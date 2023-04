VfL Bochum-Kapitän Losilla über den VfB: "Wissen, dass diese Mannschaft gefährlich sein kann"

Dem VfL Bochum winken im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart wichtige Punkte. VfL-Kapitän Anthony Losilla über den Trainerwechsel beim VfB und den Unterschied zum Schalke-Spiel.

Keller-Krimi am Ostersonntag. Der VfB Stuttgart kommt nach dem Pokalerfolg über den 1. FC Nürnberg mit neuem Trainer und neuem Selbstvertrauen ins Revier. Doch der VfL Bochum ist zuletzt formstark unterwegs und will sich am Sonntag (9. April, 17.30 Uhr) mit dem nächsten Dreier weiter von den Abstiegsplätzen absetzen.

"Es ist schwierig genug, ob ein neuer Trainer auf der Bank sitzt oder nicht. Wir müssen uns auf uns fokussieren, das spielt für uns keine Rolle", möchte sich VfL-Kapitän Anthony Losilla nicht zu lange mit der Personalie Sebastian Hoeneß auf Seiten des VfB aufhalten. "Sie haben gegen Nürnberg gewonnen und Selbstvertrauen getankt, aber sie stehen unter Druck und müssen unbedingt gegen uns gewinnen. Das ist einfach Fakt. Wir können den Abstand zu einem direkten Gegner weiter ausbauen, das muss das Ziel sein."

Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage und sieben Punkten hat sich der VfL im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Dennoch weiß Losilla, dass die Bochumer sich gegen den VfB auf keinen Fall ausruhen dürfen.

"Das Hinspiel war ein komisches Spiel. Wir waren lange auf Augenhöhe und waren lange sogar besser, haben aber zu viele Fehler gemacht und dann am Ende 4:1 in Stuttgart verloren", mahnt der Franzose, ist sich aber sicher, es diesmal besser zu machen. "Daraus haben wir gelernt. Wir wissen, dass diese Mannschaft gefährlich sein kann, aber wenn wir unsere Leistung bringen, können wir auch diesen Gegner in Schwierigkeiten bringen. Wir müssen wie immer mutig spielen und den Gegner unter Druck setzen. Und die Fehler, die der Gegner macht, ausnutzen. Das muss das Ziel sein, um diesen Gegner zu besiegen."

Vielleicht würde uns auch ein Punkt reichen, aber das ist nicht unser Gedanke. Wir wollen das Spiel gewinnen und alles dafür tun, um die drei Punkte zu holen. Anthony Losilla

Keine guten Erinnerungen hat der Kapitän an das letzte Heimspiel gegen einen Konkurrenten. "Gegen Schalke haben wir mehr über Thomas Reis und seine Bochum-Vergangenheit geredet, da war der Fokus gar nicht so auf dem Spiel", ordnet Losilla ein. "Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit, wo wir führen sollten, verlieren wir das Spiel. Da müssen wir konsequenter sein. Hinten müssen wir so stabil wie in den letzten drei Spielen stehen und offensiv die Chancen reinmachen."

Dass der VfL mit einem Zähler am Ende wahrscheinlich besser leben könnte, ist dem 37-Jährigen auch bewusst. Verlassen will er sich darauf aber nicht. "Wir werden nicht auf den Gegner warten, das ist nicht unsere Art zu spielen. Vielleicht würde uns auch ein Punkt reichen, aber das ist nicht unser Gedanke. Wir wollen das Spiel gewinnen und alles dafür tun, um die drei Punkte zu holen", kündigt der Kapitän an. Mit gp