VfL Bochum: Nur noch zweite Wahl? Das sagt Letsch über Zoller und Holtmann

Der VfL Bochum hat sich eine gute Ausgangslage für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga erarbeitet. Zwei Spieler blieben dabei aber zuletzt außen vor.

Endspurt im Abstiegskampf für den VfL Bochum. Sechs Spiele stehen in der Fußball-Bundesliga noch an, dann soll der Klassenerhalt gefeiert werden. Trainer Thomas Letsch wird dabei nicht müde zu betonen, dass es dafür jeden Spieler brauche - auch in ungewohnter Rolle, wie zwei Führungsspieler derzeit erfahren müssen.

"Wir haben die glückliche Situation, dass wir alle Spieler an Bord haben." Einzig Keven Schlotterbeck fällt vorerst aus. "Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 23 Feldspieler und vier Torhüter zur Verfügung stehen. Und in aller Regel dürfen wir nur mit elf spielen."

Man muss kein Mathematiklehrer sein, um diese Rechnung aufzustellen. Dass Letsch früher einer war, schadet aber nicht. "Das bedeutet mehr als die Hälfte spielt nicht und ist natürlich nicht glücklich mit der Situation." Eine Unzufriedenheit, die völlig normal und irgendwo auch Grundvoraussetzung für einen Profi-Fußballer sei.

"Am Schluss geht es nur darum, mit dem VfL Bochum in der Bundesliga zu bleiben. Die Einzelschicksale müssen wir jetzt einfach hinten anstellen und jeder muss alles dafür tun, dass wir es als Mannschaft schaffen." Einzelschicksale wie die von Gerrit Holtmann und Simon Zoller.

"Natürlich kann er damit nicht zufrieden sein"

"Natürlich sind das zwei Spieler, die den Anspruch haben, von Anfang an zu spielen." Beide waren in der Hinserie größtenteils gesetzt, fielen dann verletzt aus und fanden zuletzt nicht den Weg zurück in die Startelf. "Gerrit hat letztes Jahr wahrscheinlich die beste Saison in seiner Karriere gespielt. Dieses Jahr ist es ein Auf und Ab, mal spielt er von Anfang an, mal von der Bank. Natürlich kann er damit nicht zufrieden sein, das verstehe ich auch."

Ähnlich sei die Situation mit Zoller. "Simon war verletzt, ist jetzt wieder fit und möchte der Mannschaft helfen." Allerdings wusste sich der VfL währenddessen in der Zwischenzeit auch zu helfen. "Takuma Asano und Christopher Antwi-Adjei machen es aktuell sehr gut."

Das Duo hat maßgeblichen Anteil am zwischenzeitlichen Bochumer Aufschwung und Holtmann und Zoller von den Flügelpositionen auf die Bank verbannt. "Dass das nicht der Anspruch ist, ist klar." Letsch betonte aber erneut: "Einer, der in einem Spiel am Ende nur noch zwei Minuten auf den Platz kommt und da einen Zweikampf gewinnt, ist für mich genauso wichtig."

So bleibt Holtmann und Zoller derzeit nichts anderes übrig, als sich weiter im Training anzubieten und die Joker-Rolle anzunehmen. "Der Spieler empfindet da oft anders, aber wir denken uns was dabei und dass der Spieler nicht immer darüber glücklich ist, das ist normal." Die Hauptsache sei, dass am Ende der Saison alle in Bochum glücklich sind.