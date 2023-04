1. FC Köln: Nach Hector - die nächste Legende verlässt den Verein

Der 1. FC Köln verliert im Sommer jede Menge Identifikation. Denn zwei Spieler, die seit Ewigkeiten in Köln spielten, werden nicht mehr da sein.

Jonas Hector beendet im Sommer seine Karriere. Seit 2010 spielte er für den 1. FC Köln. Doch der aktuelle Kapitän der Geißböcke ist nicht das einzige Urgestein, das den Klub verlässt.

Denn auch Timo Horn wird den FC im Sommer verlassen. Er war sogar noch länger im Verein als Hector. 2002 wechselte er vom SC Rondorf nach Köln. Nun läuft sein Vertrag aus.

Der Keeper, der seit 21 Jahren im Verein ist, will wieder Nummer eins sein und hat sich deshalb dazu entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen. Horn verlor seinen Platz an Marvin Schwäbe. Nun will er woabders wieder angreifen.

Horn: "Den FC zu verlassen, das kann sich jeder vorstellen, fällt mir unheimlich schwer. Seit ich denken kann, bin ich Fan dieses Klubs, seit ich Fußball spiele, bin ich beim FC, und seit meinem Profi-Debüt 2012 stand ich hier eigentlich immer im Tor. Das hat sich nach meiner Verletzung in der vergangenen Saison verändert. Konkurrenz gehört im Fußball dazu, die Rolle als Nummer zwei war neu für mich – trotzdem habe ich mich immer reingehauen, die Situation so angenommen und mit dem FC das zweite Mal in meiner Karriere Europa erreicht. Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein und das zu schaffen, hat mich unheimlich stolz gemacht. Doch mein Anspruch ist es, Woche für Woche zwischen den Pfosten zu stehen und als Torwart der Rückhalt für eine Mannschaft zu sein. Deshalb habe ich mich für eine neue Herausforderung ab Sommer entschieden."

Nur Toni Schumacher und Bodo Illgner standen häufiger für den FC im Tor als Timo Christian Keller

Eine Entscheidung, die FC-Geschäftsführer Christian Keller versteht: „329 Pflichtspiele für den FC sprechen für sich. Nur Toni Schumacher und Bodo Illgner standen häufiger für den FC im Tor als Timo. Sich über so viele Jahre hinweg als Nummer eins zu behaupten, ist eine Leistung, für die man hart arbeiten muss. Aber es gehört mehr dazu: Timo hat sich im Laufe der Zeit von einem jungen talentierten Torhüter zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler entwickelt, der auf dem Platz und in der Kabine, aber auch von der Bank oder Tribüne aus, immer wichtig für das FC-Team war. Dafür gebührt ihm ganz großer Dank. Dass er den Anspruch hat, zu spielen, ist für uns nachvollziehbar.“

Mit 329 Pflichtspielen belegt Horn den 18. Platz in der Rangliste aller FC-Spieler seit 1948. Unangefochtener Rekordhalter aller Spieler, die mindestens ein Pflichtspiel als Profi für den 1. FC Köln bestritten haben, ist Horn mit insgesamt 21 Jahren im Verein. Damit liegt er weit vor den Rekordspielern Wolfgang Overath und Toni Schumacher (jeweils 15 Jahre beim FC).