntreffen beider Seiten gegeben, berichteten Sky, „Bild“ und „Kicker“ am Freitag. Demnach würde der schwäbische Bundesligist gern den nach seiner Leihe von der AS Monaco nach München zurückgekehrten Schlussmann holen.

14. Juli:Gladbach verpflichtet Thuram-Ersatz

Borussia Mönchengladbach hat einen Nachfolger für den ablösefrei zu Inter Mailand abgewanderten Marcus Thuram verpflichtet. Wie die „Fohlen“ mitteilten, hat der tschechische Nationalspieler Tomas Cvancara einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Der 22-Jährige kommt von Sparta Prag und kostet dem Vernehmen nach 10,5 Millionen Euro Ablöse, die durch Boni um 2 weitere Millionen ansteigen kann.

14. Juli: RB Leipzig holt Rekord-Neuzugang

Loïs Openda ist offiziell ein Spieler von RB Leipzig. Wie die Sachsen mitteilten, hat der vom RC Lens kommende belgische U21-Nationalspieler einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Laut BILD beläuft sich die Ablöse auf 43 Millionen Euro, die durch Boni gar auf 49 Millionen Euro ansteigen kann. Damit ist Openda mit Abstand der teuerste Spieler, den Leipzig in seiner Vereinsgeschichte verpflichtet hat.

14. Juli: Mainz holt U21-Nationalspieler Krauß

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verstärkt sein Mittelfeld mit U21-Nationalspieler Tom Krauß von RB Leipzig. Wie die Rheinhessen mitteilten, unterschrieb der 22-Jährige „einen langfristigen Vertrag“. Über die Ablöse machten die Vereine keine Angabe. Krauß hatte im Vorjahr auf Leihbasis bei Absteiger Schalke 04 erste Bundesligaerfahrung gesammelt, im Juni schied er als Stammspieler mit der U21 bei der EM in der Vorrunde aus.

14. Juli: Rödinghausen schlägt in Elversberg zu

Elversbergs Dacaj geht zurück nach Rödinghausen Fußball-Zweitligist SV Elversberg lässt Mittelfeldspieler Eros Dacaj zum Regionalligisten SV Rödinghausen ziehen. Wie die Saarländer mitteilten, wurde der ursprünglich noch ein Jahr gültige Vertrag des 26-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. Dacaj war 2020 aus Rödinghausen an die Kaiserlinde gewechselt und schaffte mit der SVE in den vergangenen beiden Spielzeiten den Durchmarsch von der vierten bis in die zweite Liga. Zuletzt blieb ihm meist nur noch die Jokerrolle.

14. Juli: Ngankam wechselt von Hertha zu Eintracht Frankfurt

U21-Nationalstürmer Jessic Ngankam wechselt von Absteiger Hertha BSC zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Wie die SGE am Freitag mitteilte, unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag bis 2028. Ngankam, seit 2006 bei der Hertha, hatte in der Abstiegssaison in 18 Spielen vier Tore erzielt.

„Als junger und entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potenzial passt Jessic ideal zu unserer Strategie“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche: „Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer interessanter Angebote für Eintracht Frankfurt entschieden hat.“

Zuletzt stand Ngankam beim EM-Vorrundenaus der deutschen U21 in allen drei Partien auf dem Platz, ihm gelang aber kein Treffer. Der Angreifer ist bereits der siebte Neuzugang der Eintracht für die kommende Saison.

14. Juli: Tempelmann wechselt zu Absteiger Schalke

Absteiger Schalke 04 hat Lino Tempelmann vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verpflichtet. Wie die Königsblauen am Freitag bekannt gaben, unterschrieb der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026. Tempelmann spielte in den vergangenen beiden Saisons auf Leihbasis beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. In 62 Ligaspielen für den Club erzielte er sechs Tore und bereitete weitere sieben Treffer vor.

„Lino bringt ein sehr gutes athletisches Profil mit, ist dabei technisch stark und ballsicher in engen Räumen“, sagte Trainer Thomas Reis: „Dazu verfügt er über ein gutes Gespür im Umschaltverhalten, was für unser Spiel sehr wichtig sein wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

13. Juli: Leverkusen lehnt 45-Millionen-Euro-Angebot für Diaby ab

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen soll einem Medienbericht zufolge ein hohes Angebot von Aston Villa für Offensivspieler Moussa Diaby abgelehnt haben. Demnach habe der englische Premier-League-Club etwa 45 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler geboten, was Bayer aber offenbar nicht genug war. Laut Sky verlangt der Werksclub bis zu 60 Millionen Euro, um Diaby die Freigabe zu erteilen. Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis Ende Juni 2025.

Der 24-jährige Diaby war 2019 von Paris Saint-Germain nach Leverkusen gewechselt, wo der schnelle und trickreiche Flügelspieler über weite Strecken überzeugte. In bisher 125 Bundesligaspielen kommt er auf 31 Treffer und 38 Torvorlagen.

13. Juli: Leipziger Angeliño wechselt zu Galatasaray Istanbul

Linksverteidiger Angeliño wechselt von RB Leipzig zu Galatasaray Istanbul. Das gaben der deutschen Pokalsieger und der türkische Fußball-Erstligist am Donnerstagabend bekannt. Der 26 Jahre alte Spanier wird für ein Jahr mit einer Kaufpflicht an Galatasaray ausgeliehen. Diese soll nach Angaben des aufnehmenden Vereins sechs Millionen Euro betragen und laut „Kicker“ nur dann nicht greifen, wenn der Abwehrspieler in der kommenden Saison kaum zu Einsätzen kommt.

13. Juli: Mainz holt Innenverteidiger Van den Berg

Der FSV Mainz 05 hat sich mit Innenverteidiger Sepp van den Berg verstärkt. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis vom englischen Premier-League-Club FC Liverpool zu den Rheinhessen. Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04, der sich nach einer Leihe in der vergangenen Saison Hoffnungen auf einen Verbleib des Niederländers gemacht hatte, muss sich dagegen nach einem anderen Innenverteidiger umschauen.

13. Juli: Ex-Dortmunder Pulisic wechselt zur AC Mailand

Der frühere Bundesliga-Profi Christian Pulisic (24) wechselt vom FC Chelsea zur AC Mailand nach Italien. Dies teilten beide Klubs am Donnerstag mit. Der Offensivspieler, einst für Borussia Dortmund aktiv, erhält bei Milan einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der US-Amerikaner war 2020 nach London gekommen, erzielte 26 Tore in 145 Spielen und gewann 2021 die Champions League

13. Juli: Gladbach vor Verpflichtung des Tschechen Cvancara

Borussia Mönchengladbach scheint auf der Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Marcus Thuram fündig geworden zu sein. Laut einem Bericht des Pay-TV-Senders Sky steht der Fußball-Bundesligist unmittelbar vor einem Transfer des 22 Jahre alten Tschechen Tomas Cvancara. Mit dem Angreifer habe die Borussia demnach bereits eine mündliche Einigung erzielt, auch mit Cvancaras aktuellem Verein Sparta Prag sei man sich grundsätzlich einig.

13. Juli: Transfer von BVB-Talent Coulibaly nach England droht zu platzen

Der sicher geglaubte Wechsel des Dortmunder Abwehrspielers Soumaila Coulibaly zum FC Burnley droht zu scheitern. Laut übereinstimmenden Medienberichten und Informationen des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano können sich beide Clubs nicht auf die Transfermodalitäten einigen.

Der 19 Jahre alte Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten sollte nach einem angeblich bereits absolvierten Medizincheck in England für ein Jahr verliehen werden. Danach sollte eine Kaufverpflichtung in Höhe von 17,5 Millionen Euro greifen. Diese Summe ist dem Premier-League-Aufsteiger offenbar zu hoch. Der BVB wollte die Meldungen nicht kommentieren.

Coulibaly war vor zwei Jahren ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Dortmund gewechselt. Er bestritt nur ein Bundesligaspiel und eine Partie in der Champions League für den BVB. Vorwiegend kam der Innenverteidiger in der U23 in der 3. Liga zum Einsatz.

13. Juli: Harouz und Dahoud wechseln zum VfB Hilden

Mit zwei weiteren Neuzugängen hat der VfB Hilden seine Kaderplanung nach eigenen Angaben abgeschlossen. Said Dahoud und Said Harouz laufen in der kommenden Saison für den Niederrhein-Oberligisten auf. Es sind die externen Zugänge drei und vier für den Vizemeister des abgelaufenen Spieljahres.

13. Juli: Matter von Lippstadt nach Köln

Henri Matter läuft künftig für den SC Fortuna Köln auf. Der 22-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SV Lippstadt und kehrt mit dem Wechsel zur Fortuna in seine Geburtsstadt zurück. Ausgebildet wurde Matter beim 1. FC Köln, ehe er sein letztes U19-Jahr beim FC Schalke 04 verbrachte.

13. Juli: U21-Nationaltorwart Atubolu verlängert in Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag von U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu verlängert. Das gaben die Badener am Donnerstag bekannt. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts machten sie wie gewohnt keine Angaben. Der 21-Jährige kam in den vergangenen Spielzeiten vor allem in der Freiburger Reserve zum Einsatz. In die kommende Saison soll er nach dem Abgang von Mark Flekken zum englischen Club FC Brentford aber als Nummer eins des Bundesliga-Teams gehen. Der vom VfB Stuttgart zurückgekehrte Florian Müller ist sein Herausforderer.

13. Juli: Holt Schalke Tempelmann als Zalazar-Ersatz?

Rodrigo Zalazar wird den FC Schalke verlassen. Für rund sechs Millionen Euro Ablöse soll er nach Portugal zu Sporting Braga wechseln. Ersatz scheint schon gefunden. Der etwas defensiver ausgerichtete Lino Tempelmann soll vom SC Freiburg kommen. Das berichtete der "Kicker": Zuletzt war er an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Nun könnte der Wechsel zum FC Schalke folgen.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart leiht Offensivspieler Jamie Leweling für die kommende Saison vom Ligarivalen und Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin aus. Das gaben die beiden Clubs am Donnerstag bekannt.

„Jamie kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Er hat in Fürth und bei Union Berlin Bundesliga-Erfahrung gesammelt und seine Qualitäten unter Beweis gestellt“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den 22-Jährigen. „Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner intensiven Spielweise ist Jamie eine Bereicherung für unser Offensivspiel.“

Der zehnmalige U21-Nationalspieler Leweling war im vergangenen Sommer von Greuther Fürth zu Union gewechselt. In der abgelaufenen Saison bestritt er 25 Pflichtspiele für die Köpenicker, stand dabei aber kein einziges Mal in der Startelf. Nach Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC), Jovan Milosevic (FK Vojvodina Novi Sad) und Woo-yeong Jeong (SC Freiburg) ist er Stuttgarts vierter Neuzugang für die kommende Spielzeit.

13. Juli: Mittelfeldspieler Leipold wechselt von Darmstadt nach Österreich

Mittelfeldspieler André Leipold verlässt den SV Darmstadt 98. Der 21 Jahre alte offensive Mittelstürmer wechselt nach Österreich zum Zweitligisten SV Lafnitz. Die teilte der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Donnerstag mit. Leipold war im Januar 2022 zu den Hessen gekommen und absolvierte in dieser Zeit in Darmstadt aber nur fünf Pflichtspiel-Einsätze. In der vergangenen Rückrunde war er an den Regionallisten Würzburger Kickers ausgeliehen.

13. Juli: 1. FC Köln verlängert Vertrag mit Innenverteidiger Hübers

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seinen Abwehrspieler Timo Hübers mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat der 26-Jährige seinen Kontrakt bei den Rheinländern bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Hübers kam im Sommer 2021 von Hannover 96 und erzielte in Köln seitdem in 49 Bundesliga-Spielen vier Tore.

„Timo hat in seiner bisherigen Zeit beim FC eine tolle Entwicklung genommen, war die vergangenen eineinhalb Jahre Stammspieler sowie in vielen Phasen Mitstabilisator und wichtiger Kommunikator in unserem Defensivverbund“, sagte Geschäftsführer Christian Keller. „Wir sind uns sicher, dass Timo sein bestes Leistungsniveau zukünftig noch konstanter abrufen kann.“

12. Juli: Fix: U21-Kapitän Bisseck wechselt zu Inter

Der deutsche U21-Nationalmannschaftskapitän Yann Aurel Bisseck wechselt zum Champions-League-Finalisten Inter Mailand. Das gab der italienische Fußball-Spitzenklub am Mittwochabend bekannt. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom dänischen Erstligisten Aarhus GF zu Inter und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Die Ablösesumme soll bei rund sieben Millionen Euro liegen.

Bisseck, der für seinen Jugendverein 1. FC Köln 2017 drei Partien in der Bundesliga bestritt, war bereits am vergangenen Montag auf dem Flughafen der italienischen Metropole gelandet. Er sei „sehr glücklich, hier zu sein“, wurde der gebürtige Kölner von anwesenden Journalisten zitiert.

12. Juli: Hoffenheim lässt Dabbur ziehen

Munas Dabbur verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in Richtung Dubai. Wie der Klub am Mittwoch vermeldete, wechselt der ehemalige israelische Nationalspieler in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Shabab Al-Ahli. Über die Ablösesumme machten die Kraichgauer keine Angaben, der Vertrag des Stürmers lief ursprünglich bis 2024.

Dabbur war im Januar 2020 vom spanischen Erstligisten FC Sevilla in den Kraichgau gewechselt. Insgesamt absolvierte er für die TSG 99 Pflichtspiele.

12. Juli: Medien: Wechsel von Belgier Openda zu RB Leipzig vor Abschluss

Der Wechsel des Belgiers Lois Openda zu DFB-Pokalsieger RB Leipzig steht Medienberichten kurz bevor. Wie Sky und der „Kicker“ am Mittwoch berichteten, haben sich der Fußball-Bundesligist und der französische Vizemeister RC Lens auf einen Transfer geeinigt. Danach soll RB Leipzig rund 40 Millionen Euro an Ablöse für den 23 Jahre Offensivspieler zahlen. Damit würde der Stürmer zum teuersten Einkauf der Leipziger.

Laut „Kicker“ soll U21-Nationalspieler Openda noch in dieser Woche seinen Medizincheck absolvieren und einen Vertrag bis 2028 erhalten. Bereits in der vergangenen Woche hatte die „Leipziger Volkszeitung“ über eine Einigung bei den Verhandlungen zwischen beiden Vereinen berichtet.

Openda stand angeblich schon länger auf der Wunschliste der Leipziger, die den Belgier als möglichen Nachfolger für Christopher Nkunku sehen. Er hat in dieser Saison 21 Tore in 38 Spielen für den französischen Erstligisten Lens erzielt.

Neben Nkunku hatte RB zuletzt auch Konrad Laimer (ablösefrei zum FC Bayern München) und Dominik Szoboszlai (70/FC Liverpool) ziehen lassen müssen. Zudem will Abwehrspieler Josko Gvardiol zu Champions-League-Gewinner Manchester City wechseln. Leipzig hat dem Vernehmen nach 100 Millionen Euro plus Boni als Ablöse aufgerufen.

12. Juli: Pekarik geht mit Hertha in Liga zwei

Peter Pekarik hält Hertha BSC auch nach dem Bundesliga-Abstieg die Treue. Der 36 Jahre alte Rechtsverteidiger verlängerte seinen in diesem Sommer ausgelaufenen Vertrag bis 2024. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwochabend mit.

„Ich arbeite schon so lange mit Peka zusammen. Er ist ein Musterprofi, ein Vorbild und eine wichtige Ansprechperson für unsere jungen Spieler. Er wird der Gruppe nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine helfen“, sagte Hertha-Coach Pal Dardai.

Pekarik war 2012 vom VfL Wolfsburg zur Hertha gewechselt. Der Slowake absolvierte bereits 226 Pflichtspiele für die „Alte Dame“. In der abgelaufenen Spielzeit war er mit insgesamt fünf Pflichtspieleinsätzen nur Ergänzungsspieler.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Phillip Tietz vom Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 verpflichtet. Der 26-Jährige habe am Mittwoch einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Kontrakt unterschrieben, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Ex-Weltmeister Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, sagte: „Mit Phillip Tietz haben wir einen körperlich robusten Stürmer, der für Darmstadt nicht nur viele Tore geschossen hat, sondern auch mit Leidenschaft, Einsatz und Willen vorangegangen ist, für uns gewonnen. Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er hervorragend in unsere junge Mannschaft.“

12. Juli: Pulisic landet in Mailand, großes Minus für Chelsea

Der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic ist in Italien angekommen und wird beim AC Mailand unterschreiben. Der 24-jährige Flügelstürmer soll laut übereinstimmenden Berichten bei der Rossoneri einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Die Ablöse soll sich demnach auf rund 22 Millionen Euro belaufen. 2019 überwiesen die Londoner noch knapp 65 Millionen Euro an den BVB.

12. Juli: Barcelona überweist 45 Millionen für 18-Jährigen

Der FC Barcelona hat die Verpflichtung des brasilianischen Talents Vitor Roque perfekt gemacht. Der 18-jährige Angreifer soll seinem Klub CA Paranaense laut Transferexperte Fabrizio Romano 45 Millionen Euro einbringen. In der laufenden Saison traf der einmalige Nationalspieler siebenmal in 13 Spielen und legte zwei weitere Tore auf. Auch wenn der Wechsel bereits fix ist, soll Roque erst ab Januar für Barcelona auflaufen.

12. Juli: Hilden bedient sich in der Oberliga Westfalen

Der VfB Hilden hat sich mit dem 23-jährigen Said Dahoud verstärkt. Zuletzt spielte der zentrale Mittelfeldspieler in der Oberliga Westfalen für den SV Schermbeck. Aufgrund eines Umzugs suchte er nun ein neues Team. "Said kommt aus einer langwierigen Verletzung und hat in der letzten Woche erstmals seit zehn Monaten an einem Mannschaftstraining teilgenommen. Hier hat er uns direkt überzeugt und wir sind froh, dass der Transfer geklappt hat", erklärte der sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano

12. Juli: Sperling rundet Torwart-Trio in St. Tönis ab

Der SC St. Tönis hat den jungen Michael Sperling verpflichtet. Der 19-jährige Torwart spielte zuletzt für die A-Jugend der SG Unterrath in der Niederrheinliga. "Mit Michael haben wir unser Torhüter-Trio vervollständigt. Er bringt viele Attribute mit, welche von einem zukünftigen Oberliga-Torhüter zu erwarten sind", erklärte Abteilungsleiter Markus Hagedorn. Der Kampf um die Nummer eins sei nun offen.

12. Juli: Gütersloh legt nach, Tawiah kommt aus Luxemburg

Der FC Gütersloh hat bereits den zehnten Neuzugang des Sommers präsentiert. Vom luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport wechselt Philimon Tawiah zum Regionalliga-Aufsteiger. Der 24-jährige Linksverteidiger spielte von 2019 bis 2022 bereits beim SC Paderborn II in Deutschland und stammt gebürtig aus Ghana.

12. Juli: Eintracht-Frauen holen zwei Talente ins Bundesligateam

U19-Nationalspielerin Sophie Nachtigall und U17-Europameisterin Jella Veit verstärken künftig den Bundesligakader der Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt. Beide Talente haben beim Champions-League-Teilnehmer einen Zweijahresvertrag bis 2025 erhalten, teilte der Verein am Mittwoch mit. Die 19 Jahre alte Nachtigall spielt im offensiven Mittelfeld, die 18-jährige Veit kommt in der Abwehr zum Einsatz.

12. Juli: Wolfsburg verleiht Bialek an Kohfeldt-Klub

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht Stürmer Bartosz Bialek (21) für eine Saison an den belgischen Erstligisten KAS Eupen. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. „Er hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht und gezeigt, was in ihm steckt. Wir erhoffen uns, dass er nun in Belgien noch mehr Spielpraxis sammeln kann und das nächste Level erreicht“, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

12. Juli: Angeliño bei RB Leipzig vor dem Abschied

Angeliño steht bei RB Leipzig vor dem Absprung. Der Linksverteidiger soll sich mit dem türkischen Fußball-Erstligisten Galatasaray Istanbul auf einen Wechsel geeinigt haben. Der 26 Jahre alte Spanier soll nach dpa-Informationen für ein Jahr plus Kaufpflicht ausgeliehen werden. Dem Vernehmen nach soll die Ablöse dann rund zehn Millionen Euro betragen.

