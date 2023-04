Schalke 04 muss gegen Hertha BSC gewinnen, um weiter an den Klassenerhalt glauben zu können. Neben Terodde spielt ein anderer Hoffnungsträger.

Für Schalke 04 geht es gegen Hertha BSC noch nicht um alles – sehr wohl aber um die Hoffnung für die nächsten Wochen, doch noch irgendwie den Verbleib in der Fußball-Bundesliga zu sichern. Um den dringend benötigten Sieg heute Abend (20.30 Uhr/ DAZN und hier im RS-Ticker) einzufahren, nimmt Trainer Thomas Reis fünf Wechsel in der Startelf vor und sorgt zudem für ein Comeback: Erstmals seit dem 4. Februar beim 0:0 bei Borussia Mönchengladbach wird Simon Terodde gegen die Berliner wieder von Beginn an für die Königsblauen stürmen. Reis bringt den 35-Jährigen in der Sturmspitze anstelle von Michael Frey, zudem ist Abwehr-Chef Moritz Jenz zurück in der Startelf.

Dass es zum Tausch im Schalke-Angriff kommen könnte, deutete der Trainer bereits am Donnerstag in der Pressekonferenz an: „Wir wissen, dass wir wenig Tore geschossen haben“, sagte Thomas Reis und bezog sich dann auf Simon Terodde: „Ich spiele schon mit dem Gedanken, ihn mal wieder von Anfang an zu bringen, weil er im Training zeigt, dass er bereit ist.“ Schon einmal hatte Reis ein glückliches Händchen bewiesen mit einem Positionstausch: Nach dem 1:6 gegen RB Leipzig nahm der Schalke-Trainer Alexander Schwolow aus dem Tor und brachte in der nächsten Partie gegen den 1. FC Köln dafür Ralf Fährmann. Es war der Auftakt einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage.

Gelingt dieser Schachzug nun auch mit Terodde? Sein vierter Saisontreffer wäre im Duell des Tabellenletzten gegen den -vorletzten von großer Bedeutung. Zuletzt traf Terodde, der zum Saisonende Schalke verlassen wird, zum 1:0-Sieg über Mainz 05 am 9. November vergangenen Jahres. Sein Ersatz in den vergangenen Wochen, Michael Frey, bestach in zwölf Einsätzen zwar durch emsige Arbeit, blieb aber auch weitgehend ungefährlich und komplett torlos.

Wie gut aus Schalke-Sicht, dass auch Moritz Jenz wieder mit von der Partie ist. Doch statt Maya Yoshida wird neben ihm in der Innenverteidigung Marcin Kaminski stehen. Winter-Zugang Jenz stand während der Unbesiegt-Serie auf dem Platz, verpasste dann aber wegen einer Zerrung die Partien gegen Bayer Leverkusen (0:3) und bei der TSG Hoffenheim (0:2). Henning Matriciani rückt dafür im Vergleich zur Hoffenheim-Partie auf die Linksverteidiger-Position und ersetzt dort Thomas Ouwejan. Ebenfalls neu in der Partie: Dany Latza auf der Sechser-Position und Dominick Drexler hinter Simon Terodde, auf die Bank muss der formschwache Rodrigo Zalazar und Tom Krauß.

Die Tabellenkonstellation könnte vor dem Duell kaum brisanter sein: Schalke ist Letzter mit 21 Punkten, Hertha BSC mit 22 Zählern unmittelbar davor. Thomas Reis will von einem Finale nichts wissen, sagt: „Der Begriff passt mir nicht, danach stehen noch sechs weitere Aufgaben an.“ Er weiß aber auch um die Bedeutung der 90 Minuten: „Es ist ein wichtiges Spiel, wir haben die Chance, vorübergehend auf den Relegationsplatz zu klettern.“

Schalke 04 – Hertha BSC – so spielen sie

Schalke 04: Fährmann – Brunner, Kaminski, Jenz, Matriciani – Latza - Kral, Drexler - Skarke, Bülter – Terodde. Trainer: Reis

Hertha BSC: Christensen – Uremovic, Kempf, Dardai – Richter, Cigerci, Plattenhardt – Tousart, Boateng – Lukebakio, Jovetic. Trainer: Schwarz

Schiedsrichter: Felix Brych (München)