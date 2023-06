Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

3. Juni: Nachwuchsspieler Ritter nach Lotte

Aus der U19 des VfL Osnabrück wechselt der 19-jährige Max Ritter in die Oberliga Westfalen zu den Sportfreunden Lotte.

3. Juni: Itter verstärkt den Wuppertaler SV

Der Wuppertaler SV bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Von Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück wechselt Davide Itter ins Bergische Land. Der 24-jährige Rechtsverteidiger hatte bei den Niedersachsen einen gültigen Vertrag für die 2. Bundesliga, entschied sich aber für den Schritt ins Tal.

3. Juni: Sportfreunde Siegen holen Rikuhei Nabesaka

Die Sportfreunde Siegen haben sich für die kommende Saison bereits zum zweiten Mal bei Oberliga-Westfalen-Absteiger TuS Erndtebrück bedient. Nach Stürmer Lars Schardt kommt auch Rechtsverteidiger Rikuhei Nabesaka ins Siegerland. Insgesamt ist es bereits Neuzugang Nummer acht.

3. Juni: Göttel wechselt nach Drochtersen-Assel

Der ehemalige Bochumer Moritz Göttel schließt sich dem SV Drochtersen-Assel an. In der zurückliegenden Saison wurde er in Diensten des VfV Hildesheim Torschützenkönig der Regionalliga Nord.

2. Juni: TVD Velbert verpflichtet Nnaji vom Stadtrivalen

Auf der Suche nach erfahrenen Spielern, zu den bisher vielen geholten Talenten, hat der TVD Velbert nach den Transfers von Dario Schumacher (30) und Luka Bosnjak (25), nun auch die Verpflichtung von Robert Nnaji (26) vom Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert bekanntgeben.

2. Juni: Dynamo Dresden verpflichtet Kyu-Hyun Park fest

Der 22-Jährige, der bereits in der vergangenen Spielzeit als Leihspieler vom SV Werder Bremen die Schuhe für Schwarz-Gelb schnürte und 16 Drittliga-Einsätze (kein Tor, eine Vorlage) verbuchte, wird weiterhin im Dynamo-Trikot auflaufen. Er verfügt nun über ein bis zum 30. Juni 2026 gültiges Arbeitspapier.

2. Juni: Kral wechselt von Schalke zu Union

Union Berlin hat sich zur neuen Saison die Dienste von Mittelfeldspieler Alex Kral gesichert. Der 25-Jährige, der zuletzt leihweise bei Schalke 04 unter Vertrag stand, wechselt von Spartak Moskau ebenfalls für eine Saison auf Leihbasis nach Köpenick. Das teilte der Champions-League-Teilnehmer am Freitag mit.

„Mit Alex Kral kommt ein Stammspieler der tschechischen Nationalmannschaft zu uns, der durch seine intensive Spielweise, seinen technischen Fähigkeiten und seiner Mentalität gut zu uns passen wird“, sagte Unions Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

„Der Wechsel zu Union ist ein wichtiger Schritt für mich“, sagte Kral: „Da ich die Bundesliga in der vergangenen Saison bereits kennenlernen durfte, wird mir die Eingewöhnung sicher nicht schwerfallen.“

In 31 Einsätzen (ein Treffer) für die Königsblauen war der 35-malige tschechische Nationalspieler in der abgelaufenen Saison eine der wichtigsten Stützen des Absteigers, der sich nach einer starken Rückrunde fast noch den Klassenerhalt gesichert hätte.

2. Juni: Heidenheim verlängert mit Theuerkauf

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat wie erwartet mit seinem Routinier Norman Theuerkauf verlängert. Das Arbeitspapier des 36-Jährigen läuft nun bis 2024. Vorstandschef Holger Sanwald hatte die Ausdehnung der Zusammenarbeit bereits bei der Meisterfeier am vergangenen Montag verkündet, jetzt ist sie endgültig offiziell.

„Theuer ist seit inzwischen acht Jahren ein elementarer Bestandteil beim FCH und ein ganz wichtiger Faktor für unser Team“, sagte Sportchef Robert Strauß: „Es ist uns enorm wichtig, mit solch einem erfahrenen Führungsspieler in die kommende Saison zu gehen.“

Der Defensivspezialist hat seit 2015 für den FCH 236 Spiele (vier Tore) bestritten. In der Aufstiegssaison stand der Linksfuß viermal in der Startelf und wurde in weiteren 17 Partien eingewechselt - auch beim „Finale“ in Regensburg (3:2), wo sich Heidenheim den Aufstieg sicherte.

2. Juni: St. Pauli trennt sich von Torhüter Smarsch

Torhüter Dennis Smarsch und der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli gehen im Sommer getrennte Wege. „Danke für alles - insbesondere für die Paraden im Pokalspiel gegen den BVB. Erling Haaland schläft deshalb heute noch schlecht“, schrieb der Hamburger Kiezklub am Freitag via Twitter. Wohin der 24-Jährige wechselt, ist noch offen.

Smarsch kam in seinen drei Jahren bei St. Pauli lediglich auf 13 Einsätze für die Profimannschaft, musste sich über weite Strecken mit der Rolle als Ersatztorwart zufrieden geben. Seine größten Momente feierte Smarsch im DFB-Pokal: In der Saison 2021/22 stürmte der gebürtige Berliner mit dem Zweitligisten bis ins Viertelfinale und war beim 2:1-Sieg im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund der überragende Akteur.

2. Juni: RB-Sportchef Eberl dementiert Bayern-Gerüchte

Sportchef Max Eberl vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat Gespräche mit dem FC Bayern dementiert. „Ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, dass ich nur noch mit Fakten arbeite. Fakt ist: Ich habe einen Vertrag in Leipzig. Fakt ist: Es gab kein Treffen mit Bayern München. Dass ich mit Uli Hoeneß immer mal wieder Kontakt habe, ist bekannt. Aber wir haben nie über diese Thematik gesprochen. Fakt ist auch, dass wir gerade sehr intensiv am RB-Kader für die neue Saison bauen“, sagte Eberl im SID-Interview.

Die Bayern hatten am Samstag nach dem Gewinn der Meisterschaft die Trennung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic verkündet. Während Jan-Christian Dreesen unmittelbar als Kahn-Nachfolger bestätigt wurde, ist der Posten des Sportchefs weiter unbesetzt. Eberl, einst als Spieler in München aktiv, wurde schnell als Kandidat gehandelt. Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff hatte jüngst bereits in der Sport Bild dementiert.

„Es ist ein spannendes Thema. Generell werden Gerüchte im Fußball ohne Grundlage von Fakten unfassbar groß aufgeblasen. Dass ich einen Bezug zu Bayern München habe, es ist meine fußballerische Wiege, ist bekannt. Ebenso habe ich eine Verbindung zu der Stadt und auch zu Uli Hoeneß. Schon deshalb wird mein Name schnell mit den Bayern in Verbindung gebracht“, sagte Eberl vor dem DFB-Pokal-Finale am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen Eintracht Frankfurt.

Eberl hatte sein Amt im Dezember des Vorjahres angetreten, nachdem er im Januar 2022 Borussia Mönchengladbach verlassen hatte.

2. Juni: Auch Kapitän Knipping geht - Dynamo verabschiedet fünf Spieler

Dynamo Dresden trennt sich von fünf Spielern. Tim Knipping, Patrick Weihrauch, Robin Becker, Michael Akoto und Max Kulke, deren Verträge zum Saisonende auslaufen, erhalten keine neuen Kontrakte, wie der Verein am Freitag mitteilte. Sportgeschäftsführer Ralf Becker hatte im Laufe der Woche die Profis von der Trennung in Kenntnis gesetzt. „Gerade bei Tim Knipping, der in der abgelaufenen Saison Kapitän und Führungsspieler war, ist uns die Entscheidung nicht leichtgefallen“, sagte Becker.

Nach der enttäuschenden Saison mit dem Verpassen des Wiederaufstiegs will Becker den angepeilten Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison mit sechs bis acht neuen Spielern schaffen. Die vergangene Spielzeit hatte der ambitionierte Drittligist auf einem enttäuschenden sechsten Platz, allerdings nur einen Punkt hinter den Aufstiegsrängen, abgeschlossen. Neben den fünf Abgängen hat Dynamo auch noch vier ausgeliehene Spieler, darunter in Ahmet Arslan (25 Treffer) den Torschützenkönig der Liga.

2. Juni: Sandhausen verpflichtet Zweitliga-Stürmer

Der frühere Zweitliga-Torschützenkönig Rouwen Hennings wechselt von Fortuna Düsseldorf zum Absteiger SV Sandhausen. Der 35-Jährige kommt ablösefrei, über die Vertragslaufzeit machte der SVS keine Angaben.

Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof nannte Hennings einen „Vollblutstürmer, der den Fußball lebt. Er kann nur Vollgas geben. Rouwen wird uns im Sturm Durchschlagskraft verleihen und mit seiner Routine und Abgeklärtheit die Mannschaft führen können.“

Hennings erwartet in der 3. Liga einen „harten Kampf, dem wir uns stellen werden“. Der Angreifer stieg mit dem Karlsruher SC 2013 in die 2. Liga auf und holte dort 2015 im Trikot der Badener die Torjägerkanone. Außerdem war er für den Hamburger SV, den VfL Osnabrück, den FC St. Pauli, den FC Burnley und sieben Jahre für Düsseldorf aktiv.

2. Juni: Raudino nach Wülfrath

Giuseppe Raudino wechselt vom ESC Rellinghausen zum 1. FC Wülfrath

2. Juni: Fiel neuer Cheftrainer beim Club

Cristian Fiel ist ab sofort neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 43-Jährige löst Dieter Hecking ab, der den Posten im Februar bis Saisonende übernommen hatte, jetzt aber wieder ausschließlich als Sportvorstand des neunmaligen deutschen Meisters tätig sein wird. Der Club hatte die Abstiegsrelegation am letzten Spieltag gerade noch abgewendet.

Fiel war zuletzt als Assistent von Hecking tätig und betreute die U23 der Franken. Er verfolge „eine klare Spielphilosophie. Cristian besitzt den richtigen Mix aus Erfahrung, emotionaler Ansprache und Fußballsachverstand“, lobte Hecking. Sportdirektor Olaf Rebbe hofft beim kriselnden Altmeister auf einen „frischen Impuls“.

Fiel, auch schon bei Dynamo Dresden in der Verantwortung, empfindet „große Vorfreude für diese Herausforderung. Ich habe große Lust, diese Aufgabe mit viel Engagement anzupacken.“ Trainingsstart beim FCN ist der 20. Juni.

Mit Fiel hofft der Club wieder auf mehr Konstanz. Die Nürnberger beschäftigten in der vergangenen Spielzeit drei Trainer: Hecking, Markus Weinzierl und Robert Klauß.

2. Juni: Frankfurt lehnte Leipzig-Angebot für Lindström ab

Unmittelbar vor dem Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig wird Offensivspieler Jesper Lindström immer mehr zu einem Spekulationsobjekt. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Freitag) zufolge haben die Hessen ein erstes Angebot von RB für den Dänen ausgeschlagen. Der 23-Jährige ist einer der Aufsteiger der Saison und hat bei der Eintracht einen Vertrag bis Juni 2026. Sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro taxiert, in diesem Bereich dürfte sich auch eine mögliche Ablösesumme bewegen.

Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche bestätigte in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ das Interesse des Pokal-Finalgegners. „Ja, aber nicht nur Leipzig. Jesper ist ein gutes Beispiel unserer Philosophie bei der Eintracht“, sagte Krösche vor dem Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin. Das Interesse von RB sei nicht neu. „Es existiert schon ein bisschen länger. Aber wir sind entspannt, denn keine Entscheidung geht ohne uns. Und auf das Finale hat das Interesse gar keine Auswirkung“, erläuterte Krösche.

2. Juni: Xavi macht Interesse an Kimmich offiziell

Gelobt hat er ihn schon oft, jetzt ist das Interesse auch offiziell: Trainer Xavi (43) vom FC Barcelona würde gerne den deutschen Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich (28) verpflichten. „Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben“, sagte Xavi der Mundo Deportivo: „Klar ist, dass wir auf dieser Position einen Spieler mit einem sehr hohen Niveau brauchen, sonst wird es sehr schwierig, nächstes Jahr“ mitzuhalten.

Allerdings steht die Tür bei Kimmich nicht auf, der Mittelfeldstratege sieht seine Zukunft in München. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Doch Xavi will notfalls auch persönlich um Kimmich kämpfen. „Der Klub weiß bereits, dass ich, wenn ich jemanden anrufen oder reisen muss, dies tun werde“, sagte der Weltmeister von 2010 und lobte Kimmich erneut in den höchsten Tönen: „Er ist ein absoluter Spitzenspieler, der das Spiel auf eine fantastische Art und Weise versteht.“

2. Juni: Khedira und Wolf sollen Bierhoff-Erbe antreten

Die Nachfolge von Oliver Bierhoff beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) scheint geregelt. Ex-Weltmeister Sami Khedira und Trainer Hannes Wolf sollen künftig als eine Art Doppelspitze die Sportliche Leitung bilden. Ein entsprechender Bericht des Portals „Sportbuzzer“ am Freitag deckt sich mit dpa-Informationen. Demnach galt das Duo intern schon länger als Wunschlösung.

Khedira soll sich vor allem um die strategische Ausrichtung beim Verband kümmern und nach dem Abschied von Rudi Völler, der sein Engagement als Direktor der A-Nationalmannschaft bis zur Heim-EM 2024 begrenzt, nach Außen das Gesicht der sportlichen Führung werden. Der 36-Jährige müsste dafür aber zunächst sein Amt als Berater des Bundesligisten VfB Stuttgart aufgeben.

Der bisherige U20-Nationaltrainer Wolf (42) soll sich vornehmlich um den Nachwuchs und die Talente-Ausbildung beim DFB kümmern. Laut „Sportbuzzer“ habe sich DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke persönlich für die Beförderung des früheren Jugendtrainers von Borussia Dortmund starkgemacht.