12. Juli: Weichert schließt sich dem FC Gütersloh an

Regionalliga-Aufsteiger FC Gütersloh hat den neunten Neuzugang des Sommers präsentiert. Leo Weichert kommt ablösefrei vom SV Atlas Delmenhorst aus der Regionalliga Nord, bei dem er Stammspieler war, bis er sich im vergangenen November eine Meniskusverletzung zuzog, die seine Saison beendete. Der 20-jährige Innenverteidiger wurde in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet.

12. Juli: Herne holt Mittelfeldmann mit Profi-Erfahrung

Mit einem stark veränderten Kader befindet sich Westfalia Herne derzeit in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Nun hat der Traditionsklub, der nach zwei Abstiegen in Serie in die Landesliga abgestürzt ist, ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugelangt. Es kommt ein erfahrener Mann, der laut Verein das Attribut "Königstransfer" verdient. Christian Silaj wechselt vom TuS Bövinghausen ans Schloss Strünkede. Der 31-jährige Mittelfeldspieler verbrachte die vergangene Saison beim Dortmunder Oberligisten und gehörte zum Stammpersonal (28 Einsätze, zwei Tore).

11. Juli: Gladbach verpflichtet Honorat für 8 Millionen Euro

Borussia Mönchengladbach hat auf den Abgang von Jonas Hofmann reagiert und einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Franck Honorat kommt von Stade Brest und unterschreibt bis 2028. Dem Vernehmen nach lassen sich die Fohlen den 26-Jährigen Flügelstürmer acht Millionen Euro Grundablöse und bis zu zwei Millionen Euro Bonuszahlungen kosten.

11. Juli: Stuttgart verpflichtet Jeong aus Freiburg

Der VfB Stuttgart hat beim SC Freiburg zugeschlagen und Woo-yeong Jeong verpflichtet. Der 23-Jährige Flügelspieler sammelte in der letzten Saison noch 34 Einsätze im Breisgau, allerdings fast ausschließlich als Joker. Beim VfB unterschreibt er bis 2026 und erhält die Nummer 10. Wie der "kicker" berichtet soll die Sockelablöse bei 2,8 Millionen Euro liegen, die auf rund vier Millionen ansteigen könnte.

11. Juli: Union leiht auch Chelseas Fofana

Nach der Leihe von Brenden Aaronson von Premier-League-Absteiger Leeds United hat Union Berlin erneut im englischen Oberhaus zugeschlagen. Vom FC Chelsea kommt David Datro Fofana an die alte Försterei. Der 20-jährige Stürmer soll bei Union Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach erneut nicht.

11. Juli: Noch zwei Neue für Ahlen

Mit einem stark veränderten Kader bereitet sich Rot Weiss Ahlen derzeit auf die kommende Saison in der Regionalliga West vor. Jetzt ist der Umbruch an der Werse noch ein bisschen größer geworden, denn RWA hat zwei weitere Spieler mit Verträgen ausgestattet. Vom BSV Rehden wechselt Kevin Coleman nach Ahlen. Zudem rückt U19-Torhüter Lukas Krekeler in den Seniorenkader auf.

11. Juli: Nübel vor Bayern-Abgang

Torwart Alexander Nübel steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor seinem Abschied vom FC Bayern. Wie die „Sport Bild“ am Dienstag berichtete, sollen der VfB Stuttgart und ein weiterer europäischer Club im Rennen um eine Verpflichtung des 26-Jährigen sein. Um welchen Verein es sich dabei handelt, blieb offen. Demnach wurde Nübel auch vom Medizincheck freigestellt, den er eigentlich am Donnerstag in München absolvieren sollte.

11. Juli: RWO holt Stoppelkamp

Was RS bereits vor einigen Tagen vermeldet hatte, ist nun offiziell: Moritz Stoppelkamp wird in der kommenden Saison in der Regionalliga West auflaufen. Der 36-Jährige kehrt zu Rot-Weiß Oberhausen zurück, wo er schon von 2008 bis 2010 gespielt hatte. Das bestätigten die Kleeblätter am Dienstagmittag.

10. Juli: AS Rom an Bayern-Profi Sabitzer interessiert

Marcel Sabitzer hat Medienberichten zufolge das Interesse der AS Rom geweckt. Wie der „Corriere dello Sport“ meldete, soll Trainer José Mourinho sich intensiv um eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom FC Bayern bemühen. Es werde erörtert, den Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters möglicherweise mit einem Leihvertrag nach Italien zu locken. Sabitzer hatte die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zuletzt selbst angeheizt, als er ein Foto auf Instagram mit dem Wort „Buongiorno“ versah.

11. Juli: Bövinghausen verpflichtet Dej

André Dej wird künftig für den TuS Bövinghausen auflaufen. Der 31-Jährige war zuletzt Stammspieler beim Regionalligisten Rot Weiss Ahlen und soll Bövinghausen dabei helfen, eine gute Rolle in der Oberliga Westfalen zu spielen. "Mit André Dej haben wir unsere letzte Planstelle im Mitteldfeld geschlossen", erklärt Trainer Christian Knappmann. "Wir sind sehr glücklich, diesen Transfer jetzt endlich unter Dach und Fach gebracht zu haben, denn André wird uns durch seine enorme Qualität extrem helfen."

10. Juli: Lampropoulos zurück nach Griechenland

Nach dreieinhalb Jahren verabschiedete sich Vasilios Lampropoulos in diesem Sommer vom VfL Bochum. Der Vertrag des 33 Jahre alten Innenverteidigers lief aus. Lange dauerte es allerdings nicht, ehe Lampropoulos bei seinem neuen Verein vorgestellt wurde. Er wechselt in sein Heimatland und schließt sich OFI Kreta an. Das wurde am Montagnachmittag bekannt. "Willkommen in der OFI-Familie!", schrieb der Klub von der Mittelmeerinsel, der in der abgelaufenen Saison auf dem neunten Tabellenplatz der ersten Liga landete.

10. Juli: Zwei Neue für den 1. FC Düren

Knapp drei Wochen vor dem Start der Saison in der Regionalliga West ist der 1. FC Düren erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Gleich zwei Neuzugänge verkündete der Verein am Montag. David Winke kommt vom belgischen Zweitligisten KMSK Deinze, Julijan Popovic vom Regionalliga-Nord-Absteiger BSV Rehden.

10. Juli: Erkenschwick verstärkt sich mit Jordan

Die Spielvereinigung Erkenschwick hat die Verpflichtung eines weiteren Neuzugangs bekannt gegeben: Mike Jordan wechselt nach Erkenschwick. Der 24-Jährige war am Wochenende bereits beim Stimberg-Cup zu seiner Premiere im SpVgg-Trikot gekommen. Er kommt vom Bezirksligisten FC Marl, bringt aber auch höherklassige Erfahrung mit.

10. Juli: Waldhof Mannheim holt Abifade aus Meppen[/b]

Nach seinem Vertragsende beim SV Meppen schließt sich Samuel Abifade dem SV Waldhof Mannheim an. Der 23 Jahre alte Angreifer stand in der letzten Saison für den Drittliga-Absteiger in 23 Partien auf dem Platz und erzielte drei Tore.

10. Juli: SC Braga will Schalkes Zalazar offenbar schnellstmöglich verpflichten

Der portugiesische Europapokal-Teilnehmer SC Braga will offenbar schnellstmöglich Rodrigo Zalazar vom FC Schalke 04 verpflichten. Wie die Fachzeitung „A Bola“ am Montag berichtet, arbeitet der Tabellendritte der Vorsaison „intensiv“ daran, dass Zalazar am 15. Juli mit ins Trainingslager an die Algarve reisen kann. Eine Einigung zwischen dem 23-Jährigen und dem SC Braga würde demnach bereits bestehen. Es fehle jedoch noch eine Vereinbarung zwischen Braga und Schalke.

Der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fordert nach Medienberichten fünf Millionen Euro für den Uruguayer. „Wenn die Angebote in der Nähe wären, wäre das Thema schon weiter, aber so ist es nicht“, hatte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann zuletzt der „WAZ“ gesagt.

Der SC Braga wird nach einer starken Vorsaison demnächst an der Qualifikationsrunde zur Champions League teilnehmen.

10. Juli: VfL Osnabrück leiht Torwart Lennart Grill von Union Berlin aus

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Torhüter Lennart Grill für eine Saison vom 1. FC Union Berlin ausgeliehen. Das gab der Aufsteiger am Montag bekannt. Union hatte den 24-Jährigen erst im März 2023 fest unter Vertrag genommen, er absolvierte für die Berliner aber nur fünf Bundesliga-Partien.

„Ich freue mich, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit in der 2. Bundesliga zu sammeln und dem Team ein sicherer Rückhalt zu sein“, sagte Grill laut Vereinsmitteilung. Der neue Konkurrent für den Stammkeeper Philipp Kühn ist bereits der neunte Neuzugang der Osnabrücker.

09. Juli: WSV holt Benschop

Angreifer Charlison Benschop wechselt zum Wuppertaler SV. Der 33-Jährige kann auf 16 Bundesligaspiele für Hannover 96 schauen und hatte seine beste Zeit in Deutschland im Trikot von Fortuna Düsseldorf.

Hier traf er in zwei Zweitliga-Spielzeiten 25 Mal, in der letzten Saison lief der Routinier in der zweiten niederländischen Liga für De Graafschap auf. Nun wechselt der zehnmalige Nationalspieler (für Curacao) zum WSV.

9. Juli: Bietet Bayern 80 Millionen Euro für Kane?

Bayern München legt im Werben um Englands Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane offenbar nach. Wie Sky am Sonntag berichtete, hat der deutsche Fußball-Rekordmeister bei Kanes Klub Tottenham Hotspur ein Angebot über 80 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen hinterlegt. Ein erstes Angebot, das dem Vernehmen nach 70 Millionen Euro schwer war, hatten die Tottenham-Bosse abgelehnt.

Kane wolle zu den Bayern, berichtete Sky weiter. Dies hatte zuvor unter anderem die Bild gemeldet, es herrsche bereits Einigkeit zwischen Kane und den Münchnern.

Kane könnte die Lücke im Sturmzentrum des FC Bayern schließen und gilt als absoluter Wunschspieler. Medienberichten zufolge fordert Tottenham mindestens 100 Millionen Euro. Der 29-Jährige steht noch bis Sommer 2024 bei den Engländern unter Vertrag.

9. Juli: Wechsel perfekt: Bayern gibt Hernández an Paris Saint-Germain ab

Der französische Nationalspieler Lucas Hernández verlässt den FC Bayern München und schließt sich wie erwartet Paris Saint-Germain an. Beim französischen Fußball-Meister unterschreibt der 27 Jahre alte Abwehrspieler einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Berichten zufolge erhält der deutsche Rekordmeister inklusive Boni rund 50 Millionen Euro. Damit wäre der 27-Jährige der teuerste Abgang in der Münchner Vereinsgeschichte. „Ich habe schon lange darauf gewartet, zu PSG zu kommen, und jetzt ist es endlich so weit. Es ist ein ganz besonderer Tag für mich und ich bin sehr glücklich, hier zu sein“, sagte Hernández in einer Vereinsmitteilung der Franzosen am Sonntag.

Hernández, der an der Isar noch einen Vertrag bis Sommer 2024 hatte, hatte seinen Wechselwunsch schon vor Wochen bei der Münchner Führungsetage hinterlegt. „Wir bedanken uns bei Lucas Hernández für vier sehr erfolgreiche gemeinsame Jahre. Er hat immer alles gegeben, seine Kämpfernatur und seine Leidenschaft haben uns stets imponiert“, äußerte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.

Hernández war 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zu den Bayern gewechselt. Auch aufgrund seiner Verletzungen konnte der Münchner Rekordeinkauf diesem Preis nie vollkommen gerecht werden. Zuletzt war Hernández monatelang ausgefallen, nachdem er sich bei der Weltmeisterschaft in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Sein Münchner Kapitel endet nach zahlreichen Titeln also vorzeitig. Hernández wurde viermal deutscher Meister, je einmal gewann er den DFB-Pokal und die Champions League. Wenn der Franzose spielte, war seine Qualität durchaus zu erkennen. Mit Blick auf die Ablösesumme kam das aber zu selten vor.

9. Juli: Eintracht-Talent Harpreet Ghotra erhält Profivertrag

Eintracht Frankfurt hat den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler Harpreet Ghotra mit einem Profivertrag bis 2024 ausgestattet. Zudem gibt es eine Option auf eine Verlängerung, wie der hessische Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte. Der gebürtige Frankfurter durchlief seit 2015 diverse Jugendmannschaften im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht und spielte zuletzt für die U21. „Harpreet hat in der vergangenen Saison eine gute Entwicklung genommen und ist erfolgreich seine ersten Schritte im Männerfußball gegangen“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung.

9. Juli: Union vor Rekordtransfer – Attila Szalai im Visier

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin steht einem Medienbericht zufolge vor der Verpflichtung des Ungarn Attila Szalai und damit vor einem Rekordtransfer. Laut „Kicker“ soll Szalai von Fenerbahce Istanbul nach Berlin wechseln. Ein Angebot über 14 Millionen Euro für den 25 Jahre alten Linksverteidiger soll demnach vom türkischen Topclub akzeptiert worden sein. Bisheriger Rekordtransfer der Unioner ist Taiwo Awoniyi, für den der Club zwischen 6,5 und 8 Millionen Euro ausgegeben haben soll.

Union ist derweil nicht der einzige Verein mit Interesse an dem ungarischen Nationalspieler. Allerdings soll Szalai selbst einen Wechsel in die Bundesliga favorisieren. Mit Andras Schäfer hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bereits einen ungarischen Nationalspieler in ihren Reihen.

8. Juli: Gladbach erzielt mündliche Einigung mit Honorat

Borussia Mönchengladbach soll auf der Suche nach einem Ersatz für den zu Bayer Leverkusen abgewanderten Jonas Hofmann fündig geworden sein. Der Fußball-Bundesligist habe mit dem französischen Flügelspieler Franck Honorat eine mündliche Einigung erzielt, berichtete der Pay-TV-Sender Sky am Samstagabend. Mit Honorats aktuellem Arbeitgeber, dem französischen Erstligisten Stade Brest, seien noch letzte Details zu klären.

Laut Sky soll Gladbach bereit sein, eine Ablöse zwischen sechs bis acht Millionen Euro inklusiver möglicher Bonuszahlungen für den 26-Jährigen zu bezahlen. Honorat soll bei einer endgültigen Einigung einen Vertrag bis 2027 oder 2028 unterschreiben.

Honorat war 2020 für fünf Millionen Euro aus Saint-Étienne zu Stade Brest gewechselt. In 134 Partien in der Ligue 1 erzielte er 25 Tore und bereitete 19 Treffer vor.

8. Juli: Kim-Wechsel zum FC Bayern perfekt

Rekordmeister FC Bayern München hat die Verpflichtung des Südkoreaners Min-Jae Kim einem Medienbericht zufolge perfekt gemacht. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom italienischen Fußball-Meister SSC Neapel und unterschreibt an der Isar einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028, wie der Pay-TV-Sender Sky am Samstag berichtete. Demnach kommt Kim, der in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel besaß, für eine fixe Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro.

Kim, der aufgrund seiner 1,90 Meter Größe in Italien den Spitznamen „Monster“ trug, soll den bei Paris Saint-Germain gehandelten Franzosen Lucas Hernández ersetzen. Er soll künftig gemeinsam mit dem Niederländer Matthijs de Ligt die bayerische Innenverteidigung bilden.

Die Münchner hatten ihre Bemühungen um den Südkoreaner in den vergangenen Wochen massiv intensiviert. Da Kim zuletzt seinen Militärdienst in seinem Heimatland absolvierte, sollen Ärzte des FC Bayern extra nach Asien gereist sein, um Teile des Medizinchecks dort durchzuführen. Kim wäre nach Konrad Laimer und Raphael Guerreiro der dritte Neuzugang des Bundesligisten.

8. Juli: Mbappé heizt Spekulationen an: „Nicht hilfreich“ bei PSG zu spielen

Fußballstar Kylian Mbappé fühlt sich in Frankreich nicht ausreichend wertgeschätzt. Ein Wechsel ins Ausland könnte Abhilfe schaffen - und seine Hoffnungen auf einen Champions-League-Titel beflügeln.

Paris (dpa) - Ausnahmestürmer Kylian Mbappé sieht seine Leistungen bei Paris Saint-Germain nicht ausreichend gewürdigt, kann die französischen Fußballfans aber verstehen. „In Frankreich hat man mich aufwachsen sehen, man sieht mich ständig, jedes Wochenende bei PSG oder in der Nationalmannschaft. Und seit Jahren schieße ich viele Tore. Für die Leute wird es also normal“, sagte der 24-Jährige dem Magazin „France Football“. Dass er bei PSG spiele, sei da auch „nicht hilfreich“, weil Mannschaft und Club polarisieren würden, führte der angeblich von Real Madrid umworbene Mbappé weiter aus.

Der Vertrag des Weltmeisters von 2018 läuft in Paris noch bis Sommer 2024, eine Verlängerung darüber hinaus hatte Mbappé im Juni per Brief ausgeschlagen. Um eine Ablösesumme zu erzielen, müsste der französische Meister seinen Topstar demnach in dieser Transferperiode oder spätestens im kommenden Winter abgeben. „Wir können nicht einen der besten Spieler der Welt umsonst gehen lassen“, hatte Club-Präsident Nasser Al-Khelaifi am Mittwoch gesagt. In einer offiziellen Club-Mitteilung wurde Mbappé aufgefordert, bis zum 31. Juli eine Entscheidung herbeizuführen, sprich: Verlängerung oder Transfer.

„Ich habe diesen Hunger, zu gewinnen. Ich will nicht in einem Team sein, das nur da ist, um mitzumachen“, sagte Mbappé nun, ohne konkret auf die Wechsel-Spekulationen einzugehen. Er habe keine Angst davor, „zu sagen, was ich will, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es gerne hätte“.

Enttäuschend für den Stürmer war auch, dass PSG in der vergangenen Saison erneut frühzeitig in der Champions League gescheitert war. „Ich weiß nicht, was PSG fehlt“, sagte er, da müsse man die Vereinsführung fragen. Im Achtelfinale war das Starensemble um Mbappé nach zwei Niederlagen (0:1/0:2) gegen den FC Bayern ausgeschieden.

8. Juli: BVB-Talent Coulibaly vor Wechsel nach England

Der Wechsel des Dortmunder Abwehrspielers Soumaila Coulibaly zum FC Burnley ist nach übereinstimmenden Medienberichten so gut wie perfekt. Demnach soll der 19-Jährige zunächst für ein Jahr an den Premier-League-Aufsteiger verliehen werden, bevor laut Transferexperte Fabrizio Romano eine Kaufpflicht in Höhe von rund 15 Millionen Euro greift. Der Fußball-Bundesligist hatte Coulibaly vor zwei Jahren ablösefrei von Paris Saint-Germain verpflichtet. Bisher bestritt er ein Bundesligaspiel und eine Partie in der Champions League. Vorwiegend kam der Innenverteidiger in der U23 des BVB in der 3. Liga zum Einsatz.

8. Juli: Hertha BSC verpflichtet Verteidiger Toni Leistner

Hertha BSC hat kurz nach dem 2:0-Testsieg gegen den BFC Dynamo am Freitagabend die Verpflichtung von Toni Leistner bekannt gegeben. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb beim Berliner Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis 2025. Leistner spielte zuletzt für VV St. Truiden in Belgien. Da sein Vertrag dort auslief, ist er für die Hertha ablösefrei. In seiner Karriere spielte Leistner unter anderem für Dynamo Dresden, Union Berlin, den 1. FC Köln und den Hamburger SV.

7. Juli: Ex-BVB-Profi Pulisic vor Wechsel nach Mailand

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, darunter via Transferexperte Fabrizio Romano, steht Christian Pulisic vor einem Wechsel zur AC Mailand. 20 Millionen Euro plus Boni soll der 24-Jährige dem FC Chelsea bescheren.

Vor vier Jahren noch überwiesen die Londoner dem BVB knapp 65 Millionen Euro für die Dienste des US-Amerikaners. Bei den Blues konnte sich Pulisic allerdings nicht richtig durchsetzen.

