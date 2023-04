Erstaunliches Tuchel-Interview nach 0:3: "Hat richtig Spaß gemacht"

Nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City steht der FC Bayern vor dem Aus. Trainer Thomas Tuchel sah das Ergebnis "überhaupt nicht".

Trotz der deutlichen Hinspielpleite im Viertelfinale der Champions League hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel seine Mannschaft in hohen Tönen gelobt.

"Ich sehe das Ergebnis überhaupt nicht", sagte der Münchener Coach nach dem 0:3 am Dienstagabend bei Amazon Prime. "Wir sind bestraft worden in Phasen, wo wir absolut die bessere Mannschaft waren, wo wir das Momentum auf unserer Seite hatten." Tuchel betonte: "Da war mehr drin."

Er habe sich gar "schockverliebt in diese Mannschaft", so Tuchel weiter. "Wir haben uns emotional gewehrt, sind kerniger geworden und mussten das auch. Wenn es blöd klingt: Heute hat es richtig Spaß gemacht."

Tatsächlich blieben die Bayern bis weit in die zweite Halbzeit hinein im Spiel. Manchester war in der 27. Minute durch Rodri in Führung gegangen. Dem 0:2 in der 70. Minute durch Bernardo Silva war ein schwerwiegender Ballverlust von Innenverteidiger Dayot Upamecano im Aufbauspiel vorausgegangen.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Tuchel "eine sehr gute Leistung" gesehen. "Wir hatten mindestens ein Tor verdient, wir haben mindestens eins oder zwei weggeschenkt."

Denn die Münchener kassierten noch das 0:3 durch Superstar Erling Haaland (76.), wodurch der Einzug ins Halbfinale vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch in weite Ferne rückte. "Ein ganz bitteres Ergebnis", sagte Tuchel. Der 49-Jährige, der mit seinem Team vor einer Woche im DFB-Pokal am SC Freiburg scheiterte, wollte das Weiterkommen aber noch nicht abschreiben. "Fußball ist Fußball, abgeschenkt wird nichts." (mit RS)