VfL Bochum: "Alles rausgekommen, was sich angestaut hat"

Keven Schlotterbeck hat dem VfL Bochum im letzten Moment einen Punkt gerettet. Gegen Hertha BSC erzielte der Innenverteidiger in der Nachspielzeit das 1:1 (0:0).

Und auf einmal hörte man nur noch die Bochumer. Während der Großteil des Berliner Olympia in stiller Schockstarre war, brachen in der vierten Minute der Nachspielzeit beim VfL Bochum alle Dämme - ausgelöst durch Keven Schlotterbeck.

War sein Tor zum 1:1-Ausgleich gegen Hertha BSC der bisher emotionalste Moment seiner Karriere? "Vielleicht der Aufstieg mit der TSG Backnang von der Verbandsliga in die Oberliga", scherzte der 26-Jährige. "Nein, natürlich gehört das mit dazu. Ich mach mein erstes und zweites Tor gegen die Hertha. Ich bin einfach froh, dass ich die zehn Minuten der Mannschaft helfen konnte."

Der Innenverteidiger hatte kurz zuvor schon per abgefälschtem Schuss die Chance auf den Ausgleich, der Ball kullerte aber an den Pfosten. Per Kopf klappte es dann besser. "Ich steige gut zum Kopfball hoch, komme völlig frei rein und treffe ihn gut. Aufsetzer, drin das Ding."

Im Anschluss ging es dann mit Puls 200 in die Kurve. "Ich bin über die Bande gesprungen Richtung Fans. Danach konnte ich gefühlt nicht mehr laufen, weil irgendwie alles rauskommen ist, was sich aufgestaut hat." So wie bei allen mitgereisten VfL-Anhängern.





"Es ist nicht selbstverständlich, dass mehr als 10.000 Fans hier sind und uns angepeitscht haben. Faszinierend, was sie die ganze Saison abreißen." Diese gelte es jetzt gemeinsam zu einem guten Abschluss zu bringen.

"Natürlich ist man jetzt euphorisiert, aber wir wissen trotzdem noch die Tabelle einzuschätzen. Wir sind froh über den Punkt, gefühlte drei, aber man sollte es nicht zu hochhängen." Bei einem Sieg vom VfB Stuttgart in Mainz könnte der VfL schließlich auf dem Relegationsrang in den letzten Spieltag gehen.

"Unsere Tordifferenz verrät, dass dieser Punkt sehr, sehr wichtig war." Bei einer Niederlage wäre der FC Schalke (2:2 gegen Frankfurt) vorbeigezogen. "Jetzt heißt es noch eine Woche Arschbacken zusammenkneifen und noch einmal alles rausholen, was nach so einer anstrengenden Saison noch zu haben ist. Danach können wir an der Castroper Straße alles abreißen, wenn wir die Liga halten."