7. Juli: RWE leiht Obuz vom 1. FC Köln aus

Marvin Obuz wird in der Saison 2023/2024 für Rot-Weiss Essen auflaufen. Wie der Drittligist am Freitag bekannt gab, wurde der 21-jährige Offensivspieler für eine Spielzeit vom 1. FC Köln ausgeliehen.

Zum Bericht

7. Juli: Lautern holt Angreifer Tachie

Der 1. FC Kaiserslautern hat Angreifer Richmond Tachie vom Ligakonkurrenten SC Paderborn verpflichtet. Dies teilten die Pfälzer am Freitag mit. Der 24-Jährige war bei den Ostwestfalen in der vergangenen Spielzeit nicht über die Jokerrolle hinausgekommen, seinen einzigen Saisontreffer erzielte er im DFB-Pokal. Zuvor gelangen ihm in 37 Drittligaspielen für Viktoria Köln und die U23 von Borussia Dortmund 15 Torbeteiligungen.

„Richmond ist ein sehr gut ausgebildeter Stürmer, der offensiv alle Positionen besetzen kann. Wir wollen ihn bei seinen nächsten Entwicklungsschritten begleiten. Er ist ein absoluter Teamplayer und gibt uns mehr Variabilität in der Offensive“, sagte Geschäftsführer Thomas Hengen.

7. Juli: Neuer Flügelspieler aus Hamburg: Zweitligist Paderborn holt Bilbija

Der SC Paderborn hat weiter seine Offensive verstärkt und Filip Bilbija vom Liga-Rivalen Hamburger SV verpflichtet. Der 23-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom FC Ingolstadt zum HSV gewechselt, kam aber über 13 meist kurze Einwechslungen nicht hinaus. Über die Wechselmodalitäten machten die Ostwestfalen am Freitag keine Angaben.

[b]7. Juli: Pepi wechselt vom FCA nach Eindhoven

Er kam als Rekordtransfer zum FC Augsburg, nun ist Ricardo Pepi schon wieder Geschichte bei den Schwaben: Ricardo Pepi wechselt zum niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven. Über die Höhe der Ablöse haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, sie soll aber bei elf Millionen Euro liegen.

Der 20 Jahre alte Amerikaner war im Januar 2022 für rund 16 Millionen Euro vom FC Dallas zum FCA gekommen, konnte die riesigen Erwartungen aber nie erfüllen. In 16 Einsätzen gelang dem Angreifer kein Tor. Der Nationalspieler wurde deshalb in der vergangenen Saison zum FC Groningen ausgeliehen. Dort erzielte Pepi in 29 Einsätzen in der Eredivisie immerhin zwölf Treffer. Eine Rückkehr nach Augsburg schloss er aber aus.

„Der Wechsel nach Eindhoven stellt für alle Seiten eine gute Lösung dar. Nachdem Ricardo uns gegenüber den Wunsch geäußert hat, sich der PSV Eindhoven anschließen zu wollen und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns passen, haben wir dem Transfer zugestimmt“, sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter.

7. Juli: Kurt nach München

Kaan Kurt wechselt von Borussia Mönchengladbach II zum TSV 1860 München.

7. Juli: Leverkusens Bakker wechselt nach Bergamo

Linksverteidiger Mitchel Bakker verlässt Bayer Leverkusen nach zwei wechselhaften Jahren und geht zu Atalanta Bergamo in die italienische Serie A. Für den 23 Jahre alten Niederländer erhält der Fußball-Bundesligist Medienberichten zufolge etwa drei Millionen Euro mehr als die sieben Millionen Euro, die die Leverkusener 2021 für ihn an Paris Saint-Germain bezahlt haben.

Bei Bakker wechselten sich in Leverkusener immer wieder Weltklasse-Leistungen wie im Europa-League-Viertelfinale bei Royal Union Saint-Gilloise in Belgien und komplett enttäuschende Leistungen ab. Zudem wurde er wegen Unpünktlichkeit von Trainer Xabi Alonso zwischenzeitlich aus dem Kader genommen. In dem Spanier Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon hatte Bayer Bakkers Nachfolger schon im Mai ablösefrei verpflichtet.

7. Juli: Wehen Wiesbaden verpflichtet Darmstädter Bennetts

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat sich für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit Offensivspieler Keanan Bennetts verstärkt. Der 24 Jahre alte Engländer wechselt ablösefrei vom Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 zum SVWW. Über die Laufzeit des Vertrages teilte der Verein am Freitag nichts mit.

„Keanan ist auf dem linken Flügel mit seiner Explosivität und Geschwindigkeit eine absolute Waffe. Seine schnellen Dribblings und präzisen Flanken stellen die Gegner immer wieder vor große Herausforderungen“, sagte Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie über den Neuzugang.

Bennetts wurde in der Jugend bei den Tottenham Hotspur ausgebildet. 2018 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach, ehe er im Oktober 2022 nach Darmstadt ging. Für die Südhessen bestritt er in der Vorsaison 16 Spiele.

7. Juli: Inter buhlt um Sommer

Inter Mailand rüstet sich für die kommende Saison und blickt dabei wohl auch in Richtung Fußball-Bundesliga. Der Champions-League-Finalist soll Medienberichten zufolge Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München über die Verpflichtung des Schweizer Torhüters Yann Sommer aufgenommen haben.

Inter habe laut Corriere dello Sport beschlossen, den im Juni ausgelaufenen Vertrag mit seinem slowenischen Keeper Samir Handanovic nicht zu verlängern. Sommer (34) war von den Münchnern erst im Januar als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) verpflichtet worden, wird nach dessen Genesung aber wohl die Rolle als Nummer eins im Tor wieder an den deutschen Nationaltorwart verlieren.

7. Juli: FC Bayern am einstigen BVB-Kandidaten Álvarez dran

München (dpa) - Der FC Bayern München soll laut eines Medienberichts am einstigen BVB-Kandidaten Edson Álvarez interessiert sein. Wie die „Bild“ am Freitag berichtet, soll der deutsche Fußball-Rekordmeister am 25 Jahre alten Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam „dran“ sein. Zuvor hatte Borussia Dortmund laut Medienberichten von einem Transfer des Mexikaners Abstand genommen, weil Trainer Edin Terzic weiter mit Emre Can und Salih Özcan plant.

Laut „Bild“ suchen die Münchner nach wie vor einen Mittelfeld-Abräumer, was für den zweikampfstarken Álvarez sprechen würde. Allerdings genießt bei den Bayern derzeit die Suche nach einem neuen Top-Stürmer Priorität. Sollte Wunschspieler Harry Kane kommen, wäre zudem fraglich, ob der deutsche Meister noch Geld für einen kostspieligen Mittelfeldakteur zur Verfügung hätte. Die Dortmunder sollen auch deshalb von Álvarez Abstand genommen haben, weil ihnen ein Transfer am Ende zu teuer gewesen sein soll.

7. Juli: Gladbach kassiert Ablöse

Nachwuchsspieler Noah Adedeji-Sternberg aus der U19 von Borussia Mönchengladbach wechselt zur neuen Saison zum belgischen Erstligisten und Champions-League-Qualifikations-Teilnehmer KRC Genk. Die Belgier sollen sich das Talent rund 1,1 Millionen Euro kosten lassen.

7. Juli: Ersatztorhüter Meyer verlängert beim BVB bis 2025

Ersatzkeeper Alexander Meyer und Borussia Dortmund setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, verlängerte der 32-Jährige seinen bis 2024 datierten Vertrag beim achtmaligen deutschen Meister vorzeitig bis zum 30. Juni 2025.

„Alex ist viel mehr als ein zweiter Torhüter. Immer dann, wenn er gebraucht wurde, hat er auf außerordentlich hohem Niveau seine Fähigkeiten gezeigt. Er ist ein absoluter Teamplayer, ein toller Fußballer und ein sehr verlässlicher Profi mit Lebenserfahrung, der einer Mannschaft Ruhe und Sicherheit verleiht“, kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Meyer absolvierte in der vergangenen Saison, an deren Ende die Borussia mit dem 2:2 gegen Mainz die mögliche Meisterschaft verspielte, sieben Bundesliga-Partien. „Jeder hat schon in der vergangenen Saison gesehen, was mit diesem Verein möglich ist. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass wir in naher Zukunft Erfolge feiern und Titel holen“, sagte der Keeper, der 2022 von Jahn Regensburg zum BVB gewechselt war.

7. Juli: Trio verlässt SSV Ulm

Stefan Ilic, Simon Klostermann und Finn Paul haben den SSV Ulm verlassen. Mit allen drei Spielern hat sich der Verein auf eine Auflösung des jeweils bis 2024 laufenden Vertrages geeinigt.

6. Juli: Eintracht Frankfurt leiht Verteidiger Koch aus Leeds aus

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht den deutschen Nationalspieler Robin Koch für eine Saison von Leeds United aus England aus. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger soll zunächst bis zum Sommer nächsten Jahres bei den Hessen bleiben, wie der Club am Donnerstagabend mitteilte. Laut Medienberichten könnte Koch anschließend auch fest zur Eintracht wechseln.

„Robin war in Leeds einer der Kapitäne, hat in der deutschen Nationalmannschaft gespielt und wird auch bei uns eine zentrale Rolle einnehmen“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Koch ergänzte in einer Vereinsmitteilung: „Ich bin in den letzten drei Spielzeiten in Leeds in der vielleicht stärksten Liga der Welt sehr gereift – als Fußballer, aber auch als Mensch. Das will ich jetzt wieder in der Bundesliga unter Beweis stellen.“

Koch soll angeblich Angebote von Bayer Leverkusen und der SSC Neapel zugunsten der Frankfurter abgelehnt haben. Sein Vertrag beim englischen Premier-League-Absteiger endet im Sommer 2024. Koch absolvierte sein bislang letztes von acht Länderspielen im Juni 2021.

6. Juli: Osnabrück holt Offensivspieler Conteh

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Offensivspieler Christian Conteh verpflichtet. Der 23-Jährige stand zuletzt bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an den Drittligisten Dynamo Dresden ausgeliehen. Über die Vertragslaufzeit machte der Aufsteiger am Donnerstag keine Angabe.

„Mit Christian Conteh bekommen wir einen Spieler, der unser Offensivspiel noch unberechenbarer machen wird. Hier wollen wir ihm die Plattform bieten, sich als Spieler und Persönlichkeit weiterzuentwickeln“, sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

6. Juli: Leverkusen holt Xhaka vom FC Arsenal

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Granit Xhaka verpflichtet und damit den nächsten namhaften Neuzugang präsentiert. Der Schweizer Nationalspieler wechselt vom FC Arsenal ins Rheinland und unterschrieb beim Werksklub einen Vertrag bis Sommer 2028. Das bestätigten die Leverkusener am Donnerstag.

Xhaka gilt als Wunschspieler von Bayer-Trainer Xabi Alonso. Bei Arsenal zählte der 30-Jährige zuletzt zu den Leistungsträgern, absolvierte in der Premier League 37 von 38 Spielen und kam dabei auf 14 Torbeteiligungen.

„Mit Granit haben wir einen absoluten Top-Profi für uns gewinnen können“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Seine fußballerische Qualität ist überall bekannt. Aber vor allem gibt es nur wenige Spieler, die wie er dank einer herausragenden Mentalität und Persönlichkeit eine Mannschaft so überzeugend führen können.“ Über die Ablösesumme machte Bayer keine Angabe, sie soll Medienberichten zufolge bei 25 Millionen Euro liegen.

Xhakas Wechsel zu Bayer war offenbar auch von der Personalie Declan Rice abhängig: Der Mittelfeldspieler von Conference-League-Sieger West Ham United soll vor einem Transfer zu Arsenal stehen. Die Leverkusener hatten bereits am Mittwoch mit der Verpflichtung von Jonas Hofmann für Aufsehen gesorgt. Der Nationalspieler kommt von Borussia Mönchengladbach zum Europa-League-Teilnehmer und unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

6. Juli: Offiziell - Ex-Schalker Kolasinac nach Bergamo

Der ehemalige Schalker Sead Kolasinac wechselt zu Atalanta Bergamo. Nach dem Vertragsende bei Olympique Marseille wurde der ablösefreie Transfer nach Italien am Donnerstag perfekt gemacht. Für den 53-fache Nationalspieler Bosniens ist die Serie A die vierte Top-Liga in seiner Karriere.

6. Juli: Hoffenheim verpflichtet Schalker Bülter - Vertrag bis 2026

Die TSG Hoffenheim hat Marius Bülter vom Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 verpflichtet. Der 30 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, teilte der baden-württembergische Erstligist am Donnerstag mit. Laut Medienberichten soll er eine Ablöse von rund vier Millionen kosten.

Bülter war im Juli 2021 vom 1. FC Union Berlin zu Schalke 04 gekommen und erzielte in 69 Pflichtspielen 23 Tore (14 Vorlagen). Damit war der Angreifer nicht nur einer der Erfolgsgaranten für den Aufstieg in der Spielzeit 2021/22, sondern mit elf Toren in 33 Bundesliga-Spielen in der abgelaufenen Saison maßgeblich an der starken Rückrunde der Gelsenkirchener beteiligt.

6. Juli: HSV holt bosnischen Abwehrspieler - Widerstand bei Elfadli

Der Hamburger SV steht vor de Verpflichtung des bosnischen Fußball-Nationalspielers Dennis Hadzikadunic. Beim Transfer des Mittelfeldspielers Daniel Elfadli stößt der HSV dagegen auf erheblichen Widerstand des Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg.

Nach einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“ kam der 24 Jahre alte Hadzikadunic am Donnerstagmorgen in der Hansestadt an, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren. Die Transferrechte an dem 1,91 Meter großen Innenverteidiger hält der russische Erstligist FK Rostow. In der vergangenen Saison wurde Hadzikadunic jedoch zunächst an seinen Heimatclub Malmö FF und dann an den spanischen Club RCD Mallorca ausgeliehen.

Der Abwehrspieler wurde in Schweden geboren und bestritt auch mehr als 30 Junioren-Länderspiele für das Land. 2020 entschied er sich jedoch, künftig für die A-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina zu spielen.

Wunschkandidat für das defensive Mittelfeld ist der 26 Jahre alte Elfadli. Doch der Magdeburger Sportchef Otmar Schork sagte der „Bild“-Zeitung am Donnerstag: „Erstmals hat der HSV in Form von Jonas Boldt letzte Woche Donnerstag Kontakt mit uns aufgenommen. Er hat sein Interesse bekundet, dass sie Daniel gerne verpflichten wollen. Ich habe ihm daraufhin gesagt, dass ich ihn in den nächsten zwei Tagen anrufe und habe ihm dann am Samstag erklärt, dass wir Daniel nicht abgeben werden. So ist der aktuelle Stand.“

Elfadli wechselte erst vor einem Jahr vom Regionalligisten VfR Aalen nach Magdeburg. „Er ist zum Stammspieler und Leistungsträger gereift. Und der Weg soll bei uns in diese Richtung weitergehen“, sagte Schork.

5. Juli: Ellyes Skhiri wechselt vom 1. FC Köln zu Eintracht Frankfurt

Ellyes Skhiri wechselt vom 1. FC Köln zu Eintracht Frankfurt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zur Eintracht, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschreibt.

5. Juli: Offensivspieler Leonardo Scienza verlässt 1. FC Magdeburg

Offensivspieler Leonardo Scienza verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Der 24-Jährige wechselt zum Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm, wie der FCM am Mittwoch mitteilte. Der Brasilianer war im vergangenen Sommer vom FC Schalke 04 II nach Magdeburg gekommen. Er kam nur auf elf Zweitliga-Einsätze und stand in der Rückrunde kaum noch im Kader.

5. Juli: Rostock holt Singh aus München

Der Kader des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock für die kommende Saison nimmt weiter Form an. Wie der Klub bekannt gab, wechselt Sarpreet Singh von der zweiten Mannschaft von Bayern München nach Rostock. Dort erhält der neuseeländische Offensivspieler einen Vertrag bis Sommer 2026, er ist der bereits achte neue Spieler, den Hansa verpflichtet.

Singh (24) spielte bereits auf Leihbasis für die Zweitligisten 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg. Für den FC Bayern kam er auf zwei Einsätze in der Bundesliga und 38 in der zweiten Mannschaft.

5. Juli: FC verlängert mit Torhüter Urbig - Leihe nach Fürth

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit Torhüter Jonas Urbig vorzeitig verlängert. Der Klub teilte am Mittwoch mit, dass der 19-Jährige nun bis zum 30. Juni 2026 an den FC gebunden ist. Um Urbig weiterhin Spielpraxis zu verschaffen, verleiht ihn der FC für eine Saison zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Die vergangene Rückrunde hatte Urbig bereits auf Leihbasis bei Jahn Regensburg absolviert. Mit dem Abstieg Regensburgs in die 3. Liga endete der ursprünglich auf eineinhalb Jahre ausgelegte Leihvertrag vorzeitig.

Beim FC ist Marvin Schwäbe die unangefochtene Nummer eins. Nach dem Abgang von dessen Vertreter Timo Horn (Vertragsende) sucht der FC nach einer neuen Nummer zwei.

5. Juli: Jasmin Fejzic beendet Karriere und wird Braunschweig-Botschafter

Torhüter Jasmin Fejzic hat wie erwartet seine Karriere beendet und wird neue Aufgabengebiete beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig übernehmen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der 37-Jährige wird unter anderem als Torwarttrainer der U23 und U16 arbeiten sowie als Botschafter für die Eintracht auftreten. Parallel soll der Bosnier Lizenzen als Torwarttrainer erwerben. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis zum 30. Juni 2025 geplant.

„Mit Jasmin beendet ein echter Löwe seine Karriere, der in den vergangenen acht Jahren ein fester Bestandteil der Eintracht war“, sagte der Braunschweiger Sportgeschäftsführer Peter Vollmann. Fejzic stand in 18 Jahren in 188 Zweitliga- und 112 Drittliga-Spielen im Tor der Eintracht.

5. Juli: Karlsruher SC holt Abwehrspieler Bormuth zurück

Abwehrspieler Robin Bormuth kehrt zum Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück. Das gaben die Badener, die sich aktuell im Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger aufhalten, am Mittwoch bekannt. Bormuth trug bereits von August 2020 bis Juni 2022 das KSC-Trikot. Zuletzt war er vom SC Paderborn an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

Bormuths Vertrag in Paderborn lief noch bis zum 30. Juni 2024. In Karlsruhe unterschrieb er nun einen Kontrakt über zwei Jahre. Womöglich kommt der Verteidiger schon im Testspiel des KSC gegen den zypriotischen Club AEZ Zakakiou am Donnerstag (17.30 Uhr) zum Einsatz.

5. Juli: Aufsteiger Darmstadt holt Stürmer Hornby

Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 hat Stürmer Fraser Hornby verpflichtet. Der 23 Jahre alte Schotte wechselt vom französischen Fußball-Erstligisten Stade Reims zu den Lilien und erhält einen Vertrag bis Juni 2027. In der vergangenen Saison war Hornby an den belgischen Klub KV Oostende ausgeliehen, in 21 Erstligaspielen erzielte er acht Tore.

„Unsere Scouting-Abteilung hat viel Zeit und Energie aufgebracht, um mit Fraser den Stürmer ausfindig zu machen, der genau in unser gesuchtes Profil passt“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht: „In den persönlichen Gesprächen habe ich direkt Vertrauen zu ihm gewonnen und ein super Gefühl entwickelt, dass er sportlich wie menschlich in unser Team passt.“

5. Juli: FC Augsburg holt Bielefelds Offensivspieler Okugawa

Der FC Augsburg hat den japanischen Offensivspieler Masaya Okugawa unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige kommt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und unterschreibt beim bayerischen Fußball-Bundesligisten einen Kontrakt über drei Jahre. „Okugawa ist ein schneller, wendiger und dribbelstarker Spieler, der im letzten Drittel für viel Gefahr und kreative Lösungen sorgen kann. Mit ihm wird unsere Offensivabteilung noch unberechenbarer“, sagte FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch.

In der abgelaufenen Zweitliga-Saison hatte der Japaner für Bielefeld in 30 Partien 5 Tore erzielt und 10 Vorlagen beigesteuert. Okugawa fühlt sich sowohl auf der Zehnerposition als auch auf beiden Flügen wohl. „Ich möchte mich jetzt in der Vorbereitung von meiner besten Seite zeigen und mir möglichst einen Platz in der Startelf erkämpfen“, sagte Okugawa.

