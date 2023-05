VfL Bochum: Vertrag mit Hauptsponsor verlängert

Der VfL Bochum hat die Zusammenarbeit mit Vonovia ausgeweitet. Das Immobilienunternehmen bleibt Hauptsponsor.

Im Saisonfinale empfängt der VfL Bochum am Samstag Bayer Leverkusen zum Heimspiel. Unabhängig davon, ob dem Revierklub der Klassenerhalt gelingt, steht schon jetzt fest: Vonovia SE bleibt auch in der kommenden Saison der Hauptsponsor der Bochumer.

Am Mittwoch teilte der VfL mit, dass der Vertrag mit dem Immobilienunternehmen verlängert hat. Diese Entscheidung hat auch im Falle eines Abstiegs in die 2. Bundesliga Bestand.

Schon seit 2016 läuft die Partnerschaft zwischen Vonovia in Bochum und dem Verein. Der Konzern mit Sitz in Bochum, dem über 500.00 Wohnungen gehören, hält die Namensrechte am Vonovia Ruhrstadion. Seit Beginn der Saison 2021/22 ziert der Firmenslogan zudem die Bochumer Trikotbrust.

"Wir freuen uns sehr über die Verlängerung dieser gewachsenen Partnerschaft. Es ist ein starkes Bekenntnis seitens unseres langjährigen Partners, ein Bekenntnis zum VfL und natürlich auch zur Stadt Bochum, deren Farben wir tragen", wird der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis zu der Vertragsverlängerung zitiert.

"Die Zusammenarbeit mit Vonovia, einem der größten Konzerne Deutschlands, basiert auf großem gegenseitigem Vertrauen und ist von Respekt und Wertschätzung geprägt", betont Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung des VfL. "Es ist schön, dass wir Vonovia weiterhin als Hauptsponsor gewinnen konnten."

Derweil freut sich auch Vonovias CRO Arnd Fittkau über die Ausweitung der Zusammenarbeit. "Unsere Verbundenheit zum Heimatstandort Bochum sowie zum VfL Bochum haben wir schon oft betont und werden es auch weiterhin tun", heißt es. "Vonovia und der VfL genießen beide lokal, regional und bundesweit hohe gesellschaftliche Relevanz. Und gemeinsam sind wir noch stärker. Deswegen liegt es uns sehr am Herzen, dass dieser Traditionsverein unser Logo auf der Brust trägt."