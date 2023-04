12.000 Schalke-Anhänger? Mit so vielen Gästefans rechnet die TSG Hoffenheim

Mit Spannung wird erwartet, wie viele Schalke-Fans sich am Sonntag auf den Weg nach Sinsheim machen werden. Jetzt gibt es eine offizielle Einschätzung der TSG Hoffenheim dazu.

Die TSG Hoffenheim bittet am Sonntagabend (19.30 Uhr, RS-Liveticker) zum Abstiegsgipfel gegen den FC Schalke 04. Im Vorfeld überschlagen sich die Zahlen, wie viele Schalke-Fans sich wohl Tickets für das Spiel besorgen konnten.

Der Schalke-Fanclub Sportfreunde Kurpfalz 05 rechnet am Ostersonntag mit bis zu 12.000 S04-Anhängern in Sinsheim. Auch Schalkes Trainer Thomas Reis hatte sich sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel dazu geäußert. Er habe bei dem Gedanken daran eine Gänsehaut und es sei die nächste Stufe der Unterstützung für sein Team, das daraus Energie ziehen wolle.

Selbst Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo hatte sich vor dem Abstiegs-Kracher dazu geäußert und sich gelassen gegeben. Auch beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund habe man viele Gäste-Anhänger im Stadion gehabt. Die PreZero Arena bleibe dennoch das Heimstadion der TSG Hoffenheim, auch wenn eine besondere Atmosphäre herrschen werde.

Wenn er sich da mal nicht täuscht. Für viele Fans von Borussia Dortmund war es eine seltene Möglichkeit, ihr Team mal bei einem Auswärtsspiel live im Stadion zu erleben, weil es in Hoffenheim eben leichter ist, an Tickets zu kommen, als bei anderen Auswärtsspielen. Für S04 ist es aber am Sonntag bereits ein gefühltes Endspiel. Die Fans der Königsblauen werden deshalb mit einer ganz anderen Motivation ans Werk gehen.

Unabhängig davon gibt es nun aber die ersten Zahlen aus Hoffenheim, mit wie vielen Schalkern die TSG denn nun tatsächlich rechnet. "Wie die TSG im Vorfeld mitteilt, werden rund 9.000 bis 10.000 Gäste-Fans erwartet", schreibt das Online-Portal Heidelberg24. „Das ist das, was wir wissen“, soll TSG-Pressesprecher Jörg Bock laut dem Portal am Donnerstag gesagt haben.

Selbst im Kraichgau gehen sie aber von mehr als 10.000 Schalke-Fans vor Ort aus. Wie viele es waren und ob es etwas genutzt hat, werden wir am späten Sonntagabend wissen.