Nach Finn Dahmen, Patric Pfeiffer, Sven Michel und Tim Breithaupt ist Okugawa der fünfte Augsburger Neuzugang.

5. Juli: Perfekt - Nationalspieler Hofmann wechselt von Gladbach zu Bayer Leverkusen

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen. Der 30-Jährige hat bei seinem neuen Club einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben, wie Bayer 04 am Mittwoch mitteilte. Einem Bericht des Fachblatts „Kicker“ zufolge nutzten die Leverkusener eine Ausstiegsklausel im Gladbacher Kontrakt des Offensivspielers. Sie soll im Bereich von zehn Millionen Euro liegen. Für die Borussia ist Hofmanns Abgang ein herber Verlust.

5. Juli: BVB holt Top-Talent Diallo

Der Transfer des spanischen Juniorennationalspielers Ousmane Diallo (16) zum BVB ist perfekt. Der Linksaußen spielte zuletzt in der Jugend des spanischen Zweitligisten Deportivo Alavés und gilt als eines der größten Talente Spaniens. Demnach wollten auch die spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona Diallo in ihre Nachwuchsakademien holen. Für den deutschen Vizemeister ist es der nächste Coup der 2018 gegründeten Top-Talente-Abteilung.

5. Juli: Schalke verliert Bülter an die TSG Hoffenheim

Der wochenlange Transferpoker zwischen dem FC Schalke 04 und der TSG Hoffenheim um Marius Bülter ist nach Informationen der WAZ beendet. Der Flügelstürmer wechselt vom Absteiger zum Bundesligisten. Inklusive Erfolgsboni können die Königsblauen rund vier Millionen Euro kassieren. Sky berichtete zuerst.

5. Juli: Mouadden und van Eck nach Koblenz

Younes Mouadden wechselt vom KFC Uerdingen zu Cosmos Koblenz in die Oberliga Südwest. Hier trifft er auf den ehemaligen Aachen-Trainer Rene van Eck, der jüngst beim FC Cosmos als Chefcoach vorgestellt wurde.

5. Juli: Von Lippstadt nach Cottbus

Phil Halbauer, letzte Saison bester Scorer (sieben Tore, sieben Vorlagen) des SV Lippstadt wechselt zum FC Energie Cottbus.

5. Juli: Drei Neue für Fortuna II

Die U23 von Fortuna Düsseldorf gab die Verpflichtungen von Feymour Fünger (Hallescher FC), Venhar Ismailji[ (VfB Hilden) und Tobias Pawelczyk (SV Wehen Wiesbaden) bekannt.

5. Juli: Wolfsburg verpflichtet Tiago Tomas

Der VfL Wolfsburg hat die Verpflichtung von Tiago Tomas bekanntgegeben. Der Angreifer spielte in den vergangenen anderthalb Jahren leihweise für den VfB Stuttgart, für den er in 41 Bundesliga-Spielen siebenmal traf und vier Tore vorbereitete. Im Anschluss an die zurückliegende Saison hatten die Schwaben eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei 15 Millionen Euro lag - zu teuer für den VfB, es ging zunächst zurück zu Sporting Lissabon.

Nutznießer sind nun die Wölfe. Die haben die Chance genutzt und zugesclagen. Laut "kicker"-Informationen fließen rund acht Millionen Euro plus Boni nach Portugal. Beim VfL unterschreibt Tomas bis 2027.

5. Juli: Lorenz schließt sich dem FC Ingolstadt an

Die Schanzer rüsten vor der anstehenden Saison in der 3. Liga weiter auf. Simon Lorenz, zuletzt für Holstein Kiel aktiv, wechselt ablösefrei nach Ingolstadt. Der Verteidiger mit Zweitligaerfahrung. der auch schon für den VFL Bochum spielte, ist bereits der elfte Neuzugang beim FCI.

5. Juli: Real-Coach Ancelotti soll die Selecao übernehmen

Bis 2024 hat Carlo Ancelotti noch Vertrag bei Real Madrid. Im Anschluss soll der Italiener zur Copa America 2024 Nationaltrainer Brasiliens werden. Das erklärte nun Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues. Bis dahin wird Fluminense-Coach Fernando Diniz die Selecao parallel zu seinem Job als Vereinstrainer leiten.

5. Juli: Preußen Münster verpflichtet Dominik Schad

Der SC Preußen Münster hat den sechsten Neuzugang des Sommers vorgestellt und sich mit Dominik Schad verstärkt. Der gelernte Rechtsverteidiger lief zuletzt für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga auf, kam dort in der zurückliegenden Saison allerdings nur auf sechs Einsätze. Nun geht es ablösefrei zum Drittliga-Aufsteiger.

4. Juli: Ex-Gladbach-Trainer Farke übernimmt Leeds United

Der deutsche Fußball-Trainer Daniel Farke kehrt nach seinem missglückten Bundesliga-Intermezzo bei Borussia Mönchengladbach nach England zurück. Der 46-Jährige, 2019 und 2021 Premier-League-Aufsteiger mit Norwich City, übernimmt als Teammanager den Zweitligisten Leeds United.

Die Gladbacher hatte Daniel Farke nach nur einer Saison und der Saisonabschluss-Platzierung zehn wieder verlassen müssen. In einer Pressemitteilung des Ex-Meisters Leeds bedankte er sich nun „für den warmen Empfang bei einem wunderbaren Klub“. Klares Ziel ist der Aufstieg.

4. Juli: Medien: Hofmann-Wechsel von Gladbach nach Leverkusen

Nach Informationen vom Kicker holt Bayer Leverkusen mithilfe einer Ausstiegsklausel Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Demnach überweise die Werkself eine Ablösesumme im Bereich von zehn Millionen Euro an die Fohlen.

4. Juli: Hütter neuer Trainer in Monaco

Der frühere Bundesliga-Trainer Adi Hütter übernimmt die AS Monaco. Das gab der achtmalige französische Meister am Dienstag bekannt. Hütter (53) erhält einen Vertrag bis 2025 und folgt auf den Belgier Philippe Clement, von dem sich Monaco nach dem Verpassen des Europacups getrennt hatte.

Hütter war bislang unter anderem in seiner österreichischen Heimat bei RB Salzburg, in der Schweiz bei Young Boys Bern und in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach tätig. Seit seinem Abschied im vergangenen Sommer war er ohne Job.

4. Juli: Janni Serra verlässt Bielefeld Richtung Dänemark

Angreifer Janni Serra wechselt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum dänischen Erstliga-Club Aarhus GF. Der 25-Jährige erhält in der zweitgrößten Stadt Dänemarks einen Vierjahresvertrag, wie sein neuer Verein am Dienstag bekanntgab. Serra sei ein Topangreifer, der jahrelang im deutschen Fußball seine Qualitäten gezeigt habe, sagte der sportliche Leiter von AGF, Stig Inge Bjørnebye.

Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Stürmer mit solchen Qualitäten nach Dänemark komme. Cheftrainer der Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison Dritter in der dänischen Superliga wurde, ist der Deutsche Uwe Rösler.

4. Juli: Augsburg: Nachwuchstalent Civeja wechselt nach Saarbrücken

Fußball-Bundesligist FC Augsburg gibt sein Nachwuchstalent Tim Civeja an den Drittligisten 1. FC Saarbrücken ab. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht, der FCA besitzt jedoch eine Rückkaufoption für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Civeja hatte in Augsburg sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen und im Januar 2021 sein Bundesliga-Debüt gegeben. Seitdem kam er auf drei Einsätze in der ersten Liga. In der vergangenen Saison war Civeja an den Drittligisten FC Ingolstadt ausgeliehen.

4. Juli: Union vor Leihe von US-Nationalspieler Aaronson

Der 1. FC Union Berlin steht einem Medienbericht zufolge vor einer Leihe von US-Nationalspieler Brenden Aaronson von Premier-League-Absteiger Leeds United. Das berichtete das Portal „The Athletic“ am Montagabend unter Berufung auf mit dem Transfer vertraute Quellen. Der ehemalige Profi von RB Salzburg habe zuvor auch das Interesse zahlreicher englischer und anderer deutscher Clubs geweckt.

Der 22-Jährige gilt als kreativer offensiver Mittelfeldspieler, hatte in der vergangenen Saison in Leeds allerdings Probleme, diese Qualitäten dauerhaft abzurufen. In 36 Ligaspielen gelangen ihm ein Tor und drei Vorlagen. Aaronson war im Januar 2021 aus den USA nach Salzburg gewechselt. Vor der vergangenen Saison ging er dann nach England für eine Ablösesumme, die bei über 30 Millionen Euro gelegen haben soll. Der Offensivspieler hat bislang 29 Länderspiele für die USA absolviert.

4. Juli: FC St. Pauli holt Luxemburger Danel Sinani

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den luxemburgischen Nationalspieler Danel Sinani verpflichtet. Der Außenspieler kommt ablösefrei vom englischen Zweitligisten Norwich City, teilte der Hamburger Verein am Dienstag mit. Über die Laufzeit des Vertrages mit dem 26-Jährigen machte der FC St. Pauli keine Angaben.

Sinani hatte außer für Norwich in der zweiten englischen Liga auch für Wigan Athletic und Huddersfield Town gespielt. In 65 Spielen erzielte er in der englischen Championship sieben Treffer und gab sechs Torvorlagen. Von 2017 bis 2020 war der Offensivspieler in Luxemburg bei F91 Düdelingen aktiv und traf in 99 Spielen 46-mal. Mit dem Verein spielte er auch im Europapokal.

Vor ihm hatte der FC St. Pauli bislang Hauke Wahl (Holstein Kiel), Philipp Treu (SC Freiburg II) und Andreas Albers (Jahn Regensburg) für die neue Saison verpflichtet.

4. Juli: Zeigt Dortmund Interesse am Ex-Schalker McKennie?

Ein Ex-Schalker hat offenbar das Interesse des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geweckt. Laut der italienischen Gazzetta dello Sport befinden sich die Verhandlungen zwischen dem deutschen Vizemeister und Weston McKennie in einer fortgeschrittenen Phase.

Der amerikanische Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin an Leeds United verliehen worden. McKennie war im September 2020 von Schalke nach Turin gewechselt. Dort läuft sein Vertrag noch bis Juni 2025.

4. Juli: Nach Nmecha-Verkauf: Nächster Millionen-Transfer für VfL Wolfsburg?

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht nach dem Verkauf von Nationalspieler Felix Nmecha an Borussia Dortmund angeblich gleich vor dem nächsten millionenschweren Transfer. Nach übereinstimmenden Medienberichten in den Niederlanden, England und Italien hat Abwehrspieler Micky van de Ven eine Einigung mit Tottenham Hotspur über einen Wechsel nach London erzielt. Verhandlungen zwischen dem Premier-League-Club und den Wolfsburgern seien nun der nächste Schritt.

Für den 22 Jahre alten Niederländer will der VfL eine noch höhere Ablösesumme erzielen als für Nmecha. Medienberichten zufolge zahlen die Dortmunder für den Mittelfeldspieler rund 30 Millionen Euro plus mögliche Boni.

Sollte nach Nmecha auch van de Ven für viel Geld gehen, hätte sich die Wolfsburger Transferstrategie in diesem Sommer voll ausgezahlt. Beide Spieler holte der VfL im Sommer 2021 für weniger als vier Millionen Euro aus der zweiten Mannschaft von Manchester City (Nmecha) und vom niederländischen Zweitligisten FC Volendam (van de Ven).

3. Juli: Medien: Bayern planen zweites Angebot für Kane

Der FC Bayern München plant offenbar einen zweiten Vorstoß für die Verpflichtung von Wunschstürmer Harry Kane. Wie die englische Zeitung „Daily Mail“ und Pay-TV-Sender Sky am Montag berichteten, arbeitet der deutsche Fußball-Rekordmeister an einem zweiten Angebot an Tottenham Hotspur. Das könnte laut „Daily Mail“ rund 93 Millionen Euro plus Bonuszahlungen betragen. Mit dem ersten Angebot über umgerechnet rund 70 Millionen Euro sollen die Münchner vor einigen Tagen bei den Spurs abgeblitzt sein.

3. Juli: Medien: Nationalspieler Halstenberg will in 2. Liga wechseln

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg möchte offenbar von Pokalsieger RB Leipzig zu seinem Heimatclub Hannover 96 in die 2. Bundesliga zurückkehren. „Bild“ und „Kicker“ berichteten am Montag, dass der 31 Jahre alte Abwehrspieler die Leipziger Clubführung bereits über diesen Wunsch informiert habe.

Damit ein Transfer bereits in diesem Sommer zustande kommt, „muss eine ganze Menge zusammenkommen“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann der „Neuen Presse“. Der neunmalige Nationalspieler müsste massive Gehaltseinbußen in Kauf nehmen und die Leipziger eine Ablösesumme akzeptieren, die der Zweitligist auch bezahlen kann.

3. Juli: FCA holt Dresdner Sturmtalent Ehrlich

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Angreifer Lucas Ehrlich aus dem Nachwuchs von Drittligist Dynamo Dresden verpflichtet. Der 19-Jährige unterschrieb bei den Fuggerstädtern einen Vertrag bis 2027 mit einjähriger Option. Zunächst soll Ehrlich in Augsburgs Regionalliga-Mannschaft an den Profi-Bereich herangeführt werden.

3. Juli: Offiziell: Felix Nmecha hat Vertrag beim BVB unterschrieben

Der Transfer von Nationalspieler Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund ist perfekt. Am Montagabend machte der BVB den Transfer offiziell. Die „Ruhrnachrichten“ hatten zuvor berichtet, Nmecha habe nach absolviertem Medizincheck einen „langfristigen Vertrag“ beim BVB unterschrieben. Eine Bestätigung für den Transfer folgte später. Dortmund bindet den Nationalspieler bis 2028 an sich. Die Ablösesumme soll rund 30 Millionen Euro betragen.

3. Juli: Bericht: Steven Gerrard vor Engagement in Saudi-Arabien

Liverpool-Legende Steven Gerrard (43) steht vor einem Engagement in Saudi-Arabien. Der frühere englische Fußball-Nationalspieler soll laut einem Bericht des Portals „The Athletic“ (Montag) das saudische Pro-League-Team Al Ettifaq als Trainer übernehmen. Demnach habe Gerrard zunächst ein Angebot abgelehnt, nachdem er im Juni zu Gesprächen nach Saudi-Arabien gereist war. Allerdings seien die Gespräche in der Vorwoche wieder aufgenommen worden. Hochrangige Persönlichkeiten des Clubs sollen dem Bericht zufolge „zunehmend zuversichtlich“ sein, Gerrard von einer Vertragsunterschrift überzeugen zu können.

Nach den Weltfußballern Ronaldo (Al Nassr)und Karim Benzema sowie Ex-Weltmeister N‘Golo Kanté (beide Al-Ittihad) wäre Gerrard die nächste Fußball-Größe, die es in das Emirat zieht.

Gerrard ist seit vergangenem Oktober ohne Job, als sich der englische Premier-League-Club Aston Villa von ihm getrennt hatte. Gerrard hatte den Cheftrainer-Posten bei Villa im November 2021 übernommen. Davor war er mit den Glasgow Rangers schottischer Meister geworden. Er spielte während seiner Profikarriere fast ausschließlich für den FC Liverpool und wurde bei den Reds zwischen 1998 und 2015 mit über 500 Pflichtspielen und als Kapitän zur Vereinsikone.

3. Juli: Aarhus verhandelt mit Inter über Transfer von U21-Kapitän Bisseck

Der dänische Erstliga-Club Aarhus GF verhandelt mit Inter Mailand über einen Transfer des deutschen U21-Kapitäns Yann Aurel Bisseck. Wie der Fußball-Verein aus der zweitgrößten Stadt Dänemarks am Montag mitteilte, müsste der diesjährige Champions-League-Finalist für einen möglichen Transfer des 22 Jahre alten Verteidigers von der Ausstiegsklausel in Höhe von 52 Millionen dänischen Kronen (7 Millionen Euro) zuzüglich Kosten und Abschreibungen Gebrauch machen.

AGF ist in der gerade abgelaufenen Saison Dritter in der dänischen Superliga geworden. Bisseck entwickelte sich in der Spielzeit nicht nur zu einem der Leistungsträger der Mannschaft, sondern auch zu einem der besten Spieler der gesamten Liga. Bei der jüngsten U21-EM in Georgien und Rumänien konnte er jedoch wie das gesamte deutsche Team nicht überzeugen.

3. Juli: Union leiht Keita Endo ein weiteres Jahr nach Braunschweig aus

Der 1. FC Union Berlin verleiht den japanischen Angreifer Keita Endo ein weiteres Jahr an Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig. Das teilte der Köpenicker Bundesligist am Montag mit. Die Berliner hatten den 25-Jährigen 2020 zunächst von Yokohama F-Marinos ausgeliehen und ein Jahr später fest verpflichtet. Endo konnte sich bei Union aber nicht dauerhaft in die Mannschaft spielen. In Braunschweig kam der Japaner in der vergangenen Spielzeit in 18 Ligaspielen zum Einsatz, elfmal von Beginn an.

3. Juli: Felix Nmecha absolviert offenbar Medizincheck beim BVB

Der Transfer von Nationalspieler Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund wird konkreter. Der Mittelfeldspieler soll bereits an diesem Montag den Medizincheck beim BVB absolvieren, wie die „Bild“ berichtet. Nmecha soll sich bereits im Ruhrgebiet aufhalten.

Am Sonntag hatten die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ und der TV-Sender Sky bereits von einer Einigung der beiden Fußball-Bundesligisten berichtet. Demnach soll die Ablösesumme für Nmecha rund 30 Millionen Euro betragen. Der 22-Jährige, der beim BVB den zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham ersetzen soll, hat in Wolfsburg noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In Dortmund soll er einen Fünfjahreskontrakt erhalten. Nmecha hatte sich zuletzt sportlich gut entwickelt und im März auch ein Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft absolviert.

Im Zusammenhang mit dem wohl bevorstehenden Wechsel hatte es Diskussionen gegeben, weil Anhänger des BVB Posts von Nmecha in sozialen Medien als homophob und queerfeindlich kritisiert hatten. Nmecha hatte zuletzt via Instagram erklärt, dass er alle Menschen liebe, niemanden diskriminiere und weder homophob noch transfeindlich sei.

2. Juli: Schalke - Pieringer vor Wechsel nach Heidenheim

Schalke und Marvin Pieringer werden wohl bald getrennte Wege gehen. Der Rückkehrer vom SC Paderborn wird S04 bereits in den kommenden Tagen wieder verlassen. Denn der 23-Jährige steht nach Informationen von "Sky" unmittelbar vor der Einigung über einen Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Auch beide Vereine sind auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Schalke kassiert rund 1,5 Millionen Euro für den Stürmer.

2. Juli: Stuttgart verleiht Maglica erneut

Kaum vom FC St. Gallen zurückgeholt, verleiht der VfB Stuttgart Matej Maglica direkt weiter an den SV Darmstadt 98. Der Innenverteidiger schließt sich bis 2024 dem Bundesliga-Aufsteiger an. Der VfB hatte den 24-Jährigen erst vor Kurzem per Rückkaufoption für rund 450.000 Euro aus der Schweiz geholt.

2. Juli: Augsburg zieht Kaufoption bei Stürmer Berisha - Zukunft unklar

Der FC Augsburg hat wie erwartet die Kaufoption für Fußball-Nationalspieler Mergim Berisha gezogen und den Mittelstürmer fest verpflichtet. Die schon seit Wochen kursierenden Gerüchte bestätigte am Sonntag der türkische Top-Club Fenerbahce Istanbul, von dem die Augsburger Berisha im vergangenen Sommer ausgeliehen hatten. Als Ablöse für den 25 Jahre alten Stürmer wird dem Vernehmen nach ein Betrag von vier Millionen Euro fällig.

Berisha war mit neun Treffern der erfolgreichste Augsburger Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. In den Länderspielen gegen Peru und Belgien kam der U21-Europameister im März erstmals im A-Nationalteam zum Einsatz. „Ich bin sehr froh, wie sich Mergim entwickelt hat. Ich glaube aber, dass da noch eine Menge möglich ist in Sachen Entwicklung“, hatte FCA-Coach Enrico Maaßen zuletzt gesagt und die „herausragenden Abschlussqualitäten“ seines Mittelstürmers gelobt.