Der DFB hatte sich nach dem WM-Debakel Ende 2022 in Katar von Bierhoff als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie getrennt und schon damals angekündigt, dessen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen zu wollen.

2. Juni: VfB Lübeck hält Facklam, Quartett geht laut Medienbericht

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat den Vertrag von Angreifer Mats Facklam per Klausel bis Sommer 2024 verlängert. Der 26-Jährige hatte, von Verletzungen gebremst, in der abgeschlossenen Regionalliga-Spielzeit lediglich 13 Einsätze absolvieren können. „Am wichtigsten wird für ihn sein, dass er schnell wieder fit ist und hoffentlich auch in der kommenden Saison verletzungsfrei bleibt“, sagte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms in einer Mitteilung.

Verlassen werden die Lübecker laut Informationen der „Lübecker Nachrichten“ (Freitag) wohl Eric Gründemann, Fawaz Kassimou, Vjekoslav Taritas und Jan Lippegaus. Die Verträge der vier Spieler laufen aus und sollen nicht verlängert werden.

2. Juni: Künftiger Eintracht-Sportdirektor: Toppmöller ein "Weltklasse-Trainer“

Dem Vernehmen nach ist ein Wechsel von Dino Toppmöller zu Eintracht Frankfurt nur noch Formsache. Der Club bestätigt vor dem Pokalfinale nicht. Ein Lob von einem Funktionär gibt es trotzdem.

Eintracht Frankfurts künftiger Sportdirektor Timmo Hardung hat die Nachfolgefrage von Chefcoach Oliver Glasner offiziell offen gelassen, Kandidat Dino Toppmöller aber gelobt. „Dino ist ein super Typ, ein Weltklasse-Trainer in meinen Augen. Das hat aber nichts damit zu tun, was morgen in Berlin passiert“, sagte Hardung am Freitagmorgen im „Morgenmagazin“ des ZDF. Die Eintracht bestreitet am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) das Pokalfinale gegen RB Leipzig. Es wird die letzte Partie unter dem Österreicher Glasner, von dem sich der Club zum Saisonende trennt.

Dass der 42 Jahre alte Toppmöller den Trainer-Posten übernimmt, gilt als Formsache. Auf eine entsprechende Frage am Freitag sagte Hardung: „Das kann ich nicht bestätigen. Das Finale ist das einzige, was uns aktuell beschäftigt.“ Hardung selbst übernimmt zum 1. Juli den Posten als Sportdirektor, aktuell ist er noch Leiter der Lizenzspielerabteilung. Der Funktionär zeigte sich „sehr sicher“, dass Sport-Vorstand Markus Krösche auch in der neuen Saison bei der Eintracht sei. Krösche war zuletzt als Kandidat beim FC Bayern München gehandelt worden.

Im Endspiel gegen Titelverteidiger Leipzig sind die Hessen der Außenseiter. Zur Bedeutung der Partie sagte Hardung: „Der Titel ist für die Ewigkeit. Es hat nicht alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber du spielst so eine Saison, um ein Finale zu haben.“

2. Juni: 200 Millionen Euro: Miami und Beckham baggern weiter an Messi

Superstar Lionel Messi (35) verlässt im Sommer Paris St. Germain - und natürlich wollen viele Klubs den Weltmeister verpflichten. Der US-Klub Inter Miami um Miteigentümer David Beckham baggert schon lange an Messi und hat nun offenbar ein konkretes Angebot vorgelegt - und zwar ein Gehalt von 50 Millionen pro Jahr für vier Spielzeiten. Das macht in der Summe also ein Paket von 200 Millionen Euro. Das berichtet die Zeitung Sport.

Der MLS-Klub hat sich gerade erst von Phil Neville getrennt und Messis Landsmann Javier Morales zum Interimstrainer ernannt. Torwarttrainer Sebastian Saja ist ebenfalls Argentinier, Federico Higuain, der Bruder des ehemaligen argentinischen Stürmers Gonzalo Higuain von Real Madrid, ist Cheftrainer der Reservemannschaft von Inter und wird von seinem Landsmann Cristian Raul Ledesma unterstützt.

Auch wenn Messi in Miami bereits ein Haus besitzt, gilt nach zwei Jahren bei PSG wohl weiter ein Wechsel in die Wüste als wahrscheinlicher. Saudi-Arabien hat seinem Tourismus-Botschafter ein Angebot über mehrere Hundert Millionen Euro Gehalt unterbreitet hat. Eine Rückkehr zum FC Barcelona gilt aus finanziellen Gründen als ausgeschlossen.

2. Juni: Große Überraschung! Simon Terodde soll doch auf Schalke bleiben

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Simon Terodde, der eigentlich Schalke 04 nach dieser Saison verlassen und keinen neuen Vertrag erhalten sollte, nun doch bleiben. Die "Bild" spricht von einer "irren Wende" in dieser Personalie. Mittlerweile hat Schalke bestätigt, dass Terodde einen Dreijahresvertrag in Gelsenkirchen erhalten wird.

Die Wende macht durchaus Sinn. Terodde ist der beste Zweitliga-Knipser aller Zeiten (172 Tore) und soll mithelfen, dass S04 nach nur einem Jahr wieder in die 1. Bundesliga zurückkehrt.

Dass er das kann, zeigte der 35-Jährige in der Saison 2021/2022 als er mit 30 Toren in 30 Spielen den FC Schalke 04 zurück in die Fußball-Bundesliga schoss.

01. Juni: Westfalia Herne präsentiert Neuzugang

Aleksandar Gjorgjievski wechselt zu Westfalia Herne. Der SCW bezeichnet den 30-Jährigen als einen "Hochkaräter". Denn: Gjorgjievski bringt Erfahrung aus dem Profifußball mit. In seiner Heimat Nordmazedonien spielte der Rechtsverteidiger früher in der ersten Liga. Anfang 2017 kam Gjorgjievski nach Deutschland zum TuS Bövinghausen. Mit dem Verein gelang ihm der rasante Durchmarsch von der Kreis- bis in die Oberliga. Im vergangenen Sommer verließ Gjorgjievski den TuS und wechselte zum Bezirksligisten FC Roj.

01. Juni: Vier Gütersloher verlängern

Regionalliga-Aufsteiger FC Gütersloh hat mit vier Spielern verlängert. Die beiden spielenden Co-Trainer Matthias Haeder und Andre Kording haben ihre Zusagen für ein weiteres Jahr am Heidewald gegeben. Auch Ilias Illig und Timofeii Dymchenko bleiben dem Verein treu.

01. Juni: Verlängerung und Neuzugang in Rödinghausen

Der SV Rödinghausen hat den Vertrag mit Youngster Ibrahim Kaba verlängert. Zudem gab der SVR die Verpflichtung von Ole Hoch bekannt, der Mittelfeldspieler kommt von Germania Halberstadt.

01. Juni: SC Wiedenbrück holt neuen Stürmer

Der SC Wiedenbrück hat mit Steffen Rohwedder einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom Nord-Regionalligisten Atlas Delmenhorst, wo er vergangene Saison achtmal traf.

01. Juni: Bocholt verpflichtet Lotte-Stürmer

Regionalligist 1. FC Bocholt hat Leon Gino Schmidt verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von den Sportfreunden Lotten an den Hünting. Dort hatte er die vergangene Saison verbracht. Schmidt gehörte zum absoluten Stammpersonal in Lotte und kam an allen 34 Spieltagen der Oberliga Westfalen zum Einsatz. Die Bilanz des flexibel einsetzbares Offensivspielers: elf Tore, vier Vorlagen.

01. Juni: Spielmacher Olmo verlängert bei RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat in der Kaderplanung eine Schlüsselpersonalie geklärt und Spielmacher Dani Olmo langfristig an sich gebunden. Der Klub einigte sich mit dem 25-jährigen Spanier auf eine Verlängerung des im kommenden Jahr auslaufenden Vertrags bis 2027. Das gab RB zwei Tage vor dem DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 20.00 Uhr/ZDF und Sky) bekannt. „Dani Olmo ist ein wichtiger Spieler für unsere Mannschaft. Er bringt besondere Qualitäten ins Team, weil ihn neben seiner Technik und Torgefahr auch eine hohe Spielintelligenz auszeichnet und er damit zu den Top-Spielern der Bundesliga gehört“, sagte Sport-Geschäftsführer Max Eberl.

01. Juni: Hannover 96 holt U19-Nationalspieler Wörl von 1860 München

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den deutschen U19-Nationalspieler Marius Wörl vom TSV 1860 München verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei nach Hannover und unterschrieb dort nach Angaben der 96er einen Dreijahresvertrag. Für das Profiteam der Münchner Löwen absolvierte Wörl in der vergangenen Saison bereits 17 Drittliga-Spiele.

01. Juni: Kiel holt Rosenboom aus Bremen

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat seine Defensive für die kommende Saison um Junioren-Nationalspieler Lasse Rosenboom ergänzt. Der 21-Jährige kommt von Werder Bremen und erhält einen Vertrag bis 2026, das teilten die Kieler am Donnerstag mit. Rosenboom sei „auf mehreren Positionen und in verschiedenen Systemen einsetzbar“, sagte Uwe Stöver, Holsteins Geschäftsführer Sport.

01. Juni: Ajax sucht neuen Trainer - Zeit von Interimscoach Heitinga vorbei

Ajax Amsterdam sucht für die kommende Saison einen neuen Trainer. Wie der niederländische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, wird die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Interimscoach John Heitinga nicht fortgesetzt. Heitinga (39) hatte Ende Januar die Nachfolge des früheren Hoffenheimer Trainers Alfred Schreuder angetreten. Auch unter Ex-Profi Heitinga verpasste Ajax aber die Qualifikation für die Champions League.

01. Juni: Union Berlin zieht Kaufoption bei Verteidiger Diogo Leite

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Diogo Leite fest verpflichtet. Der Verteidiger aus Portugal war im vergangenen Sommer vom FC Porto mit einer Kaufoption ausgeliehen worden, die der Verein am Donnerstag gezogen hat, wie Union mitteilte. Leite avancierte in Köpenick zum Stammspieler und qualifizierte sich mit den Berlinern als Tabellen-Vierter der Fußball-Bundesliga für die Champions League. Von 48 möglichen Partien in drei Wettbewerbe bestritt Diogo Leite 40. Zudem feierte er sein Debüt in der portugiesischen Nationalmannschaft.

01. Juni: Hallescher FC holt Baumann aus Zwickau

Der Fußball-Drittligist Hallescher FC hat seinen ersten Neuzugang fixiert. Stürmer Dominic Baumann wechselt ablösefrei von Absteiger FSV Zwickau an die Saale. Über die Vertragslaufzeit machte der Club am Donnerstag keine Angaben. Baumann schoss in Zwickau in zwei Jahren 26 Tore in 74 Spielen. Der gebürtige Sachse stammt aus dem Nachwuchs von Dynamo Dresden.

01. Juni: Magdeburg verpflichtet Nollenberger

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran. Am Donnerstag gab der Klub die Verpflichtung von Alexander Nollenberger bekannt. Der 25 Jahre alte Offensivspieler kommt vom Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth.

„Alex hat über Bayern II eine gute Ausbildung erhalten und sich in Bayreuth in der 3. Liga gut weiterentwickelt. Er ist ein sehr variabler Spieler mit guter Vorbereitung sowie einem guten Torabschluss und wir trauen ihm den Sprung in die 2. Bundesliga zu“, sagte Geschäftsführer Sport Otmar Schork.

01. Juni: Augsburg holt Mainzer Keeper Dahmen und Darmstadts Pfeiffer

Der FC Augsburg bastelt am Kader für die kommende Spielzeit und bedient sich bei zwei Bundesliga-Konkurrenten. Wie die Fuggerstädter am Donnerstag vermeldeten, kommen Torhüter Finn Dahmen vom FSV Mainz 05 sowie Abwehrspieler Patric Pfeiffer von Aufsteiger SV Darmstadt 98. Beide Spieler wechseln ablösefrei nach Bayern.

Dahmen, der sich erst vor wenigen Tagen aus Mainz verabschiedet hatte, unterschreibt bis Sommer 2026 mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr, Pfeiffers Arbeitspapier läuft schon jetzt bis 2027. Außerdem statten die Fuggerstädter ihr 19 Jahre altes Torwarttalent Marcel Lubik mit einem Profivertrag aus.

Bereits in der Vergangenheit wurde Dahmen mit dem FCA in Verbindung gebracht. Nun soll der 25-Jährige den Abgang von Keeper Rafal Gikiewicz kompensieren. Tomas Koubek, der seinen Job im FCA-Tor im Saisonendspurt mehr als ordentlich erledigt hatte, dürfte das Nachsehen haben.

In der Defensive wird Innenverteidiger Pfeiffer künftig für mehr Konkurrenzkampf sorgen. „Ich hatte eine großartige Zeit in Darmstadt, die durch den Aufstieg in die Bundesliga gekrönt wurde. Es heißt ja so oft, man solle gehen, wenn es am schönsten ist: Das tue ich nun und freue mich auf ein neues Kapitel meiner Karriere in Augsburg“, sagte der 23 Jahre alte Pfeiffer.

01. Juni: VfL Bochum verpflichtet Daschner vom FC St. Pauli

Der VfL Bochum hat Offensivspieler Lukas Daschner verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt ablösefrei vom FC St. Pauli zum Revierclub. Daschner erhält beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison war er in allen 34 Spielen für die Hamburger dabei gewesen und hatte neun Tore erzielt.

„Mit Daschi verpflichten wir in der Offensive einen spannenden Spielertypen, der uns in unserem Spiel noch flexibler macht. Er ist ein Teamplayer, der alles mitbringt, um sich beim VfL und auch in der Bundesliga durchzusetzen“, sagte Bochums Technischer Direktor Marc Lettau laut Vereinsmitteilung.

