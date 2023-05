Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

3. Mai: RWO holt Angreifer Ruzgis

Manfredas Ruzgis wechselt in der neuen Saison vom SC Wiedenbrück zu Rot-Weiß Oberhausen. Ruzgis stand in der laufenden Saison in 26 Partien für den SCW auf dem Feld. Dabei gelangen ihm neun Treffer und vier Vorlagen. Insgesamt kommt der 1,89m große Mittelstürmer auf 87 Einsätze in der Regionalliga West für den SC Wiedenbrück und die U23 des 1. FC Köln.

3. Mai: VfL Wolfsburg holt Schweizer Nationalspieler Zesiger

Der VfL Wolfsburg hat den Schweizer Nationalspieler Cedric Zesiger verpflichtet. Der 24 Jahre alte Verteidiger kommt vom Schweizer Meister Young Boys Bern und erhält nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Mittwoch einen Vierjahresvertrag. „Cedric ist ein Spieler mit einem enormen Entwicklungspotenzial, der trotz seines noch jungen Alters bereits über sehr viel Erfahrung verfügt“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz über den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Zesiger kam bislang zweimal für die Schweizer Nationalmannschaft zum Einsatz.

3. Mai: Leverkusen-Trainer Alonso bei Real Madrid hoch im Kurs?

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss sich möglicherweise auf eine lukrative Offerte für seinen Trainer Xabi Alonso einstellen. Champions-League-Sieger Real Madrid beobachtet die Entwicklung seines Ex-Profis genau und ist gegenüber einer Verpflichtung des 41-Jährigen im Falle eines Abgangs von Carlo Ancelotti offenbar nicht abgeneigt.

Nach Angaben der Sport Bild ist Alonso sogar die „Wunschlösung“ des mächtigen Klub-Präsidenten Florentino Perez. Alonsos Vertrag in Leverkusen läuft bis 2024. Ancelotti (63) wird vom brasilianischen Verband für das Amt des Nationaltrainers umworben. Eine Entscheidung soll bis Ende Mai fallen. Alonso hat Bayer seit dem Amtsantritt im Oktober 2022 stabilisiert und aus der Abstiegszone auf den sechsten Rang der Bundesliga geführt. In der Europa League steht die Werkself im Halbfinale und trifft dort auf die AS Rom (11. Mai/18. Mai).

2. Mai: Aachen verliert Mause

Jannik Mause, der in zwei Jahren bei Alemannia Aachen an 30 Tore (22 Treffer, acht Vorlagen) beteiligt war, verlässt die Alemannia mit unbekanntem Ziel.

2. Mai: Katernberg holt Kewe

Offensivspieler Andreas Kewe wechselt vom SC Frintrop zur DJK Sportfreunde Katernberg.

2. Mai: Beilfuß neuer Trainer beim DSC Wanne-Eickel

Tobias Beilfuß, aktuell noch Spieler bei der DJK TuS Hordel, wird ab dem 1. Juli Trainer beim abstiegsgefährdeten Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel.

2. Mai: RB holt Bayern-Spielerin

Aufsteiger RB Leipzig hat für seine erste Bundesliga-Saison Verstärkung vom FC Bayern München verpflichtet. Julia Landenberger wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zum aktuellen Zweitliga-Tabellenführer. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Innenverteidigerin kam in dieser Saison vorrangig für die Zweitvertretung der Bayern zum Einsatz und absolvierte 18 Spiele in der zweiten Liga. Zuvor hatte Leipzig bereits Sandra Starke vom VfL Wolfsburg und Nina Räcke von der SGS Essen verpflichtet.

2. Mai: Zwei Vertragsverlängerungen beim ETB

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat zwei Spieler über den Sommer hinaus gebunden. Am Dienstagmorgen gab der Oberligist die Vertragsverlängerungen von Fatih Özbayrak (26) und Labinot Kryeziu (20) bekannt.

2. Mai: BG Überruhr holt Bühring aus Hilden

Landesliga-Anwärter Blau-Gelb Überruhr hat eine Verstärkung aus der Oberliga präsentiert. Wie RevierSport erfuhr, wechselt Gian-Luca Bühring vom Spitzenteam VfB Hilden zur Spielzeit 2023/24 in den Essener Süden. BGÜ-Trainer Murat Aksoy, der diesen Deal einfädelte, bestätigte den Transfer auf Nachfrage.

2. Mai: SC Verl bindet Top-Torjäger Wolfram

Mit Maximilian Wolfram hat der Topscorer des SC Verl seinen Vertrag beim Drittligisten verlängert. Der 26-Jährige erzielte in 33 Pflichtspielen acht Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor und trug so wesentlich zum Ligaverbleib bei. Zum 2:1-Sieg gegen die U23 von Borussia Dortmund vor einer Woche, nach dem die Verler rechnerisch nicht mehr absteigen konnten, steuerte Wolfram ein Tor und eine Vorlage bei.

2. Mai: Karlsruhe verlängert mit Kobald

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Vertrag mit Innenverteidiger Christoph Kobald verlängert. Der neue Kontrakt des Österreichers läuft laut Angaben des KSC bis 2025. Der 25-Jährige war 2018 nach Karlsruhe gewechselt und absolvierte seitdem 113 Pflichtspiele für die Badener. In dieser Saison kam Kobald verletzungsbedingt bislang nur zu 13 Einsätzen.

2. Mai: 1. FC Köln verlängert mit U19-Pokalsieger Downs bis 2026

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich vorzeitig für weitere drei Jahre die Dienste von U19-DFB-Pokalsieger Damion Downs gesichert und diesem mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Teenager hatte am Sonntag beim 4:3 im Endspiel gegen Schalke 04 zweimal getroffen und dabei auch das Siegtor erzielt.

Der Kontrakt mit einer Laufzeit bis 2026 wurde bereits vor dem Pokalfinale vom 18-Jährigen unterschrieben. Dies gaben die Rheinländer am Dienstag bekannt.

1. Mai: Kamada nach Portugal statt zum BVB?

Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, steht der japanische Nationalspieler Daichi Kamada vor einem ablösefreien Wechsel zu Benfica Lissabon. Der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt war in den letzten Wochen auch mit dem BVB in Verbindung gebracht worden, wolle die Bundesliga aber für eine andere Top-Liga verlassen. Benfica soll bereits im Sommer Interesse an einer Kamada-Verpflichtung gezeigt haben.

1. Mai: "Seriöse Gerüchte" um Sancho-Rückkehr zum BVB

Laut englischen Medien will Jadon Sancho (23) zurück nach Dortmund. Manchester United soll dem früheren Borussen bereits mitgeteilt haben, dass er im Sommer den Klub verlassen muss. Wie bild.de berichtet, sei eine Rückkehr zum BVB auf Leihbasis im Gespräch, Sportdirektor Sebastian Kehl (42) immer wieder im Austausch mit Sanchos Beratern. Direkten Kontakt zu Sancho habe es aber noch nicht gegeben.

1. Mai: SSVg Velbert holt Kray-Torhüter

Zweiter Sommer-Zugang für den designierten Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert: Nach dem erfahrenen Markus Pazurek (1. FC Kaan-Marienborn) hat Velbert den Transfer von Jan Fauseweh verkündet - RS hatte bereits vor einigen Tagen darüber berichtet. Der 21 Jahre alte Torhüter kommt vom Oberliga-Absteiger FC Kray, ist Kapitän der Essener. Bei der SSVg wird Fauseweh als Nummer zwei hinter Stammkeeper Marcel Lenz eingeplant. Und das nicht ganz ohne Hintergedanken: Wie der Verein mitteilte, soll Fauseweh dabei helfen, die U23-Regel zu erfüllen.

1. Mai: Neue Trainer für Adler Osterfeld

Nach dem Abstieg in die Kreisliga A hat Adler Osterfeld sein neues Trainerteam bekanntgegeben. Christoph Tapinos und Dennis Zimmert werden die Osterfelder trainieren. "Gemeinsam werden wir die Herausforderung angehen, die letzte Saison vergessen zu machen", kündigte der Verein die Verpflichtung des neuen Trainerteams auf Facebook an.

1. Mai: Futkeu wechselt zu Eintracht Frankfurt

Nach wochenlangem Tauziehen ist die Zukunft von Noel Futkeu entschieden. Der Youngster vom ETB Schwarz-Weiß Essen, der die Torjägerliste der Oberliga Niederrhein mit 30 Toren aus 30 Spielen anführt, wird ab dem Sommer für die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt auflaufen. Das gab der Bundesligist an diesem Montag bekannt. Der 20 Jahre alte Angreifer hat einen Dreijahres-Vertrag bei den Hessen unterschrieben.

1. Mai: Großkreutz nie wieder für Bövinghausen

Kevin Großkreutz hat seinen Vertrag beim TuS Bövinghausen mit sofortiger Wirkung gekündigt. "Er hat mich angerufen und wir sind im Guten auseinandergegangen. Er schafft das zeitlich nicht mehr", erklärte Vereinschef Ajan Dzaferoski gegenüber RevierSport. Zudem kämen familiäre Gründe hinzu. "Wir wünschen Kevin alles Gute in seinem neuen Verein."

1. Mai: Frohnhausen holt Schönebeck-Torjäger

Landesligist VfB Frohnhausen hat Robin Barth verpflichtet. Der 29-Jährige kommt von der SG Schönebeck. Auch dank seiner 25 Saisontore steht der Bezirksliga-Spitzenreiter vor dem Aufstieg in die Landesliga. Erst am Sonntag traf Barth beim 1:1 im Topspiel gegen den Vogelheimer SV. Für den Stürmer ist der Wechsel nach Frohnhausen eine Rückkehr. Er hatte schon ab 2016 zwei Jahre im Essener Westen gespielt.

30. April: Neuer Torwart - VfL Bochum sticht Düsseldorf aus

Der VfL Bochum wird zur neuen Spielzeit 2023/2024 einen neuen Torhüter in seinen Kader aufnehmen. Wie RevierSport erfuhr, ist sich der VfL mit Niclas Thiede vom SC Verl einig. Mehr dazu.

30. April: VfB Speldorf landet Transfer-Coup in der Oberliga

Der VfB Speldorf hat im Saisonendspurt einen Neuzugang für die neue Saison bekannt gegeben. Der Bezirksliga-Tabellenführer holt Angreifer Calvin Küper aus der Oberliga Niederrhein. Mehr dazu.

30. April: SG Schönebeck stellt neuen Stürmer vor

Die SG Schönebeck, Tabellenführer in der Bezirksliga Gruppe 7, treibt die Kaderplanung 2023/2024 weiter voran. Ein neuer Stürmer wurde vorgestellt. Mehr dazu.