Ob Berisha trotz der Festverpflichtung auch in der kommenden Spielzeit für die Fuggerstädter auflaufen wird, scheint allerdings ungewiss. Wie der „Kicker“ am Sonntag vermeldete, soll der Offensivspieler intern schon vor einiger Zeit den Wunsch geäußert haben, Augsburg wieder verlassen zu wollen. Interessenten dürfte es nach Berishas starkem Jahr beim FCA und dem Vorstoß in die DFB-Elf einige geben. Aktuell liegt dem FCA aber noch keine konkrete Anfrage für den Angreifer vor, wie der „Kicker“ schreibt.

An diesem Montag startet der FCA mit internen Leistungstests in die Saisonvorbereitung. Das Trainingslager im österreichischen Schladming findet vom 15. bis 23. Juli statt.

2. Juli: Nach Messi und Busquets auch Alba und Ramos nach Miami?

Inter Miami könnte sich immer mehr zu einem Alt-Herren-Club früherer Barça-Stars zu entwickeln. Nach Lionel Messi (36) und Sergio Busquets (34) gibt es nun auch Spekulationen über einen möglichen Wechsel des früheren spanischen Fußball-Europameisters Jordi Alba (34). Die Verhandlungen seien „weit fortgeschritten“, berichtete die spanische Zeitung „Sport“ am Sonntag.

Eine offizielle Bestätigung gab es jedoch weder auf der Internetseite des US-Clubs noch auf jener der Major League Soccer (MLS). Auch nicht die schon als sicher geltenden Wechsel von Messi und Busquets zum derzeitigen Tabellenletzten der Eastern Conference sind bislang bestätigt. Dabei hatte Messi kürzlich selbst angekündigt, künftig in Miami zu spielen.

Laut „Sport“ soll der Club, bei dem David Beckham Miteigentümer ist, derzeit auch mit Sergio Ramos (37) verhandeln. Der Vertrag des spanischen Abwehrspielers bei Paris Saint-Germain lief Ende Juni aus. Unbestätigten Medienberichten zufolge hatte er vergeblich versucht, zu seinem Heimatverein, dem SC Sevilla, zurückzukehren. Andere Medien schrieben, er werde wie der Portugiese Ronaldo nach Saudi-Arabien gehen.

2. Juli: Abwehrspieler für VfB Frohnhausen

"Das Beste kommt zum Schluss", mit diesen Worten begrüßt der VfB Frohnhausen auf seiner Facebook-Seite seinen 16. Sommer-Zugang: Elefterios Theocharis.

Der 19-Jährige, der einen Kreuzbandriss auskuriert, kommt aus der U19-Bundesliga-Abstiegsmannschaft von Rot-Weiss Essen zur Raumerstraße nach Essen-Frohnhausen.

Der Rechtsverteidiger, der diese Seite auch offensiv bekleiden kann, spielte von 2018 bis 2021 im Nachwuchs von Borussia Dortmund, hier auch in der U17-Bundesliga West, und verbrachte die letzten beiden Spielzeiten in der U19-Bundesliga West im Trikot von Rot-Weiss Essen.

2. Juli: Jayden Braaf von Dortmund nach Italien

Offensivspieler Jayden Braaf, der zuletzt vom BVB an Hellas Verona ausgeliehen war, bleibt in Italien. Verone verpflichtete Braaf, der zu sieben Einsätzen für die U23-Mannschaft des BVB kam, nun fest.

2. Juli: Fix! Kesim von RWE zum ETB

Timur Mehmet Kesim wechselt von Rot-Weiss Essen zum ETB Schwarz-Weiß Essen.

2. Juli: Offiziell - Duda verlässt 1. FC Köln endgültig

Ondrej Duda wechselt fest vom 1. FC Köln zu Hellas Verona. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Der Slowake wechselt nach seiner Leihe fest in die Serie A. Durch den Klassenerhalt von Verona griff eine Kaufpflicht. Köln erhält eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von 2,7 Millionen Euro.

2. Juli: Ngankam beteuert Hertha-Liebe: Nein zu Union-Wechsel

Aus Liebe zu Hertha BSC verzichtet Jessic Ngankam auf mögliche Auftritte in der Champions League - denn der Preis wäre ein Wechsel zum Lokalrivalen 1. FC Union Berlin gewesen. „Ich war drei, vier Minuten einfach nur ruhig, hab die Decke angeguckt und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein und habe das so sacken lassen. Nach fünf Minuten habe ich es geschafft, zu antworten und meinte eigentlich so direkt, nee, machen wir nicht“, berichtete der U21-Fußballnationalspieler in einem am Wochenende veröffentlichten YouTube-Video des ehemaligen Hertha-Spielers Bilal Kamarieh.

Sein Berater Volker Struth habe ihm von einem konkreten Interesse der Eisernen berichtet, erzählte Ngankam. Bei einem anderen Topclub wäre die Entscheidung des 22-Jährigen möglicherweise anders ausgefallen. Der Stürmer, der mit Ausnahme eines Leihjahres bei der SpVgg Greuther Fürth seit 17 Jahren das Hertha-Trikot trägt, soll bei den Berlinern eine Symbolfigur des Neuanfangs in der 2. Liga sein. Noch ist allerdings unklar, ob Ngankam tatsächlich bei seinem Heimatverein bleibt. Eintracht Frankfurt, in der kommenden Saison in der Conference League international vertreten, soll auch Interesse an einer Verpflichtung haben. Die Hertha benötigt angesichts der prekären finanziellen Lage Transfererlöse. Ngankams Marktwert liegt bei ungefähr fünf Millionen Euro.

2. Juli: Held nach Leipzig

Jannis Held wechselt von Alemannia Aachen zum 1. FC Lokomotive Leipzig.

2. Juli: Hütter wird Trainer bei AS Monaco

Der frühere Bundesliga-Trainer Adi Hütter steht Medienberichten zufolge vor einem Engagement bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1. Der 53 Jahre alte Österreicher solle nach Klärung der letzten Details zeitnah als Nachfolger des Belgiers Philippe Clement bei den Monegassen vorgestellt werden, berichtete unter anderem die französische Sport-Tageszeitung „L'Équipe“ am Wochenende. Monaco hatte sich nach dem Verpassen des Fußball-Europapokals in der vergangenen Saison von Clement getrennt.

Hütter hatte in der Bundesliga von 2018 bis 2021 Eintracht Frankfurt trainiert. Nach einer mäßigen Saison hatte sich Borussia Mönchengladbach im Mai 2022 von Hütter getrennt. Bei Monaco stehen der langjährige Leverkusener Kevin Volland und der Ex-Kölner Ismail Jakobs im Kader, zuletzt war Torwart Alexander Nübel vom FC Bayern München an den Club aus dem Fürstentum ausgeliehen.

2. Juli: Vieting nach Köln, Steinkötter auch

Joel Vieting wechselt vom Berliner AK zu Fortuna Köln. Auch Justin Steinkötter (1. FC Saarbrücken) wird in Zukunft für die Kölner spielen.

1. Juli: Weiterer Neuzugang für Düsseldorf II

Beim U23-Team von Fortuna Düsseldorf gab es in diesem Sommer schon zahlreiche Transfers. Nun haben die Landeshauptstädter einen weiteren Neuzugang fix gemacht: Min-woo Kim wechselt in die Regionalliga-Mannschaft. Der 21-jährige Japaner kommt aus der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Werder Bremen nach Düsseldorf. Er soll die Offensive der Fortuna verstärken

1. Juli: Fürth holt Consbruch aus Bielefeld

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat Jomaine Consbruch von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld verpflichtet. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält in Fürth einen Vertrag bis 2026, das gab der Verein am Samstag bekannt. In der vergangenen Saison kam Consbruch für Bielefeld auf 21 Einsätze in der zweiten Liga.

1. Juli: Najar zu Viktoria Köln

Am Tag des ersten Testspiels hat Viktoria Köln den fünften Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Suheyel Najar läuft in der kommenden Drittliga-Saison am Höhenberg auf. Das teilten die Domstädter mit, bevor sie am Samstagnachmittag (16 Uhr) bei Germania Zündorf gastieren. Najar kommt von Wehen Wiesbaden und damit als frisch gebackener Zweitliga-Aufsteiger. Es fließt eine Ablösesumme in unbekannter Höhe - ebenso ließen die Kölner offen, wie lang der Vertrag des 27 Jahre alten Offensivspielers gültig ist.

1. Juli: Harit verlässt Schalke endgültig in Richtung Marseille

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Amine Harit verlässt den Zweitligisten Schalke 04 dauerhaft in Richtung des Ligue-1-Klubs Olympique Marseille. Die im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht hat gegriffen, teilten die Königsblauen und die Franzosen am Samstag mit.

„Wir sind froh, dass nun auch offiziell alle vertraglichen Bedingungen erfüllt sind. Wir wünschen Amine für seine Zukunft in Frankreich – sowohl sportlich wie privat – alles Gute und viel Erfolg“, sagte Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann in einer Pressemitteilung.

Harit war nach dem Schalker Bundesliga-Abstieg bereits zur Saison 2021/22 an Marseille ausgeliehen worden. Nach einer kurzzeitigen Rückkehr vereinbarte S04 im vergangenen September erneut ein Leihgeschäft, das die nun greifende Kaufpflicht beinhaltete.

Harit wechselte 2017 vom FC Nantes ins Ruhrgebiet, seitdem lief der heute 26-Jährige für die Gelsenkirchener 102-mal in der Bundesliga auf und war dabei an 30 Treffern direkt beteiligt.

1. Juli: Inter Mailand bestätigt Verpflichtung von Marcus Thuram

Inter Mailand hat die Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Profis Marcus Thuram bestätigt. „Tikus’ Abenteuer bei den Nerazzurri hat offiziell begonnen“, schrieb der Champions-League-Finalist aus der Serie A am Samstag in seiner Mitteilung. Details über den Vertrag wie die Laufzeit, gab Inter nicht bekannt.

Thurams Vertrag bei Borussia Mönchengladbach war am Freitag ausgelaufen. Der 25 Jahre alte französische Nationalspieler war im Sommer 2019 von EA Guingamp zum Club vom Niederrhein gewechselt. In 111 Bundesligaspielen für die Gladbacher erzielte Thuram 34 Tore.

1. Juli: Chelsea verpflichtet Jackson von Villarreal

Der FC Chelsea hat nach dem Abgang des deutschen Nationalspielers Kai Havertz einen neuen Angreifer verpflichtet. Der englische Premier-League-Club verkündete am Freitag den Transfer des 22-Jährigen Nicolas Jackson vom FC Villarreal. Laut Medienberichten soll Chelsea für den senegalesischen WM-Teilnehmer rund 35 Millionen Euro bezahlen. Laut Angaben von Chelsea unterschrieb Jackson einen Acht-Jahres-Vertrag.

30. Juni: Hannover holt Fürths Christiansen

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers Max Christiansen gesichert. Der 26-Jährige kommt vom Ligarivalen SpVgg Greuther Fürth und erhält einen Zweijahresvertrag. Christiansen kann auf die Erfahrung von mehr als 100 Erst- und Zweitligaspielen zurückblicken.

Christiansen bringe „alles mit, um unserer zentralen Achse weitere Stabilität zu verleihen“, sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. Er biete „Zweikampfstärke und Robustheit“ und auch „strategische Fähigkeiten“.

Christiansen trifft in Hannover damit wieder auf Trainer Stefan Leitl, unter dem er in der Saison 2021/22 bereits in der 1. Bundesliga gespielt hatte. Von der U17 bis zur U21 durchlief er alle Nachwuchs-Mannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), er war zudem Teil der Olympia-Auswahl, die 2016 in Rio de Janeiro Silber holte.

30. Juni: Man United verabschiedet Sabitzer - Rückkehr zu Bayern

Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer hat endgültig keine Zukunft mehr bei Manchester United und steht ab dem 1. Juli zumindest erstmal wieder im Dienst des FC Bayern München. Wie der englische Premiere-League-Club am Freitag bekannt gab, kehren die für die Rückrunde der abgelaufenen Saison ausgeliehenen Sabitzer und Wout Weghourst (FC Burnley) zu ihren Stammvereinen zurück.

Der Österreicher Sabitzer, der den Saisonendspurt in England aufgrund einer Meniskusverletzung verpasst hatte, gewann mit den Red Devils im Februar den Ligapokal. Seine Zukunft bei den Bayern ist ungewiss, zumal in Landsmann Konrad Laimer ein weiterer Konkurrent für das zentrale Mittelfeld verpflichtet wurde. Sabitzers Vertrag in München ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. Wie Trainer Thomas Tuchel mit ihm plant, hat dieser öffentlich noch nicht erklärt.

30. Juni: Liverpool holt Leipzigs Szoboszlai dank Ausstiegsklausel

Noch vor Ablauf der Frist um Mitternacht hat der FC Liverpool von der Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht und nach übereinstimmenden Medienberichten Dominik Szoboszlai verpflichtet. Dem Vernehmen nach soll es sich bei der festgeschriebene Summe um 70 Millionen Euro handeln, wie am Freitagabend die „Leipziger Volkszeitung“, Sky und der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichteten. Damit avanciert der 22 Jahre alte ungarische Nationalspieler, der beim sächsischen Fußball-Bundesligisten noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besaß, zum bisher teuersten Transfers in der Geschichte des deutschen Pokalsiegers. In Liverpool soll er zunächst den obligatorischen Medizincheck absolvieren und dann einen langfristigen Vertrag bekommen, von vier oder fünf Jahren ist die Rede.

RB hatte mit den Reds nur Stunden zuvor die einjährige Leihe für Fábio Carvalho perfekt gemacht. Im Gegenzug wechselt der schussgewaltige Szoboszlai an die Anfield Road. Die Berater des offensiven Mittelfeldspielers hatten sich zuvor mit den Verantwortlichen des Clubs von Cheftrainer Jürgen Klopp getroffen. Zuletzt war auch Newcastle United interessiert gewesen, die Summe war Liverpools Ligakonkurrent jedoch zu hoch.

Szoboszlai, der im Sommer 2021 für 22 Millionen Euro von RB Salzburg nach Leipzig kam und unter Trainer Marco Rose aufblühte, hatte in den vergangenen Wochen ein klares Bekenntnis zu Leipzig wiederholt vermieden und immer wieder einen Wechsel forciert. Rose sagte noch vor dem Pokalsieg dazu: „Bei einer Ausstiegsklausel kann man nichts machen, doch ich bin tiefenentspannt.“

Bislang galten Naby Keita, der 2018 zum FC Liverpool wechselte, und Christopher Nkunku, der nach der abgelaufenen Saison zum FC Chelsea ging, mit 60 Millionen Euro Ablöse als die teuersten Abgänge der Leipziger. Die Summe für Szoboszlai kann in Kürze noch übertroffen werden, da der Kroate Josko Gvardiol ebenfalls vorfristig dank einer Ausstiegsklausel den Verein verlassen kann. Champions-League-Sieger Manchester City hat großes Interesse am Innenverteidiger und soll schon ein Angebot von 90 Millionen Euro unterbreitet haben. RB pocht wohl auf den Wert der Ausstiegsklausel von 110 Millionen Euro, die aber erst ab 2024 greift. Der Kroate wäre dann der teuerste Abwehrspieler der Welt.

30. Juni: Wolfsburg-Profi Pongracic endgültig nach Lecce

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den kroatischen Abwehrspieler Marin Pongracic endgültig an den italienischen Club US Lecce abgegeben. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Süditaliener. Am Freitag einigten sich beide Clubs nach Angaben des VfL auf einen festen Transfer.

Pongracic kam im Januar 2020 für neun Millionen Euro von RB Salzburg nach Wolfsburg und spielte in der Saison 2021/22 bereits ein Jahr auf Leihbasis für Borussia Dortmund. Weil er den VfL während dieser Zeit auf eine Zahlung von Erfolgsprämien verklagte, hatte er bei den Niedersachsen keine sportliche Zukunft mehr. Der Rechtsstreit wurde im vergangenen Jahr im Zuge seines Wechsels nach Lecce beigelegt.

30. Juni: AC Mailand verpflichtet Engländer Loftus-Cheek

Der italienische Fußball-Erstligist AC Mailand hat den englischen Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek verpflichtet. Das gab der Champions-League-Halbfinalist der abgelaufenen Saison am Freitag bekannt. Der 27-Jährige wechselt vom FC Chelsea zu den Rossoneri und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Medienberichten zufolge soll Milan umgerechnet rund 16 Millionen Euro plus Boni als Ablöse für Loftus-Cheek an den englischen Premier-League-Club zahlen.

30. Juni: Jürgensen verlässt SV Rödinghausen

Nach nur einer Saison haben sich Lasse Jürgensen und der SV Rödinghausen auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der 25-jährige Verteidiger wird in der kommenden Saison für den VfR Aalen auflaufen.

30. Juni: Bielefeld leiht Hamburg-Torhüter Oppermann aus

Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld hat als 16. Spieler nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga Torhüter Leo Oppermann vom Hamburger SV ausgeliehen. Der 21-Jährige, der bei Union Berlin ausgebildet wurde, war in den vergangenen beiden Jahren Stammtorhüter der Regionalliga-Mannschaft des HSV. Tags zuvor hatte die Arminia den ein Jahr älteren Jonas Kersken von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.

30. Juni: Hertha BSC holt Linksverteidiger Dudziak aus Fürth

Hertha BSC hat auf die Vakanz auf der Linksverteidiger-Position reagiert und Jeremy Dudziak unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige kommt von der SpVgg Greuther Fürth zum Berliner Fußball-Zweitligisten. Zuletzt war der ehemalige Dortmunder an den türkischen Club Hatayspor ausgeliehen.

Die Hertha hat nach dem Wechsel von Maximilian Mittelstädt zum VfB Stuttgart und dem Vertragsende von Kapitän Marvin Plattenhardt auf der linken Außenbahn Personalbedarf. Dudziak kann allerdings auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Der gebürtige Hamburger unterschrieb eine Einjahresvertrag, wie die Berliner am Freitag mitteilten.

„Jeremy ist ein erfahrener und vielseitiger Spieler, der seine Stärken als Außenverteidiger besitzt und im Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist. Zudem verfügt er über viel Erfahrung und Einsätze in der 2. Bundesliga. Mit ihm bekommen wir einen spielstarken Profi mit einer sehr guten Technik“, wurde Sportdirektor Benjamin Weber in einer Club-Mitteilung zitiert. Er selbst fühle sich als Linksverteidiger am wohlsten, versicherte Dudziak.

30. Juni: 1. FC Heidenheim leiht Werder-Talent Dinkci aus

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim leiht Eren Dinkci aus. Der 21 Jahre Offensivspieler kommt vom künftigen Ligakonkurrenten Werder Bremen. „Wir sind von Erens Qualitäten überzeugt. Für ihn ist es jetzt aber wichtig, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln. In Heidenheim hat er dazu eine sehr gute Möglichkeit“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, am Freitag. Der Leihvertrag mit Heidenheim läuft über ein Jahr bis Sommer 2024, wie der FCH mitteilte.

Dinkci kam für Werder bisher 25 Mal in der Bundesliga und 21 Mal in der zweiten Liga zum Einsatz. Dabei erzielte er in der ersten Liga ein Tor. „Mit ihm haben wir eine weitere Option in der Offensive und noch dazu einen weiteren hungrigen und entwicklungsfähigen Spieler“, erklärte FCH-Bereichsleiter Sport, Robert Strauß.

30. Juni: 1. FC Magdeburg holt kosovarischen U21-Auswahlspieler Hoti

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Andi Hoti verpflichtet. Der 20-jährige Defensivspieler stand zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag und war in der vergangenen Saison zum SC Freiburg II ausgeliehen. Über die Länge der Vertragslaufzeit machte der FCM wie immer keine Angaben.

Hoti besitzt die schweizerische und die kosovarische Staatsbürgerschaft. Seine ersten Jahre im Nachwuchsfußball verbrachte der Verteidiger beim FC Volketswil, FC Bauma und FC Zürich. In Zürich spielte Hoti unter anderem in der U16 und U18. Im Januar 2020 folgte schließlich der Wechsel zur U17 von Inter Mailand. Für den Inter-Nachwuchs bestritt er 41 Partien und drei Spiele in der Youth League. Zudem wurde er mit Inter italienischer Jugendmeister.