01. Juni: Lienhart bleibt Freiburg treu

Der umworbene österreichische Fußball-Nationalspieler Philipp Lienhart bleibt Bundesligist SC Freiburg treu. Trotz der Angebote von anderen Klubs hat der 26 Jahre alte Innenverteidiger seinen Vertrag beim Europa-League-Teilnehmer verlängert und geht in sein siebtes Jahr beim SC. Über die Länge der Laufzeit machten die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben.

Lienhart hat sich in den vergangenen Jahren zum Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Christian Streich entwickelt. Insgesamt hat er bislang 167 Pflichtspiele für die Freiburger absolviert. „Philipp stellt eine feste Säule in unserer Mannschaft dar. Es passt sowohl sportlich als auch menschlich“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Lienhart selbst ist „sehr stolz“ auf die Entwicklung: „Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich freue mich sehr, auch in Zukunft weiter Teil dieser Gruppe zu sein und in der nächsten Saison erneut voll anzugreifen.“

01. Juni: Kein Kauf: Angeliño von Hoffenheim zurück nach Leipzig

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat aus finanziellen Gründen Abstand von einer Verpflichtung des Spaniers Angeliño genommen. Nach dem Ende der Ausleihe kehrt der Mittelfeldspieler stattdessen zum Pokalfinalisten RB Leipzig zurück, teilte der Verein am Donnerstag mit.

„Leider ist eine Weiterverpflichtung für uns zu den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht darstellbar. Aber sollte sich diesbezüglich noch einmal ein Fenster öffnen, wären wir zumindest gesprächsbereit“, sagte Hoffenheims Profichef Alexander Rosen. Für den 26-Jährigen wäre eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro fällig gewesen.

Die TSG hatte Angeliño im August 2022 vom sächsischen Bundesligarivalen ausgeliehen. Der Außenbahnspieler absolvierte für Hoffenheim 33 Bundesligaspiele, in denen er zehn Treffer vorbereitete. „Angeliño ist nicht nur ein glänzender Fußballer und einer der besten Vorlagengeber der Bundesliga, sondern auch ein cooler Typ, der sich bis zuletzt mit uns identifiziert hat“, lobte Rosen über den Leihspiele

01. Juni: Zweitligist Paderborn verpflichtet Angreifer Grimaldi

Der SC Paderborn 07 hat Angreifer Adriano Grimaldi für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wechselt der 32-Jährige vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu den Ostwestfalen. Der Mittelstürmer, der bereits für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga auflief, erzielte in der vergangenen Spielzeit neun Tore in 33 Meisterschaftsspielen. „Adriano hat seinen sportlichen Wert in den höchsten deutschen Ligen bereits vielfach unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen wuchtigen und torgefährlichen Angreifer hinzu, der unsere Möglichkeiten im Kader weiter optimiert“, sagte SC-Sportchef Benjamin Weber.

01. Juni: Schonnebeck verpflichtet KFC-Talent

Vom Liga-Konkurrenten KFC Uerdingen wechselt Offensivmann Joshua Yeboah zum Schetters Busch. Der 20-Jährige kann auf beiden Außenbahnen spielen.

31. Mai: Lippstadt verpflichtet D'Hone

Lewin D'Hone wechselt vom Wuppertaler SV zum SV Lippstadt 08.

31. Mai: Stürmer Andersson verlässt 1. FC Köln

Stürmer Sebastian Andersson verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. „Lieber Seb, mit deinem Doppelpack in Kiel hattest du 2021 großen Anteil am Klassenerhalt“, schrieb der Club am Mittwochabend bei Twitter. „Zehn Scorerpunkte in 47 Spielen, darunter ein Tor gegen Gladbach. Daran erinnern wir uns gerne zurück! Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Mach et joot, Seb!“ Der 31 Jahre alte Andersson war 2020 vom 1. FC Union Berlin nach Köln gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit hatte er auch wegen einer Knie-OP kein Bundesliga-Spiel bestritten.

31. Mai: Hallescher FC verabschiedet neun Spieler

Beim Fußball-Drittligisten Hallescher FC wird es vor der neuen Saison einen größeren personellen Umbruch geben. Vor dem Testspiel am Mittwochabend gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach wurden gleich neun Spieler verabschiedet. Nicht mehr zum Team gehören in der kommenden Spielzeit Louis Samson, Aaron Herzog, Elias Löder, Daniel Mesenhöler, Sebastian Müller, Nik Omladic, Tom Bierschenk und Timm Koch.

Das Ende der Karriere von HFC-Urgestein Toni Lindenhahn, der aus gesundheitlichen Gründen Abschied vom Leistungssport nehmen muss, war bereits bekannt gemacht worden. Verabschiedet wurden zudem Co-Trainer Max Bergmann und Athletiktrainer Ken Kaiser.

31. Mai: VfB Stuttgart zieht Kaufoption bei Stürmer Guirassy

Der VfB Stuttgart zieht die vereinbarte Kaufoption bei Stürmer Serhou Guirassy. Der bisher vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehene Torjäger stimmte einem ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 zu, wie der Club einen Tag vor dem Hinspiel in der Relegation gegen den Hamburger SV am Donnerstagabend (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) mitteilte. Guirassy kam als Ersatz des nach England gewechselten Sasa Kalajdzic an den Neckar und war in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga Stuttgarts bester Torschütze mit elf Treffern in 22 Spielen. Die Kaufoption soll Medienberichten zufolge bei neun Millionen Euro liegen.

31. Mai: Harsman von Meppen nach Rödinghausen

Der SV Rödinghausen hat sich für die kommende Spielzeit mit einem neuen Mann für die Position zwischen den Pfosten verstärkt. Matthis Harsman wechselt vom SV Meppen an den Wiehen. Der 23-jährige Schlussmann kommt für Meppen auf 31 Einsätze, 26 davon in der 3. Liga. In der abgelaufenen Drittliga-Saison, in der Meppen abstieg, stand Harsmann in elf Begegnungen zwischen den SVM-Pfosten. Er kassierte dabei 16 Gegentore und spielte dreimal zu Null.

31. Mai: 14 Abgänge bei den Sportfreunden Lotte

14 Akteure verlassen die Sportfreunde Lotte, sie wurden beim 4:1-Sieg im letzten Heimspiel gegen Eintracht Rheine verabschiedet. Darunter ist auch Leon Gino Schmidt, der beste Torschütze der Sportfreunde in der abgelaufenen Oberliga-Saison. Elfmal traf der 21-Jährige. Künftig wird er seine Tore in einem anderen Trikot schießen.

Außerdem verlassen Luis Hillemeier, Nils da Costa Pereira, Jaroslaw Lindner, Masataka Nakashima, Dario Bezerra-Ehret, Fares Hadj, Konstantinos Keissoglou, Julian Frommann, Sebastiano Giaouplari und Nao Oriyama, sowie Angelos Kerasidis und Güven Kaplan Lotte. Zudem beendet Max Kremer seine aktive Laufbahn. Er wird künftig als Assistent von Cheftrainer Fabian Lübbers tätig sein.

31. Mai: Neun Spieler beim VfL Bochum verabschiedet

Fußball-Bundesligist VfL Bochum gibt nach dem Erreichen des Klassenerhalts in der Fußball-Bundesliga weitere Personalentscheidungen bekannt. Insgesamt neun Spieler hat der Klub von der Castroper Straßen über seine offiziellen Vereinskanäle verabschiedet. Dazu zählen verdiente Kräfte wie Vasilios Lampropoulos, Silvère Ganvoula und Konstantinos Stafylidis sowie die Leihspieler Dominique Heintz (vom 1.FC Union Berlin), Saidy Janko (Real Valladolid), Marko Johansson (Hamburger SV), Pierre Kunde Malong (Olympiakos Piräus) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg). Auch Ivan Ordets wurde verabschiedet. Beim Innenverteidiger habe der Klub jedoch die Hoffnung, sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen können.

31. Mai: Skolik nach Düsseldorf

Kilian Skolik wechselt von Rot-Weiß Oberhausen zu Fortuna Düsseldorf II.

31. Mai: St. Pauli zieht Kaufoption bei Verteidiger Mets

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat bei Karol Mets die Kaufoption gezogen und den estnischen Nationalspieler über die abgelaufene Saison hinaus fest verpflichtet. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler war in der Rückrunde als Leihspieler vom FC Zürich für die Hamburger aufgelaufen und absolvierte alle 17 Partien über die volle Distanz, nun wechselt er fest ans Millerntor. Über die Vertragslänge machte St. Pauli keine Angaben.

31. Mai: Verstärkung für Verl

Der 20-jährige Fabio Gruber wechselt von der Zweitvertretung des FC Augsburg zum Sportclub nach Verl. Der Innenverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Saison 28 Spiele in der Regionalliga Bayern und sammelte dabei sechs Scorer-Punkte (fünf Tore, eine Vorlage).

31. Mai: Erzgebirge Aue verlängert mit Offensivspieler Boris Tashchy

Boris Tashchy bleibt beim Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 29 Jahre alte Offensivspieler hat seinen bis Ende Juni 2023 laufenden Vertrag um ein Jahr verlängert.

31. Mai: SG Wattenscheid verpflichtet Viktoria-Talent

Die SG Wattenscheid hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Mit Fabrizio Fili wechselt ein Nachwuchsspieler von Viktoria Köln zu den 09ern. Der Mittelfeldmann ist 19 Jahre alt und spielte bisher in der A-Jugend des Drittligisten. Demnach ist Wattenscheid die erste Station im Seniorenbereich für Fili.

31. Mai: Kaiserslautern holt Verteidiger Jan Elvedi

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich für die kommende Saison mit dem Schweizer Innenverteidiger Jan Elvedi (26). Der Zwillingsbruder des Gladbacher Bundesligaprofis und Schweizer Nationalspielers Nico Elvedi wechselt vom Zweitliga-Absteiger Jan Regensburg auf den Betzenberg, über die Vertragslaufzeit machten die Pfälzer am Mittwoch keine Angaben.

31. Mai: Innenverteidiger Kaminski bleibt auf Schalke

Innenverteidiger Marcin Kaminski steht auch in der kommenden Saison im Kader von Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Der Kontrakt mit dem 31-Jährigen wurde um ein Jahr bis 2024 verlängert. „Marcin ist ein erfahrener Bundesliga- sowie Zweitliga-Verteidiger, der bereits dreimal in die 1. Liga aufgestiegen ist“, sagte Sport-Vorstand Peter Knäbel: „Er identifiziert sich total mit Schalke und hat bereits bewiesen, wie wichtig er auf und neben dem Platz ist.“ Trainer Thomas Reis freut sich ebenfalls über den Verbleib von Kaminski: „Marcin überzeugt durch seine Defensivqualitäten sowie sein variables Aufbauspiel.“

31. Mai: Torhüter Flekken wechselt von Freiburg zum FC Brentford

Torhüter Mark Flekken verlässt wie erwartet den SC Freiburg. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wechselt der 29 Jahre alte Niederländer in die Premier League zum FC Brentford. Beim Neunten der abgelaufenen englischen Meisterschaft unterschrieb Flekken einen Vierjahresvertrag, gab der Club aus dem Westen Londons bekannt. Die Ablösesumme soll bei 13 Millionen Euro liegen. „Das ist ein komplett neues Kapitel für mich und der nächste große Schritt in meiner Karriere“, sagte Flekken. Der niederländische Nationaltorhüter war 2018 vom MSV Duisburg nach Freiburg gewechselt.

31. Mai: Bochum gibt Grave leihweise an den Wuppertaler SV ab

Bundesligist VfL Bochum hat Torwart Paul Grave zur nächsten Saison an den Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV verliehen. Wie der Revierclub am Mittwoch mitteilte, soll der 22 Jahre alte Keeper beim Viertligisten aus der West-Staffel Spielpraxis sammeln. Den diesen Sommer auslaufenden Vertrag mit Grave hat der VfL zugleich um zwei weitere Jahre bis Juni 2025 verlängert. Grave kam als Jugendlicher nach Bochum und gehörte seit 2019 dem Profikader an. Einsätze in der Bundesliga konnte er noch nicht verzeichnen.

31. Mai: Liverpool in Poker um Mittelfeldtalent Koné eingestiegen

Der FC Liverpool ist nach „Sport Bild“-Informationen in den Poker um Mittelfeldtalent Manu Koné (22) vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach eingestiegen. Der englische Premier-League-Club mit Trainer Jürgen Klopp (55) habe Konés Management bereits kontaktiert und das Interesse hinterlegt, wie die „Sport Bild“ am Dienstag berichtete. Die Absichten der Reds seien „echt und groß“, hieß es demnach aus dem Umfeld des Franzosen. Eine mögliche Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler soll zwischen 40 bis 45 Millionen Euro liegen. Konés Vertrag bei den Borussen läuft bis 30. Juni 2025.

30. Mai: Ex-Nationalspieler Dahoud wechselt von Dortmund nach England

Der zweimalige Fußball-Nationalspieler Mahmoud Dahoud (27) wechselt nach einem Sky-Bericht ablösefrei nach England zu Brighton and Hove Albion in die Premier League. Dahouds Vertrag beim BVB war nach sechs Jahren nicht mehr verlängert worden. Der Mittelfeldspieler spielte in der abgelaufenen Saison unter Trainer Edin Terzic keine große Rolle mehr.

„Für mich geht ein ganz besonderes sportliches Kapitel zu Ende – die Erinnerungen und Freundschaften werden für immer bleiben“, hatte Dahoud auf Twitter über seine Dortmunder Zeit geschrieben. Dem Bericht zufolge hat er in Brighton bereits den Medizincheck absolviert und erhält einen Vertrag bis Mitte 2027.