30. April: FC Bayern beobachtet Mittelstürmer Watkins von Aston Villa

Der FC Bayern München soll einem Medienbericht zufolge an Premier-League-Stürmer Ollie Watkins interessiert sein. Wie die englische Zeitung „Daily Mirror“ berichtet, beobachtete ein Münchner Scout den 27 Jahre alten Offensivspieler von Aston Villa beim letzten Liga-Spiel am vergangenen Dienstag. Mittelstürmer Watkins hat bei den Engländern noch einen Vertrag bis Sommer 2025 und erzielte in dieser Saison bislang 15 Tore.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über mögliche Neuzugänge für die Offensive des deutschen Fußball-Rekordmeisters spekuliert. Unter anderem wurden Tottenham-Star Harry Kane, Victor Osimhen vom SSC Neapel und Frankfurts Randal Kolo Muani als mögliche Verpflichtungen im Sommer gehandelt. Nötig scheint ein neuer Top-Stürmer vor allem deswegen, weil der Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona bislang nicht wirklich kompensiert werden konnte.

30. April: Wipperfürth geht von Düren nach Bonn

Markus Wipperfürth kehrt zum Bonner SC zurück. Der 27-jährige Offensivverteidiger wechselt zur kommenden Saison vom 1. FC Düren in den Sportpark Nord und unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie der BSC bekanntgab.

30. April: Galle nach Steinbach

Nick Galle verlässt den Wuppertaler SV und wechselt zum TSV Steinbach Haiger.

29. April: Schonnebeck holt Linksverteidiger

Die Spvg Schonnebeck hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Nico Wolters kommt vom Cronenberger SC. Mehr dazu.

29. April: Türkspor holt Talent aus Brünninghausen

Westfalenligist Türkspor Dortmund hat Tolga Olgün vom Aufstiegskonkurrenten FC Brünninghausen verpflichtet. Der erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler wird in der kommenden Saison für TSD auflaufen. Aktuell gehört er zum Kader von Brünninghausen und steht bei zwölf Einsätzen in der Westfalenliga - meist nach Einwechslung, einmal stand er in der Startelf von Trainer Rafik Halim. Ausgebildet wurde Olgün beim VfB Waltrop und TSC Eintracht Dortmund.

28. April: Kerkemeyer und Beermann bleiben beim SC Wiedenbrück

Der SC Wiedenbrück hat die Verträge von Luca Kerkemeyer und Luca Beermann jeweils um ein weiteres Jahr verlängert.

28. April: Stindl kehrt nach Karlsruhe zurück

Ex-Nationalspieler Lars Stindl kehrt nach 13 Jahren zum Karlsruher SC zurück. Der 34-Jährige unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag für die kommende Saison. Bei Borussia Mönchengladbach hatte der Kapitän schon vor zwei Wochen seinen Abschied zum Saisonende verkündet, sein Vertrag läuft aus.

„Ich freue mich sehr, mit meiner Familie zurück in die Heimat zu kommen und nochmals für den KSC zu spielen - der Klub, bei dem alles begonnen hat“, sagte Stindl. Der Routinier hatte von 2000 bis 2007 sämtliche Jugendteams der Badener durchlaufen und auch die bisher letzten Bundesligajahre des ehemaligen Europapokalteilnehmers geprägt.

Der Familienvater Stindl hatte zuletzt in der Nähe von Karlsruhe bereits ein Haus gebaut. „Wir bedanken uns bei Lars ganz besonders für das finanzielle Entgegenkommen. Ohne dieses wäre eine Verpflichtung im Rahmen unserer geplanten Kaderstruktur nicht möglich gewesen“, sagte Geschäftsführer Michael Becker.

Vom KSC war Stindl im Jahr 2010 zu Hannover 96 gewechselt, fünf Jahre später wechselte er nach Gladbach. 2017 gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft den Confed-Cup.

28. April: Rödinghausen holt Tia

Leon Tia (SC Wiedenbrück) wechselt zum 1. Juli 2023 zum SV Rödinghausen.

28. April: Wülfrath mit Verstärkung

Der 1. FC Wülfrath freut sich über eine weitere Offensivkraft. In der kommenden Saison wird der 24-jährige Adil EL Hajui für den 1. FC Wülfrath auf Torejagd gehen. Seit der Saison 2021/2022 war er beim TSV Ronsdorf Stammspieler und hat auf mehren Positionen in der Offensive gespielt. Zuvor spielte er in der Westfalenliga beim SV Hohenlimburg. In der Jugend durchlief der junge Spieler den Wuppertaler SV, Viktoria Köln und TSG Sprockhövel.

28. April: 2. Liga: Kiel holt Mittelfeldspieler Remberg

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat für die neue Saison Mittelfeldspieler Nicolai Remberg verpflichtet. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, kommt der 22-Jährige vom Drittliga-Rückkehrer Preußen Münster und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. In 103 Regionalliga-Partien erzielte Remberg bislang 14 Treffer und bereitete zwölf vor, am vergangenen Wochenende gelang ihm mit Münster der vorzeitige Aufstieg in die 3. Liga.

28. April: Bindemann nach Düsseldorf

Deniz-Fabian Bindemann wechselt vom SC Preußen Münster zu Fortuna Düsseldorf II.

27. April: Leistungsträger Büttner verlässt Adler Union für ein Jahr

In der entscheidenden Phase muss der Landesliga-Primus Adler Union Frintrop auf einen Leistungsträger verzichten. Denn: Christian Büttner wird arbeitsbedingt ein Auslandsjahr in den USA verbringen. Bereits am Samstag geht der Flieger nach Chicago.

Der 27-Jährige bestritt beim 5:0-Erfolg über den ESC Rellinghausen am vergangenen Spieltag sein "Abschiedsspiel" und wurde in der Schlussphase unter großem Applaus ausgewechselt.

27. April: Nachwuchsspieler Ibrahim Maza bleibt bei Hertha

Hertha BSC hat sich mit dem 17 Jahre alten Nachwuchsspieler Ibrahim Maza nach eigenen Angaben auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. "In Ibo haben wir einen Berliner Jungen mit Herz und Käfigkickermentalität von unserem Weg überzeugt. Er hat in den vergangenen Monaten herausragende Leistungen gezeigt", sagte Sportdirektor Benjamin Weber einer Mitteilung vom Donnerstagabend zufolge.

Der Offensivspieler stand in dieser Saison bereits zweimal im Bundesligakader und wurde zuletzt von Trainer Pal Dardai gelobt. In der aktuellen Saison lief Maza, der seit 2016 bei Hertha spielt, größtenteils für die U19 auf und sammelte 19 Scorerpunkte in 25 Partien.

27. April: Sam wechselt in die Kreisliga

Ein Transferhammer in der Kreisliga A! Der Düsseldorfer Amateurklub CfR Links 1919 hat am Donnerstag die Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers Sidney Sam bekanntgegeben. "Mit Stolz können wir unseren ersten Neuzugang für die neue Saison präsentieren", schrieb der Verein auf seiner eigenen Instagram-Seite. Aktuell gehört Sam zum Trainerstab des MSV Duisburg.

27. April: Paulo Otavio verlässt Wolfsburg ablösefrei

Nach vier gemeinsamen Jahren wird Außenverteidiger Paulo Otavio den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Saisonende verlassen. Beide Parteien konnten sich nicht über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags einigen.

"Mein Abschied fällt mir wirklich nicht leicht. Ich habe mich aber dazu entschieden, in meiner Karriere einen neuen Weg einzuschlagen", wird der 28-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert.

Der Brasilianer bestritt für die Niedersachsen insgesamt 77 Pflichtspiele. Weitere Einsätze werden nicht hinzukommen, da der Abwehrspieler wegen einer Verletzung am Sprunggelenk in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung steht.

27. April: Reus verlängert offenbar Vertrag beim BVB

Kapitän Marco Reus steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor der Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags bei Borussia Dortmund. Wie Sport1, die „Bild“ und Sky am Donnerstag berichten, soll der neue Kontrakt des 33 Jahre alten Routiniers bis 2024 laufen. Dem Vernehmen nach muss der Fußball-Nationalspieler aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen.

Reus hatte schon in den vergangenen Wochen wiederholt betont, seine Karriere bei seinem Heimatclub ausklingen lassen zu wollen und damit Spekulationen über einen Vereinswechsel widersprochen. Berichte zu Jahresbeginn über ein angebliches Interesse von Al-Nassr (Saudi-Arabien), wo Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, erwiesen sich im Nachhinein als haltlos.

Reus ist gebürtiger Dortmunder und spielte von 1995 bis 2005 bereits in der Jugend für den BVB. Nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach kehrte er 2012 zurück und spielte seitdem ununterbrochen für die Borussia. 2017 und 2021 gewann er den DFB-Pokal. In dieser Saison erzielte er acht Pflichtspiel-Treffer.

Durch die Einigung mit Reus hätte der BVB einen zweiten Nationalspieler mit auslaufendem Vertrag für die kommende Saison gebunden. Unlängst zuvor war die Zusammenarbeit mit Julian Brandt (26) bis 2026 besiegelt worden.

27. April: SuS Haarzopf verpflichtet Justin Kaiser

Der SuS Haarzopf liegt in der Essener Kreisliga A auf Aufstiegskurs und hat einen Neuzugang vermeldet. Es handelt sich um Justin Kaiser. Der 32-jährige Abwehrspieler kommt vom SV Burgaltendorf an den Föhrenweg.

27. April: Köln verliert nach Hector auch Horn

Der 1. FC Köln verliert im Sommer jede Menge Identifikation. Denn zwei Spieler, die seit Ewigkeiten in Köln spielten, werden nicht mehr da sein. Jonas Hector beendet im Sommer seine Karriere. Seit 2010 spielte er für den 1. FC Köln. Doch der aktuelle Kapitän der Geißböcke ist nicht das einzige Urgestein, das den Klub verlässt. Denn auch Timo Horn wird den FC im Sommer verlassen. Er war sogar noch länger im Verein als Hector. 2002 wechselte er vom SC Rondorf nach Köln. Nun läuft sein Vertrag aus.

27. April: Münsters Langlitz beendet seine Karriere

Preußen Münsters Alexander Langlitz beendet, wie zuvor auch schon Dennis Daube, seine Karriere.

27. April: Benfica liegt im Rennen um Frankfurts Kamada wohl vorne

Eintracht Frankfurts Daichi Kamada steht nach übereinstimmenden Medienberichten auch aus Portugal vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon. Wie die Sportzeitungen „A Bola“ und „Record“ am Donnerstag auf ihren Titelseiten schrieben, rechnet sich Portugals Fußball-Rekordmeister gute Chancen auf einen ablösefreien Transfer des Japaners aus. Zuvor hatte schon die „Bild“ darüber berichtet.

