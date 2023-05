Bundesliga-"Rookie of the Season": Zwei Schalke-Profis in der Endauswahl

Zwei Schalke-Spieler stehen zur Wahl als Bundesliga-Neuling des Jahres. So können Fans des FC Schalke 04 Tom Krauß und Henning Matriciani wählen.

Dass Tom Krauß mutig ist, hatte der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 zuletzt im Gespräch mit dieser Redaktion bewiesen. Vor dem Spiel am vergangenen Samstag peilte der 21-Jährige mit seinem Team beim FC Bayern tatsächlich einen Punktgewinn an.

Daraus wurde bekanntlich nichts, Schalke ging 0:6 unter, doch Krauß hatte immerhin gezeigt, dass er durchaus zum Kampf auf dem Feld bereit war – auch wenn er in den Duellen mit Joshua Kimmich dann klar den Kürzeren zog. Viele Zweikämpfe konnte Schalkes Vorzeige-Malocher nicht gewinnen. Dennoch: Krauß wurde in dieser Saison bereits zweimal als bester Nachwuchsspieler des Monats ausgezeichnet, im September 2022 und im Februar 2023. Nun können Schalke-Fans den Mittelfeldspieler vom „Rookie of the Month“ zum „Rookie of the Season“ wählen.

Doch nicht nur Krauß hat eine Chance, zum besten Bundesliga-Neuling gewählt zu werden. Auch Henning Matriciani, einmal Neuling des Monats in diesem März, steht zur Wahl. Hier geht es zur Abstimmung.

Bis Anfang April stand der U21-Nationalspieler in jedem Bundesligaspiel in der Schalker Startelf. Ex-Trainer Frank Kramer und Thomas Reis schätzen den einsatzfreudigen defensiven Mittelfeldspieler gleichermaßen. In seinem ersten Bundesliga-Jahr ist Krauß längst ein Schlüsselspieler bei den Königsblauen. Aktuell ist er von RB Leipzig nur ausgeliehen, die vertraglich vereinbarte Kaufverpflichtung greift nur für den Fall des Schalker Klassenerhalts.

Und Henning Matriciani? Über den Schalke-Verteidiger wurde in den vergangenen Monaten so viel geredet. Kein Wunder, dass er es in die Bundesliga geschafft, ist eine dieser Profifußball-Märchengeschichten. Am 17. Juli 2020, vor zwei Jahren und acht Jahren, wurde er noch vom Physioteam Lippstadt auf Facebook verabschiedet - dort hatte er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert.

"Wir müssen leider Abschied nehmen", heißt es dort. "Henning wechselt hauptberuflich in das Fußball-Business." Zu dieser Zeit verteidigte er für den SV Lippstadt, einem Abstiegskandidaten der Regionalliga West. Danach ging alles schnell: Wechsel im Juli 2020, Profidebüt am 15. Mai 2021 gegen Eintracht Frankfurt (4:3), Profivertrag im September 2021 – und nun Bundesliga-Neuling des Jahres?

Lee Buchanan (Werder Bremen), Eric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) und Matthijs de Ligt (Bayern München) sind die weiteren Nominierten.