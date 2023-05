Schalke: Thomas Reis rotiert, Bayern spielt mit Müller

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel setzt im Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 wieder auf Thomas Müller. Bei Schalke ist das Signal klar: Frankfurt ist wichtiger als Bayern.

Es ist eigentlich ein ungleiches Duell: Der Titelverteidiger und Tabellenführer FC Bayern München peilt den elften Meistertitel in Folge an - der FC Schalke 04 kämpft als Tabellen-15. gegen den Abstieg (15.30 Uhr/Sky). Die letzten beiden Partien in der Allianz-Arena verloren die Königsblauen mit 0:5 und 0:8. Und doch ist vor dem Duell etwas anders: Die Aussagen der Schalker waren so mutig wie lange nicht mehr.

"Wir wollen beim FC Bayern punkten", sagte zum Beispiel Schalke-Trainer Thomas Reis. Bei der Aufstellung hatte er knifflige Entscheidungen zu treffen. Die wichtigste Frage: Soll er fünf Spielen, denen eine Gelbsperre droht, eine Pause gönnen, damit sie im als wichtiger eingestuften Spiel gegen Eintracht Frankfurt (20. Mai) einsatzfähig sind.

Das Signal wäre klar: Frankfurt ist wichtiger als Bayern. Vier von den gelbvorbelasteten Profis spielen nicht - Moritz Jenz ist verletzt, Rodrigo Zalazar, Maya Yoshida und Simon Terodde sitzen auf der Bank. Top-Torjäger Marius Bülter (elf Treffer) spielt.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel zeigt Respekt vor den Königsblauen: "Schalke hatte zuletzt sehr emotionale Spiele und Siege. Sie sind sehr giftig, spielen teilweise über den ganzen Platz im Eins-gegen-eins. Sie fahren viele Konter, pressen hoch. Auch bei Standards sind sie gefährlich. Wir wollen dem Spiel aber unseren Stempel aufdrücken." Tuchel setzt auf Thomas Müller, aber nicht auf den Ex-Schalker Leon Goretzka.

Insgesamt nimmt Tuchel im Vergleich zum Nord-Süd-Klassiker vor einer Woche zwei Änderungen vor. Für Müller muss Ryan Gravenberch zunächst auf der Bank Platz nehmen, zudem ersetzt Leroy Sane den gegen Bremen einmal mehr glücklosen Sadio Mane.

So spielen der FC Bayern und Schalke 04

FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich - Sané, Musiala, Gnabry, Coman - Müller. Trainer: Tuchel

Schalke 04: Schwolow - Brunner, van den Berg, Kaminski, Uronen - Latza - Krauß, Kral - Karaman, Frey, Bülter. Trainer: Reis

Schiedsrichter: Robert Schröder