Borussia Dortmund: Wechsel perfekt - BVB-Talent unterschreibt langfristig bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat Ansgar Knauff fest von Borussia Dortmund verpflichtet. Zuvor war er bereits für anderthalb Jahre an den Fußball-Bundesligisten ausgeliehen.

Die Entscheidung hatte sich abgezeichnet: Ansgar Knauff verlässt Borussia Dortmund und wird von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt fest verpflichtet. Das bestätigten beide Vereine am Freitag. Seit Januar 2022 war der 21-Jährige bereits an die Hessen verliehen.

Jetzt also der feste Wechsel an den Main. In Frankfurt absolvierte Knauff insgesamt 52 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und fünf Vorlagen gelangen. Besonders in Erinnerung bleiben dabei seine Tore auf dem Weg zum Titel in der Europa League im Viertelfinalhinspiel gegen den FC Barcelona (1:1) sowie beim Halbfinalhinspiel bei West Ham United (2:1).

Ersten Einsätzen in der Champions League mit Dortmund fügte der Außenbahnspieler in der abgelaufenen Saison sechs weitere mit Frankfurt hinzu. Aktuell weilt Knauff bei der deutschen U21-Nationalmannschaft, in deren vorläufigen Kader er für die Europameisterschaft (21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien) berufen wurde.

Eigengewächs verlässt Borussia Dortmund endgültig

Der gebürtige Göttinger kam bereits in der Jugend nach Dortmund, durchlief alle Jugendteams des BVB und spielte in der zweiten Mannschaft. 2021 gelang der Sprung zu den Profis, mit denen er den DFB-Pokal gewann. In Frankfurt konnte Knauff Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln und dabei die Eintracht von seinen Qualitäten überzeugen

"Ansgar hatte mit seinen Leistungen in den vergangenen eineinhalb Jahren einen maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg, weshalb es außer Frage stand, dass wir ihn in der Folge auch fest an uns binden wollten", wird Frankfurts neuer Sportdirektor Timmo Hardung in der Vereinsmitteilung zitiert.

"Wir freuen uns, dass Ansgar bei der Eintracht seine neue sportliche Heimat sieht und sind von seinen bisher gezeigten fußballerischen Qualitäten überzeugt. Zudem haben wir Ansgars zielgerichtete Einstellung und seinen Charakter in den letzten 18 Monaten schätzen gelernt und wissen, dass wir gemeinsam mit ihm in seiner Entwicklung die nächsten Schritte gehen wollen."

Zur Ablösesumme äußerten sich beide Seiten nicht, sie dürfte aber im niedrigen zweistelligen Bereich liegen. Knauffs Marktwert beträgt laut Branchenportal "Transfermarkt.de" zehn Millionen Euro.