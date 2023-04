Schalke: Hitziger Kellerkrimi - darauf kommt es für Hertha-Trainer Schwarz an

Kellerduell in der Fußball-Bundesliga: Schalke 04 empfängt am Freitagabend Hertha BSC. So schaut Berlins Trainer Sandro Schwarz auf das richtungsweisende Duell.

Abstiegskampf pur in der Veltins Arena: Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) den Tabellenvorletzten Hertha BSC. Zwei Tage vor dem richtungsweisenden Duell im Kampf um den Ligaverbleib gab Berlins Trainer Sandro Schwarz einen Einblick in seine Gefühlslage. Er spüre "Anspannung, aber vor allem Vorfreude", erklärte der Coach auf einer Pressekonferenz am Mittwoch - und präzisierte: "Vorfreude auf ein wichtiges und emotionales Spiel, eine hitzige Atmosphäre, ein enges Stadion und 3100 unserer Fans." Dass die Luft in der Gelsenkirchener Arena am Freitagabend knistern wird, ist angesichts der brisanten Ausgangslage zu erwarten. Der frühere Schalker und heutige Hertha-Profi Kevin-Prince Boateng hatte bereits angekündigt, vor rotwürdigen Fouls nicht zurückzuschrecken. Sein Trainer relativiert: "Ohne Frage brauchst du die Aggressivität und darfst nicht in den Fifty-Fifty-Zweikämpfen zurückziehen. Aber wir dürfen auch nicht überdrehen und uns von der hitzigen Atmosphäre anstecken lassen", so Schwarz. Vielmehr fordert der 44-Jährige "Stabilität, Geradlinigkeit und fußballerische Qualität" von seiner Mannschaft, "um gegen die Mannorientierung und die aggressive Herangehensweise" der Gastgeber anzukommen. Hertha steht derzeit einen Punkt vor Schalke und wartet seit fünf Partien auf einen Sieg. Zuletzt verkaufte sich das Team aus der Hauptstadt beim 1:1 gegen den SC Freiburg und 0:1 gegen RB Leipzig achtbar. "Wir haben nach beiden Spielen viele Komplimente für unsere Leistung bekommen, aber jetzt geht es auch um die Ergebnisse", betont Schwarz, der das Spiel als "Riesen-Chance" bezeichnete. Während der Trainer auf die früheren Schalker Boateng, Suat Serdar und Jonjoe Kenny zählen kann, fallen Jean-Paul Boetius (Aufbautraining), Kelian Nsona (Knie-OP) und Chidera Ejuke (Knieverletzung) für das Gastspiel im Ruhrgebiet aus.

