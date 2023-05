VfL Bochum: Vor dem Endspurt - Hofmann hofft auf große Reiselust bei den VfL-Fans

Der VfL Bochum startet vom Relegationsplatz in die letzten vier Partien der Fußball-Bundesliga. Als Einheit soll es zum Klassenerhalt reichen - der zwölfte Mann wird wichtig sein.

Sie haben sich beim VfL Bochum nach dem 1:1 im Derby gegen den BVB sehr gefreut über den einen Punkt. Doch nach dem 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht der VfL nach dem Sieg des VfB Stuttgart gegen Gladbach auf dem Relegationsplatz.

Mit einem Sieg - in Gladbach (Samstag, 15:30 Uhr) will der VfL von diesem wieder runter. Angreifer Philipp Hofmann betont vor den 90 Minuten bei der Borussia: "Leider sind wir abgerutscht. Aber für uns bleibt die Herangehensweise gleich. Wir schauen auf uns, wir wollen in Gladbach gewinnen."

Bei einem Gegner, der laut Hofmann "individuell stark ist, den Erwartungen aber etwas hinterherhinkt." So war das auch beim Hinspiel in Bochum, das der VfL 2:1 gewann - auch dank einer Entscheidung vom Videoschiedsrichter kurz vor dem Ende, die das 2:2 verhinderte.

Nun soll es auch in Gladbach klappen, allerdings ist die Mannschaft von Trainer Daniel Farke nach einer gebrauchten Saison zumindest zuhause immer in der Lage, gute Partien abzuliefern - siehe die Siege gegen den BVB oder die Bayern.

VfL-Mittelfeldmann Kevin Stöger erklärt: "Gladbach hat eine enorme Qualität, das ist eine fußballerische Mannschaft. Dagegen müssen wir ankämpfen als Einheit."

Zu der auch die Fans gehören, die wurden in der laufenden Serie schon so oft gefeiert, denn sie stehen hinter der Mannschaft, selbst nach einem 1:5 in Wolfsburg.

Alle müssen nach Gladbach kommen und auch in zwei Wochen nach Berlin Philipp Hofmann

Und vor allem auswärts hofft Hofmann nun auf eine große Reiselust der VfL-Anhänger vor den beiden ausstehenden Auswärtsspielen in Gladbach und bei der Hertha: "Weltklasse die Fans, das war schon gegen Wolfsburg so. Alle müssen nach Gladbach kommen und auch in zwei Wochen nach Berlin. Das kann uns einen großen Impuls geben."

Denn mit Blick auf die Tabelle ist klar, der Kampf um den Klassenerhalt wird noch andauern, denn auch der FC Schalke ist wieder im Rennen und liegt nur einen Zähler hinter Bochum.

Stöger blickt voraus: "Es wird bis zum Ende gehen. Wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Wir haben zwar zuletzt nicht immer voll gepunktet, aber die Leistung hat gestimmt, auch gegen den BVB." cb / gp