Kultspieler Brinkmann auf Schalke: "S04 hätte Klassenerhalt verdient"

Beim Spiel zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt (2:2) gehörte Ansgar Brinkmann zu den Zuschauern in der S04-Arena. Er fieberte mit der SGE, wünschte den Königsblauen dennoch alles Gute.

Für Ansgar Brinkmann war es ein stressiger Samstag. Der weiße Brasilianer musste sich zwischen zwei großen Lieben entscheiden. In Bielefeld ist er eine Legende. Aber auch an Eintracht Frankfurt hat der ehemalige fußballerische Wandervogel sein Herz verloren.

Und so musste er sich zwischen dem Abstiegsendspiel der Arminia gegen den SC Paderborn (2:2), das auf der Alm um 13.30 Uhr angepfiffen wurde, und dem Bundesligaspiel der Eintracht auf Schalke mit Anpfiff zwei Stunden später entscheiden. Er löste es auf seine Art. "Ich war erst kurz bei der Arminia und bin dann schnell nach Gelsenkirchen gefahren, um pünktlich zum Anpfiff in der Arena zu sein", sagte Brinkmann gegenüber RevierSport.

Und Zeit, sein Outfit zu wechseln, fand das ehemalige "Enfant terrible" offensichtlich auch noch. Denn das 2:2 seiner Eintracht schaute sich der 53-Jährige in einer schwarzen Bomberjacke mit der Aufschrift "Nordwestkurve Frankfurt/Main" an.

In der Winterpause 1997/98 wechselte Brinkmann für viele überraschend vom BV Cloppenburg in die 2. Liga zum damaligen Aufstiegskandidaten Eintracht Frankfurt und stieg am Ende der Saison in die Bundesliga auf. "Eintracht Frankfurt hat sich tief in mein Herz eingebrannt. Ohne die Eintracht hätte ich keine Bundesliga erlebt und wäre wahrscheinlich nie in der Bundesliga gelandet. Deshalb ist da natürlich eine sehr starke Verbundenheit vorhanden", erklärte Brinkmann.

Dennoch hätte er nichts dagegen gehabt, wenn die Hessen gegen Schalke verloren hätten. Denn er gönnt dem Königsblauen den Nichtabstieg. "S04 hätte den Klassenerhalt verdient. Sie haben in der Rückrunde so gekämpft, dass muss auch mal belohnt werden", sagte Brinkmann bereits vor dem Spiel.

Und dann hatte er noch einen ganz eigenen Grund, warum er den Knappen im Abstiegskampf die Daumen drückt: "Ich kenne die Freundin von Marius Bülter. Sie kommt wie ich aus Diepholz. Eine ganz tolle Frau", meinte Brinkmann. Am kommenden Samstag beim letzten Saisonspiel bei RB Leipzig ist ihr Marius zumindest wieder dabei. Angsar Brinkmann wird auf jeden Fall die Daumen drücken.