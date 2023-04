Schalke 04: Historischer Freitag - es könnte gleich zwei Bundesligaspiele geben

Am 5. Mai wird es wohl zwei Freitagsspiele geben: Schalke spielt in Mainz und Leverkusen will das Derby gegen Köln auf jenen Tag verlegen.

In der Fußball-Bundesliga könnte es eine Überraschung geben – und der FC Schalke 04 ist Teil davon. Am Freitagabend, 5. Mai, wird es um 20.30 Uhr wohl gleich zwei Spiele geben: Der FSV Mainz empfängt Schalke 04 – und Bayer Leverkusen wird zeitgleich wohl auch gegen den 1. FC Köln spielen.

Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte, dass das Schalke-Spiel in Mainz eventuell verlegt werden könnte. Dem hat Schalke nun widersprochen. „Bislang ist niemand mit dem Wunsch auf uns zugekommen, das Bundesliga-Spiel in Mainz zu verlegen. Wir rechnen fest damit, dass die Partie wie geplant stattfindet. Eine so kurzfristige Änderung des Spielplans wäre allein mit Blick auf die bereits geplante Anreise unserer Fans, die uns wie bei jedem Auswärtsspiel zahlreich begleiten werden, nicht nachvollziehbar und entgegen den Interessen der mitreisenden Schalker“, hieß es von Seiten des Vereins.

Der FSV Mainz würde die Partie ohnehin nicht auf den Sonntag verlegen wollen, denn an diesem Tag findet in der Stadt der Gutenberg-Marathon statt. Eine stark frequentierte Veranstaltung, die durch Tausende Fußballfans wohl völlig aus dem Ruder laufen würde.

Doch warum könnte es überhaupt zwei Spiele geben? Mainz gegen Schalke ist das „offizielle“ Freitagsspiel. Doch Bayer Leverkusen drängt wegen des eigenen Erfolgs im Europapokal auf eine Verlegung der Bundesligapartie gegen Köln, die zwei Tage später am Sonntag steigen soll. So hätte Leverkusen mehr Vorbereitungszeit auf das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom am darauffolgenden Donnerstag (11. Mai).

"In anderen Ländern geschieht das oft. Nun sind wir die letzte deutsche Mannschaft in Europa. Deshalb kann das passieren. Und es könnte uns helfen“, sagte Leverkusen-Trainer Xabi Alonso am Freitagmorgen: „Deshalb sind wir dankbar, dass es diese Gespräche gibt. Aber wir müssen noch etwas warten. Hoffentlich kommt die Entscheidung noch heute.“

Die Deutsche Fußball-Liga ebenso wie der übertragende Sender DAZN soll dem Wunsch Leverkusens bereits entsprochen haben. Nur die Polizei könne die Verlegung noch verhindern, sollten Sicherheitsbedenken gegen das Derby am Freitagabend sprechen. Dann wird es gleich zwei Spiele geben. Und Schalke scheibt Bundesliga-Geschichte mit.

Die offizielle Entscheidung der DFL über eine Verlegung des Derbys zwischen Leverkusen und Köln wird im Laufe dieses Freitags erwartet.