Der Vertrag des 26-Jährigen in Frankfurt läuft im Sommer aus. Benfica und Trainer Roger Schmidt hatten sich bereits vor einem Jahr intensiv um eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers bemüht. Letztlich blieb Kamada dann aber doch bei der Eintracht. Neben den Portugiesen sollen weitere Topclubs am japanischen Nationalspieler interessiert sein.

26. April: Routinier Hünemeier beendet Karriere

Routinier Uwe Hünemeier vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn wird nach der Saison seine aktive Karriere beenden. „Es waren wunderbare Jahre, die ich als Fußballer auf verschiedenen Stationen erleben durfte“, wird der 37-Jährige in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Vereins zitiert: „Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, an dem ich das Ende meiner aktiven Karriere selbst bestimmen kann.“

26. April: Bremen vor Verpflichtung von Kownacki

Werder Bremen steht offenbar vor einer Verpflichtung von Dawid Kownacki vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Das berichtet die Rheinische Post. Der 26 Jahre alte Stürmer wird die Düsseldorfer am Saisonende ablösefrei verlassen. In bisher 27 Spielen in dieser Saison erzielte der Pole zwölf Treffer und bereitete acht weitere vor.

26. April: Drei Neue für Rhenania Bottrop

Mit Flavio Dietz, Felix Faeser und Luca Fischer wechseln gleich drei Spieler vom Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt zum SV Rhenania Bottrop in die Bezirksliga.

25. April: Ducksch lässt Zukunft offen

Stürmer Marvin Ducksch hat auf ein Treuebekenntnis zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verzichtet. „Ich fühle mich wohl hier. Das kann ich sagen. Aber was im Fußball passiert, das weiß man nicht. Man muss den Sommer abwarten, was da passiert“, sagte der 29-Jährige, der mit Union Berlin in Verbindung gebracht wird, im Sky-Interview.

Ducksch besitzt in Bremen einen Vertrag bis 2024. In dieser Saison erzielte er bisher elf Tore, am vergangenen Samstag drei beim Sieg bei Hertha BSC (4:2).

Im Hinterkopf hat er auch die Heim-EM 2024. „Das wäre natürlich die Krönung. Ich glaube, es ist ein kleiner Traum von jedem, mal Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich glaube, da bin ich noch weit von entfernt. Wenn es irgendwann mal dazu reichen sollte, dann würde ich mich sehr darüber freuen“, sagte Ducksch.

25. April: Bibelka nach Siegen

Die Sportfreunde Siegen haben Torwart Julian Bibelka (1. FC Kaan-Marienborn) für die neue Saison unter Vertrag genommen.

25. April: Sportvorstand Knäbel bleibt auf Schalke

Sportvorstand Peter Knäbel bleibt auch im Falle eines Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga bei Schalke 04. Das bestätigte Aufsichtsratschef Axel Hefer. „Ja, wir werden gemeinsam mit Peter Knäbel und seinem Team in die nächste Saison gehen, unabhängig davon, ob wir die Klasse halten oder nicht“, sagte Hefer der Sport Bild.

Die Personalie war zuletzt auf einer Sitzung des Aufsichtsrates besprochen worden, bei der es vor allem um die sportliche Ausrichtung im Sommer ging. Der Vertrag des 56 Jahre alten Sportchefs Knäbel läuft bis 2024, er hat sein Amt seit Frühjahr 2021 inne.

„Ein Abstieg wäre ein Rückschlag, der uns um ein bis zwei Jahre zurückwerfen würde – nicht mehr und nicht weniger“, sagte Hefer. Das Ziel beim Antritt der Führung um Knäbel sei gewesen, „den Verein über die nächsten fünf bis sechs Jahre auf Erfolgskurs zu bringen. All das mit einem klaren Konzept und der nötigen Geduld.“ Dass es nach dem Aufstieg 2022 zunächst um den Klassenerhalt gehen würde, sei „uns klar“ gewesen.

Schalke rangiert fünf Spieltage vor Saisonende auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Relegationsrang 16 beträgt allerdings nur einen Punkt.

25. April: Wülfrath holt Verstärkung

In dieser Woche hat ein weiterer Innenverteidiger dem 1.FC Wülfrath seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Vom Bezirksligsten SV Union Velbert wechselt der 24 – jährige Baran Sezgun in die Kalkstadt.

25. April: Cirak wechselt nach Lippstadt

Ali Cirak wechselt von der U23 des SC Preußen Münster zum SV Lippstadt.

25. April: Klose als Trainer bei Grasshopper im Gespräch

Rio-Weltmeister Miroslav Klose steht möglicherweise vor einem Wechsel als Trainer zum Schweizer Fußball-Traditionsklub Grasshopper Zürich. Der 44-Jährige wird laut Boulevardzeitung Blick für die neue Saison als Nachfolger von Giorgio Contini gehandelt. Dessen Vertrag läuft aus. Es sollen bereits erste Gespräche mit dem ehemaligen Torjäger stattgefunden haben, weitere Treffen seien in den kommenden Tagen geplant, heißt es.

25. April: Gladbachs Co-Trainer Neuville verlängert seinen Vertrag

Der frühere Nationalspieler Oliver Neuville hat seinen Vertrag als Co-Trainer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Neuville hat sechs Jahre für die Gladbacher gespielt, ehe er 2012 zunächst Co-Trainer der U19-Junioren und 2019 Assistenztrainer der Profis wurde. „Er ist ein Gesicht Borussias. Deswegen sind wir froh, ihn auch in Zukunft an Bord zu haben“, sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus über den in Kürze 50 Jahre alt werdenden einstigen Stürmer.

25. April: Nationalspielerin Doorsoun verlängert in Frankfurt

Fußball-Nationalspielerin Sara Doorsoun bleibt Eintracht Frankfurt zwei weitere Jahre erhalten. Die Vize-Europameisterin hat ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum Sommer 2025 verlängert, wie der Bundesliga-Tabellendritte am Dienstag bekannt gab.

„Wir haben noch viel vor, wollen gemeinsam Platz drei erreichen und uns dann auch für die Endrunde der Champions League qualifizieren“, sagte die 31 Jahre alte Verteidigerin. Doorsoun war im Winter 2022 vom VfL Wolfsburg an den Main gewechselt und gehört dort zu den Stammkräften.

25. April: Bielefeld löst Vertrag mit Ex-Trainer Forte auf

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat endgültig einen Schlussstrich unter das Kapitel Uli Forte gezogen. Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem früheren Cheftrainer aufgelöst. Forte (48) hatte die Ostwestfalen zu Saisonbeginn übernommen, nach vier Liga-Niederlagen zum Start war für den Schweizer gleich wieder Schluss.

25. April: Hernandez vor Verlängerung beim FC Bayern

Der französische Nationalspieler Lucas Hernandez steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Nach Sky-Informationen soll der Innenverteidiger in den nächsten Tagen einen neuen Kontrakt bis 2027 unterschreiben. Der 27-Jährige steht derzeit noch bis 2024 unter Vertrag.

Hernandez hatte sich bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitet derzeit an seinem Comeback. Seit Mitte April trainiert er wieder mit dem Ball.

25. April: Noch keine konkreten Anfragen für Kolo Muani

Dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt liegen noch keine Angebote für Torjäger Randal Kolo Muani vor. „Konkrete Anfragen hat es bisher noch nicht gegeben, weder von den Bayern noch von anderen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche im Sky-Interview.

Der Vertrag des französischen Nationalspielers beim Europa-League-Sieger läuft noch bis 2027. Zuletzt war immer öfter über einen Wechsel des 24-Jährigen zum FC Bayern spekuliert worden. Das sei normal, so Krösche: „Bayern München ist aber auch nicht der einzige Klub, der sich mit ihm beschäftigt.“

24. April: Rellinghausen verpflichtet ETB-Talent

Mit Linus Butz hat der Essener Landesligist ESC Rellinghausen ein Nachwuchstalent verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler kommt vom ETB Schwarz-Weiß Essen und spielt derzeit in der U19 des Nachbars aus dem Süden der Stadt. In Rellinghausen will er in der kommenden Saison den Sprung in den Seniorenbereich meistern. Butz habe unabhängig vom möglichen Abstieg zugesagt, teilte der ESC mit. Er bringe "eine gute Größe mit, zeigt eine schnelle Auffassungsgabe und weiß sich in Drucksituation auch spielerisch zu befreien", lobt sein künftiger Verein.

24. April: Tottenham entlässt nach 1:6-Pleite Interimscoach Stellini

Der englische Fußball-Topklub Tottenham Hotspur hat sich einen Tag nach der 1:6 (0:5)-Pleite bei Newcastle United von Interimscoach Cristian Stellini getrennt. Der Auftritt am Wochenende sei „in keiner Weise akzeptabel“ gewesen, sagte Tottenham-Chef Daniel Levy. Stellini, der erst im vergangenen Monat für Antonio Conte auf die Bank gerückt war, wird durch Ryan Mason ersetzt.

Tottenham liegt in der Premier League auf Rang fünf, sechs Punkte hinter Manchester United, das zudem zwei Spiele weniger absolviert hat. In Newcastle hatten die Spurs schon nach 21 Minuten mit 0:5 in Rückstand gelegen.

24. April: Verl-Trainer Kniat im Fokus von Nürnberg?

Michell Kniat hat den SC Verl mit geringen Mitteln zum Klassenerhalt in der 3. Liga geführt. Seine Arbeit bleibt auch höherklassigen Vereinen nicht verborgen. Nach RS-Informationen soll sich der 1. FC Nürnberg mit dem Coach beschäftigen. Hier äußert sich Sportchef Sebastian Lange dazu.

24. April: Schaub von Rödinghausen nach Aachen

Vincent Schaub wechselt vom SV Rödinghausen zu Alemannia Aachen. Der 24-jährige Offensivspieler hat einen Vertrag in der Kaiserstadt unterschrieben.

24. April: SV Lippstadt holt Abwehrspieler aus Münster

Ali Cirak, 23-jähriger Abwehrchef der U23 des SC Preußen Münster, wechselt zur Saison 2023/2024 in die Regionalliga West zum SV Lippstadt 08. Der 1,97 Meter große Innenverteidiger absolvierte in der laufenden Spielzeit 26 Oberliga-Westfalen-Spiele (zwei Tore) und stand bei einigen Regionalligisten auf dem Zettel. Am Ende fiel seine Wahl auf Lippstadt.

24. April: SV Straelen verpflichtet Marcio Blank

Regionalliga-Absteiger SV Straelen hat Nachwuchsstürmer Marcio Blank verpflichtet. Der 18-Jährige kommt aus der A-Jugend des KFC Uerdingen und soll in Straelen Teil eines erfolgreichen Neuanfangs in der Oberliga Niederrhein sein.

