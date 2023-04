VfL Bochum: Ein Spieler wackelt, so will Letsch Kapitän Anthony Losilla ersetzen

Der VfL Bochum muss auf den Stuttgart-Schock reagieren. Doch ausgerechnet jetzt fällt Kapitän Anthony Losilla aus. So will VfL-Trainer Thomas Letsch das kompensieren.

Der Plan war klar: Ein Dreier gegen den VfB Stuttgart hätte für den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeutet.

Es kam beim 2:3 anders - jetzt steht der VL wieder unter Druck. Und ausgerechnet nun geht es für die auswärts bisher selten überzeugenden Bochumer zum daheim noch unbesiegten Union Berlin.

Und das auch noch ohne den gesperrten Kapitän Anthony Losilla. Keine leichte Aufgabe für Trainer Thomas Letsch und seine Mannschaft. Gut nur, dass neben Losilla kaum Ausfälle zu verzeichnen sind.

Nur Cristian Gamboa kann aufgrund seines Trainingsrückstandes noch nicht mitwirken. Dominique Heintz und Philipp Förster, die beide ein paar Probleme hatten, sind fit. Kostas Stafylidis hatte einen Infekt. Letsch: "Bei ihm wird es vielleicht noch am engsten mit einem Einsatz."

Wie Letsch den Ausfall von Losilla kompensieren will, erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (17:30 Uhr). "Er ist nicht komplett zu ersetzen. Aber wir haben Möglichkeiten, seinen Ausfall aufzufangen. Wenn man zu Union fährt, zu einer sehr heimstarken Mannschaft, dann muss man stabil sein. Sie spielen ähnlich wie wir, lange Bälle, Luftzweikämpfe."

Sein Zusatz: "Wir brauchen viele, die Toto ersetzen und Verantwortung übernehmen. Da denke ich an so Schlussphasen wie in Frankfurt oder gegen Leipzig, wo sich wirklich jeder reingehauen und gefightet hat."

So könnte der VfL spielen: Riemann - Stafylidis (Janko), Ordets, Masovic, Soares - Osterhage, Kunde, Förster - Zoller, Hofmann, Antwi-Adjei Gelbsperre droht: Zoller, Ordets

Auch die Heimstärke und die Bilanz in der Fremde des VfL macht dem Coach keine gesteigerten Sorgen: "Ich gehe davon aus, dass Union im eigenen Stadion mehr Ballbesitz haben wird. Sie stehen auf Platz drei, haben eine super Heimbilanz. Wir dürfen ihnen nicht in die Karten spielen. Auswärts haben wir uns aber stabilisiert, zuletzt zwei Mal gepunktet."

Mit Blick auf den Gegner zeigt Letsch großen Respekt vor dem, was Union bisher geleistet hat: "Union hat eine klare Struktur. Sie machen die Räume extrem eng. Es ist sehr schwer, gegen sie Chancen zu kreieren. Wir konnten sie im Hinspiel vielleicht ein wenig überraschen. Aber: Hut ab vor dem, was bei Union passiert. Eine tolle Entwicklung."

Die hatte in den letzten Jahren auch Bochums Nummer eins Manuel Riemann genommen. Zuletzt hatte er einige Fehler in seinem Spiel, nach dem 2:3 gegen den VfB Stuttgart gipfelte das in Anfeindungen einiger Anhänger, mit denen sich der Torwart auf den Rängen einen Disput leistete.

Letsch glaubt nicht, dass das Spuren hinterlassen hat beim Routinier: "Manuel Riemann macht einen sehr guten Eindruck. Er hat aufgrund der Situation nach dem Spiel die Schlagzeilen bestimmt. Wir stehen hinter ihm. Kritik ist okay, damit müssen wir umgehen, aber man kann nicht körperlich und verbal so angegangen werden."