Neuer Job für Ex-Schalke-Trainer Manuel Baum - Wechsel zu RB Leipzig

Der frühere Schalke-Trainer Manuel Baum hat einen neuen Job. Er übernimmt eine Aufgabe bei RB Leipzig.

Beinahe zweieinhalb Jahre ist es her, dass Manuel Baum den FC Schalke 04 trainierte. Seitdem blieb der 43-Jährige ohne Job im Profifußball. Untätig war Baum aber nicht: Er arbeitete als TV-Experte, baute sich zudem eine große Reichweite in den Sozialen Medien mit fußballspezifischen Inhalten auf.

Jetzt kehrt der Bayer zurück ins aktive Geschäft. Er übernimmt den Posten als Leiter der Akamedie von RB Leipzig, das teilten die Sachsen am Dienstag mit. "Mit Manuel Baum wechselt ein Fachmann im Profi- und Nachwuchs-Fußball zu den Roten Bullen", freut sich der Verein in einer Mitteilung über die Verpflichtung.

In Leipzig tritt Baum die Nachfolge von Sebastian Kegel an, mit dem sich RB auf eine Trennung geeinigt hat. Baum ist Sport-Geschäftsführer Max Eberl unterstellt. Am 1. Juli nimmt er seine Arbeit offiziell auf.

Der Fußballlehrer verfügt bereits über eine Menge Erfahrung im Nachwuchsbereich. Zweieinhalb Jahre lang fungierte er als Nachwuchs-Cheftrainer beim FC Augsburg, ehe er zum Coach des Bundesliga-Teams befördert wurde. Auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) war Baum in die Talententwicklung involviert, er war als Trainer der U20- und U21-Nationalmannschaft tätig.

Baum trainierte Schalke in der ersten Abstiegssaison

Im September 2020 kam er dann zu Schalke 04, sollte die Knappen nach einem missglückten Saisonstart in der Bundesliga wieder auf Kurs bringen. Das gelang ihm nicht, nach nur zehn Partien und keinem Sieg musste der gebürtige Landshuter die Gelsenkirchener wieder verlassen. Am Ende der Saison stieg Schalke ab.

Beinahe wäre Baum in diesem Frühjahr bei 1860 München gelandet. Der Drittligist entschied sich allerdings gegen eine Verpflichtung. Nun wechselt Baum zu RB Leipzig und ist dort der zweite Ex-Königsblaue mit einer Aufgabe als Funktionär. Im April trat Schalkes früherer Sportdirektor Rouven Schröder in gleicher Position beim DFB-Pokalsieger an.