29. Mai: Zander verlässt St. Pauli

Luca Zander (27) verlässt nach sechs Jahren den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Das gaben die Hamburger am Dienstag bekannt. In 119 Pflichtspielen erzielte der Rechtsverteidiger vier Tore. Zu welchem Klub Zander wechseln wird, ist noch offen.

29. Mai: Nächste Interimslösung: Callaghan neuer US-Coach

Die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer. Wie der Verband US Soccer am Dienstag mitteilte, tritt B.J. Callaghan die Nachfolge des bisherigen Interimstrainers Anthony Hudson an. Demnach soll Callaghan das US-Team bei den angepeilten Titelverteidigungen in der Concacaf Nations League (15. bis 18. Juni) und dem Gold Cup (24. Juni bis 16. Juli) betreuen.

Die Suche nach einer dauerhaften Lösung auf der Trainerposition würde unterdessen weitergehen, hieß es in einer Mitteilung. Der Verband hatte Hudson Anfang des Jahres als Nachfolger von Gregg Berhalter installiert, nachdem er Ermittlungen gegen den damaligen Chefcoach wegen einer lange zurückliegenden körperlichen Attacke gegen dessen heutige Ehefrau eingeleitet hatte.

Im März hatte US Soccer dann bestätigt, dass Berhalter weiter auf den Trainerposten der US-Mannschaft hoffen dürfe. Zuvor war die Anwaltskanzlei Alston & Bird in einer unabhängigen Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, dass Berhalter keine weitere Gewalt ausgeübt hatte.

Am 14. Oktober empfängt das US-Team in Hartford/Connecticut die deutsche Nationalmannschaft.

29. Mai: Schmelzer kehrt als U17-Co-Trainer zum BVB zurück

Der frühere Kapitän Marcel Schmelzer kehrt zu Borussia Dortmund zurück. Wie die Ruhr Nachrichten und Sport1 am Dienstag berichteten, soll der 35-Jährige Co-Trainer der U17 werden. Schmelzer macht gerade seinen Trainerschein und soll beim Fußball-Bundesligisten in Zukunft auch bei Edin Terzić hospitieren. Als Profi feierte Schmelzer mit Dortmund die beiden Meisterschaften 2011 und 2012 sowie drei Pokalsiege. Von 2016 bis 2018 war er Kapitän der Borussen, für die er insgesamt 367 Pflichtspiele absolvierte.

29. Mai: Hertha verpflichtet Dänen Christensen

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, wechselt der Däne Gustav Christensen vom FC Midtjylland in die Hauptstadt. Bei der Hertha unterschrieb der 18-Jährige einen Vertrag bis 2027.

„Wir freuen uns, dass wir mit Gustav einen ebenso talentierten wie spannenden offensiven Außenbahnspieler für unseren Verein gewinnen konnten, der neben seinen fußballerischen Fähigkeiten Schnelligkeit, Kampfeswille und Zielstrebigkeit mitbringt“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

29. Mai: Krösche will bei Eintracht Frankfurt bleiben

Markus Krösche hat der „Bild“ zufolge kein Interesse am vakanten Posten des Sportvorstands beim FC Bayern München. Der 42-Jährige werde unabhängig von einem möglichen Angebot des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim Ligakontrahenten Eintracht Frankfurt bleiben. „Markus Krösche hat keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und ist ein wesentlicher Baustein für unsere Erfolge in den vergangenen zwei Jahren. Wir wissen aus den Gesprächen mit ihm, dass er sich nicht mit einem Wechsel beschäftigt und sich ausschließlich auf seine Arbeit in Frankfurt konzentriert“, sagte Frankfurts Aufsichtsratschef Philip Holzer der „Bild“. Krösche steht beim Pokalfinalisten aus Hessen bis 2025 unter Vertrag.

Nach dem Aus von Oliver Kahn soll neben dem Leipziger Max Eberl auch Krösche im Fokus des deutschen Meisters stehen. Bayern-Aufsichtsrat Uli Hoeneß hatte ihn als „guten Mann“ bezeichnet. Zuvor soll Krösche nach „Bild“-Informationen bereits Angebote von Ajax Amsterdam und der drei englischen Top-Clubs FC Chelsea, FC Liverpool und Tottenham Hotspur abgelehnt haben.

„Dass sein Name in Verbindung mit anderen Topclubs gebracht wird, zeigt, dass die sehr gute Arbeit bei Eintracht Frankfurt national und international zur Kenntnis genommen wird“, sagte Holzer

29. Mai: Bayer-Boss Carro geht von Verbleib von Alonso und Wirtz aus

Trainer Xabi Alonso und Fußball-Juwel Florian Wirtz bleiben dem Bundesligisten Bayer Leverkusen vorerst wohl erhalten. Dies bestätigte Klub-Chef Fernando Carro in einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

„Xabi Alonso macht weiter. Er tut uns gut. Und wir tun ihm auch gut. Die Erfahrung bei uns als Trainer in einem international ambitionierten Klub macht er zum ersten Mal“, sagte der Spanier, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bayer Fußball-GmbH. Alonsos Vertrag beim Werksklub läuft bis 2024.

Über Wirtz sagte Carro: „Bei uns kann er sich noch entwickeln, bei uns darf er auch noch Fehler machen, die woanders vielleicht andere Folgen hätten. Er hat eine überragende Qualität, aber für seine persönliche Entwicklung ist es gut, hier zu sein. Beide Seiten werden davon profitieren, wenn die Beziehung noch länger besteht.“ Der 20-Jährige hat noch einen Kontrakt mit einer Laufzeit bis 2027. Carro: „Er ist zufrieden, wir sind zufrieden, es gibt klare Vereinbarungen - da wird nichts passieren.“

29. Mai: Bayern-Frauen verpflichten Schottin Kerr

Die schottische Fußball-Nationalspielerin Samantha Mary Kerr spielt in der kommenden Saison für den FC Bayern München. Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt vom Rangers WFC und erhält in München einen Dreijahresvertrag bis 2026, wie der deutsche Meister am Dienstag mitteilte. Der Wechsel zum FC Bayern sei eine Möglichkeit gewesen, „die ich nicht ablehnen konnte“, äußerte Kerr. „Der FCB ist einer der größten Vereine der Welt und die Qualität der Spielerinnen hier ist großartig“, meinte Schottlands Fußballerin des Jahres 2022.

29. Mai: Corbo kehrt zum VfB Speldorf zurück

Arman Corbo wechselt vom Mülheimer FC 97 zu seinem Jugendverein VfB Speldorf.

29. Mai: Wattenscheid holt Broos

Fynn Bross (Wanne 11) wechselt aus der Landesliga zum Regionalliga-Absteiger SG Wattenscheid 09.

29. Mai: Heck nach Schonnebeck

Marius Heck wechselt vom TVD Velbert zur SpVg. Schonnebeck.

29. Mai: Kehl wechselt aus Freiburg zum VfL Osnabrück

Nach dem dramatischen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hat der VfL Osnabrück seinen ersten Transfer bestätigt. Die Niedersachsen teilten am Dienstag mit, dass Mittelfeldspieler Lars Kehl von der 2. Mannschaft des SC Freiburg nach Osnabrück kommt. Über die Vertragslaufzeit des 21-Jährigen macht der Klub keine Angaben.

Osnabrück war am Samstag dank einer späten Aufholjagd aufgestiegen. Beim 2:1 gegen Borussia Dortmund II fielen beide Treffer in der Nachspielzeit, damit entriss der VfL dem SV Wehen Wiesbaden den bereits sicher geglaubten direkten Aufstieg. Die Hessen müssen in die Relegation.

29. Mai: FC Liverpool engagiert Schmadtke als Sportdirektor

Jörg Schmadtke wird neuer Sportdirektor beim FC Liverpool und soll beim englischen Traditionsclub mit Trainer Jürgen Klopp zusammenarbeiten. Das gab der Fußballverein, der die Premier-League-Saison als Tabellenfünfter beendete, am Dienstagmorgen bekannt. Wie der Europa-League-Teilnehmer mitteilte, wird der frühere Wolfsburg-Manager Schmadtke seine Arbeit in Anfield am 1. Juni aufnehmen, die notwendige Arbeitsgenehmigung vorausgesetzt.

Schmadtke bringe „eine Fülle an Wissen und Erfahrung“ mit, wurde Präsident Mike Gordon von der Inhaber-Gesellschaft Fenway Sports Group zitiert. Er werde mit der Abteilung für den Fußballbetrieb Jürgen Klopp unterstützen, mit dem Ziel, „dass der Club in allen Bereichen wächst und sich weiterentwickelt“.

Auf den neuen Sportdirektor wartet eine Menge Arbeit in Liverpool. Frühere Leistungsträger wie Roberto Firmino und James Milner sowie der Ex-Leipziger Naby Keita, der sich in Anfield nicht durchsetzen konnte, verlassen den Verein. Nach einer verkorksten Saison steht das Team, das noch im Vorjahr den FA Cup und den Ligapokal gewonnen und die Meisterschaft nur knapp verpasst hatte, vor einem Umbruch.

Der ehemalige Torhüter, der zu seiner aktiven Zeit unter anderem für Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach im Tor stand, hatte sein Manager-Amt in Wolfsburg im Januar aufgegeben und sich eigentlich schon in den Ruhestand verabschiedet. Vor seiner Zeit bei den Niedersachsen war Schmadtke auch bei Alemannia Aachen, Hannover 96 und dem 1. FC Köln tätig.

29. Mai: Medien: Verteidiger Pavard will FC Bayern München verlassen

Ex-Weltmeister Benjamin Pavard will offenbar den FC Bayern München verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten vom Dienstag zufolge möchte der 27 Jahre alte Franzose seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern. Sein Management soll beim deutschen Fußball-Meister den Wechselwunsch des Abwehrspielers hinterlegt haben. Als Grund sei genannt worden, dass der französische Nationalspieler nach sieben Jahren in der Bundesliga eine Herausforderung in einer anderen europäischen Liga sucht. Im Gespräch sind sowohl Spanien als auch England und Italien. Pavard war 2019 nach drei Jahren beim VfB Stuttgart zu den Bayern gewechselt.

29. Mai: Matriciani verlängert auf Schalke

Drei Tage nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga tüftelt der FC Schalke 04 schon fleißig am Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Ein wichtiger Faktor in der 2. Bundesliga soll auch Verteidiger Henning Matriciani sein. Nach Informationen dieser Redaktion verlängert der 23 Jahre alte Defensiv-Allrounder seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026. Noch an diesem Dienstag wird die offizielle Verkündung erwartet.

29. Mai: Erster Neuzugang: Darmstadt holt Nürnberger

Aufsteiger Darmstadt 98 hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Die Lilien holen Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger ablösefrei vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben. Der gebürtige Hamburger Nürnberger stand im Profibereich bisher nur für den Club unter Vertrag. Insgesamt absolvierte er 108 Pflichtspiele für den FCN.

29. Mai: BVB-Profi Guerreiro laut Sky-Bericht Kandidat beim FC Bayern

Der FC Bayern München hat nach Informationen von Sky Interesse an einer Verpflichtung des bisherigen Dortmunders Raphael Guerreiro. Der deutsche Rekordmeister habe demnach in den vergangenen Wochen bereits „positive Gespräche“ mit dem Management des ablösefreien portugiesischen Nationalspielers geführt, berichtete Sky am Montagabend.

Der 29 Jahre alte Defensivspieler hatte am Sonntag nach sieben Jahren seinen Abschied von Borussia Dortmund verkündet, sein Vertrag läuft aus. Guerreiro, der als Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen kann, arbeitete in Dortmund bereits mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel zusammen. Ob der FC Bayern die Gespräche nach dem Rauswurf der Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic fortsetzen werde, sei allerdings offen.

29. Mai: Hechelmann soll wohl Sportdirektor beim FC Schalke werden

André Hechelmann wird nach Informationen der „Welt“ neuer Sportdirektor beim FC Schalke 04. Wie die Zeitung am Dienstag berichtet, soll der bisherige Chefscout die Mannschaft des Absteigers für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga umbauen. Der 38-Jährige übernimmt demnach den seit Ende Oktober verwaisten Posten von Rouven Schröder, der mittlerweile bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Der Revierclub hat die Beförderung von Hechelmann bisher nicht bestätigt.

Der seit 2021 für den FC Schalke tätige Hechelmann gilt national wie international als gut vernetzt und nahm bereits großen Einfluss auf die umfassenden Transferaktivitäten der Schalker in den vergangenen Jahren. Wesentliche Arbeit soll er vor allem bei der Verstärkung des Teams in der vergangenen Winterpause geleistet haben, als mit Moritz Jenz, Tim Skarke, Niklas Tauer, Eder Balanta, Michael Frey und Jere Uronen sechs Spieler verpflichtet wurden. Nicht zuletzt dank dieser Transfers hatte sich das nach der Hinrunde noch abgeschlagene Schlusslicht stark verbessert und konnte bis zum letzten Spieltag auf den Klassenverbleib hoffen.

29. Mai: Wacker Obercastrop landet Transfercoup

Valdet Rama (Wuppertaler SV), der einst in der Primera Division gegen Messi spielte und 15 Länderspiele für Albanien absolvierte, wechselt zum Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop.

Rama ist nach Kevin Großkreutz und Marko Onucka (beide TuS Bövinghausen) sowie Chris Matuszak (DSC Wanne-Eickel), Roy Breilmann (SG Castrop-Rauxel), Imad Aweimer (vereinslos, zuvor FC Kray), Andreas Ogrzall (SV Sodingen), Soufian Laghrissi (SG Wattenscheid U19) und Cedric Drobe (SV Schermbeck) der neunte Sommer-Neuzugang des SV Wacker Obercastrop.

29. Mai: Lotte holt Marzullo

Gianluca Marzullo wechselt von Rot Weiss Ahlen zu Sportfreunde Lotte.

