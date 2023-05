VfL Bochum: Duo droht Ausfall gegen Hertha, so schaut Letsch auf das wichtige Kellerduell

Der VfL Bochum gastiert am nächsten Samstag bei Hertha BSC. Trainer Thomas Letsch spricht zum Start der Trainingswoche über das Spiel und sein Personal.

Der VfL Bochum hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zwei Spieltage vor dem Ende der Saison dicht vor Augen. Im Gastspiel beim Tabellenschlusslicht Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) können die Bochumer einen wichtigen Schritt gehen - oder den Ligaverbleib mit einem Sieg und passenden Ergebnissen der Konkurrenz sogar schon vorzeitig perfekt machen.

Auf Konstantinos Stafylidis muss der Revierklub am Wochenende aber vermutlich verzichten. Der Außenverteidiger laboriert weiterhin an Problemen im Schulter- und Rippenbereich, die er sich beim Sieg gegen den FC Augsburg (3:2) zuzog. Am Dienstag musste der Grieche das Mannschaftstraining vorzeitig abbrechen.

"Es ist nichts Gravierendes, aber wenn er sich nicht schmerzfrei bewegen kann, ist es schwierig", erklärte Cheftrainer Thomas Letsch nach der Einheit. "Es sieht nicht so gut aus." Das dürfte auch für den zuletzt am Oberschenkel verletzten Patrick Osterhage gelten. Der Mittelfeldmann spulte am Dienstag ein individuelles Programm ab. Ob Osterhage rechtzeitig zum Spiel in Berlin fit wird, ist fraglich.

Während Bochum in der Hauptstadt den Klassenerhalt fix machen kann, ist Hertha auf einen Sieg angewiesen. Nur mit sechs Punkten aus den letzten beiden Saisonspielen kann die Hertha auf eine Zukunft im Oberhaus hoffen. "Jeder weiß, dass sie gewinnen müssen. Da kann man viel spekulieren, wie sie auftreten werden", meinte Letsch.

Das will der 54-jährige Coach aber gar nicht. Er sagte nur: "Wir haben uns mit Hertha beschäftigt und geschaut: Welche Struktur haben sie, welche Stärken und wo sehen wir unsere Chancen?" Am Auftreten seiner eigenen Mannschaft werde sich gegenüber dem Augsburg-Spiel jedenfalls nicht viel ändern, so Letsch weiter.

Für die Bochumer war das 3:2 im Heimspiel gegen den FCA die Krönung eines perfekten Wochenendes. Da Schalke verlor und Stuttgart nur Unentschieden spielte, kletterte der VfL von Rang 17 auf den Nichtabstiegsplatz 15. In der Vorbereitung auf die Partie hatten die Bochumer auch Maßnahmen abseits des Trainingsplatz ergriffen.

Das Team verabredete sich zu einem Mannschaftsabend. Zudem hielt der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Villis beim gemeinsamen Mittagessen mit der Mannschaft eine Ansprache. "Das sind ja alles relativ unspektakuläre Dinge", sagte Letsch im Rückblick. Ob vor dem Hertha-Spiel Ähnliches geplant sei? "Wir werden nicht in Aktionismus verfallen und jeden Tag spektakuläre Aktionen machen", entgegnete Letsch. "Wir müssen uns auf das fokussieren, das wichtig ist." Und zwar den Verbleib in der Bundesliga. (mit gp)