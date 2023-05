Borussia Dortmund: BVB-Interesse an Bremer Top-Stürmer?

Laut Medienberichten beschäftigt sich Borussia Dortmund mit der Rückkehr von Marvin Ducksch. Der Stürmer von Werder Bremen erzielte in dieser Saison bislang zwölf Treffer.

Gibt es die Rückkehr eines verlorenes Sohnes? Nach Informationen von "Sky" beschäftigt sich Borussia Dortmund mit Marvin Ducksch. Der 29-Jährige spielt für Werder Bremen seine persönlich erfolgreichste Saison in der Fußball-Bundesliga. Im Sommer hat der Stürmer eine festgeschriebene Ausstiegsklausel.

Mit zwölf Toren steht Ducksch aktuell auf Platz sechs der Torschützenliste. Berichten zufolge habe bereits Union Berlin an einer Verpflichtung Interesse bekundet. Mit dem BVB könnte sich der Ausbildungs-Verein des gebürtigen Dortmunders in den Poker einmischen. Für die Profis stand er zwischen 2013 und 2014 achtmal auf dem Platz.

In der Bundesliga konnte Ducksch zunächst nicht Fuß fassen und tingelte durch Liga zwei. Über die Stationen SC Paderborn, St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 landete er 2021 bei Werder Bremen. Mit den Hanseaten schaffte er den direkten Wiederaufstieg und in diesem Jahr seinen persönlichen Durchbruch.

Bei Werder endet sein Vertrag 2024, für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 7,5 Millionen Euro wäre Ducksch in diesem Jahr zu haben. Laut "Sky" könnten die BVB-Verantwortlichen in dem 29-Jährigen einen "Edel-Backup" hinter Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko sehen. Der Vertrag von Anthony Modeste läuft aus.

Dortmunds Trainer Edin Terzic kennt Ducksch noch von früher und soll dem Bericht zufolge "erklärter Fan" sein. Auch Ducksch selbst hat sich zuletzt bei "Sky" positiv über Terzic geäußert: "Man kennt sich. Ich schätze ihn sehr, nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch. Das habe ich damals schon getan. Ein Mann, der für mich sehr, sehr viel Ahnung hat."

Laut "BILD" habe aber immer noch Union Berlin die Pole Position. Offen ist zudem, ob sich Ducksch im besten Fußballer-Alter mit der Joker-Rolle zufriedengeben würde. Auch ein Verbleib in Bremen sei dem Vernehmen nach noch möglich.