29. Mai: Tankulic nach Ahlen

Luka Tankulic verlässt nach fünfeinhalb Jahren den SV Meppen und wechselt zu Rot Weiss Ahlen.

29. Mai: Drei Torhüter für SG Schönebeck

Leon Nevian (VfB Speldorf) und Leon Krasniqi (ETB SW Essen U19) komplettieren in der neuen Spielzeit das Torhütertrio um Marvin Hartelt bei der SG Schönebeck.

29. Mai: Kamada vor Wechsel zu Milan - Eintracht mit Larsson einig

Der Japaner Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt soll einem Bericht zufolge vor einem Wechsel nach Italien stehen. Wie die „Gazzetta dello Sport“ am Montag berichtete, hat sich der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler grundsätzlich mit der AC Mailand auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Kamada kann den Fußball-Bundesligisten, für den er am Samstag im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig zum letzten Mal zum Einsatz kommen könnte, ablösefrei verlassen. Der Medizincheck in Mailand sei in der nächsten Woche geplant, hieß es in dem Bericht. Auch Borussia Dortmund und Benfica Lissabon mit seinem deutschen Trainer Roger Schmidt sollen sich zwischenzeitlich um Kamada bemüht haben.

Unterdessen soll sich Eintracht Frankfurt laut Medienberichten mit dem 18-jährigen Schweden Hugo Larsson auf ein Engagement am Main geeinigt haben. Der Mittelfeldspieler von Malmö FF gilt als eines der größten Talente seines Landes und hat bereits sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gegeben. Larsson wäre die dritte Verpflichtung der Frankfurter für die kommende Saison nach Willian Pacho (Royal Antwerpen) und Omar Marmoush (VfL Wolfsburg).

29. Mai: Mbappé bleibt bei Paris Saint-Germain

Fußball-Star Kylian Mbappé wird laut eigener Aussage auch in der kommenden Spielzeit für seinen Verein Paris Saint-Germain spielen. „Ich bin glücklich und ich werde in der nächsten Saison hier sein“, sagte der französische Vize-Weltmeister nach seiner Auszeichnung zum besten Spieler der Ligue 1. Der Vertrag des 24-Jährigen beim Meister gilt noch bis Sommer 2025, er war aber immer wieder mit anderen Spitzenclubs in Verbindung gebracht worden, zuletzt mehrfach mit Real Madrid.

Wie die PSG-Offensive in der kommenden Saison aussieht, bleibt aber weiter unklar. Der Vertrag von Weltmeister Lionel Messi läuft am Saisonende aus, der 35-Jährige wird sowohl mit seinem Ex-Club FC Barcelona als auch einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Brasiliens derzeit verletzter Nationalspieler Neymar hat noch einen Vertrag bis Sommer 2025, soll gerüchteweise aber mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln.

29. Mai: Meistertrainer Spalletti verlässt Neapel für Sabbatical

Trainer Luciano Spalletti wird die SSC Neapel nach dem Gewinn der italienischen Fußball-Meisterschaft in diesem Jahr verlassen und eine Pause einlegen. Das sagte Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis am Sonntagabend in einer TV-Sendung. Der 64 Jahre alte Trainer Spalletti hat bei den Süditalienern zwar noch einen Vertrag bis 2024.

„Aber wenn jemand kommt und sagt: Ich habe das Maximale erreicht, eine Phase meines Lebens ist abgeschlossen. Ich habe mit Ihnen noch einen Vertrag, aber ich würde gerne ein Jahr Sabbatical machen. Was macht man dann? Stellst du dich dem entgegen?“, fragte De Laurentiis und antwortete in der bekannten Sendung „Che Tempo Che Fa“ des Senders Rai3 selbst: „Man muss immer großzügig sein.“

Spalletti hatte Napoli in dieser Saison sensationell zum dritten Meistertitel der Vereinshistorie geführt. Es war der erste Erfolg in der Serie A seit 1990, als noch Weltstar Diego Maradona am Fuße des Vesuvs spielte. Schon seit einiger Zeit verdichteten sich aber die Anzeichen, dass der Trainer den Club im Sommer verlassen wird. „Alles ist klar und besprochen, es muss nur noch kommuniziert werden“, hatte Spalletti schon jüngst auf Reporterfragen nach seiner Zukunft geäußert. Zwischen Coach und Präsident soll es gekriselt haben.

29. Mai: Acht Abgänge beim SC Freiburg II

Am Rande des 2:0 der Freiburger U23-Mannschaft gegen den SV Meppen wurden Philipp Treu (FC St. Pauli), Lars Kehl, André Barbos, Daniels Ontuzans, Julian Guttau (alle Ziel unbekannt), Yannik Engelhardt (Werder Bremen, war ausgeliehen) und Andi Hoti (Inter Mailand, war ausgeliehen) verabschiedet.

Der achte im Bunde ist Vincent Vermeij, der die Freiburger auch mit unbekanntem Ziel verlässt. Der 28-jährige Niederländer steht nicht nur aufgrund seiner starken Quote - 15 Tore, sechs Vorlagen - auf einigen Wunschzetteln. Neben Zweitligisten soll auch Rot-Weiss Essen bei Vermeij zumindest vorgefühlt haben - RevierSport berichtete.

29. Mai: Hertha BSC bindet Nachwuchsspieler Klemens bis 2026

Hertha BSC setzt seinen personellen Umbruch nach dem Abstieg in die 2. Liga fort. Nachwuchsspieler Pascal Klemens hat bei den Berlinern seinen Vertrag bis 2026 verlängert. „Wir freuen uns, dass sich der nächste Spieler aus unserer Akademie für uns und unseren Weg entschieden hat. Pascal gehört zweifellos zu den größten Talenten des 2005-Jahrgangs und hat enormes Potenzial“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber über den neuen Kontrakt für den 18 Jahre alten Innenverteidiger. Klemens hatte am Samstag zum Saisonabschluss beim VfL Wolfsburg (2:1) sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

„Hertha ist mein Verein! Ich bin unheimlich glücklich über das Vertrauen der Verantwortlichen, das ich mit Beginn der neuen Saison mit täglicher Arbeit zurückzahlen möchte“, wurde Klemens am Montag in einer Pressemitteilung zitiert. Der Junioren-Nationalspieler war zuletzt Kapitän der U19-Junioren von Hertha BSC. Die Berliner müssen nach dem Bundesliga-Abstieg erhebliche Personalkosten einsparen, um die Zweitliga-Lizenz zu sichern. Dabei setzt der Verein auf mehrere seiner Nachwuchsspieler.

29. Mai: Geschäftsführer Briel verlässt TSG Hoffenheim

Frank Briel verlässt das Führungsgremium des Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der 48-Jährige war in den vergangenen 13 Jahren einer von drei Geschäftsführern der Fußball-Spielbetriebs GmbH bei den Kraichgauern und vor allem für die Finanzen, seit 2018 aber auch für sportliche Belange, verantwortlich.

„Ich habe aber nun mehr als ein Drittel meines Lebens bei der TSG verbracht und habe für mich im Laufe des vergangenen Jahres die Entscheidung getroffen, dass nach dieser Saison Schluss sein wird, und ich mich gerne noch einmal neu orientieren möchte“, sagte Briel in einer TSG-Mitteilung vom Montag. Nachdem die Hoffenheimer in der abgelaufenen Saison unerwartet in den Abstiegskampf gestürzt waren, stand zuletzt vor allem Alexander Rosen als Direktor Profifußball in der Kritik. Mäzen Dietmar Hopp hatte sich jedoch vor Rosen gestellt. Die TSG beendete die Saison als Tabellenzwölfter.

29. Mai: Sapina kommt! Erster Neuer für RWE

Rot-Weiss Essen hat mit Vinko Sapina den ersten Neuzugang präsentiert. Der 27-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt vom SC Verl.

29. Mai: Weltmeister Di Maria verlässt Juventus Turin

Der argentinische Fußball-Weltmeister Angel Di Maria verlässt den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Der auslaufende Vertrag des 35-Jährigen wird nicht verlängert, Juve-Fans hatten den Offensivspieler am Sonntag nach dem 0:1 gegen den AC Mailand mit Pfiffen verabschiedet. Wo Di Maria seine Karriere fortsetzt, war zunächst offen.

Di Maria hatte im Juli 2022 bei Turin einen Einjahresvertrag unterschrieben. Zuvor hatte er sieben Jahre für Paris St. Germain gespielt, sein Vertrag beim französischen Meister war nicht mehr verlängert worden.

29. Mai: Dresden verabschiedet neun Spieler

Mit Ahmet Arslan, Christian Conteh, Dennis Borkowski, Tim Knipping, Patrick Weihrauch, Robin Becker, Michael Akoto, Max Kulke und Kyu-hyun Park hat Dynamo Dresden neun Spieler verabschiedet.

Arslan (Holstein Kiel), Borkowski (RB Leipzig), Conteh (Feyenoord Rotterdam) und Park (Werder Bremen) waren ausgeliehen. Vertragsgespräche mit den Genannten, so bestätigte es Trainer Markus Anfang, seien nicht geführt worden. Alle wurden zunächst einmal am Sonntag verabschiedet, eine Dynamo-Zukunft ist aber nicht ausgeschlossen.

28. Mai: Werder Bremen gibt Engelhardt an SC Freiburg ab

Werder Bremen gibt Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt endgültig an den SC Freiburg ab. Die Breisgauer zogen die Kaufoption für den 22-Jährigen, der in den vergangenen beiden Spielzeiten von Bremen an Freiburg ausgeliehen war. Das teilte Werder am Sonntag mit. „Yannik hat sich in den letzten 24 Monaten sehr gut in Freiburg entwickelt, sodass der SC ihn gerne halten wollte“, sagte Werder Bremens Fußballchef Clemens Fritz. Engelhardt spielte bislang 54 Mal für die zweite Mannschaft der Freiburger in der dritten Liga.

28. Mai: Zweitligist Magdeburg verabschiedet acht Spieler

Der 1. FC Magdeburg hat vor dem abschließenden Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld acht Spieler verabschiedet, die die erste Mannschaft nach der Saison verlassen werden.

Dabei kommen die betroffenen Spieler aus allen Mannschaftsteilen. So verlassen Stürmer Kai Brünker (28 Jahre) und Verteidiger Alexander Bittroff (34) den FCM nach drei Jahren. Mit Andreas Müller (22) und Julian Rieckmann (22) gehen zwei Mittelfeldspieler und dazu drei Verteidiger: Tim Sechelmann (24), der in der Winterpause vom FC Venedig ausgeliehene Maximilian Ullmann (26) und Eigengewächs Leon Schmökel (20).

Co-Trainer Daniel Widmer, der vor der Saison zum Verein gestoßen war, wurde ebenso verabschiedet wie Tom Schlitter (21). Das Torwarttalent wird in der kommenden Saison in der U23-Mannschaft der Magdeburger in der Oberliga spielen. Mit Ausnahme von Andreas Müller, der bis zu seiner Syndesmoseverletzung einen Stammplatz hatte, kamen die verabschiedeten Spieler in dieser Saison über die Rolle als Reservist oder Einwechselspieler nicht hinaus.

28. Mai: Guerreiro und der BVB trennen sich offenbar

Nach der verpassten Meisterschaft scheinen sich die Wege von Raphael Guerreiro und dem BVB zu trennen. Sein Vertrag läuft aus, wie die "Bild" berichtet, wird der Vertrag des Linksfußes nicht verlängert.

28. Mai: Ein Stürmer bleibt, ein anderer verlässt Hertha BSC

Bei Hertha BSC gehen die Planungen für die kommende Saison ungeachtet der ausstehenden Lizenzerteilung für die 2. Bundesliga weiter. Wie Trainer Pal Dardai nach dem 2:1-Sieg am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg bestätigte, wird Stevan Jovetic den Hauptstadtclub verlassen. Auch mit einem Abschied von Stürmer Dodi Lukebakio wird gerechnet.

Die Hertha muss für die Lizenzerteilung unter anderem einen hohen Transferüberschuss erzielen. Bleiben wird hingegen Angreifer Florian Niederlechner. Der Trainingsauftakt nach dem nun anstehenden Sommerurlaub wird bei der Hertha am 26. Juni sein, wie Medienchef Marcus Jung bestätigte. Ob Dardai dann noch Trainer ist, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.

28. Mai: Hansa Rostock verlängert Vertrag mit Retter Alois Schwartz

Nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Hansa Rostock den auslaufenden Vertrag mit seinem Trainer Alois Schwartz um zwei Jahre verlängert. Das gab der Club am Sonntag vor dem letzten Saisonspiel gegen Eintracht Braunschweig bekannt. Genau wie Schwartz erhielt auch sein langjähriger Assistent Dimitrios Moutas einen neuen und bis 2025 gültigen Vertrag.

28. Mai: Medien: Farke-Abschied in Mönchengladbach beschlossen

Bei Borussia Mönchengladbach geht das Rätselraten um die sportliche Zukunft von Trainer Daniel Farke auch nach dem letzten Spieltag weiter. Laut „Bild am Sonntag“ und der „Rheinischen Post“ soll die Trennung von dem 40-Jährigen bereits beschlossen sein. Die Gladbacher hatten die Saison am Samstag mit einem 2:0 gegen den FC Augsburg und auf Platz zehn abgeschlossen.

„Der Fahrplan steht. Wir gehen erst mal auf eine dreitägige Reise mit der Mannschaft, setzen uns dann zusammen und analysieren in aller Ruhe“, wurde Sportdirektor Roland Virkus im Anschluss an die Partie im Borussia-Park zitiert.

Farke besitzt noch einen Vertrag bis 2025, seit Wochen gibt es Spekulationen über eine Trennung im Sommer. Angeblich soll der Verein mit Gerardo Seoane bereits Gespräche über eine Nachfolge geführt haben.

