Die Aktie des Bundesligisten Borussia Dortmund hat im frühen Feiertagshandel sämtliche Gewinne der vergangenen Woche wieder verloren - und noch mehr.

Die Aktie rauschte am Pfingstmontag fast 30 Prozent in den Keller und notierte um kurz nach zehn Uhr bei 4,16 Euro.

Am Freitagabend waren es noch 5,84 Euro, vor der erneuten Übernahme der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zum Saisonfinale hin 4,44 Euro. Der BVB hatte am Samstag mit einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 den Titel verspielt, ein Sieg hätte zur neunten Meisterschaft der Vereinsgeschichte gereicht.