24. April: Gladbachs Virkus setzt bei Weigl-Zukunft auf kreative Lösung

Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Roland Virkus setzt angesichts der vielen auslaufenden Verträge beim Fußball-Bundesligisten auf „die ein oder andere kreative Lösung“. Das betrifft auch die Zukunft von Julian Weigl. „Julian hat hier eine gute Saison gespielt. Er war jetzt länger verletzt, hat ein gutes erstes Spiel gegen Frankfurt gemacht“, sagte Virkus am Sonntag vor dem Ligaspiel gegen den 1. FC Union Berlin bei DAZN: „Auch da sind wir dabei, eine kreative Lösung mit Benfica Lissabon herbeizuführen.“

Die Gladbacher haben den sechsmaligen deutschen Nationalspieler seit September vergangenen Jahres von dem portugiesischen Traditionsclub ausgeliehen, die Leihe endet nach dieser Saison. „Das wird jetzt ein Prozess sein, und wir wollen das so schnell wie möglich natürlich zu Ende bringen“, sagte Virkus.

23. April: BVB-Chef Watzke kündigt zeitnahe Entscheidung bei Reus an

Nach dem 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt äußerte sich BVB-Chef Hans-Joachim Watzke zur offenen Zukunft von Kapitän Marco Reus. Wird der Publikumsliebling einen neuen Vertrag erhalten? „Die Entscheidung fällt in sieben bis zehn Tagen“, so Watzke. „Ich gebe keine Tendenzen ab. Aber er ist ein sehr verdienter Spieler.“ Trainer Edin Terzic hatte zuvor ebenfalls seine Wertschätzung für den Kapitän bekräftigt. „Ich arbeite extrem gerne mit Marco Reus“, sagte der 40-Jährige vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

22. April: Hector beendet Karriere

Jonas Hector, Kapitän des 1. FC Köln, wird nach der laufenden Saison seine Karriere beenden.

22. April: 1. FC Wülfrath verpflichtet Flügelstürmer

Der 1. FC Wülfrath hat eine weitere Offensivkraft an Land gezogen. Ab der kommenden Saison wird der in Sri Lanka geborene 27-jährige Shanthushan Srikanthan die rot weißen Farben des 1. FC Wülfrath tragen. Der Stürmer mit deutschem Pass hat seine Ausbildung in der Jugend von Fortuna Düsseldorf erhalten. Zuletzt spielte er beim DV Solingen mit Einsätzen in der ersten und zweiten Mannschaft.

22. April: Kahn bekommt ein weiteres Jahr beim FC Bayern

Vorstandschef Oliver Kahn soll offenbar ein weiteres Jahr Zeit beim Fußball-Rekordmeister Bayern München erhalten. Dies berichtete der BR am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner beim FSV Mainz 05 unter Berufung auf Aufsichtsrats-Kreise. Zudem soll Sportvorstand Hasan Salihamidzic demnach weiter die Unterstützung von Ehrenpräsident Uli Hoeneß haben.

Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City war die Führungsetage der Bayern in die Kritik geraten. Es war medial gemutmaßt worden, dass Kahn um seinen Posten bangen müsse.

Der Vorstandsvorsitzende meinte daraufhin, „nicht eine Sekunde“ an seinen Vertrag zu denken. Das Ziel sei es, „den FC Bayern wieder genau dorthin zurückzuführen, wo er hingehört: An die Spitze in allen Wettbewerben. Dafür werden wir jeden Stein umdrehen“, sagte der 53-Jährige der Bild.

In dieser Saison können die Bayern nur noch den Titel in der Bundesliga holen, auch im DFB-Pokal sind die Münchner bereits gescheitert.

22. April: Straelen und Heller trennen sich

Bis zum Fortuna Köln-Spiel gehörte der 37-jährige Marcel Heller noch offiziell dem Kader des SV Straelen an. Das ist aber nicht mehr der Fall.

Heller, der in dieser Saison 19 Begegnungen für Straelen absolvierte, gehörte in den letzten fünf Partien nicht mehr zum SVS-Kader. Beide Seiten trennen sich.

22. April: Ex-Schalker Caligiuri verlässt Augsburg

Daniel Caligiuri wird den FC Augsburg am Saisonende nach drei Jahren verlassen. Das bestätigte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter nach dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart.

22. April: Mitten im Aufstiegskampf - Lotte holt zwei Talente

Im Hintergrund wird bei den Sportfreunden Lotte bereits eifrig am Kader für das kommende Spieljahr gearbeitet. Zwei Akteure aus dem U19-Bereich wechseln zum anstehenden Sommer ans Lotter Kreuz. Des Weiteren hat Berkan Ersoy seinen Vertrag am Lotter Kreuz verlängert.

Ersoy wird in Zukunft auch mit Christopher Rasper (SC Verl U19) und Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19) im Lotter Kader 2023/2024 stehen.

22. April: ETB verlängert mit Leistungsträger

Marvin Matten bleibt ein Schwarz-Weißer! Der Linksverteidiger hat seinen Vertrag beim ETB Schwarz-Weiß Essen um ein weiteres Jahr verlängert.

Nach RevierSport-Informationen lehnte der 26-Jährige auch zwei Regionalliga-West-Anfragen zugunsten des ETB ab. Unter anderem stand Matten nach RS-Infos beim SV Straelen auf der Wunschliste.

21. April: Auch Frankfurt will Futkeu

Nach RevierSport-Informationen hat sich nun auch Eintracht Frankfurt ins Werben um ETB-Torjäger Noel Futkeu eingeschaltet.

21. April: Hanraths nach Aachen

Alemannia Aachen hat am Freitag die Verpflichtung von Mika Hanraths (1. FC Bocholt) zum 1. Juli 2023 bekanntgegeben.

21. April: Velbert holt Pazurek

Markus Pazurek, Kapitän des 1. FC Kaan-Marienborn, wechselt zur neuen Saison zur SSVg Velbert.

21. April: Rostock wohl an Schober dran

Mathias Schober ist laut der "Bild"-Zeitung ein Kandidat auf den Sportdirektor-Posten beim FC Hansa Rostock. Der Zweitligist ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Martin Pieckenhagen. Schober ist seit zwei Jahren "Direktor Knappenschmiede und Entwicklung", des Nachwuchsbereichs von Bundesligist Schalke 04.

Die Hansa-Fans kennen den ehemaligen Torwart noch als Kapitän und Aufstiegs-Torwart von 2007. Insgesamt stand er 206 Mal für Hansa zwischen den Pfosten.

21. April: SV Meppen sucht neuen Sportchef

Nach dem überraschenden Rücktritt des Sportlichen Leiters Thilo Leugers ist der SV Meppen mit Hochdruck auf der Suche nach einem Nachfolger. „Die Besetzung eines Sportlichen Leiters hat aktuell oberste Priorität“, sagte Vorstandssprecher Andreas Kremer am Donnerstagabend bei einem Sponsorenabend in Emsbüren. „Wir brauchen einen Sportlichen Leiter, der permanent nah an der Mannschaft ist. Das sehe ich ein“, räumte auch Sportvorstand Heiner Beckmann ein.

Leugers, als Spieler Publikumsliebling und Kapitän der Emsländer, hatte in der vergangenen Woche nach nur kurzer Zeit seinen Rücktritt erklärt. Grund für die Entscheidung des Ex-Profis waren offenbar unterschiedliche Ansichten bei der Besetzung des Trainerpostens für den sehr wahrscheinlichen Neuanfang in der Regionalliga.

21. April: FC Kray holt Stammkraft aus Schonnebeck

Der FC Kray hat einen Transferkracher präsentiert, der aufhorchen lässt. Denn die Essener haben vom Stadt- und Ligarivalen SpVg Schonnebeck Wilfried Sarr verpflichtet. 29 Partien bestritt er in dieser Spielzeit für Schonnebeck (zwei Tore, zwei Vorlagen) - damit ist der Defensivallrounder absoluter Stammspieler bei der Elf von Trainer Dirk Tönnies.

20. April: Bocholt verliert nächste Stammkraft

Der Ausverkauf beim 1. FC Bocholt geht weiter - und wieder ist es ein Stammspieler, der dem Hünting den Rücken kehrt.

Innenverteidiger Mika Hanraths wird den 1. FC Bocholt nach der laufenden Saison verlassen. Das teilte der 23-Jährige den Verantwortlichen am Donnerstag, 20. April, mit.

Ein entsprechendes Angebot zur Vertragsverlängerung lehnte Hanraths ab. Nach RevierSport-Informationen wird er schon am Freitag - 21. April 2023 - einen Zweijahresvertrag beim Liga-Konkurrenten Alemannia Aachen unterschreiben.

20. April: Drittligist verlängert mit Trainer

Der Schweizer Maurizio Jacobacci wird den Fußball-Drittligisten 1860 München auch in der kommenden Saison trainieren. Der 60-Jährige nahm ein entsprechendes Vertragsangebot der Löwen an. "Ich habe bereits mehrfach betont, wie wohl ich mich in München fühle und dass ich sehr gerne als Trainer des TSV 1860 München arbeite", sagte Jacobacci.

20. April: Lotte holt weiteren Neuzugang

Die Sportfreunde Lotte schlagen erneut auf dem Transfermarkt zu. Max-Niklas Milde kommt von der U19 des VfL Osnabrück ans Lotter Kreuz. Der 19-jährige Torwart stammt aus der Region.

20. April: Mönchengladbach verlängert Vertrag mit Verteidiger Scally

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Außenverteidiger Joe Scally vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der neue Kontrakt des 20-Jährigen gilt bis Juni 2027, wie der Fußball-Bundesligist vom Niederrhein am Donnerstag mitteilte.

Scally ist Stammspieler auf der rechten Abwehrseite der Gladbacher. Insgesamt bestritt der Nationalspieler der USA für die Borussia bislang 56 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei ein Tor.

20. April: "Kicker": Bundesligist zeigt Interesse an Gosens

Der VfL Wolfsburg liebäugelt nach "Kicker"-Informationen mit einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens. Der 28-Jährige sei ein Spieler mit der von Trainer Niko Kovac gewünschten Führungsqualität, den die Niedersachsen "sofort verpflichten" würden.

Gosens steht noch bis 2026 beim Champions-League-Halbfinalisten Inter Mailand unter Vertrag. Gehalt und Ablöse für den Abwehrspieler seien für den VfL eigentlich nicht zu stemmen.

20. April: VfL Bochum verpflichtet BVB-Profi Felix Passlack

Bei der Kaderplanung für die kommende Saison ist der VfL Bochum ein Stück weiter gekommen. An diesem Donnerstag verkündete der Revierklub den zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2023/24. Es handelt sich um Felix Passlack, der von Borussia Dortmund an die Castroper Straße wechseln wird.