28. Mai: Rummenigge soll wieder Bayern-Amt übernehmen

Bayern München wird im Zuge des Neuanfangs an der Vereinsspitze seinen früheren Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zurückholen. „Wir werden ihn wieder stärker einbinden und am Dienstag vorschlagen, ihn in den Aufsichtsrat mitaufzunehmen“, sagte Präsident Herbert Hainer bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

Kurz nach dem Gewinn des elften Meistertitels in Serie hatten die Bayern am Samstag die Trennung von Kahn und Salihamidzic verkündet. Ihnen wird unter anderem eine verfehlte Personalpolitik bei der Zusammenstellung der Mannschaft vorgeworfen. Kahns Nachfolger wird der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen, ein neuer Sportvorstand wird noch gesucht.

27. Mai: 13 Mann verlassen Waldhof Mannheim

Marc Schnatterer (Karriereende), Stefano Russo (Viktoria Köln), Marco Höger, Adrien Lebeau, Dominik Martinovic, Baris Ekincier, Daniel Keita-Ruel, Niklas-Wilson Sommer (alle Ziel unbekannt) verlassen Mannheim. Zudem kehren die ausgeliehenen Morten Behrens (SV Darmstadt 98), Dominik Kother (Karlsruher SC), Marten Winkler (Hertha BSC) sowie Johannes Dörfler (SC Paderborn) zu ihren Stammvereinen zurück.

27. Mai: Eberl Kandidat für Salihamidzic-Nachfolge beim FC Bayern

RB Leipzigs Sportvorstand Max Eberl soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Kandidat für die Nachfolge von Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München sein. Der TV-Sender Sky berichtete am Samstag, es habe bereits vergangene Woche ein Gespräch zwischen den Club-Verantwortlichen und Eberl gegeben. Auch die „Bild“-Zeitung meldete, Eberl sei ein Thema in München.

Der FC Bayern hatte am Samstag durch ein 2:1 beim 1. FC Köln und das 2:2 von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 den elften Titel in der Fußball-Bundesliga in Serie geholt. Unmittelbar danach hatten die Münchner die Trennung von Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn bekannt gegeben. Präsident Herbert Hainer und der designierte neue Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen geben am Sonntag eine Pressekonferenz.

Eberl hatte erst im Dezember sein Amt in Leipzig angetreten, nachdem er im Januar 2022 bei Borussia Mönchengladbach zurückgetreten war und dies mit seiner eigenen Erschöpfung begründet hatte. Der 49-Jährige galt bereits in der Vergangenheit als Kandidat beim FC Bayern.

27. Mai: Ortmann nach Bövinghausen

Stürmer Luis Ortmann (SV Lippstadt) wechselt zum TuS Bövinghausen.

27. Mai: Jung verlängert beim KSC

Rechtsverteidiger Sebastian Jung hat seinen auslaufenden Vertrag beim Karlsruher SC um ein Jahr bis Juni 2024 verlängert.

27. Mai: Rohr bleibt beim SC Paderborn

Bislang hatte der SC Paderborn den Mittelfeldspieler Maximilian Rohr vom Hamburger SV ausgeliehen, jetzt verständigten sich die Paderborner mit dem Spieler und dem früheren Club auf eine feste Verpflichtung. Rohr wird somit weiterhin das SCP07-Trikot tragen.

26. Mai: TuS Haltern am See holt Lucas Mann zurück

Lucas Mann kehrt nach sechs Jahren bei SuS Concordia Flaesheim zurück zum TuS Haltern am See.

26. Mai: Sadeghi verlängert beim SV Lippstadt

Der 19-jährige Nachwuchsverteidiger Kiyan Sadeghi hat bis 2025 beim SV Lippstadt verlängert.

26. Mai: Sportfreunde Lotte bedienen sich in der Regionalliga

Die Sportfreunde Lotte haben Yassin Ibrahim verpflichtet. Das gab der Oberligist am Freitag bekannt.

Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Regionalligisten SV Rödinghausen, wo er in drei Jahren 64 Pflichtspiele absolvierte und 15 Tore erzielte.

26. Mai: Gembalies verlässt MSV Duisburg

Vincent Gembalies wird den MSV Duisburg verlassen - der Vertrag, der noch bis zum 30. Juni 2024 gültig war - wurde aufgelöst.

Seit 2008 spielte Gembalies für den MSV. Der 23-Jährige kam in der Zeit seit der U17 auf 149 Ligaspiele für die Duisburger - 65 davon in der 3. Liga. In der laufenden Spielzeit, die für den MSV am Samstag (13:30 Uhr) mit dem Spiel gegen Waldhof Mannheim endet, kam Gembalies - auch aufgrund langwieriger Knieprobleme - gar nicht zum Einsatz.

26. Mai: Adrian Bravo Sanchez wechselt wohl zu Paderborn II

Mit Vincent Schaub (Alemannia Aachen), Dominique Domröse (SC Wiedenbrück), Damjan Marceta (Wuppertaler SV), Leon Tigges, Yassin Ibrahim, Paul Danner, Janis Büscher, Malte Meyer und auch Adrian Bravo Sanchez (alle Ziel unbekannt) verabschiedete der SV Rödinghausen neun Spieler.

Nun hat nach Schaub, Domröse und Marceta auch Bravo Sanchez einen neuen Verein gefunden. Der 29-jährige Spanier wechselt zur U21-Mannschaft des SC Paderborn, die in der kommenden Saison in der Regionalliga West spielen wird.

Nach RevierSport-Informationen waren auch einige Regionalligisten an ihm dran. Immerhin kommt der Mittelfeldspieler in 34 Einsätzen auf satte 19 Scorerpunkte - vier Tore, 15 Vorlagen.

26. Mai: BVB II - Mittelstürmer kommt von einem Liga-Konkurrenten

Nach Franz Roggow (FC St. Pauli) und Felix Omoruyi Irorere (Karslruher SC), die beide aus der 2. Bundesliga kommen, hat die U23 von Borussia Dortmund diesmal einen Spieler von einem Liga-Konkurrenten aus der 3. Liga verpflichtet.

Justin Butler wechselt nämlich vom FC Ingolstadt ins Ruhrgebiet nach Dortmund. In der bisherigen Drittliga-Saison spielte der 22-jährige Mittelstürmer 29 Mal für den FCI, traf zweimal ins Schwarze und war bei zwei weiteren Treffern als Vorlagengeber zur Stelle.

26. Mai: Nächster Neuer für die SG Wattenscheid 09- Sieben Zugänge nun fix

Verstärkung für die Offensive der der SG Wattenscheid 09: Jamal El Mansoury hat einen ligaunabhängigen Vertrag an der Lohrheide unterschrieben. Der Deutsch-Marokkaner kommt vom 1. FC Kaan-Marienborn, dem Tabellen-Fünften der Regionalliga-West-Saison 2022/2023.

El Mansoury ist nach Mitchell Ozias Newton (Hamburger SV III), Arda Nebi (Sportfreunde Siegen), Serhat Kacmaz (FC Remscheid) und Gianluca Cirillo (FC Kray) sowie Ahmed Kulalic und Alexandros Dimopoulos aus der eigenen U19 der siebte neue Mann für den Kader 2023/2024.

26. Mai: Philipp Max bleibt in Frankfurt - Eintracht zieht Kaufoption

Philipp Max wird auch in der kommenden Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. Wie der hessische Fußball-Bundesligist vor dem Saisonfinale mitteilte, wurde die Kaufoption für den Linksverteidiger gezogen. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft nun bis zum 30. Juni 2026.

Max spielte zweieinhalb Jahre beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven, ehe er in diesem Januar kurz vor Transferschluss zunächst auf Leihbasis zur Eintracht kam. Bei den Hessen, für die er 13 Spiele absolvierte, entwickelte er sich schnell zum Stammspieler.

26. Mai: Acht Neue für Lotte

Die Sportfreunde Lotte haben nach den Zugängen von Tolga Özdemir (SV Schermbeck), Fabian Kerellaj, Georges Baya Baya (beide Eintracht Rheine), Samy Benmbarek (FC Gütersloh), Johannes Sabah (VfB Homberg), Philipp Schmidt (TuS Bersenbrück), Christopher Rasper (SC Verl U19) und Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19) bereits acht neue Spieler für 2023/2024 präsentiert.

26. Mai: BVB II holt Stürmer

Stürmer Justin Butler (FC Ingolstadt) wechselt zur U23-Mannschaft von Borussia Dortmund.

26. Mai: Bravo Sanchez nach Paderborn

Adrian Bravo Sanchez wechselt vom SV Rödinghausen zum SC Paderborn II, Aufsteiger in die Regionalliga West.

26. Mai: Nächster Neuer für Wattenscheid

Verstärkung für die Offensive der der SG Wattenscheid 09: Jamal El Mansoury hat einen ligaunabhängigen Vertrag an der Lohrheide unterschrieben. Der Deutsch-Marokkaner kommt vom 1. FC Kaan-Marienborn, dem Tabellen-Fünften der Regionalliga-West-Saison 2022/2023.

26. Mai: Drei Neue für Schermbeck

Vom Westfalenligisten Rot-Weiß Deuten wechselt der 21-jährige Offensivspieler Hendrik Löbler zum SV Schermbeck. Zudem schließt sich Luca Robert (22) Schermbeck an. Er kommt vom DSV Wanne-Eickel. Und die Schermbecker bestätigten nun auch die Verpflichtung von Torwart Sebastian Wickl (1. FC Bocholt).

26. Mai: Coach Letsch bleibt auch bei Bochumer Abstieg

Thomas Letsch soll auch im Abstiegsfall Trainer des VfL Bochum bleiben. „Wir sind zu 100 Prozent von ihm und seiner Arbeit überzeugt. Thomas Letsch bleibt auch in der neuen Saison unser Cheftrainer, unabhängig vom Ausgang der noch laufenden Spielzeit“, sagte der Vorstandsvorsitzende des VfL, Hans-Peter Villis, dem Bochumer Magazin „Tief im Westen“. Der Vertrag von Letsch gilt für die Bundesliga und die 2. Liga und läuft bis zum Sommer 2024.

Letsch hatte den VfL als Tabellenletzter im vergangenen September übernommen. Vor dem letzten Spieltag liegen die Bochumer in der Fußball-Bundesliga auf dem Relegationsrang. Der Revierclub empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen.

Um Letsch hatte es zuletzt auch Gerüchte als möglicher Nachfolger von Daniel Farke bei Borussia Mönchengladbach gegeben, sollte sich der Club vom Niederrhein nach der laufenden Spielzeit vom 46-Jährigen trennen und Bochum absteigen.

26. Mai: Freiburg an Salzburg-Stürmer Adamu interessiert?

Der SC Freiburg soll sich einem Medienbericht zufolge für eine Verpflichtung von Angreifer Junior Adamu vom österreichischen Fußball-Meister Red Bull Salzburg interessieren. Das berichtet die „Kronen-Zeitung“. Der Vertrag des Mittelstürmers in Salzburg läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Der 21-Jährige, der bislang fünf Partien für die österreichische Nationalelf bestritten hat, wäre womöglich ein Ersatz für Freiburgs Rekordtorjäger Nils Petersen, der seine Karriere in diesem Sommer beendet.

25. Mai: Shubin wechselt von Schalke nach Bocholt

Am Donnerstag gab der 1. FC Bocholt den zehnten Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Bogdan Shubin kommt aus der U23 des FC Schalke 04. Sein Vertrag beim Ligakonkurrenten der Bocholter läuft am Saisonende aus. Nun hat Shubin für zwei Jahre am Hünting unterschrieben. Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler stammt aus der Ukraine und kam 2015 nach Deutschland

25. Mai: Getafe zieht Kaufoption für Alderete

Der finanziell angeschlagene Bundesliga-Absteiger Hertha BSC darf sich über erste Transfer-Einnahmen freuen. Der spanische Fußball-Club FC Getafe hat die Kaufoption für den Paraguayer Omar Alderete gezogen. Das teilte der Tabellen-16. der Primera División mit. Die Ablösesumme soll schätzungsweise rund vier Millionen Euro betragen. Der Abwehrspieler war zu Saisonbeginn an Getafe ausgeliehen worden, entwickelte sich dort zum Leistungsträger und unterschrieb nun einen Vertrag bis 2028.

25. Mai: Hakan Sezer kehrt nach Rhynern zurück

Westfalia Rhynern hat die Rückkehr von Stürmer Hakan Sezer verkündet. Der 29-Jährige kommt von Rot Weiss Ahlen, nachdem er schon bis vor einem Jahr in Rhynern gespielt hatte - und das erfolgreich: In der Saison 2021/22 wurde er Torschützenkönig der Oberliga Westfalen.

25. Mai: Schalke holt Talent vom BVB

Der FC Schalke 04 treibt die Personalplanungen für seine U19-Mannschaft voran. Inzwischen stehen schon fünf externe Neuzugänge fest. Die aktuellste Verpflichtung der Königsblauen: Yannick Bruno Numbisie. Der 16-Jährige soll die Defensive des Teams von Trainer Norbert Elgert in der kommenden Saison verstärken. Er wechselt vom Schalker Revier-Rivalen Borussia Dortmund nach Gelsenkirchen.

25. Mai: Ex-Profi Kessel wird Sportdirektor von Eintracht Braunschweig

Der frühere Abwehrspieler Benjamin Kessel wird neuer Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Das gab der Club am Donnerstag drei Tage vor dem letzten Saisonspiel bei Hansa Rostock bekannt. Der 35 Jahre alte Kessel soll in Braunschweig zum Nachfolger des Sport-Geschäftsführers Peter Vollmann aufgebaut werden, dessen Vertrag im Dezember 2024 endet.

