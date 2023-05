VfL Bochum: Matchwinner Antwi-Adjei und die richtige Wahl der Schuhe

Der VfL Bochum ist dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Großen Anteil daran hatten Christopher Antwi-Adjei und seine Schuhe.

Beim 3:2-Heimsieg des VfL Bochum gegen den FC Augsburg war Christopher Antwi-Adjei der Matchwinner. Ein Tor erzielte der 29-Jährige selbst, ein weiteres erzwang er mit einer scharfen Hereingabe. Eine nicht ganz unwichtige Rolle habe dabei die Schuh-Wahl gespielt.

Es waren keine zwei Minuten im Ruhrstadion gespielt, da klingelte es zum ersten Mal im Augsburger Tor. Antwi-Adjei hatte erst seinen Gegner aussteigen lassen und aus spitzem Winkel den Ball unter die Latte geknallt. Mit einem Grinsen verwies er nach der Partie auf eine uralte Fußball-Weisheit: "Wer nicht schießt, der trifft nicht."

Antwi-Adjei schoss - und wie. "Den habe ich voll getroffen. Der Ball schlägt zwar relativ zentral ein, aber aus der Entfernung ist das glaube ich nicht so einfach, den zu halten." Zu dem Zeitpunkt schien am Bochumer Himmel noch die Sonne. Das änderte sich zu Halbzeit zwei.

Es begann zu regnen, sehr zum Verdruss von Antwi-Adjei. "Ich hatte nicht mehr so viel Grip." Er wechselte seine Schuhe von Nocken auf Eisenstollen für mehr Standfestigkeit. Dass das 2:1 ohne diesen Schuhwechsel auf diese Art und Weise gefallen wäre, bezweifelt er.

Nach Zuspiel von Kevin Stöger drang der 29-Jährige in den Strafraum ein, suchte Philipp Hofmann im Zentrum und fand FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. "Das Glück muss man auch mal erzwingen." Das sei auch unter der Woche Thema innerhalb der Mannschaft gewesen.





"Wir waren viel in der Box und man hat gesehen, was daraus entstehen kann." Eigentor oder nicht? "Am Ende ist es egal. Hauptsache der Ball ist im Tor. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Aber es wäre mir egal gewesen, wer die Tore schießt, solange es eins mehr als Augsburg ist."

Damit steht der VfL Bochum zumindest bis Sonntag auf einem Nicht-Abstiegsplatz. "Natürlich schaut man in dieser Situation nach dem Spiel auch auf die anderen. Aktuell sieht es ganz gut aus, aber wir sind noch nicht am Ende."

Als nächstes geht es zu Hertha BSC (Samstag, 20. Mai, 15:30 Uhr). Für das Tabellenschlusslicht ist es der letzte Strohhalm, für den VfL die große Chance, den Klassenerhalt so gut wie perfekt zu machen.