20. April: Spieler-Quartett verlässt Zweitligist Kiel ablösefrei

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird die zum Saisonende auslaufenden Verträge von vier Profis nicht verlängern. Die drei Abwehrspieler Stefan Thesker, Simon Lorenz und Julian Korb sowie Mittelfeldakteur Aleksandar Ignjovski werden die „Störche“ ablösefrei verlassen. Dies teilten die Norddeutschen am Donnerstag mit.

„Wir haben in den letzten Wochen für die neue Saison in Sachen Kaderplanung Klarheit geschaffen. Ich bin sicher, dass wir auch bald die ersten Neuverpflichtungen veröffentlichen können“, erklärte dazu Holsteins Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.

20. April: Bis 2027: Hoffenheim verlängert mit Geiger

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Mittelfeldspieler Dennis Geiger weitere vier Jahre an sich gebunden. Der 24-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Kraichgauern bis Juni 2027. Geiger galt zuletzt als Kandidat für einen Wechsel, angeblich hatten mehrere Klubs Interesse am TSG-Eigengewächs. Über eine eventuelle Ausstiegsklausel wurde zunächst nichts bekannt.

„Dennis ist ein Paradebeispiel für den Hoffenheimer Weg. Als Kind der Region, das in unserer Akademie groß geworden ist, steht er für Identifikation, Leidenschaft und Loyalität“, sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen: „Mit seiner Willens- und Zweikampfstärke sowie seinen großen fußballerischen Qualitäten hat er sich zuletzt mehr und mehr zu einer Führungsfigur unserer Mannschaft entwickelt.“

Geiger kam im Sommer 2009 in die U12 der TSG, sein Bundesliga-Debüt feierte er mit 19 Jahren. Bisher absolvierte der frühere Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft 98 Bundesliga-Spiele für die Hoffenheimer (sechs Tore) und sieben Partien im DFB-Pokal. Zweimal kam er in der Champions League zum Einsatz, achtmal in der Europa League.

20. April: Bayern-Präsident Hainer kündigt Neuner-Kauf an

Präsident Herbert Hainer von Bayern München hat nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City die Verpflichtung eines Stoßstürmers im Sommer angekündigt. „Uns fehlt der Torjäger, der die Dinger rein macht. Das ist das, was wir sicherlich brauchen in Zukunft“, sagte der 68-Jährige. „Wenn Sie mir den nennen könnten, der sofort einschlägt, würden wir den sofort kaufen“, führte er weiter aus: „Aber gehen Sie davon aus, dass wir die Mannschaft so verstärken, dass wir wieder um den Champions-League-Titel mitsprechen können. Unser Ziel ist es ganz klar, in Europa ganz vorne mitzuspielen.“

Aber wäre ein Harry Kane von Tottenham Hotspur oder ein ähnliches Kaliber überhaupt leistbar? „Finanziell ist der FC Bayern sehr, sehr gut aufgestellt“, sagte Hainer: „Wir haben eine hohe Eigenkapitalquote, wir haben auch noch ein bisschen Geld auf dem Festgeldkonto.“ Es gehe allerdings nicht darum, „irgendeinen zu kaufen“, der Bedarf müsse „genau analysiert“ werden.

18. April: Trainer Weber beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz beurlaubt

Nach sechs Pflichtspielniederlagen hintereinander ist Heiko Weber beim Fußball-Regionalligisten ZFC Meuselwitz beurlaubt worden. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Bis zum Saisonende übernimmt Co-Trainer Christian Hanne die Mannschaft. „Das Präsidium hat die Zuversicht verloren, dass die zuletzt deutlich negative Tendenz unter Heiko Weber gestoppt wird. Ein neuer Cheftrainer soll möglichst bis zum 15. Juni präsentiert werden“, hieß es in der vierzeiligen Club-Mitteilung.

18. April: BVB holt Klopp-Vertrauten Stanic als Koordinator Sport

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund vergrößert sein Führungsteam und holt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Slaven Stanic als neuen „Koordinator Sport“. Das berichten die „Bild“ und Sport1 am Mittwoch. Spätestens ab Juni soll der frühere Zweitliga-Profi (48) demnach beim BVB einsteigen und Sportdirektor Sebastian Kehl (43) als Schnittstelle zwischen Mannschaft und der sportlichen Führung unterstützen.

Bislang arbeitet Stanic in der Agentur „Projekt B“ von Berater Marc Kosicke, die auch den ehemaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool betreut. Zuvor arbeitete Stanic unter anderem für Puma und Adidas. Er soll ein sehr gutes Netzwerk innerhalb der Fußball-Branche mit Kontakten zu Spielern, Trainern und Funktionären haben.

18. April: Leugers hört als Sportlicher Leiter beim SV Meppen auf

Nach lediglich fünf Wochen hat Thilo Leugers beim SV Meppen seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter schon wieder aufgegeben. Damit erlebt der kurz vor dem Abstieg aus der 3. Fußball-Liga stehende Club auch auf struktureller Ebene einen gewaltigen Rückschlag.

„Ich bedaure die Entscheidung von Thilo sehr. Wir haben bereits einige sehr gute Ideen, die die zukünftige sportliche Ausrichtung betreffen, auf den Weg gebracht“, sagte Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann. „Wir arbeiten intensiv an einer Neubesetzung für die Position des Sportlichen Leiters.“

18. April: Hoffenheim verpflichtet Innenverteidigerin Cazalla

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat zur kommenden Saison die frühere spanische Junioren-Nationalspielerin Marta Cazalla verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, kommt die Innenverteidigerin vom Grasshopper Club Zürich und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2025. Für die TSG ist die 26-Jährige der zweite Sommer-Neuzugang, zuvor stand bereits der Transfer der früheren Nationalspielerin Leonie Maier fest.

18. April: Dynamo Dresden künftig mit drei Geschäftsführern

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wird sich künftig mit drei Geschäftsführern in der Leitungsebene aufstellen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Demnach wird die Stelle eines Geschäftsführers Kommunikation neu geschaffen. Er wird für die Bereiche Kommunikation, Vertrieb und Marketing, strategische Projekte und die Weiterentwicklung des Vereins zuständig sein. Die Verantwortung für die Finanzen, das Personal und die Organisation wird zukünftig beim Geschäftsführer Finanzen liegen. Der Sportbereich wird, wie bisher, ein eigener Geschäftsbereich bleiben. Zu diesem einstimmigen Beschluss kam der Aufsichtsrat der SGD im Ergebnis seiner Klausur Anfang März.

18. April: ETB-Juwel Futkeu auf dem Sprung in die 2. Bundesliga

Seit Wochen wird über die Zukunft von Oberliga-Toptorjäger Noel Futkeu spekuliert, jetzt zeichnet sich eine Entscheidung ab. Der 20-Jährige steht vor einem Wechsel zum 1. FC Magdeburg, soll laut RS-Informationen einen Vertrag über drei Jahre und einer Option auf ein weiteres unterzeichnen.

18. April: RWO - Erster Zugang fix

Am Dienstagmorgen - 18. April 2023 - berichtete RevierSport bereits, dass Rot-Weiß Oberhausen und Moritz Montag, der bis zum Saisonende in Diensten des Wuppertaler SV steht, handelseinig sind. Wenige Stunden später folgte dann die offizielle RWO-Mitteilung: Rechtsverteidiger Montag wird in der kommenden Saison im Kleeblatt-Trikot auflaufen. Der 25-jährige, der in der aktuellen Saison beim Wuppertaler SV unter Vertrag steht und in 27 Spielen an sechs Toren beteiligt war, wurde in der Jugend von Fortuna Düsseldorf ausgebildet. Montag stand bisher in 154 Regionalliga-Partien auf dem Rasen.

18. April: Schalke verpflichtet Torwart-Talent für die U23

Während der Abstieg des SV Straelen in die Oberliga Niederrhein bereits feststeht, bleibt der Torhüter des Tabellenschlusslichts in der Regionalliga West. Denn die Straelener Nummer eins Julius Paris wird in der kommenden Saison für die U23 des FC Schalke 04 auflaufen. An diesem Dienstag vermeldete S04 den Transfer als offiziell.

18. April: Terada verlässt den KFC Uerdingen

Beim KFC Uerdingen bahnt sich ein Umbruch im Sommer an. Wie RevierSport erfuhr, werden Stürmer Shun Terada und Innenverteidiger Sander Rau den Verein verlassen. Zudem will sich der Verein laut RS-Informationen von Kevin Weggen und Maik Odenthal trennen. Das Duo hat allerdings einen Vertrag bis 2024.

18. April: Westfalia Dortmund präsentiert U19-Trainer

Westfalia Dortmund hat einen Trainer für seine künftige U19-Mannschaft gefunden. Michel Fojcik wird bei den Talenten an der Seitenlinie stehen. Im Dortmunder Jugendfußball ist Fojcik ein bekanntes Gesicht - und auch bei Rot-Weiss Essen. Hier ist der Coach seit 2018 im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) tätig und für den Bereich von der U12 bis zur U14 mitverantwortlich.

18. April: ESC Rellinghausen verpflichtet Torhüter

Landesligist ESC Rellinghausen hat auf den Abgang von seiner Nummer eins Björn Heußen, der zum 1. FC Wülfrath wechselt - RevierSport berichtete - reagiert und einen neuen Schlussmann verpflichtet. Dennis Hornig wechselt von Teutonia Überruhr nach Rellinghausen. In der Landesliga stand der 25-Jährige schon für den SV Burgaltendorf zwischen den Pfosten.

18. April: Neuzugang für Schonnebeck

Zweiter Zugang für die Spvg Schonnebeck: Mit Aaron Oteng-Appiah hat sich die Spielvereinigung ein junges Talent gesichert. Der 18-Jährige kommt aus der U19 des FC Kray und will am Schetters Busch den Sprung in den Seniorenbereich meistern.

18. April: Lotte präsentiert ersten Sommer-Zugang Die Sportfreunde Lotte kämpfen um den Aufstieg in die Regionalliga West - und haben nun den ersten Sommertransfer verkündet. Mit Fabian Kerellaj steht der erste Neuzugang fest. Der 27 Jahre alte Offensivmann kommt vom Ligakonkurrenten Eintracht Rheine ins Tecklenburger Land.

18. April: Schönebeck holt Immel

Eliah Immel (VfB Speldorf U19) wechselt zur SG Schönebeck.

18. April: Neuer Stürmer für die TGD Essen-West

Can Funke wechselt in der kommenden Saison zum A-Ligisten TGD Essen West. Mit 28 Treffern in 21 Partien ist der Stürmer von Alemannia Essen - hinter Haarzopfs Mathias Lierhaus - der zweitbeste Torjäger in der Kreisliga A Gruppe 2 und wird die Qualität in der Offensive der Turngemeinde erhöhen.

