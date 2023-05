Augsburg vor VfL Bochum: Ohne sechs Mann zum VfL - aber auch zwei wichtige Rückkehrer

Der FC Augsburg möchte den Klassenerhalt beim VfL Bochum perfekt machen. So ist die Lage beim VfL-Gegner vom Samstag.

Der FC Augsburg will am Wochenende den Klassenerhalt perfekt machen. Voraussetzung für den Tabellen-Dreizehnten: Ein Sieg beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr). Wenn gleichzeitig der FC Schalke zum Beispiel bei Bayern München verlieren würde, wäre der FCA gerettet.

Sollte Augsburg verlieren, droht der Abstand auf die gefährliche Zone auf drei Punkte zu schmelzen. Vor dem Gastspiel beim VfL, das Hinspiel verlor Augsburg zuhause mit 0:1, hat Trainer Enrico Maaßen einige personelle Probleme, die es gilt zu kompensieren.

Julian Baumgartlinger (Meniskus-Op), Iago (individuelles Training), Arne Engels (5. Gelbe Karte), Rafał Gikiewicz (Schulterprobleme), André Hahn (Knorpelschaden), Reece Oxford (Trainingsrückstand) und Tobias Strobl (Kreuzbandriss) fallen aus.

Mehrere Akteure wären fester Stamm, wären sie fit. Allein der Ausfall von Engels, der im Winter kam und sofort einschlug, schmerzt. Doch es gibt auch gute Nachrichten für Augsburg.

Denn mit Niklas Dorsch und Merim Berisha stehen zwei Spieler vor dem Startelf-Comeback, die für den FCA den Unterschied ausmachen können. Maaßen erklärte auf der Pressekonferenz vor dem VfL-Spiel: "Niklas Dorsch und Mergim Berisha sind Startelf-Kandidaten. Aber Mergim ist auch fünf Wochen ausgefallen, da wollen wir abwarten, wie er sich fühlt. Dorschi hat auch lange gefehlt und wenig Spielpraxis, aber bei beiden gibt es die Option, dass sie starten."

Das Stadion ist sehr laut und sehr eng Enrico Maaßen

Wen auch immer der ehemalige Coach der BVB-U23 auswählt, er wird seinen Jungs mit auf den Weg geben, was sie in Bochum erwartet. "Bochum hat vielen Vereinen schon Punkte abgeknöpft. Das Stadion ist sehr laut und sehr eng. Wir haben drei Spiele hintereinander konstant gepunktet und die Woche über hart gearbeitet. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir der Situation gewachsen sind."

Sein Zusatz: "Wir müssen richtig hart arbeiten in diesem Spiel und wenn wir das schaffen, die Leistung dann in Punkte umzumünzen, sieht es auch mit dem Klassenerhalt gut aus"