BVB und VfL Bochum: So viele Kilometer müssen die Auswärtsfans nächste Saison abreißen

Keine Fahrt mehr zum Derby nach Gelsenkirchen, dafür Reisen nach Darmstadt und Heidenheim: So viele Auswärts-Kilometer stehen Borussia Dortmund und VfL Bochum nächste Saison bevor.

In der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga gibt es für die Fans von Borussia Dortmund und VfL Bochum, die ihren Verein auch gerne in der Fremde unterstützen, eine kurze Auswärtsreise weniger. Die Derbys in Gelsenkirchen fallen nach dem Abstieg des FC Schalke 04 weg.

Zudem geht es nur noch einmal in die Hauptstadt, dafür in die Stadien von Darmstadt 98 und des 1. FC Heidenheim. Letztere Fahrt dürfte für die Anhänger des BVB ein neues Erlebnis werden - noch nie stand das Dortmunder Profiteam dem Liga-Neuling in einem Pflichtspiel gegenüber. Bochumer kennen Heidenheim ja schon aus gemeinsamen Zweitliga-Zeiten.

Die Tour nach Südwestdeutschland ist aber längst nicht die längste. Die weiteste Strecke müssen Fans von BVB und VfL zurücklegen, wenn es zum FC Bayern geht. 1274 Kilometer beträgt die Distanz vom Ruhrstadion zur Allianz-Arena und zurück, etwas näher ist es, wenn man den Signal-Iduna-Park als Ausgangspunkt nimmt (1244).

Insgesamt müssen Dortmunder Allesfahrer in der anstehenden Spielzeit 10.081 Kilometer abspulen, das ergibt einen Schnitt von 645 Kilometern pro Partie. Bochumer müssen sogar noch etwas mehr Spritgeld investieren. Hier liegt der Mittelwert bei 663 Kilometern und die Gesamtdistanz für alle 17 Auswärtsspiele bei 11.279 Kilometern.

Auch interessant: Schalke-Fans vor weiten Fahrten in der 2. Liga

Auswärts-Kilometer Borussia Dortmund (Hin- und Rückweg)

FC Bayern: 1244

FC Augsburg: 1160

Union Berlin: 1036

1. FC Heidenheim: 992

SC Freiburg: 982

VfB Stuttgart: 838

RB Leipzig: 820

TSG Hoffenheim: 694

VfL Wolfsburg: 616

Darmstadt 98: 526

Mainz 05: 524

Werder Bremen: 476

Eintracht Frankfurt: 474

Borussia Mönchengladbach: 204

1. FC Köln: 194

Bayer Leverkusen: 162

VfL Bochum: 39

Auswärts-Kilometer VfL Bochum (Hin- und Rückweg)

FC Bayern: 1274

FC Augsburg: 1186

Union Berlin: 1054

SC Freiburg: 1024

1. FC Heidenheim: 1020

VfB Stuttgart: 886

RB Leipzig: 850

TSG Hoffenheim: 720

VfL Wolfsburg: 652

Mainz 05: 554

Darmstadt 98: 554

Eintracht Frankfurt: 502

Werder Bremen: 496

1. FC Köln: 174

Borussia Mönchengladbach: 170

Bayer Leverkusen: 142

Borussia Dortmund: 39

Quelle: Schnellste Route via Google Maps