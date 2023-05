Bayern-Hammer: Nach Titelgewinn! FCB trennt sich von Salihamidzic und Kahn

Nur wenige Minuten nach dem Gewinn der 11. Deutschen Meisterschaft des FC Bayern München in Folge sickerte durch, dass sich die Bayern von ihrem Führungsduo trennen.

Das ist ein Hammer! Die Zeit von Vorstandschef Oliver Kahn (53) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) bei Fußball-Rekordmeister Bayern München ist abgelaufen.

Das berichteten "kicker" und "Bild" übereinstimmend - Präsident Herbert Hainer hat die Trennung mittlerweile bestätigt - nach dem 2:1 (1:0) der Münchner beim 1. FC Köln, gleichbedeutend mit dem Gewinn der elften deutschen Meisterschaft des FC Bayern in Folge. Nachfolger von Kahn wird demnach der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen.

"Das alles ist unglaublich. Das ist verrückt. Dass ich so eine Deutsche Meisterschaft noch einmal erlebe, ist der Wahnsinn. Einfach verrückt", sagte Thomas Müller gegenüber "Sky". Der Offensivspieler der Bayern ergänzte zu der Kahn- und Salihamidzic-Personalie: "Eine Minute nach dieser Meisterschaft möchte ich mich dazu nicht äußern."

Dietmar Hamann, Sky-Experte, hatte derweil eine klare Meinung zu dieser Entscheidung: "Das ist absolut respektlos. Das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten! Dass eine Minute nach der Deutschen Meisterschaft diese Meldung in den Medien berichtet wird, ist unglaublich. Da frage ich mich, wo ist denn dieses 'Mia san mia'? Das haben weder Oliver Kahn noch Hasan Salihamidzic verdient."

Oliver Kahn meldete sich am Samstagabend via Twitter zu Wort und schrieb: "Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir untersagt wurde. Ich freue mich auf die nächste Saison. Da werden wir nicht nur zum 12. mal deutscher Meister werden! Lasst euch feiern!"

Der FC Bayern hat eine sehr unruhige Saison hinter sich, in der mit dem teuersten Kader sportliche Erfolge ausblieben. Zeitpunkt, Abwicklung und Kommunikation des vor zwei Monaten vollzogenen Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sorgten intern und extern für Debatten. Kahn und Salihamidzic gaben kein gutes Bild ab. Tuchel hatte erst am Freitag angemahnt, dass das Vereinsgelände an der Säbener Straße in München wieder zu einem „Ruhepol“ für die Mannschaft werden müsse.

Der ehemalige Nationaltorhüter und Bayern-Kapitän Kahn war Anfang 2020 zum FC Bayern zurückgekehrt. Er wurde Vorstandsmitglied mit einem Fünfjahresvertrag. Vor zwei Jahren löste er den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ab. Salihamidzic war auch ein erfolgreicher Bayern-Profi. 2017 wurde er überraschend Sportdirektor, drei Jahre später wurde er zum Sportvorstand befördert. wozi mit sid/dpa

Die deutschen Fußball-Meister ab 2000 im Überblick:

2000: Bayern München

2001: Bayern München

2002: Borussia Dortmund

2003: Bayern München

2004: Werder Bremen

2005: Bayern München

2006: Bayern München

2007: VfB Stuttgart

2008: Bayern München

2009: VfL Wolfsburg

2010: Bayern München

2011: Borussia Dortmund

2012: Borussia Dortmund

2013: Bayern München

2014: Bayern München

2015: Bayern München

2016: Bayern München

2017: Bayern München

2018: Bayern München

2019: Bayern München

2020: Bayern München

2021: Bayern München

2022: Bayern München

2023: Bayern München

33 Titel: Bayern München

9 1. FC Nürnberg

8 Borussia Dortmund

7 Schalke 04

6 Hamburger SV

5 VfB Stuttgart

5 Borussia Mönchengladbach

4 1. FC Kaiserslautern

4 Werder Bremen

3 VfB Leipzig

3 1. FC Köln

3 SpVgg Fürth

2 Viktoria Berlin

2 Hertha BSC Berlin

2 Hannover 96

2 Dresdner SC

1 Union 92 Berlin

1 Freiburger FC

1 Phönix Karlsruhe

1 Karlsruher FV

1 Holstein Kiel

1 Fortuna Düsseldorf

1 Rapid Wien

1 VfR Mannheim

1 Rot-Weiss Essen

1 Eintracht Frankfurt

1 1860 München

1 Eintracht Braunschweig

1 VfL Wolfsburg