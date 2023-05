Schalke: Leipzige "Fanmärschchen" - S04-Fans mit Gegenreaktion

Die Anhänger von RB Leipzig haben vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 einen Fanmarsch zum Stadion organisiert. Die anwesenden S04-Fans reagierten mit Hohn und Spott.

Die Ultras von RB Leizig hatten es vor dem Spiel groß angekündigt. Alle RB-Anhänger sollten zum historischen Markt in die Leipziger Innenstadt kommen. Dort wollte man sich um 11.30 Uhr gemensam auf den Weg ins Stadion machen. So sei es inzwischen Tradition in Leipzig.

Doch der Marktplatz füllte sich nicht einmal zur Hälfte. "2.000-3.000 RB-Fans werden zu dem Marsch erwartet", sagte ein Fanbeauftragter von RB Leipzig kurz vor der Veranstaltung zu RevierSport. Ob es dann tatsächlich so viele waren, darf stark bezweifelt werden. Eher tausend, vielleicht 1.500 Anhänger setzten sich dann schließlich in Bewegung. Vorneweg trugen sie ein Transparent mit der Aufschrift "Messestadtverein".

Die etwa 100 anwesenden Schalke-Fans in einer benachbarten Kneipe reagierten mit Hohn und Spott. "Ohne Schalke wär´hier gar nichts los", skandierten sie in Richtung der Leipziger Anhänger. Die reagierten kurz mit "2.Liga, Schalke ist dabei"-Rufen, was die S04-Fans wiederum beklatschten.

Sorge, dass die Situation eskalieren könnte, hatte der Fanbeauftragte nicht: "Dafür ist ja die Polizei vor Ort", meinte er. Tatsächlich standen enige wenige Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge bereit, mussten aber nicht eingreifen. Schließlich blieb auch alles friedlich und gesittet. "Das Tragen von Fahnenstangen und Fahnen von mehr als zwei Metern über dem Kopf ist wegen der Elektrooberleitungen einzustellen. Sonst besteht Lebensgefahr", war die einzige Ansage der Ordnungshüter.

"Hurra, hurra, die Schalker, die sind da" und "Eine Stadt erstrahlt in blau" riefen die Schalkern den Leipzigern noch hinterher, bevor sie den Marktplatz dann ab 12.40 Uhr ganz für sich hatten.

Den meisten Leipziger Bürgern war es eh egal, was sich die Fans da für einen Wettstreit lieferten. Sie genossen bei herrlichem Sonnenschein den Frühlingstag in einem der zahlreichen Cafés oder flanierten über die Einkaufsmeile. Mit Fußball hatten sie nichts am Hut.