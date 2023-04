Schalke: Neun Ausfälle beim SC Freiburg - auch Balanta fällt aus

Am Sonntag (15:30 Uhr) tritt der FC Schalke beim SC Freiburg an. Trainer Thomas Reis fährt mit einem ramponierten Kader in den Breisgau.

Noch sechs Partien in der Fußball-Bundesliga. Sechs Mal Existenzkampf pur für den FC Schalke 04. Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Hertha BSC geht es am Sonntag (15:30 Uhr) zum SC Freiburg. Im Gepäck: Mal wieder Personalsorgen, denn beim 5:2 gegen die Berliner verletzten sich Keeper Ralf Fährmann sowie die Feldspieler Tim Skarke und Cedric Brunner, zudem muss Tom Krauß eine Gelbsperre absitzen. In der Summe muss S04-Trainer Thomas Reis mit Brunner (Schulterverletzung), Fährmann (Muskelfaserriss), Justin Heekeren (Kreuzbandverletzung), Soichiro Kozuki (Fuß-OP), Krauß (5. Gelbe Karte), Sebastian Polter (Trainingsrückstand), Skarke (Risswunde am Fuß), Éder Balanta (Innenbandzerrung) und Maya Yoshida (Muskelfaserriss) neun Akteure ersetzen. Reis betont vor dem schwierigen Gang in den Breisgau: "Letzt Woche konnten wir mit 25 Feldspielern planen. Das hat sich schnell erledigt gehabt." So könnte der FC Schalke beim SC Freiburg spielen Schwolow - Matriciani, Jenz, Kaminski, Uronen - Kral, Latza - Drexler - Karaman, Bülter - Terodde Gelbsperre droht: Bülter, Jenz, Terodde Dementsprechend stellt sich die Mannschaft zu großen Teilen von selber auf. Anders als gegen Berlin ist die diesmal die Ausgangslage. Damals ging es am Freitag los, diesmal steht die Partie am Sonntag an, wenn die anderen Kellerkinder schon gespielt haben. Reis: "Wir wissen, dass wir noch ein paar Punkte brauchen. Gegen Berlin mussten wir vorlegen, das war auch eine hohe Druckbelastung. Man hat aber immer etwas Hoffnung, dass die Spiele vorher so laufen, dass es für uns gut ist." Doch egal wie die Konkurrenz spielt, Schalke muss weiter punkten für den Klassenerhalt. Das gibt es leichtere Aufgaben, das weiß auch Reis, der großen Respekt vor dem Gegner hat: "Sie sind über Jahre gewachsen, eine sehr eingespielte Mannschaft. In den 90 Minuten haben sie eine körperliche Präsenz und geben alles. Ich hatte mehrmals das Vergnügen gegen Freiburg zu spielen. Man sagt immer das beschauliche Freiburg ist toll, aber die 90 Minuten gegen Freiburg waren nicht immer so toll. Ich schätze SCF-Trainer Christian Streich sehr."

Zur Startseite