17. April: Kroos soll bei Real vor der Verlängerung stehen

Kann ich noch? Ist es das alles noch wert? Trotz all meiner Erfolge? Diese oder ähnliche Fragen dürften Toni Kroos monatelang im Kopf herum geschwirrt sein. Nun hat er sie offenbar beantwortet - mit einem Ja!

Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, soll sich Kroos für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags um ein weiteres Jahr entschieden haben. Das Karriereende des Rio-Weltmeisters würde sich also verschieben. Dass Real Madrid sein letzter Klub sein würde, hatte Kroos schon oft klargestellt. Offiziell verkünden wollte das bislang aber weder sein Arbeitgeber noch er selbst.

Die beiden Parteien lassen ihre Fans also weiter zappeln. Bereits vor einem Jahr hatte Kroos ein Angebot des Champions-League-Siegers unbeantwortet gelassen. Der 33-Jährige wollte eruieren, ob sein Körper noch Kraft für die physische und psychische Belastung auf dem höchsten Niveau haben könnte.

17. April: Kickers Offenbach entlassen Trainer Parlatan - Geschäftsführer geht

Die Kickers Offenbach haben sich von Cheftrainer Ersan Parlatan getrennt. Dies teilte der Fußball-Regionalligist am Montag mit. Da Geschäftsführer Matthias Georg die Entlassung des Coaches „inhaltlich nicht unterstützen und daher nicht mittragen“ könne, werde er zum Ende der Saison ausscheiden, hieß es in einer Mitteilung. Parlatan hatte das Traineramt bei den Hessen erst am 12. Oktober 2022 angetreten. Für ihn wird Alfred Kaminski, Leiter des Leistungszentrums, interimsmäßig bis zum Saisonende die Rolle des Chefcoachs übernehmen. Die Kickers liegen in der Regionalliga Südwest auf dem fünften Tabellenplatz.

„Wir bedauern die Trennung zum Saisonende von Matthias Georg sehr, denn er hat hier vom ersten Tag an eine seriöse und transparente Arbeit abgeliefert und sowohl im sportlichen als auch im kaufmännischen Bereich sehr wertvolle Entwicklungen angestoßen und Strukturen geschaffen“, sagte OFC-Präsident Joachim Wagner. „Seine Entscheidung können wir nicht in allen Punkten nachvollziehen, sie zeugt jedoch von Charakter und Konsequenz.“ Letztlich würde das Präsidium jedoch eine Gesamtverantwortung für die Kickers Offenbach tragen: „Die sportliche Entwicklung in den letzten Monaten war aus unserer Sicht alarmierend und so nicht mehr tragbar.“

16. April: Gladbach will mit Benfica über Weigl-Verpflichtung sprechen

Borussia Mönchengladbach hat Gespräche mit Benfica Lissabon über die Zukunft von Julian Weigl angekündigt. Der 27-Jährige ist derzeit durch den Fußball-Bundesligisten bis zum Ende der Saison vom portugiesischen Champions-League-Teilnehmer ausgeliehen. Es gehe darum, nach mehreren Abgängen nach dieser Saison eine neue Führungsstruktur zu bilden, sagte Sportdirektor Roland Virkus bei Sky vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr). „Da ist es klar, dass wir mit Benfica sprechen, weil Weigl sicher ein Baustein sein kann.“

Weigl selbst gab an, dass „positive“ Gespräche geführt würden. Die sportliche Perspektive sei ihm wichtig. Zudem stehe eine Kaufoption im Raum, die für die Borussia wohl zu hoch sei. „Da müssen sich die Vereine erstmal einigen“, sagte Weigl.

15. April: Berater dementiert Gündogan-Einigung mit Barcelona

Die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist nach Angaben seines Beraters weiter offen. „Es gibt noch keine Einigung mit irgendeinem Club. Es ist noch nicht entschieden, wo er in den nächsten Jahren spielen wird“, sagte Gündogans Berater Ilhan Gündogan der spanischen Zeitung „AS“. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler kann Manchester City im Sommer ablösefrei verlassen. Die spanische Zeitung „Sport“ hatte zuvor berichtet, ein Wechsel Gündogans zum FC Barcelona sei praktisch beschlossen. Demzufolge werde der City-Kapitän bei den Katalanen einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

Berater Ilhan Gündogan zeigte sich „überrascht über die Berichte“. „Ilkay kann in dieser Saison als Kapitän von Manchester City noch drei Titel gewinnen. Das ist das Einzige, worauf er im Moment konzentriert ist“, sagte er. In der Liga liegt das Team von Star-Trainer Pep Guardiola auf Rang zwei, im FA Cup ist im Halbfinale Sheffield United der Gegner.

15. April: Kamada wechselt wohl doch nicht zum BVB

Ein möglicher Wechsel des japanischen Fußball-Nationalspielers Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund kommt einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge nicht zustande. Der 26-Jährige habe dem BVB abgesagt und wolle lieber ins Ausland wechseln. Zuletzt waren Atlético Madrid und der FC Barcelona als mögliche Interessenten im Gespräch. Nach Dortmund gebe es hingegen schon seit Wochen keinen Kontakt mehr, hieß es nun.

Der Vertrag von Kamada läuft zum Saisonende aus, die Eintracht hatte seinen Abschied in dieser Woche bestätigt. Der Mittelfeldspieler war 2017 nach Frankfurt gekommen. Der einst für 1,6 Millionen Euro von Sagan Tosu gekommene Kamada kann ablösefrei wechseln, sein Marktwert soll inzwischen bei rund 40 Millionen Euro liegen.

14. April: Nach fünf Jahren - Küsters kehrt als Sportchef zu Viktoria Köln zurück

Der frühere Bundesliga-Profis Stephan Küsters kehrt nach fünf Jahren als Sportlicher Leiter zum Fußball-Drittligisten Viktoria Köln zurück. Der 51-Jährige war in dieser Funktion bereits von Juli 2014 bis Januar 2018 bei der Viktoria tätig. Zuletzt arbeitete er bis Anfang April drei Jahre als Sportchef beim Regionalligisten Wuppertaler SV. Zuvor hatte die Viktoria Timo Röttger als neuen Chefscout verpflichtet. Davor hatte der zum Drittligisten Rot-Weiss Essen gewechselte Marcus Stegmann beide Positionen inne.

13. April: Gaetano Manno wechselt zurück zum Wuppertaler SV

Seit dem 16. Februar 2023 war Gaetano Manno Sportlicher Leiter des abstiegsgefährdeten Regionalligisten Rot Weiss Ahlen. Nach weniger als zwei Monaten endet diese Zusammenarbeit überraschend wieder. Denn: Manno kehrt zum Wuppertaler SV zurück.

13. April: 1. FC Bocholt verlängert mit Keeper

Die Kaderplanung beim 1. FC Bocholt schreitet weiter voran. Auch Torhüter Gian-Luca Reck hat nun seinen Vertrag am Bocholter Hünting vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der 20-Jährige unterschrieb gestern einen bis 30.06.2024 gültigen Kontrakt beim 1. FC Bocholt.

Reck wechselte im Juni 2022 vom Regionalligisten SV Lippstadt zu den "Schwatten".

13. April: U23-Torhüter Lotka verlängert in Dortmund

Sein Wechsel von Hertha BSC zu Borussia Dortmund im vergangenen Jahr verlief geräuschvoll, doch seither machte Marcel Lotka vor allem mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Nun wurde der junge Torhüter aus der U23 dafür belohnt - mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Der 21-Jährige unterzeichnete ein neues Arbeitspapier bis 2025, nachdem er zuvor bis 2024 an den Revierklub gebunden war.

13. April: Neuzugang für Westfalia Herne

Als Tabellenschlusslicht der Westfalenliga 2 droht Westfalia Herne der zweite Abstieg in Folge. Ungeachtet dessen hat der Traditionsverein nun den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Samir Bouachria wechselt zu den Hernern, deren Spielstätte künftig wieder den Namen Stadion am Schloss Strünkede tragen soll. Der 24-Jährige wechselt vom Landesligisten SV Horst-Emscher zur Westfalia.

13. April: Stindl-Rückkehr? KSC erwartet "keine kurzfristige Entscheidung"

Zweitligist Karlsruher SC hofft weiter auf eine Rückkehr von Lars Stindl, rechnet im Bemühen um den elfmaligen Nationalspieler aber mit keinem schnellen Ergebnis. „Wir sind an ihm interessiert und weiter mit Lars und seinem Berater im Austausch, erwarten jetzt aber keine kurzfristige Entscheidung“, sagte Geschäftsführer Michael Becker der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

13. April: FC macht Nachwuchshoffnung Bakatukanda zum Profi

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Nachwuchsspieler Elias Bakatukanda langfristig an sich gebunden. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat der Innenverteidiger der sehr erfolgreichen U19-Mannschaft seinen ersten Profivertrag unterzeichnet, der bis 2026 gültig ist. Bakatukanda, der am Donnerstag seinen 19. Geburtstag feierte, spielt bereits seit zwölf Jahren für den FC.

„Mit dem Vertrag geht für mich die Chance einher, hier Bundesliga-Profi zu werden. Das will ich unbedingt schaffen – und dafür werde ich weiter hart arbeiten“, sagte der gebürtige Kölner Bakatukanda, der jüngst erstmals für die U19-Nationalmannschaft nominiert wurde.

13. April: Guilavogui verlässt VfL Wolfsburg nach neun Jahren

Der langjährige Kapitän Josuha Guilavogui wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in diesem Sommer nach neun Jahren verlassen. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Wohin der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler nach Ablauf seines Vertrags wechseln wird, steht noch nicht fest. Die Wolfsburger bestätigten jedoch, mit Guilavogui aktuell über eine Anschlussbeschäftigung nach dem Ende seiner aktiven Karriere zu sprechen.

Guilavogui wechselte 2014 von Atlético Madrid nach Wolfsburg und verließ den Club nur in der Rückrunde der vergangenen Saison für ein halbes Jahr auf Leihbasis zu Girondins Bordeaux. „Mit seinem Einsatzwillen und seiner vorbildlichen Mentalität ist er ein Aushängeschild für die Werte des VfL Wolfsburg. Als Fußballer, als Mensch und auch Frohnatur in der Kabine wird er uns fehlen“, sagte Geschäftsführer Schäfer, der mit Guilavogui selbst noch knapp drei Jahre zusammengespielt hatte.

13. April: Drei Stars verlassen Gladbach ablösefrei

Gladbach wird im Sommer einen großen Umbruch vollziehen. Auch wenn Tony Jantschke und Ersatztorwart Tobias Sippel ihre Verträge um jeweils ein Jahr verlängert haben, wird es ein reges Kommen und Gehen geben.