Im Sommer 2022 wurde Andi Hoti zum SC Freiburg II in die 3. Liga ausgeliehen. Für ihn waren es die ersten Erfahrungen im Männerfußball. Für die kosovarische U17-Nationalmannschaft absolvierte der 1,91 Meter große Innenverteidiger zwei Partien, für die U21 bisher acht Spiele.

30. Juni: RB Leipzig leiht Carvalho von Liverpool aus

Die einjährige Leihe von Fábio Carvalho ist perfekt. Der im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbare Portugiese vom FC Liverpool spielt in der kommenden Saison beim deutschen Pokalsieger RB Leipzig. Das teilte RB am Freitag mit. Der 20 Jahre alte Carvalho absolvierte 24 Stunden zuvor den Medizincheck bei den Sachsen. Der sächsische Fußball-Bundesligist hätte im Leihvertrag gerne eine Kaufoption mit verankert, das lehnten die Liverpooler um Trainer Jürgen Klopp aber ab.

Der 1,70 Meter große Carvalho wurde bis 2013 bei Benfica Lissabon ausgebildet. Seitdem lebt er mit seiner Familie in England und wechselte nach einem Jahr beim Balham FC in die Jugendakademie des FC Fulham, wo er im Mai 2020 seinen ersten Profivertrag erhielt. In der Premier League debütierte er als 18-Jähriger. Er durchlief die Nachwuchsteams in England von der U15 bis U18, da er aber nur die portugiesische Staatsangehörigkeit besitzt, läuft er nun für Portugal auf. In Liverpool hat er noch einen Vertrag bis Sommer 2027.

30. Juni: Paderborn gelingt großer Coup mit Kruse-Verpflichtung

Dem Fußball-Zweitligisten SC Paderborn ist der große Coup geglückt: Der einstige Erstligist hat am Freitag den ehemaligen Nationalspieler Max Kruse (35), der zuletzt vereinslos war, verpflichtet. Zuvor hatte der langjährige Bundesliga-Profi den Medizincheck beim SCP erfolgreich absolviert. Über die Vertragslaufzeit machte Paderborn keine Angaben.

„Die Gespräche waren von Anfang an sehr sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen“, wurde Kruse vom Klub in der Pressemitteilung zitiert: „Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen.“

Die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt von Max seien unbestritten, meinte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber: „Auch seine Führungsstärke sowie seine Erfahrung auf nationaler wie internationaler Ebene werden wir uns sehr weiterhelfen.“

Ende November vergangenen Jahres hatte der Bundesligist VfL Wolfsburg die Zusammenarbeit mit dem Offensivspieler beendet. Seitdem hatte sich Kruse vergeblich um einen Anschlussvertrag bemüht.

29. Juni: BVB-Transfer von Ajax-Star offenbar geplatzt

Borussia Dortmund will laut Medienberichten nun doch nicht den mexikanischen Fußball-Nationalspieler Edson Álvarez verpflichten, obwohl sich beide Seiten schon über einen Transfer einig gewesen sein sollen. Wie unter anderem Sport1 und die „Bild“ sowie die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ am Donnerstag berichteten, ist ein möglicher Rekordtransfer zum deutschen Vizemeister vom Tisch.

Darüber habe die Dortmunder Führungsetage um Sport-Direktor Sebastian Kehl (43) am Donnerstag den Berater des 25 Jahre alten Mittelfeldspieler informiert, schrieb die „Bild“. Trainer Erdin Terzic plane doch weiter mit Emre Can (29), dessen Vertrag verlängert werden soll, und Salih Özcan (25).

Laut Sport1 sei den Borussen der Mittelfeld-Abräumer von Ajax Amsterdam am Ende doch zu teuer gewesen. Álvarez hat bei Ajax Amsterdam noch bis 2025 einen Vertrag, den Berichten zufolge verlangte Amsterdam mit Sportdirektor Sven Mislintat - vorher beim VfB Stuttgart tätig - über 35 Millionen Euro Ablöse. Damit wäre Mittelfeldabräumer Álvarez der teuerste BVB-Einkauf geworden. Álvarez und der BVB sollen sich bereits auf einen Wechsel verständigt haben, nachdem die Schwarz-Gelben wochenlang um ihn geworben hatten.

29. Juni: Schalke-Talent Lanfer nach Ahlen

Nach dem Ende seiner Juniorenzeit beim FC Schalke 04 will Erik Lanfer in der Regionalliga West die ersten Schritte im Seniorenbereich gehen. Allerdings nicht in der U23 der Königsblauen, sondern bei Rot Weiss Ahlen. Das gab der Verein von der Werse am Donnerstagnachmittag bekannt.

29. Juni: Maximilian Franzke verlässt 1. FC Magdeburg

Maximilian Franzke verlässt nach drei Jahren den 1. FC Magdeburg. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag des 24-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Die vergangenen zwei Jahre stand der Offensivspieler für den 1. FC Magdeburg auf dem Platz, zuvor wurde er ein Jahr an den FC St. Pauli ausgeliehen.

29. Juni: Zwei Neuzugänge für Hansa Rostock

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Donnerstag gleich zwei neue Spieler verpflichtet. Vom SV Sandhausen kommt der schnelle Flügelspieler Christian Kinsombi an die Ostsee, vom Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt der junge Abwehrspieler Salomon Patrick Amougou Nkoa. Zur Höhe der Ablösesumme machten die Rostocker in beiden Fällen keine Angaben. Der FC Hansa hat damit bereits sieben Neuzugänge für die kommende Zweitliga-Saison geholt.

29. Juni: Horn bleibt beim Club - Vertrag in Bochum aufgelöst

Verteidiger Jannes Horn bleibt beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 26-Jährige löste seinen Vertrag beim Bundesligisten VfL Bochum auf und wechselt fest zum Club. Horn war seit Januar an die Franken ausgeliehen. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Auch die Vertragsdauer gab der 1. FCN nicht bekannt.

29. Juni: FC Erzgebirge Aue hat neuen kaufmännischen Geschäftsführer

Der FC Erzgebirge Aue hat mit Olaf Albrecht einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer. Zwar ist der 55-Jährige schon seit Dezember 2022 bei den Veilchen, nun wird seine Interims-Position jedoch in eine Festanstellung umgewandelt. „Veränderungsbereitschaft sowie zielorientierte Zusammenarbeit und Zusammenhalt pro FCE sind die richtigen Zutaten für eine erfolgreiche Zukunft unseres FC Erzgebirge Aue“, sagte Olaf Albrecht in einer Pressemitteilung des Vereins.

29. Juni: Aufsteiger Elversberg holt Torhüter Boss

Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg stellt sich auf der Torhüterposition breiter auf. Schlussmann Tim Boss wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg ins Saarland. Der 30-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag. In Boss, dem letztjährigen Stammkeeper Nicolas Kristof und Routinier Frank Lehmann stehen bei der SVE in der Premieren-Saison im Unterhaus drei Torhüter unter Vertrag.

29. Juni: 1. FC Heidenheim verpflichtet Verteidiger Siersleben fest

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat den bisher vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Innenverteidiger Tim Siersleben fest verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 23 Jahre alte Fußballprofi in Heidenheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Siersleben war im Sommer 2021 zunächst auf Leihbasis von Wolfsburg zum FCH gekommen und bestritt mit der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga. Dabei erzielte er im Profiunterhaus bei 43 Einsätzen ein Tor. Die Ablöse liegt nach dpa-Informationen bei etwa 700 000 Euro.

29. Juni: Augsburg verpflichtet Breithaupt

Der FC Augsburg hat den 21-jährigen defensiven Mittelfeldspieler Tim Breithaupt verpflichtet. Bei den Fuggerstädtern unterschreibt der Neuzugang bis 2028. Da der siebenmalige U20-Nationalspieler Deutschlands, der in Karlsruhe den Sprung vom Jugend- zum Profispieler schaffte, noch bis 2024 an den KSC gebunden war, machen die Augsburger von einer "vertraglich festgelegten Ausstiegsklause" gebrauch, die dem Vernehmen nach bei 2,5 Millionen Euro liegt.

29. Juni: 1. FC Köln droht Abschied von Talent Diehl

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln droht offenbar der Verlust eines weiteren großen Talents. Der 18-jährige Justin Diehl, der eigentlich in der Saisonvorbereitung in den Profikader integriert werden sollte, hat ein Angebot für eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Der laufende Kontrakt endet am 30. Juni 2024.

„Justin hat uns mitgeteilt, dass er seine Zukunft nicht beim FC sieht. Wir haben ihm eine klare sportliche Perspektive aufgezeigt, und er hat sich gegen diese Perspektive entschieden“, sagte FC-Coach Steffen Baumgart dem Kölner Stadt-Anzeiger. Vor dreieinhalb Jahren hatte der FC den heutigen Nationalspieler Florian Wirtz an den rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen verloren.

Baumgart hat aufgrund der nicht erfolgten Vertragsverlängerung Konsequenzen gezogen. Es sei „nicht mehr die Grundlage gegeben, dass wir ihn im Profikader entwickeln“, betonte der Fußballlehrer. Diehl soll bei der U21 des FC, die in der Regionalliga spielt, trainieren. Ein vorzeitiger Wechsel scheint indes nicht ausgeschlossen zu sein.

29. Juni: Adetula nach Steinbach Haiger

Der ehemalige Essener Ayodele Adetula wechselt vom VfB Oldenburg zum TSV Steinbach Haiger.

29. Juni: Rostock verpflichtet Abwehrspieler Nkoa aus Erfurt

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat in Salomon Patrick Amougou Nkoa den sechsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler aus Kamerun wechselt vom Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt an die Ostseeküste und unterschrieb einen Vierjahres-Vertrag bis Sommer 2027.

Dies teilte Hansa am Donnerstag mit. In der vergangenen Saison absolvierte Nkoa alle 34 Regionalliga-Partien für Erfurt von der ersten bis zur letzten Minute.

29. Juni: Kiel verpflichtet japanischen Nationalspieler Machino

Holstein Kiel hat den japanischen Nationalspieler Shuto Machino verpflichtet. Der 23 Jahre alte Mittelstürmer wechselt von Shonan Bellmare an die Förde und unterschrieb bis Sommer 2027.

„Dieser Transfer ist für die KSV Holstein natürlich eine großartige Geschichte“, sagte Geschäftsführer Sport Uwe Stöver: „Aber vorrangig ist, dass wir mit Shuto einen dribbel-und kombinationsstarken Stürmer für uns gewinnen konnten, der uns in unserem Offensivspiel sehr variabel macht.“

Im Juli 2022 debütierte Machino in der Nationalmannschaft Japans bei den Ostasienmeisterschaften. Er kann seitdem auf fünf Einsätze und drei geschossene Tore verweisen und stand auch bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Aufgebot.

29. Juni: Havertz wechselt vom FC Chelsea zum FC Arsenal

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz wechselt vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Der 24-Jährige erhält beim englischen Vizemeister einen langfristigen Vertrag, wie der Londoner Club am Mittwochabend mitteilte.

29. Juni: Bayern kommen Kane-Transfer näher

Fußball-Rekordmeister Bayern München ist der Verpflichtung von Wunschstürmer Harry Kane offenbar wieder ein Stück näher gekommen. Nach Informationen des kicker herrsche bei den Verantwortlichen „Zuversicht“, den 29 Jahre alten Kapitän der englischen Nationalmannschaft an die Isar locken zu können. Kane hab über seine Familie, die ihn berät, eindeutige Signale seiner Bereitschaft gesendet.

Der Vertrag des Torjägers beim Premier-League-Klub Tottenham Hotspur läuft im Juni des kommenden Jahres aus. Die Londoner wollen dennoch eine höhere Ablöse als die von den Bayern gebotenen 70 Millionen Euro.

Dank einer festgeschriebenen Ablöse kostet der südkoreanische Abwehrspieler Jae-Min Kim vom italienischen Meister SSC Neapel 20 Millionen Euro weniger. Laut kicker sind die Verhandlungen der Münchner mit den Beratern des 26-Jährigen weit fortgeschritten.

28. Juni: Nübel will weg vom FC Bayern: „Ergibt keinen Sinn“

Torwart Alexander Nübel forciert seinen endgültigen Abschied vom FC Bayern München. „Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer noch da ist. Er ist jetzt wieder fit“, sagte Nübels Berater Stefan Backs dem Portal „t-online.de“. Der 26 Jahre alte Keeper müsste nach zwei Jahren bei der AS Monaco eigentlich in diesem Sommer wieder beim deutschen Fußball-Rekordmeister zum Dienst antreten, will sich aber nicht hinter Kapitän Neuer anstellen. „Deshalb suche ich für Alex einen neuen Club – und zwar einen, der ihn möglichst weiterbringt“, sagte Berater Backs.

Mögliche Ziele seien die Premier League oder ein internationaler Topclub. „Kriterium Nummer eins ist, dass er spielen muss, Kriterium Nummer zwei ein möglichst hohes Spielniveau“, sagte Backs. Ein Wechsel zu einem anderen Bundesligisten sei hingegen eher unwahrscheinlich, berichtete „t-online.de“.

Nübel war Mitte 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Ihm blieb aber nur die Rolle des Ersatzmanns hinter Nationaltorwart Neuer. Daher hatte er sich nach Monaco ausleihen lassen und war dort Stammkraft. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis Mitte 2025.

28. Juni: Neuer Stürmer für Freiburg II

Hamadi Al Ghaddioui verstärkt zur neuen Saison die U23-Mannschaft des SC Freiburg. Der 32-jährige Mittelstürmer kommt vom Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen in den Breisgau und wird für die SCF-Reserve in der 3. Liga auf Torejagd gehen.

28. Juni: Transfer fix! Celebi wird ein Rot-Weisser

Ekin Celebi, Linksverteidiger von Hannover 96, hat bei Rot-Weiss Essen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

28. Juni: BVB-Talent Simic leihweise nach Erfurt

Der 18 Jahre alte Noa-Gabriel Simic wird in der kommenden Spielzeit für Rot-Weiß Erfurt auflaufen. Er wurde für ein Jahr vom BVB ausgeliehen, das vermeldeten die Erfurter an diesem Mittwoch. Für den Flügelspieler mit kroatischen Wurzeln ist es die erste Station bei den Senioren.

28. Juni: Verl holt Benger

Marcel Benger wechselt von Holstein Kiel zum SC Verl.

28. Juni: TuS Helene mit 13 Neuen

Florian Sonnleitner (FC Stoppenberg), Ahmad Hammadi, Rebin Akrai, Dejan Ilievski (alle FC Saloniki Essen), Wissam Younis (Al-Arz Libanon Essen), Reza Celik (SV Leithe), Nesim Arslan, Ferhat Erdal, Dogan Arslan (alle SV Mesopotamia), Nurl Nuri (Hagen), Marvin Hilgeland (reaktiviert, zuletzt ohne Klub) und Mohamad Fakhro (Hansa Scholven) sollen B-Ligist TuS Helene beim Unternehmen Kreisliga-A-Aufstieg 2023/2024 behilflich sein.

28. Juni: ESG 99-06 verpflichtet 13 Neue

Neben Yusuf Allouche (SC 1920 Oberhausen) begrüßte Ibrahim Ramadan beim Trainingsauftakt des Essener A-Ligisten ESG 99-06 mit Mohamed Allouche, Ahmed Alizzo, Mua Joan-Cloud Kum (alle Al-Arz Libanon), Benjamin Christ, Lorenz Opitz (beide GTSV Essen), Deniz Dagdelen (TVD Velbert), Rida Hallak (SV Schonnebeck II), Mories Hundenborn, Dominik Meier (beide Teutonia Überruhr), Justin Kotermann (SC 1920 Oberhausen), Mohamed Nozerian Turngemeinde Essen-West) und Christian Görres (zuletzt vereinslos) zwölf weitere Zugänge.

28. Juni: BVB U23 holt Ayman Azhil

Ayman Azhil verlässt Bayer Leverkusen und schließt sich der U23 von Borussia Dortmund an.

28. Juni: RWE holt dritten Torwart

Ole Springer wechselt von der U23 des SV Werder Bremen zu Rot-Weiss Essen.

28. Juni: Paderborn zeigt Interesse an Kruse

Die 2. Fußball-Bundesliga bekommt möglicherweise eine Attraktion mehr. Der SC Paderborn zeigt nach Informationen von Sky Interesse an dem zuletzt vereinslosen Ex-Nationalspieler Max Kruse (35).

Ende November vergangenen Jahres hatte der Bundesligist VfL Wolfsburg die Zusammenarbeit mit dem Offensivspieler beendet. Vor seinem Engagement beim VfL trug Kruse unter anderem die Trikots von Union Berlin, Fenerbahce Istanbul, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und des SC Freiburg. Noch seien allerdings einige Transferdetails zu klären, hieß es vonseiten des Pay-TV-Senders.

Langfristiger Vertrag beim 1. FC Köln für Torhüter Schwäbe

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seinen Torhüter Marvin Schwäbe mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der 28-Jährige, der im Sommer 2021 von Bröndby IF verpflichtet wurde und zum Stammspieler aufstieg, hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Dies teilte der rheinische Club am Mittwoch mit. Schwäbe absolvierte bislang 66 Pflichtspiele für die Kölner.

„Marvin ist für unser Spiel von großer Bedeutung. In der Defensive ist er ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft, in der Offensive ein wichtiger Anker für unseren Spielaufbau“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

28. Juni: Mané plant seine Zukunft beim FC Bayern München

Sadio Mané will auch in der kommenden Saison beim FC Bayern München spielen. „Ja, so Gott will“, antwortete der 31 Jahre alte Stürmer beim senegalesischen Fernsehsender 2sTV auf die Frage, ob er dem Rekordmeister erhalten bleibe. „Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren.“

Aktuell befindet sich Mané im Urlaub in seiner senegalesischen Heimat. „Es geht mir gut, ich bin bei meiner Familie, ich ruhe mich aus“, erklärte er. Mané war im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gewechselt, konnte die in ihn gesteckten Erwartungen dort aber noch nicht erfüllen, war zuletzt keine Stammkraft mehr. In 38 Pflichtspieleinsätzen erzielte er zwölf Tore. „Das war schwierig, eine komplizierte Saison“, sagte Mané.

28. Juni: Traoré verlässt den VfL Osnabrück

Am Tag des Trainingsauftakts hat es beim Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück viel Bewegung im Kader gegeben. Der Aufsteiger vermeldete am Mittwoch den Abgang von Omar Traoré und den Zugang von Florian Bähr. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler Traoré hat seinen Vertrag an der Bremer Brücke nicht verlängert und wechselt zum 1. FC Heidenheim in die Bundesliga. Für die Defensive verpflichtete der VfL dafür den 20 Jahre alten Linksverteidiger Bähr aus der U23 des Erstligisten TSG Hoffenheim.

28. Juni: Osnabrück verpflichtet Hoffenheimer Bähr

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat in Linksverteidiger Florian Bähr einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der 20-Jährige wechselt aus der U23 von Bundesligist TSG Hoffenheim nach Niedersachsen.

„Seinen bisherigen Weg verfolgen wir schon länger und freuen uns, ihn jetzt in unserem Team zu haben und ihn zu begleiten“, sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Bähr meinte: „Aus der Regionalliga kommend ist der Schritt in die 2. Bundesliga natürlich groß. Umso glücklicher bin ich, dass der Klub und die handelnden Personen mir das Vertrauen schenken, mich hier weiterzuentwickeln zu können. Ich habe richtig Bock, mein erstes Zweitligaspiel an der Bremer Brücke zu erleben.“

28. Juni: Fritz zeigt sich bei Werder Bremens Burke „gesprächsbereit“

Fußball-Bundesligist Werder Bremen zieht einen Abgang von Angreifer Oliver Burke in Erwägung. „Sollte sich eine für alle Seiten passende Option auftun, sind wir gesprächsbereit“, sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, der „Deichstube“. Allerdings werde Burke „beim Trainingsauftakt dabei sein und kann bei uns den Konkurrenzkampf in der Offensive wieder annehmen“. Zuletzt war der 26 Jahre alte Schotte an den FC Millwall in die zweite englische Liga ausgeliehen. In 17 Einsätzen kam er auf zwei Tore und zwei Vorlagen.

