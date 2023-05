Bundesliga: Gerettet! Der VfL Bochum gewinnt 3:0 und bleibt erstklassig

Der VfL Bochum hat zuhause Bayer Leverkusen souverän mit 3:0 (2:0) geschlagen und bleibt direkt in der Fußball-Bundesliga!

Der VfL Bochum hat es tatsächlich geschafft: Direkter Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga! Beim 3:0-Heimsieg (2:0) gegen Bayer Leverkusen profitierte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch von einer frühen roten Karte und den Ergebnissen der Konkurrenz.

Von Beginn an war ordentlich Druck auf dem Kessel. Einer, der seine Emotionen dabei nicht im Griff hatte, war Leverkusens Amine Adli. Der Angreifer trat in einem Zweikampf abseits des Balles gegen Dominique Heintz nach. Schiedsrichter Tobias Welz zeigte zunächst Gelb und korrigierte nach Videobeweis auf glatt Rot (6.).

Trotz Überzahl ließ der erste Bochumer Abschluss etwas auf sich warten, aber der war es wert. Ein langer Ball von Kevin Stöger fand Takuma Asano nahe der rechten Eckfahne. Dessen Flanke senkte sich perfekt in den Sechzehner, Philipp Förster war zur Stelle und haute den Ball volley ins Netz (19.) - erstmals Ekstase im Ruhrstadion.

Bochum nutzte die Räume, die sich ihnen boten. Förster schickte Asano in die Tiefe, der Flügelspieler entledigte sich seine Gegenspielers und lief auf das Bayer-Tor zu. Fans und Bankspieler waren schon aufgesprungen, doch der Linksschuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei (32.).





Sie hätten aber alle stehen bleiben können. Keine zwei Minuten später Ecke für den VfL durch Stöger. Am zweiten Pfosten lief Asano unbewacht ein und drückt den Ball zum 2:0 über die Linie (34.). Das Ruhrstadion glich einem Tollhaus, was auch an den Halbzeitständen der direkten Konkurrenz lag.

VfL: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Heintz (Schlotterbeck, 56.) - Losilla, Stöger (Lampropoulos, 87.) - Asano (Zoller, 80.), Förster (Osterhage, 56.), Antwi-Adjei - Hofmann (Broschinski, 80.). Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Heintz (Schlotterbeck, 56.) - Losilla, Stöger (Lampropoulos, 87.) - Asano (Zoller, 80.), Förster (Osterhage, 56.), Antwi-Adjei - Hofmann (Broschinski, 80.). Bayer: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - Palacios, Amiri (Hlozek, 79.) - Diaby, Wirtz, Adli - Azmoun. Tore: 1:0 Förster (19.), 2:0 Asano (34.), 3:0 Stöger (86.) Gelbe Karten: Förster (28.), Hofmann (72.), Osterhage (84.), Zoller (87.) / Tapsoba (63.), Wirtz (66.), Bakker (69.), Diaby (71.), Palacios (87.) Rote Karte: -/ Adli (6.) Schiedsrichter: Tobias Welz Zuschauer: 26.000 (ausverkauft)

Einen kurzen Schockmoment gab es kurz nach Wiederanpfiff. Erhan Masovic rutschte weg, Florian Wirtz hatte freie Bahn. Er versuchte, Manuel Riemann zu umkurven, doch der VfL-Keeper bekam noch die Finger an den Ball (49.). Und Leverkusen rannte weiter auf das Bochumer Tor an.

In der 62. Minute steckte Wirtz auf Jeremie Frimpong durch und nur dem rechten Innenpfosten war es zu verdanken, dass es weiterhin 2:0 aus VfL-Sicht stand. Bochum war zeitweise nur noch damit beschäftigt, den Ball aus dem eigenen Sechzehner zu schlagen.

Mit fortlaufender Spielzeit war es aber auch eine Frage der Kraft. Über 80 Minuten Unterzahl zeigten bei Bayer Wirkung. Bochum ließ Ball und Gegner gut laufen und hielt die Gäste dadurch zunehmend weg vom eigenen Tor. Hofmann hätte sogar frühzeitig den Deckel drauf machen, wurde aber in letzter Sekunde geblockt (79.).

Das übernahm stattdessen Stöger. Die beiden eingewechselten Moritz Broschinski und Simon Zoller eroberten den Ball, Stöger lupfte zum 3:0 ins Tor - die Entscheidung. Die Fans sangen "Wir bleiben drin!". Nach Abpfiff brachen an der Castroper Straße alle Dämme: Der VfL Bochum bleibt erstklassig.