25. Mai: Erzgebirge Aue verlängert mit Nkansah und holt Torhüter Lord

Steffen Nkansah bleibt ein weiteres Jahr beim Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Das gab Sportdirektor Matthias Heidrich am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Clubs vor dem letzten Saisonspiel am Samstag (13.30 Uhr/MagentaSport) bekannt. Der 27-Jährige war vor der Saison vom FSV Zwickau nach Aue gewechselt und hatte in diesem Spieljahr 15 Drittliga-Partien für die Veilchen bestritten. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Steffen in den Spielen, in denen er auf dem Platz stand, uns als wichtiger Faktor gedient hat und er mit der Gewissheit, dass auf ihn gesetzt und gebaut wird, sich weiter entwickelt“, sagte Heidrich.

Zudem gab der Manager bekannt, dass der FC Erzgebirge den 19 Jahre alten Torhüter Louis Lord vom SV Werder Bremen II verpflichtet hat.

25. Mai: Lerche bleibt in Wattenscheid

Mit Dennis Lerche hat die SG Wattenscheid den Top-Torjäger der abgelaufenen Saison an den Verein gebunden. Der 27 Jahre alte Stürmer bleibt unabhängig von der Liga an der Lohrheide. Noch ist ja nicht abschließend geklärt, ob Wattenscheids Abstieg in die Oberliga Westfalen bestehen bleibt oder der Traditionsverein anstelle des 1. FC Düren in die Regionalliga West nachrückt.

25. Mai: Sandhausens David Kinsombi wechselt nach Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Mittelfeldspieler David Kinsombi verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt ablösefrei von Ligarivale und Absteiger SV Sandhausen zum SCP, wie die Ostwestfalen am Donnerstag mitteilten. In der laufenden Saison hat Kinsombi sechs Tore erzielt und ist damit gemeinsam mit seinem Bruder Christian Kinsombi bester Torschütze des SVS.

25. Mai: Enger wird neuer Sportdirektor in Haarzopf

Der SuS Haarzopf hat einen neuen Sportdirektor vorgestellt. Sein Name ist wohl jedem im Essener Amateurfußball ein Begriff. Es ist Marc Enger, der Top-Torjäger und Kapitän der Haarzopfer "Ü23".

25. Mai: Wattenscheid verabschiedet 15 Spieler

15 Akteure werden demnach nach dem Abstieg nicht mehr für die SG Wattenscheid auflaufen, das gab der Verein nun bekannt. Mit Simon Roscher (Rot-Weiß Erfurt) und Timur Kesim (Rot-Weiss Essen) kehren zwei ausgeliehene Spieler zu ihren ursprünglichen Vereinen zurück. Moritz Hinnenkamp schließt sich der zweiten Mannschaft des SV Meppen an. Steve Tunga bleibt in der Regionalliga West und wird künftig das Trikot des Wuppertaler SV tragen. Ebenfalls verabschiedet wurden Kilian Neufeld, Bruno Staudt, Ensar Candag, Timm Esser, Phil Britscho, Berkant Canbulut, Omar Jessey, Emre Yesilova, Umut Yildiz, Seiya Ihara und Julian Meier.

25. Mai: Franzose Touré verlässt Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt trennt sich von Defensivspieler Almamy Touré. Der Fußball-Bundesligist hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag des 27-jährigen Franzosen nicht verlängert, teilte der Verein am Donnerstag mit. Touré war im Januar 2019 von der AS Monaco an den Main gewechselt und absolvierte wettbewerbsübergreifend 80 Pflichtspiele für die Eintracht.

Der in Mali geborene ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs kam auf dem Weg zum Europa-League-Sieg 2022 in allen K.o.-Spielen vom Viertelfinale an zum Einsatz und stand auch im Endspiel von Sevilla gegen die Glasgow Rangers über die volle Distanz auf dem Platz. In der laufenden Saison kam der Rechtsfuß bislang auf acht Pflichtspiele.

25. Mai: Neuer Mann für Viktoria Köln

Der Kader des FC Viktoria Köln für die kommende Saison nimmt weiter Form an: Vom Südwest-Regionalliga-Zweiten TSV Steinbach Haiger kommt Offensivtalent Donny Bogicevic (21) nach Köln-Höhenberg.

25. Mai: Gonda wird sich in der neuen Saison das KFC-Trikot überstreifen

Der 21-jährige Japaner kommt von der SSVg Velbert zum KFC Uerdingen.

25. Mai: Wülfrath verpflichtet Defensiv-Talent aus der Landesliga Adrian Saitovski, 20 Jahre jung, gehörte in seinem ersten Senioren Jahr zum Stammpersonal bei ESC Rellinghausen. Zuvor führte Saitovski die A-Jugend-Niederrheinliga-Mannschaft des SC Velbert als Kapitän auf dem Platz. Ab dem 1. Juli wird er für den Bezirksligisten 1. FC Wülfrath spielen. 24. Mai: Hannover 96 lässt Kerk nach Saisonende ziehen

Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sebastian Kerk nicht verlängern. Der 29-Jährige konnte seit Ende März wegen einer Entzündung im Sprunggelenk nicht mehr für die Niedersachsen auflaufen. „In dieser Saison lief es für ihn vor allem in der Rückrunde mit seiner Verletzung unglücklich“, sagte Sportchef Marcus Mann in einer Pressemitteilung am Mittwoch. „Glücklicherweise steht "Kerki" jetzt wieder auf dem Platz und kann zur neuen Saison angreifen.“

Kerk war im Sommer 2021 vom VfL Osnabrück zu 96 gewechselt und hatte 51 Pflichtspiele für Hannover bestritten. In der noch laufenden Spielzeit hatte Kerk lediglich ein Spiel über 90 Minuten absolviert, kam oftmals gar nicht zum Einsatz. „Insgesamt blicke ich positiv auf die Zeit in Hannover zurück“, sagte Kerk dennoch. „Vor allem natürlich auf das erste Jahr.“ In seiner ersten 96-Saison hatte Kerk in 31 Spielen neun Tore erzielt und fünf Vorlagen gegeben.

24. Mai: Kaufpflicht greift: Götze wechselt fest nach Essen

Felix Götze (25) wird im Sommer fest vom Bundesligisten FC Augsburg zu Rot-Weiss Essen wechseln. Dank des Drittliga-Klassenerhalts der Essener greift eine automatische Kaufpflicht, das bestätigten beide Klubs am Mittwoch. Der jüngere Bruder von Rio-Held Mario Götze war seit dem vergangenen Sommer nach Essen ausgeliehen, er kam in der 3. Liga zu 19 Einsätzen und zwei Toren für den Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet.

24. Mai: Zwei Probespieler beim MSV

Der 29-jährige Niederländer Alvin Daniëls und der 24-jährige Brite DJ Buffonge spielen derzeit beim MSV Duisburg vor.

24. Mai: FC Kray - die neue Nummer eins kommt von Rot-Weiss Essen

Torwart Raphael Koczor wechselt von Rot-Weiss Essen an die Buderusstraße und unterschrieb beim FC Kray einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Zudem wird der 34-Jährige die Nachwuchs-Torhüter des FCK trainieren und bei "TRIXITT", dem neuen Hauptsponsor des FC Kray, ins Berufsleben starten.

24. Mai: Wattenscheid-Kapitän macht als Spielertrainer weiter

Die SG Wattenscheid 09 hat eine weitere Personalie für die kommende Saison festgezurrt. Kapitän Marvin Schurig unterzeichnete einen neuen Vertrag und bleibt an der Lohrheide - unabhängig davon, ob der Abstieg in die Oberliga Westfalen bestehen bleibt oder der Verein anstelle des 1. FC Düren, der keine Lizenz erhielt, in die Regionalliga West nachrückt. Der 34 Jahre alte Schurig spielt seit 2020 in Wattenscheid und ist absoluter Führungsspieler in der Mannschaft von Chefcoach Christian Britscho. Künftig übernimmt er auch neben dem Platz Verantwortung. Schurig rückt ins Trainerteam auf, bleibt aber zugleich im Kader.

24. Mai: Hummels verlängert beim BVB

Mats Hummels wird auch in der kommenden Saison im Trikot von Borussia Dortmund auflaufen. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag um ein Jahr bis 2024 verlängert. Das teilte der BVB am Mittwochnachmittag mit. Der 34-Jährige spielt seit 2019 wieder für den BVB, nachdem er zuvor für drei Jahre das Trikot des FC Bayern München trug. Davor war Hummels ebenfalls bereits Dortmunder.

24. Mai: Paderborn verpflichtet Schalker-Talent Hansen

Der SC Paderborn hat Mattes Hansen für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 19 Jahre alte Kapitän der U19-Mannschaft des FC Schalke 04 soll das Mittelfeld der Ostwestfalen verstärken. Er absolvierte bislang in der deutschen U16 (1 Spiel) und U19 (2 Einsätze) drei Länderspiele. „Wir freuen uns, dass wir ein solches Talent verpflichten können. Mattes überzeugt mit seinem strategischen Blick und bringt alle Fähigkeiten mit, um in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen“, wurde SC-Sportgeschäftsführer Benjamin Weber am Mittwoch in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

24. Mai: Gladbach verpflichtet Bayern-Talent

Borussia Mönchengladbach hat eine Verstärkung im Nachwuchs des FC Bayern München gefunden. Der 19 Jahre alte Angreifer Grant-Leon Ranos wechselt zur neuen Saison ablösefrei von der U23 des Rekordmeisters an den Niederrhein und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Ranos war mit 20 Toren und 13 Vorlagen Top-Scorer der Regionalliga Bayern und hat im März in der A-Nationalmannschaft Armeniens debütiert und dabei zwei Treffer erzielt.

24. Mai: Beierlorzer ab Sommer neuer Geschäftsführer in Regensburg

Achim Beierlorzer wird ab 1. Juli neuer Geschäftsführer Sport bei Noch-Zweitligist Jahn Regensburg. Der 55-Jährige löst Tobias Werner als Sportchef ab, den der Klub am Dienstag freigestellt hatte. „Natürlich bin ich mir der Schwere der Aufgabe bewusst. Ich möchte mithelfen, eine schlagkräftige Mannschaft für die 3. Liga zusammenzustellen“, sagte Beierlorzer.

24. Mai: Mittelstädt nach Verl

Der SC Verl hat Hendrik Mittelstädt vom 1. FC Köln II verpflichtet.

24. Mai: Junger Stürmer für Schonnebeck

Die Spvg Schonnebeck hat den vierten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Aus der U19-Bundesliga West wechselt Lukas Korytowski an den Schetters Busch. Der 19 Jahre alte Stürmer verbrachte die vergangene Saison im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. Ab Sommer möchte er beim Niederrhein-Oberligisten aus Essen seine ersten Schritte im Seniorenbereich gehen.

24. Mai: Bayern will angeblich zwei Stars

Bayern München hat bei seiner Stürmer-Suche angeblich ein Auge auf den argentinischen Fußball-Weltmeister Julian Alvarez geworfen. Das berichten Sport Bild und Sky. Demnach steht der 23-Jährige vom englischen Meister Manchester City neben dem Franzosen Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt und Harry Kane (Tottenham Hotspur) auf der Münchner Liste.

Außerdem soll der deutsche Rekordmeister Interesse am französischen Nationalspieler Adrien Rabiot von Juventus Turin haben. Der 28-Jährige wäre ein Mann für die offene Planstelle im Mittelfeld.

Alvarez steht bei City im Schatten von „Tormonster“ Erling Haaland. In 47 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte er 17 Tore, stand aber nur 2400 von 4230 möglichen Minuten auf dem Platz. Sein Vertrag läuft bis 2028, sein Marktwert wird auf 50 Millionen Euro taxiert. Rabiot wurde bereits 2019 mit den Bayern in Verbindung gebracht, als er von Paris St. Germain zu Juventus wechselte. Sein Vertrag läuft aus.

23. Mai: Dreesen möglicher Kandidat für Kahn-Nachfolge

Der bisherige Finanzchef Jan-Christian Dreesen ist beim FC Bayern angeblich ein Kandidat auf die mögliche Nachfolge von Vorstandsboss Oliver Kahn. Das berichten mehrere Münchner Medien übereinstimmend in ihren Mittwochausgaben. Zuerst hatte der Münchner Merkur/tz dies gemeldet.

Kahn steht wegen der Dauerkrise in der laufenden Saison massiv in der Kritik. In einer Aufsichtsratssitzung am 30. Mai soll über die Zukunft des früheren Kapitäns entschieden werden.

Dreesen gehört dem Vorstand der Bayern seit 2013 an und wollte zum Saisonende aus eigenem Wunsch ausscheiden. Als neuer Finanzchef wird Michael Diederich übernehmen. Dreesen wurde bislang als möglicher neuer Boss der Deutschen Fußball Liga (DFL) gehandelt, dessen Präsidium der frühere Banker angehört.

Neben ihm könnten Ehrenpräsident Uli Hoeneß und der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wieder eine wichtigere Rolle im Tagesgeschäft spielen. Dreesen (55) wollte sich zu den Berichten nicht äußern

23. Mai: Haar-Wechsel perfekt

KFC Uerdingen hat den Transfer des Kapitäns des TuS Bövinghausen, Maurice Haar, nun offiziell bestätigt.

23. Mai: Westfalia Herne verpflichtet Hamza

Kimaz Hamza wechselt von Türkspor Dortmund zum SC Westfalia Herne.

23. Mai: Kray holt Bezirksliga-Kapitän

Justus Jaegers, Kapitän des Bezirksligisten SuS Stadtlohn, wechselt zum FC Kray.

23. Mai: Scepanik nach Aachen

Lukas Scepanik wechselt vom 1. FC Kaan-Marienborn zu Alemannia Aachen. Er ist Zugang Nummer zehn am Tivoli.

23. Mai: Bocholt holt Mayer aus Kerkrade

Der Regionalligist 1. FC Bocholt ist erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden. Die „Schwatten“ verpflichteten für die neue Saison jetzt Innenverteidiger Florian Mayer vom niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade. Der 25-Jährige hat am Bocholter Hünting einen zunächst bis 30.06.2024 gültigen Vertrag unterzeichnet.