28. Juni: Florenz an Demirbay und Horn interessiert

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat laut Corriere dello Sport Interesse an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Kerem Demirbay (29) von Bayer Leverkusen und Torwart Timo Horn (30) vom 1. FC Köln.

Demirbay soll den marokkanischen WM-Star Sofyan Amrabat ersetzen, von dem sich die Fiorentina wohl trennen wird. Demirbays Vertrag mit Bayer Leverkusen läuft am 30. Juni 2024 aus.

Vor vier Jahren hatte der Werksklub allerdings 32 Millionen Euro Ablöse für den Allroundspieler an die TSG Hoffenheim überwiesen. Florenz muss sich jedoch mit Konkurrenz auseinandersetzen, denn auch Newcastle United hat zuletzt Interesse am ehemaligen deutschen Nationalspieler signalisiert.

Horn verlässt Köln nach insgesamt 21 Jahren, nachdem er zuletzt über die Rolle als Ersatzkeeper nicht hinausgekommen war. Der Keeper gilt als Wunschkandidat von Fiorentinas Trainer Vincenzo Italiano. Der Klub im Besitz des italo-amerikanischen Unternehmers Rocco Commisso hat die letzte Serie-A-Saison auf Platz acht abgeschlossen.

28. Juni: Boujellab wechselt von Schalke nach Bielefeld

Mittelfeldspieler Nassim Boujellab wechselt ablösefrei vom FC Schalke 04 zu Arminia Bielefeld in die 3. Liga. Das teilte der Zweitliga-Absteiger am Mittwoch mit. Der 24-Jährige absolvierte bislang 30 Bundesligaspiele, in denen er ein Tor erzielte. Auf Schalke spielt er unter Trainer Thomas Reis keine Rolle mehr. Bis Ende 2022 war Boujellab an HJK Helsinki ausgeliehen gewesen. Für den finnischen Club lief er unter anderem in der Europa League auf.

28. Juni: Havertz-Interview in Arsenal-Trikot

Die Sonne scheint, Kai Havertz lächelt unter Palmen - doch irgendwas stimmt da nicht. Genau: Der deutsche Fußball-Nationalspieler trägt auf dem zwei Minuten und 20 Sekunden langen Video schon das Trikot seines neuen Klubs FC Arsenal - dabei ist der Transfer vom FC Chelsea dorthin noch gar nicht offiziell verkündet.

Dennoch tauchte der Clip jetzt im Netz auf - eine Panne kurz vor der erwarteten Bestätigung des 65 Millionen Pfund (75 Millionen Euro) schweren Deals. „Das ist für mich persönlich super aufregend. Ich bin so froh darüber, zu diesem wunderbaren Klub zu wechseln“, schwärmt Havertz im ersten Interview für seinen neuen Verein.

28. Juni: HSV verleiht Nachwuchsstürmer Beleme nach Ingolstadt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV verleiht Angreifer Daouda Beleme an den FC Ingolstadt. Der 22-Jährige soll beim Drittligisten auf Spielzeit kommen, die er bei den HSV-Profis wohl nicht erhalten hätte. „Ich freue mich darauf, beim FCI wertvolle Spielpraxis auf professionellem Niveau zu sammeln“, sagte Beleme in einer Pressemitteilung Ingolstadts am Mittwoch. Beleme hatte in der vergangenen Spielzeit für die Reserve des Hamburger SV in der Regionalliga gespielt und kam in 28 Partien auf 17 Tore und fünf Vorlagen. Am vergangenen Donnerstag hatten die Hamburger Beleme mit einem Profivertrag ausgestattet.

28. Juni: VfL Wolfsburg gibt Di Michele Sanchez an Saarbrücken ab

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von seinem Nachwuchsspieler Fabio Di Michele Sanchez getrennt. Wie der Club am Mittwoch bekannt gab, wechselt der 20 Jahre Außenverteidiger zum 1. FC Saarbrücken in die 3. Liga. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Das Wolfsburger Eigengewächs Di Michele Sanchez war zur Saison 2022/23 in den Profikader des VfL aufgerückt, kam dort aber nicht zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit war er an NAC Breda in die zweite niederländische Liga verliehen.

28. Juni: Gladbach holt Nachwuchsmann Chiarodia vom SV Werder

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich mit Innenverteidiger-Talent Fabio Chiarodia von Werder Bremen verstärkt. Der fünfmalige deutsche Meister gab dem 18 Jahre alten italienischen U19-Nationalspieler einen bis zum 30. Juni 2027 datierten Vierjahresvertrag.

„Fabio Chiarodia ist eines der größten Talente auf seiner Position in Deutschland“, urteilte Gladbachs Geschäftsführer Sport, Roland Virkus. Chiarodia selbst meinte: „Ich möchte für diesen großen Traditionsverein mein Bestes geben und mich selbst dabei weiterentwickeln. Der Verein ist sehr familiär und ich denke, dass das Gesamtpaket sehr gut zu mir – sowohl als Mensch als auch als Fußballer – passt.“

27. Juni: Ulm holt Jastremski, Gaal und Risch

Lenn Jastremski (FC Bayern München, ausgeliehen), Tom Gaal (Borussia Mönchengladbach II) und Sascha Risch (SV Meppen) wechseln zum Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846.

27. Juni: Seeler-Enkel Levin Öztunali wechselt zum HSV

Der Enkel von Club-Idol Uwe Seeler kommt zum Hamburger SV. Levin Öztunali kehrt ablösefrei vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin zehn Jahre nach seinem Weggang aus Hamburg zurück zum HSV, wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte. Der Offensivspieler erhält bei den Hanseaten einen Vertrag bis 2026. Der 27-Jährige spielte von 2006 bis 2013 in den Nachwuchsteams der Hamburger. Anschließend ging er zur U 19 von Bayer Leverkusen. Später spielte er noch bei Werder Bremen und Mainz 05 in der Bundesliga, eher er zu Union kam.

„Ich habe den HSV natürlich immer verfolgt, war aber bislang nur als Gegner oder Fan im Volksparkstadion“, sagte Öztunali laut Mitteilung. „Jetzt hier als HSV-Spieler auflaufen zu dürfen, ist für mich ein absoluter Traum. Deshalb freue ich mich einfach, wieder da zu sein.“

Sportvorstand Jonas Boldt kennt Öztunali noch aus seiner eigenen Zeit in Leverkusen. „Meine gemeinsame Geschichte mit Levin begann vor zehn Jahren – umso mehr freue ich mich, dass wir Levin jetzt nach Hause holen konnten“, meinte er. Mit seiner professionellen Einstellung, seiner Power und der hohen Identifikation mit dem HSV stelle Öztunali „einen wichtigen Faktor in unserer Kaderzusammenstellung dar“, sagte der Vorstand.

Öztunali bestritt 212 Profi-Pflichtspiele in den vergangenen zehn Saisons. Er erzielte dabei 13 Treffer und bereitete 29 Tore vor. Der U21-Europameister von 2017 ist der Sohn von Uwe Seelers Tochter Frauke.

27. Juni: ManCity holt Kovacic von Chelsea

Champions-League-Sieger Manchester City ist auf der Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan fündig geworden. Der englische Meister und Pokalsieger hat den kroatischen WM-Dritten Mateo Kovacic von Ligarivale FC Chelsea verpflichtet.

Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält einen Vierjahresvertrag bei den Skyblues. Als Ablösesumme für Kovacic waren britischen Medien zufolge rund 35 Millionen Euro im Gespräch. Auch der FC Bayern galt an ihm interessiert.

„Zu dieser Mannschaft zu wechseln ist ein Traum für jeden Fußballer“, sagte Kovacic, „sie sind die Besten der Welt!“ Klubdirektor Txiki Begiristain sieht in dem 95-maligen Nationalspieler einen „Sechser oder Achter“ und lobte: „Er hat die taktischen und technischen Fähigkeiten, nach denen wir bei einem Mittelfeldspieler suchen.“

27. Juni: GSG Duisburg mit Vertragsverlängerungen

Bezirksligist GSG Duisburg hat die Verträge von René Bloch, Essowavana Gbegouni, George Michael Wiedemann, Dustin Wölke, Jaan Lehmann, Yannik Schürmann, Johannes Brors, Cedric Roitzheim und Kapitän Florian Witte verlängert.

27. Juni: Ex-Weltmeister Pirlo neuer Trainer von Absteiger Genua

Nach zwei Jahren in der Türkei kehrt Ex-Weltmeister Andrea Pirlo als Trainer in den italienischen Fußball zurück. Der 44-Jährige übernimmt zur neuen Saison Sampdoria Genua und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2025, teilte der Absteiger aus der Serie A am Dienstag mit. Pirlo war 2021 bei Juventus Turin nach nur einem Jahr entlassen worden und hatte anschließend einen Zweijahresvertrag beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük SK unterschrieben. Der Meisterschaftssiebte trennte sich im Mai drei Spieltage vor Saisonende vom Weltmeister von 2006. Pirlo soll bereits an diesem Mittwoch offiziell in Genua vorgestellt werden.

27. Juni: Jarmolenko kehrt nach sechs Jahren zu Dynamo Kiew zurück

Der ukrainische Nationalspieler Andrij Jarmolenko kehrt nach sechs Jahren im Ausland wieder zu seinem Heimatverein Dynamo Kiew zurück. „Es ist Zeit nach Hause zurückzukehren. Vorwärts Dynamo“, sagte der Mittelfeldstar in einem am Dienstag bei Instagram zusammen mit Klubbesitzer Ihor Surkis veröffentlichten Video. Der 33-Jährige erhielt beim ukrainischen Erstligisten einen Zweijahresvertrag.

Jarmolenko war 2017 von Kiew zum Bundesligaverein Borussia Dortmund gewechselt. Im Folgejahr zog es ihn bereits zu West Ham United in die Premier League. 2022 wechselte Jarmolenko dann zu al Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Bei Kiew hatte Jarmolenko Vereinsangaben zufolge in 341 Spielen 137 Tore erzielt und drei Meistertitel geholt. Mit 115 Einsätzen und 45 Toren ist er Rekordnationalspieler und zweitbester Torschütze in der ukrainischen Nationalelf. Beim 1000. Jubiläumsspiel der DFB-Auswahl in Bremen gegen die Ukraine (3:3) lief er ebenfalls auf.

In der Ukraine läuft der Ligabetrieb trotz des vor über 16 Monaten begonnenen russischen Angriffskriegs allerdings ohne Zuschauer weiter. Der traditionsreiche Hauptstadtklub Dynamo Kiew beendete die aktuelle Saison dabei nur auf einem enttäuschenden vierten Rang. Meister wurde erneut die Elf von Schachtjor Donezk.

27. Juni: Osnabrück verpflichtet Thalhammer aus Regensburg

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat Maximilian Thalhammer (25) von Jahn Regensburg verpflichtet. Das verkündete der Klub am Mittwoch. Über die Vertragslaufzeit machte der VfL keine Angaben. In Osnabrück trifft Thalhammer auf Charalambos Makridis (26), der ebenfalls ablösefrei aus Regensburg an die Bremer Brücke wechselte.

„Er ist ein sehr laufstarker Sechser mit Gardemaß und entsprechendem Kopfballspiel sowie einem außerordentlichem Spielverständnis. Er hat bereits reichlich Erfahrung in der 2. Liga gesammelt und ist trotz dessen noch in einem Alter, in dem er sich weiterentwickeln kann“, sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

27. Juni: Hannover holt Wiesbadens Ezeh

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Linksverteidiger Brooklyn Ezeh vom künftigen Ligakonkurrenten SV Wehen Wiesbaden verpflichtet. Der 22-Jährige sei „einer der talentiertesten und begehrtesten Spieler der abgelaufenen Drittligasaison“, sagte Sportdirektor Marcus Mann. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

27. Juni: Bonga wechselt zu 1860

1860 München hat Tarsis Bonga (Eintracht Braunschweig) verpflichtet.

27. Juni: RWE holt Celebi

Ekin Celebi steht kurz vor der Unterschrift bei Rot-Weiss Essen. Der Linksverteidiger löste jüngst seinen Vertrag in Hannover auf.

27. Juni: Altuntas nach Wuppertal

Ilhan Altuntas wechselt vom FC Viktoria Köln zum Wuppertaler SV.

27. Juni: Hellas Verona trennt sich von Coach Zaffaroni

Der italienische Fußball-Erstligist Hellas Verona hat sich von seinem Trainer Marco Zaffaroni (54) getrennt. Der Beschluss wurde nach Angaben der Gialloblu einvernehmlich getroffen. Als Nachfolger ist Marco Baroni (59) im Gespräch, der sich mit US Lecce nicht über eine Vertragsverlängerung hatte einigen können.

Zaffaroni hatte Hellas seit Dezember trainiert. Der Meister von 1985 hat die Saison auf Platz 18 abgeschlossen, rettete sich aber in der Relegation gegen den Tabellen-17. Spezia Calcio.

27. Juni: Bochum verpflichtet Mittelfeldspieler Bero

Der VfL Bochum hat sich für die kommende Bundesliga-Saison erneut verstärkt. Der slowakische Nationalspieler Matus Bero wechselt ablösefrei vom niederländischen Klub Vitesse Arnheim zu den Westfalen. Der Mittelfeldmann (27) unterschreibt beim VfL einen Vertrag bis 2026.

Bero spielte fünf Jahre für Vitesse und war dort unter dem jetzigen VfL-Coach Thomas Letsch Kapitän. Zuvor war der 26-malige Auswahlspieler zwei Saisons für Trabzonspor in der Türkei aktiv.

Der Neue vereine „vieles, was unserer Mannschaft weiterhilft: Ein international erfahrener Spieler, der seine Qualitäten zwischen den Strafräumen hat und dabei selber den Abschluss sucht“, sagte der Technische Direktor Marc Lettau. Trainer Letsch wisse „um seine Qualitäten, die Matus Bero auch schon als Führungsspieler unter Beweis gestellt hat“.

27. Juni: FC Bayern mit Kane über Wechsel einig

Wunschstürmer Harry Kane hat nach „Bild“-Informationen einem Wechsel zum FC Bayern München zugestimmt. Wie die Zeitung am Dienstagnachmittag berichtet, hat Kane sich mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister auf einen Transfer verständigt. Demnach fehlt nun noch die Einigung mit Kanes Club Tottenham Hotspur.

Wie das Portal „The Athletic“ zuvor berichtet hatte, haben die Münchner ein erstes Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben. Laut des Pay-TV-Senders Sky habe der Club aus London die erste Offerte jedoch abgelehnt. Spurs-Boss Daniel Levy hofft im Fall des 29-jährigen Kane wohl auf eine Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro. Die Bayern dagegen wollen deutlich unter dieser Summe bleiben.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist offenbar das Transferziel Nummer eins der Münchner für die vakante Position im Angriff. Kanes Vertrag bei den Spurs läuft noch ein Jahr. Auch Manchester United soll am Angreifer interessiert sein. In den vergangenen Wochen hatte zudem Real Madrid Interesse an Kane gezeigt.

27. Juni: Dresden leiht RB-Stürmer Borkowski erneut aus

Stürmer Dennis Borkowski geht auch in der kommenden Saison für Dynamo Dresden auf Torejagd. Der Fußball-Drittligist verlängerte die Leihe des 21-Jährigen, der noch bis 2025 bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Borkowski bestritt in der vergangenen Saison 30 Drittligapartien für Dresden, in denen er sieben Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete.

27. Juni: Hallescher FC verpflichtet Defensivspieler Lofolomo

Nach der Verpflichtung von Spielmacher Besar Halimi hat der Hallesche FC auch seine Defensive verstärkt. Der Fußball-Drittligist teilte am Dienstag mit, dass man Enrique Lofolomo unter Vertrag genommen habe. Der 23-Jährige ist im defensiven Mittelfeld einsetzbar und spielte zuletzt für die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Lofolomo absolvierte fast 100 Spiele in der Regionalliga West.

„Als klassischer Sechser besticht Enrique durch seine Aggressivität gegen den Ball, seine Laufstärke und sein gutes Passspiel. Wir freuen uns auf einen sehr interessanten Spieler mit Qualität und Perspektive“, sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik.

27. Juni: Schalker Wouters wechselt nach Lommel

Der Belgier Dries Wouters wird nicht zum Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 zurückkehren und schließt sich künftig Lommel SK an. Der Defensivspieler war zuletzt von den Schalkern an den KV Mechelen verliehen. Wouters kam beim Revierclub nur zu drei Pflichtspieleinsätzen. „Für alle Seiten ist der Transfer eine sinnvolle Entscheidung. Für Dries freut mich, dass er sich für die guten Leistungen im Saisonendspurt in Belgien mit einem Vertrag belohnt hat“, teilte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann am Dienstag mit.

27. Juni: Neue Geschäftsführer für Dynamo Dresden

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat die vakanten Geschäftsführer-Posten für Finanzen und Kommunikation mit Stephan Zimmermann und David Fischer neu besetzt. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Fischer wird ab 1. August seine Arbeit aufnehmen, Zimmermann, der aktuell für den SV Wehen Wiesbaden als Leiter Finanzen tätig ist, startet seine neue Aufgabe ab Oktober. Beide Geschäftsführer werden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz Ende Juli offiziell vorgestellt.

27. Juni: Linksverteidiger für Wattenscheid

Die SG Wattenscheid 09 hat eine Verstärkung für die bisher vakante linke Abwehrseite gefunden. Nachdem sichd er Regionalliga-Absteiger mit Nico Haiduk (zuletzt Rot-Weiss Essen) nicht einigen konnte, wurde nun Yutaro Ichimura (TuS Erndtebrück) als Linksverteidiger verpflichtet.

27. Juni: RB Leipzig verleiht Torhüter Schreiber nach Saarbrücken

RB Leipzig hat für Torhüter Tim Schreiber eine weitere Ausleihstation gefunden. Der 21 Jahre alte Keeper wird für eine Saison zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken wechseln. Das teilte RB am Dienstag per Twitter mit. Der gebürtige Freitaler war in der abgelaufenen Saison bereits an Holstein Kiel verliehen und bestritt zehn Zweitligaspiele. Schreiber, der in Leipzig sechs Jahre ausgebildet wurde und es bis in die deutsche U20-Nationalmannschaft schaffte, stand zuvor beim Halleschen FC im Tor.

27. Juni: Neunter Neuer für Bielefeld

Verstärkung für die Offensive: Aygün Yildirim schließt sich dem DSC Arminia an und wird mit seiner Erfahrung den Neustart in der 3. Liga mitgestalten. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei vom SSV Jahn Regensburg zum Sportclub der Ostwestfalen.

27. Juni: Rizzo bleibt beim KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen hat den Vertrag mit Offensivspieler Gianluca Rizzo verlängert. Der 26 Jahre alte Offensivspieler kam in der abgelaufenen Saison auf sechs Tore und sechs Vorlagen.

27. Juni: TSG Hoffenheim holt Österreicher Grillitsch zurück

Florian Grillitsch kehrt nach einem Jahr zum Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zurück. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits von 2017 bis 2022 für die TSG spielte, wechselt ablösefrei von Ajax Amsterdam zu den Kraichgauern. Der österreichische Nationalspieler unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026, teilte der Verein am Dienstag mit.

27. Juni: DFB holt Sandro Wagner als Nachwuchscoach

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verstärkt sich im Nachwuchsbereich mit Ex-Nationalspieler Sandro Wagner, der zur neuen Saison einen frei werdenden Platz im Trainerteam von Hannes Wolf bei der U20 übernehmen wird.

„Nach meinen ersten Jahren als Trainer ist dies der perfekte nächste Schritt für mich“, sagte Wagner. Der TV-Experte des ZDF hatte in der abgelaufenen Saison die SpVgg Unterhaching als Trainer zum Aufstieg in die 3. Liga geführt. „Mit Sandro konnten wir eine herausragende Persönlichkeit gewinnen und von unserem Weg überzeugen“, äußerte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften.

