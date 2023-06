Nach Schalke-Abschied noch keine Entscheidung gefallen - das sagt Tom Krauß über seine Zukunft

Tom Krauß verlässt den FC Schalke 04 nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Sein neuer Verein steht noch nicht fest. Das sagt der 21-Jährige über seine Zukunft.

Mit dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga endete die Zeit von Tom Krauß beim FC Schalke 04. Der Mittelfeldspieler kehrt nach seiner Leihe zunächst zu RB Leipzig zurück, ein Verbleib bei den Sachsen gilt aber als unwahrscheinlich.

"Das ist noch ungeklärt", sagte der 21-Jährige nun in einem Sky-Interview, als er auf seinen zukünftigen Verein angesprochen wurde. "Es ist auch nicht mein Ziel, dass ich jedes Jahr gefragt werden muss, wie meine Zukunft aussieht. Wir sind in guten Gesprächen, zumindest meine Berater."

Krauß selbst hat aktuell nämlich anderen Dinge im Kopf. Er steht im Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft für die am Mittwoch beginnende Europameisterschaft. Darauf wolle er sich nun fokussieren, so der gebürtige Leipziger. "Dann wird man schon einen Zeitpunkt finden, an dem man sagt, wohin ich wechsle."

Zuletzt wurde der Mittelfeldspieler mit Mainz 05, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Gerüchte gab es zudem über einen möglichen Wechsel in die Premier League. Eine Zukunft in England sei "irgendwann ein Thema, aber jetzt nicht", betonte Krauß.

Tom Krauß war bei Schalke gesetzt

Er erklärte: "Ich fühle mich dafür noch nicht bereit und ich bin noch sehr jung. Ich will mich weiterentwickeln, mache auch noch nicht alles super und da ist es das Wichtigste, zu spielen. Das muss gegeben sein bei dem jeweiligen Verein."

Der Youngster möchte weiterhin in der Bundesliga auflaufen. Im königsblauen Trikot legte er ein starkes Premierenjahr im Oberhaus hin. Krauß war bei Schalke gesetzt und bestritt 32 Partien. Nur eine Gelbsperre und eine Verletzung sorgten dafür, dass er nicht an allen Spieltagen auf dem Rasen stand.

Wäre S04 der Klassenerhalt geglückt, wäre Krauß per Kaufpflicht fest verpflichtet worden. Doch nach dem Abstieg ist ein Verbleib im Ruhrgebiet nicht möglich - zum Leidwesen des bekennenden Schalke-Fans. "Das war schon sehr emotional und ich habe ein, zwei Tränen verdrückt", sagte Krauß bei Sky über seinen Abschied.