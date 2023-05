Frankfurt vor Schalke: Die Eintracht weiß wieder, wie man Spiele gewinnt

Nicht nur für den FC Schalke geht es gegen Eintracht Frankfurt um viel. Auch die Gäste brauchen jeden Punkt.

Bitter aus Sicht des FC Schalke vor dem so wichtigen Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt.

Denn die Eintracht weiß wieder wie man Spiele gewinnt. Nach zehn Partien ohne Dreier gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner gegen den FSV Mainz mi 3:0 und hat vor den letzten beiden Spieltagen noch die Chance, sich für den Europapokal zu qualifizieren.

Als Achter hat Frankfurt drei Zähler Rückstand auf Wolfsburg und Leverkusen auf den Rängen sechs und sieben. Glasner betonte auch vor dem S04-Spiel: "Dieser Sieg war ganz, ganz wichtig, weil wir dadurch Mainz überholen konnten. Das kann, soll und wird uns wieder Selbstvertrauen und den Glauben zurückgeben."

Den die Eintracht auch benötigt, denn auswärts gab es nur vier Siege bei 16 Partien. Den letzten Auswärtssieg der Eintracht gab es Anfang November - 2:1 beim FC Augsburg.

Jetzt geht es weiter, wir sind im Tunnel und sehen am Ende das Ziel, das Europa heißt Oliver Glasner

Doch nur mit zwei Siegen kann die Glasner-Elf über die Liga noch erreichen und so Selbstvertrauen sammeln für das Pokalfinale gegen RB Leipzig. Glasner: „Jetzt geht es weiter, wir sind im Tunnel und sehen am Ende das Ziel, das Europa heißt. Wir müssen den Fokus hochhalten."

Auch Glasner weiß, auf was für einen Gegner seine Truppe trifft. Daher wird es nur gehen, wenn die Spieler den Kampf annehmen. „Schalke kämpft zwar gegen den Abstieg, hat aber zuletzt in Mainz gewonnen. Sie spielen wahnsinnig physisch", erklärt der Trainer, der nach der Saison den Verein verlassen wird.

Das Hinspiel gewann die Eintracht, die am Mittwoch auf Keeper Kevin Trapp und Jesper Lindström (krank) verzichten mussten - trotz einer phasenweise nicht überzeugenden Darbietung - mit 3:0. Doch die Schalke-Elf von damals hat wenig gemein mit der Mannschaft, die am Samstag auf Glasner wartet.

Wobei die Frankfurter wohlwollend zur Kenntnis genommen haben dürften, dass mit Marius Bülter Schalkes gefährlichster Mann in der Offensive gesperrt fehlen wird.

Denn Bülter war die Torgarantie der Königsblauen. Im Jahr 2023 waren nur Frankfurts Randal Kolo Muani und Bremens Marvin Ducksch erfolgreicher als Bülter.