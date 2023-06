VfL Bochum: Marktwert von Premier-League-Profi Janelt hat sich seit Abgang verdreißigfacht

Einst wechselte Vitaly Janelt für 150.000 Euro zum VfL Bochum. In der Premier League hat der 25-Jährige seinen Marktwert seitdem vervielfacht.

Fast drei Jahre ist es her, dass Vitaly Janelt den VfL Bochum in Richtung England verlassen hat. Auf der Karriereleiter ging es für den defensiven Mittelfeldspieler seither stetig nach oben. Das spiegelt sich auch in seinem Marktwert wider.

Hinter dem 25-Jährigen liegt eine zufriedenstellende Saison in der Premier League. Von 38 möglichen Spielen hat er 35 absolviert, dabei drei Tore und eine Vorlage verbuchen können. Mit dem FC Brentford stand Janelt am Ende der Spielzeit auf einem respektablen neunten Platz.

Dass sich der Ex-Bochumer in einer der besten Ligen der Welt etabliert hat, wird im Marktwert-Update des Branchenportals Transfermarkt.de berücksichtigt. Dort wird Janelts Wert auf 20 Millionen Euro geschätzt, eine Steigerung von vier Millionen Euro im Vergleich zur letzten Anpassung.

Damit hat Janelt seinen Marktwert seit seinem VfL-Abgang verdreißigfacht! 2020 wurde er noch mit 675.000 Euro beziffert, der FC Brentfort überwies 600.000 Euro nach Bochum. Für Janelt ging es dadurch trotz des Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga erstmal wieder in die Zweitklassigkeit. Doch sein Höhenflug hatte gerade erst begonnen.

VfL Bochum holte Janelt einst für 150.000 Euro

In Brentford wurde er auf Anhieb Stammspieler, stieg direkt in die Premier League auf und mit der deutschen U21-Nationalmannschaft feierte er im selben Jahr den Europameister-Titel. "Besser hätte es nicht laufen können", sagte Janelt damals. "Die Premier League ist immer noch die beste Liga der Welt, für mich und bestimmt auch für viele andere. Ich versuche einfach jedes Spiel zu genießen, in dem ich auf dem Feld stehe."

Das sind seitdem 66 Partien gewesen (sieben Tore, ein Assist). Sein Vertrag wurde vorzeitig bis 2026 verlängert. Vor seiner Zeit auf der Insel begann der gebürtige Hamburger in der Jugend vom HSV das Fußballspielen. 2014 ging es für Janelt in die U17 von RB Leipzig, der Sprung zu den Profis gelang aber nicht.

Nach einem Jahr im Seniorenbereich, in dem er nur für die zweite Mannschaft auflief, folgte 2017 zunächst eine Leihe zum VfL Bochum. Nach der Saison wurde er für 150.000 Euro Ablöse fest verpflichtet. Ein möglicher Interessent müsste sechs Jahre später deutlich tiefer in die Tasche greifen.