U21-Rekordspieler: Ex-Schalker führt Rangliste an, auch VfL und MSV kommen vor

Die U21-Europameisterschaft steht an. Deutschland will den Titel mit drei Revier-Kickern verteidigen. Davon finden sich auch einige in der ewigen Rekordliste.

Am Mittwoch (21. Juni) startet in Georgien und Rumänien die U21-Europameisterschaft 2023 und für Deutschland damit die Mission Titelverteidigung. Am Donnerstag steht die erste Partie gegen Israel an (18 Uhr). Außerdem in der Gruppe C: England und Tschechien.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat mit Henning Matriciani, Tom Krauß (beide FC Schalke 04) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) drei Spieler aus dem Revier mitgenommen. Zusammen kommen die Youngster auf 17 Länderspiele. Es müssten noch einige hinzukommen, um es in die Rangliste der U21-Rekordspieler zu schaffen. Sieben Spieler der Top-Ten haben im Ruhrgebiet gekickt.

Auf Platz neun liegt Moritz Leitner mit 24 Spielen. Der gebürtige Münchner, beim TSV 1860 ausgebildet, wechselte 2011 zum damaligen Meister Borussia Dortmund. In 67 Partien gelangen ihm sieben Vorlagen, wirklich durchsetzen konnte er sich aber nie. Nach Leihen an den FC Augsburg und VfB Stuttgart folgte 2016 der Verkauf an Lazio Rom. Seit Sommer 2022 ist der 30-Jährige vereinslos.

Ebenfalls 24 Partien hat Max Meyer im DFB-Trikot bestritten (sieben Tore). Er durchlief die Jugend von Rot-Weiß Oberhausen, MSV Duisburg und schließlich FC Schalke, wo Meyer als vielversprechendes Talent zu den Profis stieß. 2018 fanden Verein und Spieler aber nicht mehr zueinander. Meyers Vertrag lief aus und er wechselte bei einem Marktwert von 18 Millionen ablösefrei zu Crystal Palace.

Ex-Duisburger Tiffert vor Holtby und Meyer

Aus einer vielversprechenden Karriere wurde eine Odyssee durch Europa. Innerhalb von vier Jahren ging es über Stationen beim 1. FC Köln, Fenerbahce Istanbul, FC Midtjylland im vergangenen Sommer zum FC Luzern, wo es spielerisch zumindest zuletzt wieder bergauf ging.

Ein weiteres Schalker Gesicht belegt Rang sieben: Lewis Holtby. Dem heute 32-Jährigen gelangen in 24 Spielen starke 14 Tore. Ausgebildet bei Alemannia Aachen, folgte 2009 der Wechsel zum FC Schalke. Richtig glücklich wurde er dort aber nie. 2010 wurde an den VfL Bochum verliehen, dann direkt weiter zum 1. FSV Mainz und im Januar 2013 an Tottenham Hotspur verkauft.

Von Platz sechs grüßt Christian Tiffert (25 Spiele, 2 Tore). 2007 verpflichtete ihn der MSV Duisburg aus Salzburg. In drei Jahren als Zebra erzielte er in 80 Einsätzen fünf Tore und bereitet 24 weitere vor. Nach Stopps in Kaiserslautern und Seattle nahm der VfL Bochum 2014 Tiffert für eine Saison unter Vertrag (25 Spiele, drei Assists).

Ex-Schalker führt das Ranking an

Dennis Aogo kommt ebenfalls auf 25 U21-Partien, erzielte aber vier Treffer. Zwischen 2013 und 2017 trug er 92 Mal das Schalke-Trikot (drei Tore, acht Vorlagen). Ähnlich oft wie der Platz vier: Mike Hanke stand in 26 Partien für Deutschlands U21 auf dem Rasen (14 Tore). 1999 kam er aus der Jugend der Hammer SpVg in die U17 des VfL Bochum. Ein Jahr später wechselte Hanke in die U19 des Revier-Rivalen FC Schalke, wo er 2002 den Sprung zu den Profis schaffte (87 Spiele, 23 Tore, 11 Assists).

Die Plätze zwei und drei sind mit Levin Öztunali (30 Spiele) und Andreas Beck (27) ruhrgebietsfrei. Dafür thront auf Platz eins ein Schalker. Fabian Ernst machte 31 Spiele für die U21 (zwei Tore). Seine Karriere begann im Norden: Hannover 96, Hamburger SV und Werder Bremen, wo er 2004 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal feierte. Ein Jahr später wechselte Ernst als Nationalspieler ablösefrei zum FC Schalke. 146 Mal lief er in Königsblau auf (drei Tore, 9 Assists).