Dabei muss Gladbach ein Trio ablösefrei gehen lassen, das einen Gesamt-Transferwert von 54,5 Millionen Euro hat. Denn nach Lars Stindl, der in seine Heimat zurückkehren möchte und mit dem Karlsruher SC in Verbindung gebracht wird, werden auch Stürmer Marcus Thuram und Linksverteidiger Ramy Bensebaini (beim BVB gehandelt) Gladbach ablösefrei verlassen. Das bestätigte der Verein nun.

13. April: FC St. Pauli mit Kiels Kapitän Wahl über Wechsel offenbar einig

Holsteins Kiels Kapitän Hauke Wahl wird nach Informationen des „Hamburger Abendblatt“ innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga zum FC St. Pauli wechseln. Spieler und Verein sollen sich schon grundsätzlich verständigt haben. Der 29-jährige Wahl hatte Ende Februar angekündigt, dass er den Kieler Club nach fünf Jahren zum Saisonende verlassen und seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der FC St. Pauli soll schon länger an dem gebürtigen Hamburger interessiert sein. Wahl könnte laut „Abendblatt“ beim Kiezclub Jakov Medic in der Abwehr ersetzen. Der 24-jährige Kroate wurde bereits mit Erstligisten in Verbindung gebracht.

12. April: Leipzigs Laimer vor Bayern-Wechsel

Konrad Laimer wird Fußball-Bundesligist RB Leipzig nach dieser Saison ablösefrei verlassen und zum Ligarivalen FC Bayern wechseln. Entsprechende Gerüchte rund um den 25 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler hatte es schon länger gegeben, am Mittwochabend vermeldete die „Bild“, dass der Transfer perfekt sei. Laimer sollen angeblich auch Angebote des FC Liverpool und von Chelsea vorgelegen haben. Für die Leipziger lief Laimer seit 2017 in 123 Bundesliga-Spielen auf.

12. April: Stindl verlässt Gladbach

Lars Stindl wird Borussia Mönchengladbach am Ende der laufenden Saison verlassen. Der Kapitän spielte acht Jahre am Niederrhein und verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht. "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen", sagt der 34-Jährige. Er wurde zuletzt mit einer Rückkehr zum Karlsruher SC in Verbindung gebracht.

12. April: Kamada verlässt Frankfurt im Sommer

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und der japanische Nationalspieler Daichi Kamada gehen im Sommer nach sechs Jahren getrennte Wege. Der 26-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt. Kamada absolvierte bisher 170 Pflichtspiele (37 Tore) für den Europa-League-Sieger. Zu welchem Klub er wechselt, ist noch nicht bekannt.

„Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher. Wir bedanken uns für seinen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

12. April: Teklab verlässt Münster Richtung Belgien

Henok Teklab wird Preußen Münster nach dem nahenden Aufstieg verlassen. Der 24-Jährige Leistungsträger wechselt zum Europa-League-Teilnehmer Royale Union St. Gilloise, der Union Berlin aus der Europa League warf und dort nun auf Bayer Leverkusen trifft. Darüber berichten die Westfälischen Nachrichten.

12. April: Fejzullahu bleibt auch bei Abstieg in Bocholt

Mergim Fejzullahu hat beim 1. FC Bocholt einen Vertrag für die Spielzeit 2023/24 unterschrieben. Das teilte der abstiegsbedrohte Regionalligist am Mittwoch mit. Seine Zusage gilt unabhängig von der Klassenzugehörigkeit - also sowohl im Falle des Abstiegs als auch beim Ligaverbleib.

12. April: ASC Dortmund verlängert mit Münzel

Marcel Münzel hat dem ASC Dortmund seine Zusage für die Spielzeit 2023/24 gegeben. Damit bleibt dem Verein eine wichtige Identifikationsfigur erhalten. Denn der 32-Jährige verbrachte seine gesamte bisherigen Seniorenlaufbahn beim Westfalen-Oberligisten, wird in der Vereinsmeldung zur Verlängerung als "Leader und Legende" bezeichnet.

12. April: Rödinghausen bindet Safi und Choroba

Bei den Personalplanungen für die kommende Saison konnte der SV Rödinghausen zwei weitere Male Vollzug melden. Ramien Safi und Patrick Choroba haben ihre auslaufenden Verträge verlängert und werden auch in der kommenden Saison für die Ostwestfalen in der Regionalliga West auflaufen.

12. April: Brunetto nach Bonn

Regionalliga-Absteiger Bonner SC hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Guiseppe Brunetto tritt die Nachfolge von Lukas Sinkiewicz an, der kürzlich zurückgetreten war, da der Wiederaufstieg für den Mittelrheinligisten außer Reichweite geraten ist.

12. April: Vertrag von Drexler hat sich bei Schalke verlängert

Offiziell galt der Vertrag von Dominick Drexler beim FC Schalke 04 bis zum Ende der laufenden Saison. Doch durch den Aufstieg in die Bundesliga hat sich das Arbeitspapier des 32 Jahre alten Mittelfeldspielers bis 2024 verlängert, wie Sport Bild und die WAZ nun berichteten.

11. April: Marmoush verlässt Wolfsburg - Wechsel nach Frankfurt?

Angreifer Omar Marmoush (24) wird den VfL Wolfsburg im Sommer verlassen. Der Ägypter wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie der Tabellenneunte der Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt gab. Marmoush, der 2017 aus seiner Heimat zum Werksklub gewechselt war, wird mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

11. April: Gladbach verlängert mit Ersatzkeeper Sippel

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatzkeeper Tobias Sippel um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert. Der 35-Jährige wechselte 2015 vom 1. FC Kaiserslautern an den Niederrhein und war jahrelang die Nummer zwei hinter Yann Sommer. Aktuell ist Routinier hinter Jonas Omlin und Jan Olschowsky nur noch die Nummer drei. „Nun hat sich seine Rolle ein wenig verändert, aber er bleibt ein wichtiger Faktor für uns – auf und neben dem Platz“, sagte Gladbachs Sportchef Roland Virkus in einer Vereinsmitteilung am Dienstag.

11. April: SV Sandhausen geht mit Interimsduo in den Endspurt

Zweitliga-Schlusslicht SV Sandhausen wird in dieser Saison keinen Nachfolger für den am Montag freigestellten Fußball-Trainer Tomas Oral verpflichten. Die bisherigen Assistenten Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano sollen in den noch ausstehenden sieben Spielen den drohenden Abstieg verhindern, wie ein Sprecher des Vereins am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Sandhausens Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt vor dem Spiel am Samstag beim 1. FC Magdeburg (13.00 Uhr/Sky) sechs Zähler.

Oral war erst Mitte Februar als Nachfolger von Alois Schwartz vorgestellt worden. Dem 49-Jährigen gelang in sechs Anläufen mit dem SVS kein Sieg. Nach dem 0:2 am Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth wurde der 49-Jährige freigestellt.

11. April: Mainz stattet Talent Laux mit Profivertrag aus

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein Talent Lucas Laux mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger und Kapitän der U23, der bereits seit 2018 im Nachwuchszentrum der Rheinhessen ausgebildet wird, hat sich bis 2025 an den FSV gebunden.

11. April: Mislintat als Technischer Direktor bei Ajax vorgestellt

Der langjährige Bundesliga-Funktionär Sven Mislintat wird Technischer Direktor beim niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam. Der frühere Sportdirektor des VfB Stuttgart unterschrieb einen ab 19. Mai gültigen Vertrag über drei Jahre, wie der Club am Dienstag mitteilte. „Ich war sofort von der Idee angetan und habe aufgehört, mit anderen zu sprechen“, sagte Mislintat. Er bestätigte, dass die Gespräche bereits im Februar begannen. „Seit meiner Kindheit kenne ich Ajax als einen der kultigsten Vereine der Welt. Ich empfinde es als große Ehre und sehe es als meine Verpflichtung an, den Verein nach besten Kräften zu unterstützen.“

11. April: SuS Haarzopf holt Kettwiger

Johannes Flatow in der kommenden Saison für den Essener Kreisliga-A-Spitzenreiter SuS Haarzopf auflaufen. Der Defensivspezialist kommt vom aktuellen Ligakonkurrenten FSV Kettwig. "Ich bin schon seit Jahren hinter diesem Spieler her", erklärt Trainer Marco Guglielmi in einem Facebook-Beitrag des Vereins. "Er war bis jetzt immer tief verwurzelt bei seinem bisherigen Verein FSV Kettwig. Gut, dass er nun doch noch mal etwas Neues machen möchte und sich unserem Projekt anschließt."

10. April: Westfalia Dortmund verkündet ersten Neuzugang

Westfalia Dortmund präsentierte am Osterwochenende den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24. Es handelt es sich um Vangeli Merlidis. Der 29-Jährige spielte zuletzt für den Dortmunder A-Ligisten TuS Rahm.

10. April: Sandhausen trennt sich von Oral

Trainer Tomas Oral ist beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen gescheitert und muss nach rund sieben Wochen seinen Stuhl beim Tabellenletzten räumen. Am Ostermontag gaben die Baden-Württemberger die Trennung vom 49-Jährigen bekannt. Interimsweise werden die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano das Training und die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg übernehmen. Am Sonntag hatte der SVS mit 0:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren, wobei Oral wegen Meckerns in der Schlussphase auf die Tribüne geschickt worden war.

10. April: Ex-Bochumer Locadia nach China

Vergangene Saison traf Jürgen Locadia für den VfL Bochum gegen Borussia Dortmund und den FC Bayern, jetzt setzt der 29 Jahre alte Stürmer seine Karriere in China fort. Locadia wurde als Neuzugang bei Cangzhou Mighty Lions vorgestellt. Der Verein startet in der kommenden Woche in der Super League und beendete die Vorsaison auf dem zwölften Tabellenplatz der chinesischen Eliteklasse.

10. April: Neuer Stürmer für den SV Rödinghausen

Regionalligist SV Rödinghausen hat einen neuen Stürmer für die kommende Saison verpflichtet. Thilo Töpken wechselt von Rot-Weiss Koblenz an den Wiehen. Der 24 Jahre alte Mittelstürmer erzielte für den Südwest-Regionalligisten in dieser Saison sechs Tore in 26 Einsätzen in der Liga. Dazu bereitete er drei Treffer vor. Und im Verbandspokal Rheinland kommt der 1,92-Meter-Mann bereits auf vier Tore und drei Vorlagen in vier Partien.

10. April: Rostock trennt sich von Sport-Vorstand Pieckenhagen

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat auf die anhaltende sportliche Talfahrt reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von seinem Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen getrennt. Wie der Tabellenvorletzte am Ostermontag bekannt gab, sei die Entscheidung des Aufsichtsrats einstimmig erfolgt. Der Vertrag des 51-Jährigen lief ursprünglich noch bis zum Ende dieses Jahres.

