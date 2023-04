Zweiter Sommer-Zugang: VfL Bochum schlägt beim BVB zu

Der VfL Bochum hat einen Zugang für die kommende Saison verkündet. Es handelt sich um einen Spieler von Borussia Dortmund.

Bei der Kaderplanung für die kommende Saison ist der VfL Bochum ein Stück weiter gekommen. An diesem Donnerstag verkündete der Revierklub den zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2023/24. Es handelt sich um Felix Passlack, der von Borussia Dortmund an die Castroper Straße wechseln wird.

Der Vertrag des 24 Jahre alte Defensivspielers beim BVB läuft im Sommer aus, er kommt also ablösefrei zum VfL, wo er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet hat.

"Wir freuen uns, dass wir mit Felix Passlack ein Kind des Ruhrgebietes verpflichten konnten", wird Bochums Technischer Direktor Marc Lettau zu der Verpflichtung des gebürtigen Bottropers zitiert. "Felix hat in jungen Jahren bereits in der Bundesliga, Champions League und Europa League gespielt sowie Erfahrungen im Ausland sammeln können. Wir sind überzeugt, dass er unsere Flexibilität und Qualität auf der Außenbahn mit seinen Fähigkeiten weiter steigern wird."

Passlack durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Dortmunder und unterzeichnete 2016 seinen ersten Profivertrag beim BVB. Insgesamt kommt er auf 54 Pflichtspieleinsätze für den Revierklub. Der Durchbruch zum Stammspieler gelang dem Gewinner der prestigeträchtigen Fritz-Walter-Medaille von 2015 allerdings nicht. Mehrfach wurde er verliehen: an die TSG Hoffenheim, Norwich City und zuletzt in der Saison 2019/20 an Fortuna Sittard. In dieser Saison bestritt Passlack fünf Partien für den BVB.

Beim VfL will ich auf mehr Spielzeit kommen als es zuletzt der Fall war – möglichst in der Bundesliga. Felix Passlack

"Ich freue mich, dass es mit dem VfL geklappt hat", sagt Passlack in einer Vereinsmitteilung. "Die Verantwortlichen in Bochum haben sich sehr um mich bemüht, mir die sportliche Perspektive aufgezeigt. Deshalb habe ich mich auch schon frühzeitig für den VfL entschieden."

Es sei schön, "dass ich im Revier bleiben kann", so der Außenverteidiger weiter. "Beim VfL will ich auf mehr Spielzeit kommen als es zuletzt der Fall war – möglichst in der Bundesliga."

Zuvor hatten die Bochumer bereits den ebenfalls ablösefreien Innenverteidiger Noah Loosli (Grasshoppers Zürich) unter Vertrag genommen.