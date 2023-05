VfL Bochum: Letsch über Gladbach, den Konkurrenzkampf und das große Ziel Klassenerhalt

Der VfL Bochum reist nach dem 1:1 im Derby gegen den BVB am kommenden Samstag (15.30 Uhr) an den Niederrhein zu Borussia Mönchengladbach. VfL-Trainer Thomas Letsch will punkten.

Der VfL Bochum steht vier Spieltage vor dem Bundesliga-Saisonende über dem Strich. Damit das auch nach dem 34. Spieltag so bestehen bleibt, muss der VfL noch einige Zähler holen.

Trainer Thomas Letsch peilt nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund nun bei der anderen Borussia, der aus Mönchengladbach, Punkte an. Am Samstag (15.30 Uhr) spielt Bochum am Niederrhein.

Wir haben vor dem Spiel mit Letsch gesprochen.

Thomas Letsch über...

... den nächsten Gegner: "Borussia Mönchengladbach ist eine Mannschaft, die einen klaren spielerischen Ansatz hat. Sie sind natürlich nicht da, wo sie in der Tabelle gerne wären. Aber: Sieg gegen Dortmund, Sieg gegen Bayern, diese Spiele haben bewiesen, was sie drauf haben. Klar: Auf der anderen Seite verlieren sie auch Spiele, in denen sie favorisiert waren. Das wird aber auf jeden Fall wieder ein sehr enges Spiel. Es geht oft, um Kleinigkeiten in der Fußball-Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach muss nur ein Spiel auf Abwehrspieler Kō Itakura verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilte den Japaner nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag wegen unsportlichen Verhaltens nur zu der Mindestsperre. Er muss damit nur am Samstag gegen den VfL Bochum aussetzen. Itakura war in der 82. Minute des Spiels von Schiedsrichter Tobias Welz wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Verein und Spieler stimmten dem Urteil zu.

... die Taktik für Gladbach: "Wir müssen sie auch nicht überraschen, sondern ihnen unser Spiel aufzwingen. Wir müssen wieder über unsere Aggressivität gegen den Ball kommen und sie nicht ins Spiel kommen lassen. Das ist uns im Hinspiel gut gelungen. Wir können sie nicht groß überraschen. Wir können ja jetzt auch nicht das, was gegen Dortmund gut war, völlig über den Haufen werfen."

... die 27 Mann im Training: "Das bietet uns natürlich auf der einen Seite viele Möglichkeiten, auf der anderen Seite hat das zur Folge, dass mehr unzufriedene als zufriedene Spieler herumlaufen. 16 Spieler werden ja nicht anfangen, elf Mann spielen von Beginn an. Aber ich bin als Trainer über die Konkurrenzsituation froh."

... den Abstiegskampf: "Wenn man die Saison anschaut, dann erkennt man, dass es sehr wenig Konstanz gibt. Wenn man konstant wäre, dann hätte man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Natürlich wünschen wir uns, dass wir konstant gute Leistungen abrufen. Aber wir sind alles Menschen. Es geht jetzt einfach darum, die Spieler frisch zu halten und für die letzten vier Wochen bereit zu sein. Das werden die Gladbacher und andere Mannschaften aber auch versuchen. Trotzdem bin ich optimistisch, dass wir uns in den letzten Spielen belohnen und unser Ziel Klassenerhalt erreichen." wozi mit gp