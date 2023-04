Gladbach: Nächster Spieler ablösefrei weg - Stindl geht in die 2. Liga

Borussia Mönchengladbach verliert mindestens drei Spieler am Ende der Saison ablösefrei. Einer hat schon einen neuen Klub.

Nach Ramy Bensebaini und Marcus Thuram wird auch Lars Stindl den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison ablösefrei verlassen.

Nun hat der Routinier bei seinem neuen Verein unterschrieben. Und wie bereits gedacht, zieht es den 34-Jährigen zurück in die Heimat, wo er beim Zweitligisten Karlsruher SC einen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnete.

Damit kehrt der Offensivspieler nach 13 Jahren zurück zu dem Verein, wo er auch seine ersten Schritt im Profibereich machte. Dementsprechend groß war die Freude beim Spieler: "Ich freue mich sehr, mit meiner Familie zurück in die Heimat zu kommen und nach meiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach nochmals für den KSC zu spielen, der Klub, bei dem alles begonnen hat!”

Michael Becker, Geschäftsführer des KSC, ergänzt: „Die Verpflichtung von Lars Stindl zeigt, dass wir im Rahmen der kürzlich eingesetzten Taskforce Sport operativ voll handlungsfähig sind. Wir bedanken uns bei Lars ganz besonders für das finanzielle Entgegenkommen. Ohne dieses wäre eine Verpflichtung im Rahmen unserer geplanten Kaderstruktur nicht möglich gewesen. Mit seiner Person gewinnen wir einen außergewöhnlichen Spieler sowie eine weitere große Identifikationsfigur. Gemeinsam mit ihm freuen wir uns bereits jetzt auf die neue Saison im dann fertiggestellten Wildpark.”

Mit Lars Stindl verpflichten wir einen hervorragenden Fußballer, der über Jahre hinweg in der Bundesliga und auch auf internationalem Niveau seine Klasse gezeigt hat Christian Eichner

Und auch Christian Eichner, KSC-Cheftrainer, freut sich auf die geballte Portion Routine, die er nun in seiner Mannschaft begrüßen darf: „Mit Lars Stindl verpflichten wir einen hervorragenden Fußballer, der über Jahre hinweg in der Bundesliga und auch auf internationalem Niveau seine Klasse gezeigt hat. Wir bekommen einen Spieler, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist und uns mit seiner Klasse enorm weiterhelfen wird. Als Cheftrainer ist es super, künftig einen solchen Spieler im Kader zu haben.“