9. April: Medien: Reus bleibt ein weiteres Jahr in Dortmund

Kapitän Marco Reus wird einem Medienbericht zufolge ein weiteres Jahr für Borussia Dortmund spielen. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung ist eine Vertragsverlängerung des 33-Jährigen bis 2024 reine Formsache. Dafür müsse der Nationalspieler aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen und verdiene künftig nur noch etwas mehr als die Hälfte seines bisherigen Einkommens im Jahr.

9. April: ESC Rellinghausen verpflichtet Defensiv-Allrounder

Der Essener Landesligist ESC Rellinghausen hat sich für die kommende Saison mit Leon Lieske. Der 23-jährigen Defensiv-Allrounder kommt von Ligakonkurrent VfB Frohnhausen. Für nähere Informationen hier klicken.

8. April: Marmoush-Wechsel nach Frankfurt angeblich perfekt

Der Transfer von Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Kontrahenten Eintracht Frankfurt ist nach Informationen der „Bild“ perfekt. Demnach hat der 24 Jahre alte Ägypter schon am Dienstag während des Pokalspiels der SGE gegen Union Berlin (2:0) den letzten Teil des Medizinchecks absolviert. Marmoush soll bei den Hessen einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ablösefrei kommen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

7. April: Heidenheim verlängert mit Thomalla bis 2025

Aufstiegsaspirant 1. FC Heidenheim aus der 2. Fußball-Bundesliga hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Denis Thomalla vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der 30-Jährige war im Januar 2016 von Lech Posen verpflichtet worden. Insgesamt kommt der Rechtsfuß auf 176 Einsätze (28 Tore und 21 Vorlagen) für die Heidenheimer.

„Unsere Kinder sind hier geboren, unsere Töchter gehen hier in den Kindergarten und unser Sohn zur Schule. Für meine Frau und mich ist Heidenheim auf jeden Fall zur zweiten Heimat geworden“, sagte der gebürtige Pforzheimer.

7. April: Aachen holt Marquet zurück

Sascha Marquet wechselt von Fortuna Köln zurück zu Alemannia Aachen. Der 33-Jährige, der bereits von 2011 bis 2014 für die Kaiserstädter gespielt hat, kann offensiv variabel eingesetzt werden.

7. April: Fortuna Köln verlängert mit Budimbu

Durch seinen Einsatz im Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen verlängert sich der Vertrag von Arnold Budimbu beim Regionalligisten Fortuna Köln um ein weiteres Jahr. Der 28-Jährige konnte vor der Saison in einem Probetraining überzeugen und wurde mit einem Vertrag für die laufende Saison ausgestattet. Nun verlängert sich dieser durch eine gewisse Anzahl an erreichten Einsätzen. In bislang 27 Spielen für den S.C. Fortuna Köln konnte der Rechtsaußen ein Tor erzielen und vier weitere Treffer auflegen.

7. April: 1. FC Wülfarth verstärkt seine Offensive

Für die neue Saison dürfen sich die Wülfrather Fußballfreunde auf eine weitere Offensivkraft freuen. Mit dem 26-jährigen Außenstürmer Habib Daff kommt ein Spieler vom Ligakonkurrenten SC Reusrath in die Kalkstadt. Habib Daff wohnt in Erkrath und hat somit eine geringe Anfahrt zum Lhoist Sportpark. Zuvor hat der flinke Stürmer beim Rather SV und DV Solingen gespielt. Bei letzterem hat er mit über 10 Toren und 13 Vorlagen wesentlich zum Aufstieg in die Landesliga beigetragen.

7. April: Neuer Sportlicher Leiter für den Vogelheimer SV

Der Vogelheimer SV hat vor dem Endspurt im Aufstiegskampf der Bezirksliga den Abschied seines Sportlichen Leiters Patrick Meyer verkündet. Der Sportchef legt sein Amt nieder, private und berufliche Gründe haben laut den Vogelheimern den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben. Meyer wird den Verein aber auch zukünftig in anderen Funktionen unterstützen.

Und einen Nachfolger haben die Essener auch bereits präsentiert. Mike Sauer übernimmt die Aufgaben als Sportlicher Leiter. Der 46-Jährige legt sofort los und wird in die Kaderplanung für die kommende Saison einsteigen.

7. April: KFC Uerdingen verlängert mit Phil Zimmermann

Der KFC Uerdingen hat den Vertrag mit Phil Zimmermann verlängert. Der 20 Jahre alte Defensivspieler erholt sich aktuell von einem Kreuzbandriss.

7. April: SV Borbeck holt zwei Neue

Der Essener B-Ligist SV Borbeck vermeldete am Karfreitag zwei externe Neuzugänge. Dominik Baruffolo (Tusem Essen) und Moreno Gursky (Eintracht Borbeck) wechseln nach Borbeck. Vor allem der Transfer von Baruffolo kann als Coup betitelt werden.

Der 40-Jährige ist Stammspieler beim Landesligisten Tusem Essen und seit fast 20 Jahren im Amateurfußball aktiv. Mit seiner Landesliga- und Bezirksliga-Erfahrung soll der Innenverteidiger in der nächsten Saison als Führungsspieler vorangehen

6. April: Nächster Neuzugang für Alemannia Aachen

Alemannia Aachen bastelt weiter an seinem Regionalliga-Kader für die kommende Saison. Von Ligakonkurrent 1. FC Düren kommt mit Marc Brasnic ein Rückkehrer an den Tivoli. Mehr dazu

6. April: Jantschke verlängert seinen Vertrag in Mönchengladbach

Der dienstälteste Fußballprofi von Borussia Mönchengladbach hat seinen Vertrag noch einmal verlängert. Abwehrspieler Tony Jantschke wird dem Bundesliga-Zehnten nach dem am Saisonende auslaufenden Kontrakt ein weiteres Jahr zur Verfügung stehen. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Der 32-Jährige spielt seit 2006 für den Klub. „Tony ist seit knapp 17 Jahren bei Borussia und eines der prägenden Gesichter dieses Vereins. Wir freuen uns zudem, dass Tony auch über seine aktive Karriere hinaus dem Verein erhalten bleiben und seine langjährige Erfahrung einbringen wird“, sagte Sportdirektor Roland Virkus.

„Ich habe in diesem Verein schon alles erlebt - von der Relegation bis zur Champions League - und freue mich sehr, dass es ein weiteres Kapitel über mindestens ein Jahr geben wird“, sagte Jantschke, der bislang 295 Pflichtspiele für die Gladbacher bestritt. „Ich kenne natürlich meine Rolle im Team, fühle mich aber noch fit und glaube, dass ich weiterhin meinen Beitrag für die Mannschaft leisten kann.“

6. April: Grlic und Köllner wechseln zum FC Ingolstadt

Der Drittligist FC Ingolstadt hat zwei vakante Positionen neu besetzt: Ab sofort bekleidet der langjährige MSV-Sportdirektor Ivica Grlic das Amt des Sportdirektors, während Michael Köllner das Kommando an der Seitenlinie übernimmt. Der 53-jährige Fußballlehrer wird bereits am Donnerstagnachmittag erstmals das Profitraining leiten.

6. April: Mislintat kurz vor Engagement bei Ajax Amsterdam?

Der langjährige Bundesliga-Funktionär Sven Mislintat wird einem Medienbericht zufolge Technischer Direktor beim niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam. Der 50-Jährige hätte sich nach mehreren Gesprächen mit dem Club geeinigt, berichtete der TV-Sender Sky am Donnerstag. Ein Vertrag sei noch nicht unterschrieben worden. Das sei aber nur eine Frage der Zeit. Auch die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ hatte schon vom angeblichen Ajax-Interesse an Mislintat berichtet.

Der frühere Scout von Borussia Dortmund war zuletzt Sportdirektor des VfB Stuttgart. Im November verließ er die Schwaben nach rund dreieinhalb Jahren. Bei Ajax war im Februar 2022 der frühere niederländische Nationalspieler Marc Overmars als Sportdirektor zurückgetreten. Er hatte sich gegenüber Clubmitarbeiterinnen unangemessen verhalten.

5. April: Jürgen Kohler ein Sportchef-Kandidat beim WSV

Auf der Suche nach einem Nachfolger von Stephan Küsters als Sportchef befasst sich der Wuppertaler SV mit Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990. Das bestätigte Mäzen Friedhelm Runge unserer Redaktion.

5. April: Schalke-Aufstiegsheld Terodde geht am Saisonende

Der Aufstiegsheld sagt tschüss: Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde wird seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 nicht verlängern. „In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigen. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird“, gab der 35-Jährige am Mittwoch bekannt.

5. April: SG Schönebeck verpflichtet Talent

Im spannenden Aufstiegskampf der Bezirksliga Niederrhein 7 befindet sich die SG Schönebeck in der Pole Position. Unabhängig von der ungewissen Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison hat der Verein aus Essen nun die zweite Neuverpflichtung bekanntgegeben. Avni Yirmibes wird ab dem Sommer für die SGS auflaufen. Der 20 Jahre alte Defensivspieler kommt von DJK Sportfreunde Katernberg an die Ardelhütte.

5. April: Viktoria Köln verpflichtet Talent

De U19 des Wuppertaler SV kämpft derzeit um den Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga West - und hat als Tabellenführer der Niederrheinliga mit fünf Punkten Vorsprung eine vielversprechende Ausgangslage. Doch unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison ist bereits jetzt klar: Emirhan Bülbül wird nicht ab dem Sommer nicht mehr für den WSV auflaufen. Denn das Talent hat sich für einen Vereinswechsel entschieden und wird in der nächsten Spielzeit im Trikot von Viktoria Köln auflaufen. Das teilte der Drittligist in einer Mitteilung auf seiner Website mit.

4. April: "RMC": PSG und Messi gehen im Sommer getrennte Wege – Beziehung stark abgekühlt

Während der WM 2022 in Katar sollen PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und Jorge Messi, Vater des argentinischen Weltmeisters Lionel Messi, sich mündlich auf eine Vertragsverlängerung des 35 Jahre alten Weltstars geeinigt haben, ohne zu diesem Zeitpunkt jedoch die genauen Konditionen wie Laufzeit und Gehalt fix zu definieren.

Rund fünf Monate später scheinen jegliche Absprachen in diese Richtung Gültigkeit verloren zu haben. Einem Bericht der französischen Zeitung L'Équipe zufolge dürften sich die Wege Messis und Paris' nach zwei Jahren wieder trennen – weil der Profi nicht bereit sei, Einbußen in Sachen Gehalt zu akzeptieren.