Am Samstag spielt der FC Schalke 04 bei RB Leipzig ums Überleben in der Bundesliga. Wir sind für Sie vor Ort. Das sind die letzten Infos.

Am Samstag muss der FC Schalke 04 bei RB Leipzig punkten, wenn er seine kleine Chance auf den Klassenerhalt nutzen will. Und wenn sich die Königsblauen in dieser Saison auf eins verlassen konnten, dann waren das ihre Fans.

Sie hatten die ganze Serie über ein feines Gespür dafür, was diese Mannschaft zu leisten im Stande ist und haben ihr Team fantastisch unterstützt. Das wird auch in Leipzig wieder so sein. Alle 4735 Karten für den Gästeblock im 47.069 Zuschauer fassenden Stadion sind vergeben.

Obwohl es keinen freien Vorverkauf für Schalke-Fans gab und Leipzig gewarnt hat, dass sie rigoros gegen Schwarzhändler vorgehen werden, die Tickets zu überhöhten Preisen weiterverkaufen, werden bis zu 10.000 Schalke-Fans in der Stadt erwartet. Wie viele davon dann tatsächlich im Stadion sind, bleibt abzuwarten. Es dürften aber deutlich mehr als die knapp 5.000 Anhänger sein.

Während die Fans von RB sich bereits um 10.30 Uhr auf dem Markt in der Leipziger Innenstadt versammeln und sich wie gewohnt am letzten Heimspieltag einer Saison gegen 11.30 Uhr per Fanmarsch zum Stadion aufmachen, wird es auf Schalker Seite etwas Vergleichbares nicht geben. Denn die organisierte Schalker Fanszene wird erst gegen 12.45 Uhr in Leipzig erwartet. Sie wird mit dem Sonderzug aus Gelsenkirchen anreisen und von dort aus wohl mit Shuttlebussen direkt zum Stadion eskortiert.

Daher wird es am Samstag auch keinen offiziellen Treffpunkt für Schalke-Fans in Leipzig geben. Allerdings dürfte der Marktplatz dann nach dem Abmarsch der RB-Fans ab 12.00 Uhr sukzessive den S04-Fans gehören. So wollen sich einige Schalke-Fans aus Sachsen vor dem Spiel in einem Gasthaus am Marktplatz treffen. Ihr Ziel ist das Augustiner Am Markt.

Viel los sein dürfte auch auf der Festwiese neben dem Stadion, wo sich traditionell viele Anhänger vor dem Spiel aufhalten. Bis Samstagmittag dürfte es dort wieder sauber sein, denn am Freitgagabend steigt dort noch ein Konzert von Depeche Mode.