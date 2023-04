Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat vor dem Ligaduell mit Union Berlin ein anderes Gesicht seiner Mannschaft gefordert. Lob gab es für Rückkehrer Karim Adeyemi.

Eine deutliche 2:4-Pleite gegen den FC Bayern München im Titelduell und das Pokal-Aus gegen RB Leipzig nur vier Tage später. Borussia Dortmund hat wahrlich eine schwierige Woche hinter sich.

"So etwa kann man nicht abhaken. Das ist natürlich nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wir kriegen gerade von allen Seiten richtig auf die Fresse. Berechtigterweise, das wissen wir auch", sagte Trainer Edin Terzic am Freitag auf der Pressekonferenz.

Zeit, die Wunden zu lecken, gibt es allerdings nicht. Bereits am Samstag (15.30 Uhr, live im RS-Ticker) steht mit dem Heimspiel gegen Union Berlin der nächstes Härtetest auf dem Programm. Ein "extrem wichtiges Spiel", wie Terzic es nannte. "Wir sind nur zwei Punkte hinter der Tabellenspitze und sind auch nur zwei Punkte vor Union Berlin. Wir wissen, dass die Ausgangslage eng ist."

Diese sei noch immer gut. Denn: "Wir haben immer noch die großartige Chance, Geschichte zu schreiben."

Dazu müsse seine Mannschaft allerdings "ein anderes Gesicht zeigen". Terzic: "Wir gehen offen und ehrlich damit um und analysieren das hart, scharf und kritisch. Wir müssen dringend ein paar Dinge ändern und umstellen, um daraus zu lernen, damit das nicht noch einmal passiert."

Mit Union Berlin ist am Samstag die beste Defensive der Bundesliga zu Gast. Die Offensive sowie "ein gutes Selbstverständnis mit dem Ball" werden Schlüssel sein.

Gerade rechtzeitig kommt daher die Rückkehr des gesperrten Karim Adeyemi. "Er war in einer herausragenden Form vor seiner Verletzung", erklärte Terzic. "Wie er sich in den letzten Tagen und Wochen präsentiert hat und wie er seine Reha angegangen ist und wie er sich in das Teamtraining eingefügt hat, sind wir guter Dinge, dass er schnell wieder an seine Form vor der Verletzung anknüpfen kann. Mit seiner mutigen Art und Weise und seinem Tempo wird er der Offensive extrem helfen."

Sebastien Haller stehe wie Thomas Meunier zwar "ein bisschen auf der Kippe", dürfte aber ebenfalls wieder zur Verfügung stehen. Jude Bellingham wird nach seiner Pause gegen Leipzig in der Startelf zurück erwartet. Nico Schlotterbeck und Julien Duranville fallen aus.