27. Juni: U19-Nationalcoach Streichsbier wechselt nach Gladbach

Guido Streichsbier wechselt vom Deutschen Fußball-Bund zu Borussia Mönchengladbach. Der 53 Jahre alte bisherige U19-Nationalcoach wird Assistent von Trainer Gerardo Seoane, wie der Fußball-Bundesligist vom Niederrhein am Dienstag mitteilte. Streichsbier erhält bei der Borussia einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

27. Juni: Mainz 05 verlängert mit Südkoreaner Lee bis 2026

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit dem südkoreanischen Nationalspieler Jae-sung Lee vorzeitig um zwei Jahre bis zum Sommer 2026 verlängert. Dies teilte der Verein am Dienstag mit. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler kam 2021 von Holstein Kiel zu den Rheinhessen, für die er bisher 66 Pflichtspiele bestritt.

27. Juni: Hannover 96 lässt Verteidiger Celebi gehen

Linksverteidiger Ekin Celebi verlässt Hannover 96 nach nur einem Jahr. Der Vertrag mit dem 23-Jährigen sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit.

„Ekin war und ist ein sehr zuverlässiger Junge, der sich bei uns zu jeder Zeit vorbildlich verhalten hat. Daher haben wir auch seinem Wunsch entsprochen, sich umzuorientieren, um mehr Spielzeit zu bekommen“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. Celebi kam einmal für die Niedersachsen in der zweiten Liga zum Einsatz. Wohin es den Defensivspieler zieht, steht noch nicht fest. Auch Rot-Weiss Essen zeigte Interesse.

27. Juni: Bayern gibt wohl erstes Kane-Angebot ab

Der FC Bayern München hat laut eines Medienberichts ein erstes Angebot für Stürmer Harry Kane abgegeben. Wie das Portal „The Athletic“ am Dienstag schreibt, bieten die Münchner den Tottenham Hotspur 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den 29-Jährigen.

Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft ist laut übereinstimmenden Medienberichten das Transferziel Nummer eins der Bayern für die vakante Position im Angriff. Kanes Vertrag bei den Spurs aus London läuft noch ein Jahr. Auch Manchester United soll am Angreifer interessiert sein. In den vergangenen Wochen hatte zudem Real Madrid Interesse an Kane gezeigt.

27. Juni: Holstein Kiel holt Abwehrtalent Rothe auf Leihbasis aus Dortmund

Abwehrspieler Tom Rothe hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert, wechselt in der kommenden Saison aber auf Leihbasis in die 2. Liga zu Holstein Kiel. Das teilten die beiden Clubs am Dienstag mit.

27. Juni: Borussia Dortmund will mit Emre Can verlängern

Borussia Dortmund möchte den Vertrag mit Fußball-Nationalspieler Emre Can Medieninformationen zufolge um zwei bis drei Jahre verlängern. Wie die „WAZ“ am Dienstag weiter berichtete, solle das Gehalt des 29-Jährigen dabei etwas sinken. Der Vertrag von Can läuft im kommenden Sommer aus. Am vergangenen Wochenende hatte die türkische Zeitung „Cumhuriyet“ berichtet, Galatasaray Istanbul habe Interesse an dem Defensivspieler und ihm einen Dreijahresvertrag angeboten. In Dortmund spielt Can seit 2020.

26. Juni: Neuer Stürmer für Rellinghausen

Der Landesligist ESC Rellinghausen hat Berkan Eken verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom FC Büderich nach Rellinghausen. Dort verbrachte Eken die Rückrunde der abgelaufenen Saison und feierte den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Er trug ein Tor in acht Einsätzen dazu bei.

26. Juni: Kane sendet positive Signale an Bayern München

Der FC Bayern München hat bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer offenbar England-Star Harry Kane erneut fest ins Visier genommen. Wie der Pay-TV-Sender Sky am Montagabend berichtete, soll der Kapitän der englischen Nationalmannschaft auch positive Signale gegeben haben, nachdem der deutsche Rekordmeister bei den Beratern die Chancen eines Wechsels ausgelotet hatte. Demnach habe Kane den Bayern vermittelt, dass ein Transfer an die Säbener Straße für ihn das Ziel sei, sollte der 29-Jährige seinen aktuellen Club Tottenham Hotspur in diesem Sommer für ein Engagement im Ausland verlassen.

Laut Sky würden die Bayern-Bosse intern davon ausgehen, dass sie im Falle einer endgültigen Zusage den Torjäger für weniger als 100 Millionen Euro bekommen könnten. Kanes Vertrag bei den Spurs läuft noch bis Ende Juni 2024. Auch die „Bild“-Zeitung berichtete, dass sich die Bayern bei der Mittelstürmer-Suche vorerst nur noch auf Kane konzentrieren.

26. Juni: Mainzer U19-Meister nach Gütersloh

Grigorijs Degtjarevs wechselt zum Regionalliga-Aufsteiger FC Gütersloh. Bei dem 19-Jährigen handelt es sich um einen Stürmer aus Lettland, der auf einem hohen Level ausgebildet wurde. Er verbrachte die vergangenen drei Jahre im Nachwuchs von Mainz 05.

26. Juni: Gladbach holt Bielefelder Hack

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seine Offensive mit dem früheren Junioren-Nationalspieler Robin Hack verpflichtet. Der 24-Jährige kommt von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und hat beim früheren Meister einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Zu den Transfermodalitäten machten die Rheinländer keine Angaben, als Ablöse ist eine Summe von rund einer Million Euro im Gespräch.

26. Juni: FCK holt Raschl aus Fürth

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Tobias Raschl vom Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Über die Vertragslaufzeit machte der FCK keine Angabe. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler, der sein Profidebüt 2020 bei Borussia Dortmund gegeben hatte, war in Fürth auf zehn Erstliga- und 29 Zweitligapartien gekommen.

26. Juni: Dynamo Dresden verleiht Talent Saliger zum 1. FC Köln II

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden leiht Nachwuchshoffnung Jonas Saliger für ein Jahr an die zweite Mannschaft des 1. FC Köln aus. Das gaben die Sachsen am Montag bekannt. Bei den Rheinländern, die in der Regionalliga West spielen, soll der 19-jährige Offensivakteur den nächsten Entwicklungsschritt machen.

26. Juni: Torhüter Müller wechselt von Stuttgart zurück nach Freiburg

Torhüter Florian Müller wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfB Stuttgart zurück zum SC Freiburg. Das gaben die beiden Clubs aus Baden-Württemberg am Montag bekannt. Über die Laufzeit seines neuen Vertrages machten die Freiburger wie gewohnt keine Angaben. Die Ablösesumme, die die Badener für Müller an die Schwaben überweisen, soll rund zwei Millionen Euro betragen. Müller war in der Saison 2020/2021 bereits vom 1. FSV Mainz 05 an den Sport-Club ausgeliehen worden. Anschließend wechselte er für rund fünf Millionen Euro nach Stuttgart. Beim VfB verlor er im Laufe der vergangenen Spielzeit seinen Stammplatz an Fabian Bredlow. Seine Rückkehr nach Freiburg hatte sich bereits seit mehreren Tagen abgezeichnet.

26. Juni: Innenverteidiger Musliu wechselt zum SC Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 hat Innenverteidiger Visar Musliu vom Drittligisten FC Ingolstadt für die kommende Saison verpflichtet. Dies teilte der Club am Montag mit. Der Nordmazedonier, der bereits 51 Länderspiele absolvierte, stand für Ingolstadt in der abgelaufenen Saison in 25 Spielen auf dem Platz.

26. Juni: Zwei Schalker U23-Spieler nach Rostock

Nach dem Ende ihrer Zeit in der Knappenschmiede von Schalke 04 haben Elias Kurt und Arbnor Aliu einen neuen Verein gefunden. Die beiden S04-Talente, die zuletzt für die U23 in der Regionalliga West spielten, schließen sich Hansa Rostock an. Beim Traditionsklub von der Ostseeküste sind sie ebenfalls in der zweiten Mannschaft eingeplant.

26. Juni: Wuppertaler SV holt Ercan von Dortmund II

Mit vier Probespielern ist der Wuppertaler SV vor einer Woche in die Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison gestartet. Einer von ihnen: Aday Ercan. Und der 22-jährige Mittelfeldspieler hat die Verantwortlichen offenbar von seinen Qualitäten überzeugen können. Sie haben Ercan nun fest verpflichtet.

26. Juni: Buckesfeld nach Ahlen

Rot Weiss Ahlen hat Maurice Buckesfeld vom Regionalliga-Südwest-Absteiger FC Rot-Weiss Koblenz verpflichtet. Der Innenverteidiger unterschrieb am Montag (26. Juni) in Ahlen. Vor seiner Koblenzer Zeit war er beim TSV Steinbach Haiger aktiv und konnte dort wertvolle Erfahrungen sammeln.

26. Juni: Breitfelder wird ein Kölner

Fortuna Köln hat Danny Breitfelder vom TSV Steinbach Haiger verpflichtet.

26. Juni: Lotte - Kiene kommt, Steringer geht

Niklas Kiene wechselt vom BSV SW Rehden zu den Sportfreunden Lotte. Derweil verlässt Jannik Steringer, der vor wenigen Wochen erst am Lotter Kreuz unterschrieb, die Sportfreunde wieder. Er wird Videoanalyst beim Drittligisten Arminia Bielefeld.

26. Juni: Al-Arz Libanon stellt neuen Trainer vor

Mohamed Semmo wird ab sofort neuer Trainer des Essener A-Ligisten Al-Arz Libanon.

26. Juni: Sontheimer nach Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken hat Patrick Sontheimer vom FC Viktoria Köln verpflichtet.

26. Juni: Alvarez wechselt zu Kickers Offenbach

Marcos Alvarez wechselt vom SV Meppen zu den Kickers aus Offenbach.

26. Juni: Kapitän Johannes Brinkies verlässt Zwickau in Richtung Offenbach

Johannes Brinkies wird den Drittliga-Absteiger FSV Zwickau verlassen. Am Montag verabschiedete sich der Torhüter via Instagram von den Fans in Westsachsen. „Vielen Dank für alles, FSV Zwickau! Danke für die Chance! Danke für die Erfahrungen! Alles Gute für die Zukunft“, schrieb der 30-Jährige. Brinkies war 2016 von seinem Jugendclub Hansa Rostock nach Zwickau gewechselt. Nun geht auch der Routinier in die vierte Liga und schließt sich dem Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach an. Dort trifft er auch den vom FC Erzgebirge Aue abgewanderten Dimitrij Nazarov.

Wie es beim FSV Zwickau nach dem Abstieg in die Regionalliga Nordost weitergeht, ist offen. Nach und nach wandern die Leistungsträger ab, für die neue Saison sind erst vier Aktive vertraglich gebunden. Auch einen Cheftrainer haben die Zwickauer derzeit noch nicht. Die Saisonvorbereitung soll am 3. Juli starten.

26. Juni: Neuer Stürmer für Aue: Meuer kommt von Gladbach II

Der FC Erzgebirge Aue hat zum Trainingsstart einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der Fußball-Drittligist hat Stürmer Steffen Meuer für ein Jahr unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige war zuletzt für die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga aktiv und erzielte in den beiden vergangenen Spielzeiten 19 Tore. Im Angriff hatte sich Aue zuvor mit Marcel Bär und Sean Seitz verstärkt.

26. Juni: Holstein Kiel holt Ex-Braunschweiger Engelhardt

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den früheren Braunschweiger Torhüter Marcel Engelhardt verpflichtet. Der 30-Jährige spielte zuletzt für den FSV Zwickau und unterschrieb in Kiel einen Zweijahresvertrag, teilten die „Störche“ am Montag mit.

Engelhardt wurde in der Jugend des VfB Lübeck und des Hamburger SV ausgebildet. Anschließend kehrte Engelhardt nach Lübeck zurück und spielte später für den TSV Havelse, Eintracht Braunschweig und den südafrikanischen Club Maritzburg United. Nach einem halben Jahr ohne Verein wechselte Engelhardt zum FSV Zwickau, wo er in der abgelaufenen Spielzeit in fünf Drittligaspielen zwischen den Pfosten stand.

26. Juni: BVB-Transfer von Felix Nmecha steht kurz bevor

Borussia Dortmund möchte Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg verpflichten. Der BVB-Transfer steht kurz bevor, aber es gibt Widerstand. Nach den Informationen dieser Redaktion hat dies keinen Einfluss auf die Entscheidung des Klubs, den 22-jährigen Nationalspieler vom VfL Wolfsburg zu verpflichten. Alle Infos hierzu gibt es bei der WAZ.

26. Juni: FCN verpflichtet Gürleyen

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Ahmet Gürleyen vom Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei. Die Vertragslaufzeit teilte der FCN nicht mit. Zuvor hatte sich der Altmeister bereits mit Ivan Marquez (NEC Nijmegen) und Daichi Hayashi von VV St. Truiden verstärkt.

25. Juni: Bocholt holt Mesic

Haris Mesic wird in der kommenden Saison im Trikot des 1. FC Bocholt auflaufen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldmann hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Er spielte zuletzt in der U21 des niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem.

25. Juni: Talent Ansah in Paderborn mit Profivertrag ausgestattet

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Sturmtalent Ilyas Ansah mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie die Ostwestfalen am Sonntag mitteilten, ist der 18-Jährige ab sofort Teil der Profi-Mannschaft. In der vergangenen Spielzeit war der Nachwuchsspieler für die U19 und U21 des SCP auf Torejagd gegangen.

„Ilyas ist auf seiner Position eines der gefragtesten Talente in ganz Deutschland“, sagte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber: „Wir werden ihn weiter behutsam aufbauen.“

Ansah war im vergangenen Sommer von den Sportfreunden Siegen nach Paderborn gewechselt. Mit sechs Treffern und einer Torvorlage in zehn Spielen hatte der Angreifer zum Regionalliga-Aufstieg der U21 beigetragen.

25. Juni: Neuer Stürmer für Westfalia Herne

Der künftige Landesligist Westfalia Herne hat Ahmed Bakare verpflichtet. Der 31-jährige Nigerianer kommt vom FC Marl ans Schloss Strünkede. Bei dem Bezirksligisten hatte er in den vergangenen vier Jahren gespielt und den Aufstieg mehrfach knapp verpasst. Dreimal in Serie wurde Bakare Tabellenzweiter mit dem FCM.

25. Juni: Nächster Neuzugang für Münster

Wenn Preußen Münster an diesem Sonntag in die Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Saison startet, wird auch Rico Preißinger mit dabei sein. Wie sich bereits angedeutet hatte, haben die Adlerträger den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen. Preißinger kommt ablösefrei vom FC Ingolstadt an die Hammer Straße. Am Sonntagmorgen meldete Münster Vollzug.

25. Juni: Schalke gibt Ranftl endültig ab

Reinhold Ranftl wird nach seiner Leihe zu Austria Wien nicht zu Schalke zurückkehren, sondern bei den Österreichen bleiben. Das teilte S04 am Sonntagmittag mit.

24. Juni: BVB wohl mit offiziellem Angebot für Alvarez

Nach Informationen des TV-Senders Sky bereitet Borussia Dortmund nach dem Angebot für die Spielerseite eine erste schriftliche Offerte für Mittelfeldspieler Edson Alvarez von Ajax Amsterdam vor. Der Spieler und der BVB seien sich nicht zu 100% einig, jedoch wolle Alvarez nur zum BVB wechseln. Die Ablösesumme könnte es in sich haben: Zuletzt hatte eine Ablöse um die 40 Millionen Euro im Raum gestanden, die Ajax aufrufe. Priorität habe aber die Verpflichtung von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg.

24. Juni: SSVg Velbert schlägt doppelt zu

Mit Benjamin Hemcke (Leihe von Viktoria Köln, zuletzt an Alemannia Aachen verliehen) und Micah Cain (TSV Meerbusch) hat Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert zwei talentierte Neuzugänge präsentiert, die beide bereits U-Nationalmannschaft gespielt haben.

24. Juni: Ratingen schließt Kaderplanung ab

Mit Georgios Touloupis vom Ligakonkurrenten hat der Oberligist Germania Ratingen den sechsten Neuzugang geholt und seine Planungen nach eigenen Angaben "so weit abgeschlossen".

24. Juni: Köhler verlässt Zweitligist Osnabrück Richtung Dänemark

Trotz der automatischen Verlängerung seines Vertrags durch den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga verlässt Sven Köhler den VfL Osnabrück. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt nach Dänemark zum dortigen Erstligisten Odense BK. Er unterschrieb einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2026 gültig ist, wie Odense am Samstag mitteilte. Zuvor war sein Arbeitsverhältnis mit den Osnabrückern aufgelöst worden.

24. Juni: Stürmer Schönfelder geht von Bremen nach Regensburg

Stürmer Oscar Schönfelder verlässt den SV Werder Bremen und wechselt zum Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg. Der 22-Jährige war bereits in der vergangenen Saison an Regensburg ausgeliehen und spielte in den Planungen von Werder-Coach Ole Werner keine Rolle mehr.

24. Juni: Zwei neue für Paderborner Reserve

Wenige Tage nach dem Trainingsauftakt kann die U21 des SC Paderborn mit Tristan Zobel und Presley Pululu zwei weitere Neuzugänge für die Saison 2023/2024 vermelden. Zudem hat Linksverteidiger Jason Tomety-Hemazro seinen Vertrag verlängert und bleibt an der Pader.

24. Juni: Offiziell - Lasme stürmt in Zukunft auf Schalke

Der FC Schalke 04 präsentiert den nächsten Neuzugang. Bryan Lasme kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Der 24-Jährige Offensivspieler sammelte in der vergangen Saison 10 Scorer-Punkte in 32 Partien. Seit 2021 spielte der Franzose, der auf den Außen aber auch im Zentrum einsetzbar ist auf der Bielefelder Alm.

Chef-Trainer Thomas Reis freut sich auf den Neuzugang: „Bryan sucht häufig die Tiefe, kommt so in den Rücken des Gegenspielers und der Abwehrreihe. Er wird uns dabei helfen, auch gegen tiefstehende Gegner Chancen zu erspielen. Mit seiner Dynamik und Geradlinigkeit strahlt er außerdem in offensiven Umschaltsituationen Gefahr aus.“

24. Juni: Nächster Neue - Biankadi nach Bielefeld

Arminia Bielefeld verstärkt sich mit einem weiteren offensiven Mittelfeldspieler: Merveille Biankadi wechselt von Heidenheim nach Ostwestfalen. RevierSport hatte den Transfer vor wenigen Tagen angekündigt.

Der 28-Jährige kam in der letzten Saison zu keinerlei Spielzeit bei den Heidenheimern. In der 3.Liga kann der Offensivspieler allerdings eine gute Statistik aufweisen. In 143 Spielen stehen 25 Tore und 26 Vorlagen zu Buche.

24. Juni: Geerkens nach Bielefeld - Arminia hat 9 Profis unter Vertrag

Arminia Bielefeld verstärkt sich mit einem weiteren Mittelfeldspieler: Tom Geerkens wechselt von Fortuna Düsseldorf nach Ostwestfalen. RevierSport hatte den Transfer vor wenigen Tagen angekündigt.

Vor Geerkens hatten die Ostwestfalen bereits Semi Belkahia (TSV 1860 München), Sam Schreck (Erzgebirge Aue), Louis Oppie (Hannover 96), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Maximilian Großer (Hamburger SV) und Gerrit Gohlke (Waldhof Mannheim) verpflichtet.

Hinzu kommen Fabian Klos und Christopher Schepp. Die beiden Stürmer sind die einzigen Spieler, die aus dem letztjährigen Kader verblieben sind. Die aktuelle Kadergröße umfasst also aktuell neun Spieler.

24. Juni: Thuram wechselt zu Inter Mailand

Inter Mailand hat sich offenbar im Duell gegen seinen Stadtrivalen AC Milan durchgesetzt und eine Einigung mit Torjäger Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach erzielt. Nach Angaben der Gazzetta dello Sport wird der 25 Jahre alte Franzose am Dienstag einen Fünfjahresvertrag beim Champions-League-Finalisten unterzeichnen. Sechs Millionen Euro netto pro Saison soll Thuram in Mailand kassieren und den Bosnier Edin Dzeko ersetzen, von dem sich Inter trennen will.

Der im italienischen Parma geborene Thuram, in der vergangenen Saison mit 13 Toren Gladbachs bester Torjäger, kann ablösefrei gehen. In dieser Woche hatte auch die AC Mailand Gespräche mit Thuram geführt. Laut Gazzetta waren RB Leipzig und Paris St. Germain ebenfalls interessiert.