23. Mai: Shuranov verlässt 1. FC Nürnberg

Eigengewächs Erik Shuranov verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach 13 Jahren und wechselt nach Israel. Der 21 Jahre alte Stürmer schließt sich zur kommenden Saison Meister Maccabi Haifa an.

Der gebürtige Bamberger erzielte in 61 Pflichtspielen für die FCN-Profis zwölf Tore. Außerdem war er für die Juniorenteams der ukrainischen und deutschen Nationalmannschaft aktiv.

23. Mai: Schmadtke als Transferberater zum FC Liverpool

Der langjährige Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke soll Trainer Jürgen Klopp beim Umbau des Kaders beim FC Liverpool helfen. Nach Informationen der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ vom Dienstag soll Schmadtke zunächst für drei Monate in der anstehenden Wechselperiode als Transferberater bei den Reds tätig sein und am Freitag offiziell vorgestellt werden.

Schmadtke (59) war zuletzt viereinhalb Jahre lang als Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg tätig. Ende Januar hatte er sein Amt aufgegeben und sich eigentlich in den Ruhestand verabschiedet. Nun zieht es ihn zum englischen Traditionsclub. Auch eine längere Zusammenarbeit mit dem FC Liverpool sei nicht ausgeschlossen, schrieb die Zeitung. Parallel wolle Liverpool die Suche nach einem neuen Sportdirektor aber intensivieren.

Liverpool und Klopp werden in dieser Saison den Einzug in die Champions League verpassen. Auch deshalb steht die Mannschaft vor einem großen Umbruch. Den soll Schmadtke nun zusammen mit Klopp gestalten.

23. Mai: Ersatzkeeper Pentke verlässt die TSG Hoffenheim

Ersatztorwart Philipp Pentke verlässt zum Saisonende die TSG 1899 Hoffenheim. Der auslaufende Vertrag des 38-Jährigen werde nicht verlängert, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Pentke will aber seine Karriere fortsetzen. Er war 2019 vom Zweitligisten Jahn Regensburg in den Kraichgau bekommen, bestritt acht Erstliga-Einsätze für die TSG, ein Spiel in der Europa-League und drei Partien im DFB-Pokal.

23. Mai: Zweitligist Regensburg trennt sich von Sportchef Werner

Der SSV Jahn Regensburg hat sich kurz vor dem drohenden Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga nach nicht einmal sechs Monaten von seinem Sport-Geschäftsführer Tobias Werner getrennt. Das teilte der Tabellenvorletzte am Dienstag mit. Die Regensburger reagierten damit auf den praktisch feststehenden Absturz in die 3. Liga. Der Jahn hat vor dem letzten Spieltag drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den Arminia Bielefeld belegt. Zudem ist die Tordifferenz um 15 Treffer schlechter.

23. Mai: Wattenscheid holt Siegener Torjäger

Arda Nebi kommt von den Sportfreunden Siegen zur SG Wattenscheid 09. Beim abstiegsbedrohten Westfalen-Oberligisten ist der 32-jährige Flügelflitzer gemeinsam mit Michel Harrer der beste Torschütze, beide haben neun Treffer in der laufenden Saison erzielt.

23. Mai: St. Pauli holt Zweitliga-Kapitän

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Innenverteidiger Hauke Wahl vom Ligakonkurrenten Holstein Kiel zur neuen Saison verpflichtet. Der 29 Jahre alte bisherige Kapitän der „Störche“ kommt mit der Erfahrung von 218 Spielen in der 2. Bundesliga nach Hamburg. Über die Länge des Vertrags machten die „Kiezkicker“ keine Angaben. „Mit Hauke Wahl konnten wir einen Spieler verpflichten, der unserer Defensive weitere Stabilität verleihen wird“, sagte Sportchef Andreas Bornemann: „Er verfügt über eine unheimliche Erfahrung, kennt die Liga sehr gut und er passt mit seinen fußballerischen Fähigkeiten sehr gut zu unserer Spielidee.“

23. Mai: VfL Wolfsburg mit Interesse an Volland

Auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive soll Bundesligist VfL Wolfsburg Interesse an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Kevin Volland haben. Wie die „Braunschweiger Zeitung“ (Dienstag) berichtet, suchen die Niedersachsen in diesem Sommer vor allem Profis mit viel Erfahrung. Was außerdem für Volland spreche: Der 30-Jährige spielte bei seinem aktuellen Club AS Monaco bereits erfolgreich unter VfL-Trainer Niko Kovac.

22. Mai: Temiz bekommt Profivertrag

Mert Temiz erhält beim Wuppertaler SV einen Profivertrag. Aktuell kämpft der Torwart mit der U19 um den Bundesliga-Aufstieg.

22. Mai: Lucas Fox nach Bocholt

Der 1. FC Bocholt hat Lucas Fox vom luxemburgischen Klub F91 Düdelingen verpflichtet.

22. Mai: SV Straelen verpflichtet Düsseldorfer U23-Spieler

Luca Thissen wird ab dem Sommer für den SV Straelen auflaufen. Der 20-Jährige kommt aus der U23 von Fortuna Düsseldorf, wo er erste Erfahrungen in der Regionalliga sammelte. Angaben der Straelener zufolge hat der zentrale Mittelfeldspieler seine Zusage für mindestens zwei Spielzeiten gegeben.

22. Mai: Fortuna Düsseldorf holt neuen U23-Torhüter

Fortuna Düsseldorf hat einen neuen Torhüter für die U23 verpflichtet. Es handelt sich um Torhüter Ben Zich, der bislang bereits für eine U23-Mannschaft in der Regionalliga spielte - nämlich für die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Nun wechselt der 20-Jährige an den Rhein und schließt die Lücke, die der Abgang von Glenn Dohn hinterlassen hat.

22. Mai: Düsseldorfs Kownacki erster Neuzugang bei Werder Bremen

Zwei Tage nach der Sicherung des Klassenerhalts hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen die Verpflichtung von Dawid Kownacki offiziell bekannt gegeben. Der polnische Stürmer wechselt zur neuen Saison ablösefrei vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu den Hanseaten, die wie gewohnt zur Vertragsdauer keine Angaben machten.

Der 26-Jährige dürfte als Nachrücker vorgesehen sein, falls der designierte Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug oder dessen Sturmpartner Marvin Ducksch die Norddeutschen im Sommer verlassen sollte. Kownacki kam in der polnischen Nationalmannschaft bislang zu sieben Einsätzen.

„Dawid ist ein beweglicher Stürmer, der seine Räume sucht und Torgefahr ausstrahlt“, sagte Werder-Trainer Ole Werner über seinen neuen Angreifer. Kownacki erklärte: „Man spürt, dass es in der Mannschaft, aber auch im Zusammenspiel mit Trainer und Management im Verein absolut stimmt.“

22. Mai: SC Paderborn holt Abwehrspieler Curda aus Balingen

Der SC Paderborn hat Abwehrspieler Laurin Curda verpflichtet. Der frühere deutsche U17-Nationalspieler wechselt vom baden-württembergischen Regionalligisten TSG Balingen zum SCP, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Curda ist der erste Paderborner Neuzugang für die kommende Saison. Wie lange sein Vertrag gilt, verriet der Club nicht.

21. Mai: Gladbach trennt sich nach der Saison angeblich von Farke

Borussia Mönchengladbach wird sich einem Medienbericht zufolge nach dieser Saison in der Fußball-Bundesliga von Trainer Daniel Farke trennen. Das Ende der Zusammenarbeit sei beschlossene Sache, berichtet die „Rheinische Post“ am Sonntag. Offiziell bestätigt ist die Trennung noch nicht. Favorit auf die Nachfolge soll Gladbachs aktueller U23-Trainer Eugen Polanski sein.

21. Mai: Mainz verlängert mit Onisiwo

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Angreifer Karim Onisiwo verlängert. Der neue Vertrag des österreichischen Nationalspielers läuft bis 2026. Das teilten die Rheinhessen vor der Partie am Sonntag gegen den VfB Stuttgart mit. Onisiwo war im Januar 2016 zu den Mainzern gewechselt.

21. Mai: Stürmer hält sich beim MSV Duisburg fit

Aktuell gibt es ein neues Gesicht beim MSV Duisburg - zumindest auf dem Trainingsplatz. Wie die Duisburger am Freitag mitteilten, nimmt Stürmer Joan Simun Edmunsson aktuell an den Einheiten von Trainer Torsten Ziegner teil und hält sich fit.

Der 31 Jahre alte Färinger spielte zuletzt in der belgischen zweiten Liga, zuvor aber auch schon in Deutschland. In der Saison 2019/20 trug er fünf Tore zum Bundesliga-Aufstieg von Arminia Bielefeld bei und lief anschließend fünf Mal im Oberhaus für den DSC auf. Ob Edmunsson ein Kandidat für einen Vertrag beim MSV ist, blieb offen

21. Mai: Siegen verpflichtet Lars Scheld

Mats Scheld vom 1. FC Kaan-Marienborn und wird ab Sommer für die Sportfreunde Siegen auflaufen - in der Ober- oder Westfalenliga. Er hat ligaunabhängig einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. Scheld ist die siebte Neuverpflichtung der Sportfreunde - und schon die vierte von Kaan-Marienborn. Der Regionalligist zieht sich ja bekanntlich in die Kreisliga zurück, weshalb alle Spieler den Verein verlassen werden. Da ist ein Wechsel zum Stadtnachbar eine einleuchtende Option.

20. Mai: Laimer deutet Wechsel zum FC Bayern an

Konrad Laimer wollte seinen wohl feststehenden Wechsel zum FC Bayern München zwar noch nicht bestätigen, deutete einen Abschied bei RB Leipzig aber an. „Es weiß ja jeder. Mein Vertrag läuft aus im Sommer. Generell ist es hier schön“, sagte Laimer am Samstag auf dem Rasen der Münchner Arena nach dem 3:1-Erfolg der Leipziger beim TV-Sender Sky. Einen Wechsel ausschließen könne er „auf jeden Fall nicht“.

Bereits vor einigen Wochen hatte Sky berichtet, dass Laimer in München beide Medizinchecks absolviert und einen Kontrakt bis 2027 unterzeichnet habe. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler galt als absoluter Wunschspieler von Ex-Leipzig- und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Trotz dessen Freistellung bei den Bayern kommt Laimer wohl nach München.

20. Mai: Dardai lässt Zukunft als Hertha-Trainer offen

Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat seine Zukunft als Chefcoach bei den Berlinern nach dem Abstieg offengelassen. „Ich bewerbe mich nie. Wir werden bestimmt über einige Dinge reden, aber wir sind noch so weit, uns mit meiner Zukunft zu beschäftigen“, sagte Dardai nach dem 1:1 (0:0) gegen den VfL Bochum am Samstagabend.

Die Hertha hatte das Klub-Urgestein Mitte April mit der Retter-Mission betreut. Den siebten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte konnte Dardai letztlich nicht verhindern. Sein Vertrag endet am Saisonende.

Dardai kündigte eine „schriftliche Analyse“ an, die er dem Verein vorlegen werde. „Ich bin immer ehrlich. Wir werden sehen, wie der Klub das sieht“, sagte Dardai, der vorerst den Fokus auf das letzte Saisonspiel beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) legen will: „Wenn die Zeit kommt, können wir über die Dinge reden.“

20. Mai: Gespräche mit Neapel-Coach Spalletti gescheitert

Beim italienischen Fußball-Meister SSC Neapel sind die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Trainer Luciano Spalletti offenbar gescheitert. Laut Gazzetta dello Sport konnten Spalletti (Vertrag bis 2024) und Klubchef Aurelio De Laurentiis keine Einigung erzielen.

Äußerungen von De Laurentiis wurden als Signal interpretiert, dass eine Trennung bevorsteht. Spekuliert wird über ein Engagement des 64-jährigen Spalletti in England, auch als künftiger Trainer von Paris St. Germain ist der Toskaner angeblich im Rennen. Streitpunkte seien die von Spalletti geforderte Gehaltserhöhung sowie die Investitionen in neue Spieler für die nächste Saison.

Als möglicher Nachfolger Spallettis wird der Spanier Rafa Benitez gehandelt, der Neapel bereits zwischen 2013 und 2015 gecoacht hatte. In der Gerüchteküche tauchte auch der Name von Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp auf.

Napoli hatte in der Serie A nach 33 Jahren wieder den Scudetto erobert. Es handelt sich um den dritten Meisterschaftstitel in der Vereinsgeschichte, den ersten nach der Ära von Diego Armando Maradona.

20. Mai: 1860 München verabschiedet acht Spieler

Drittligist 1860 München hat im Rahmen des letzten Heimspiels der Saison acht Spieler verabschiedet, darunter Marcel Bär, Joseph Boyamba, Stefan Lex und Semi Belkahia.

20. Mai: Wuppertal holt Beckhoff

Phil Beckhoff wechselt von Borussia Mönchengladbach II zum Wuppertaler SV.

20. Mai: ETB-Mittelfeldspieler wechselt nach Kray

Der FC Kray hat für den Neuanfang in der Landesliga Mittelfeldspieler Marc Gotzeina vom ETB Schwarz-Weiß Essen verpflichtet.

20. Mai: Nadjombe hat neuen Verein gefunden

Die U23 des FSV Mainz 05 hat am Freitag den ersten externen Sommerzugang präsentiert: Jean-Marie Nadjombe wechselt zur Saison 2023/24 vom Regionalliga West-Vertreter Fortuna Köln an den Bruchweg.

20. Mai: Abgang für den ETB

Bubakarry Fadika verlässt den ETB nach nur einem Halbjahr wieder. Der Offensivspieler, der in der Hinrunde noch neun Treffer für den FC Kray erzielte, konnte sich am Uhlenkrug nicht durchsetzen und befindet sich wieder in den USA.

19. Mai: Wickl nach Schermbeck

Sebastian Wickl (1. FC Bocholt) wechselt zum SV Schermbeck.

19. Mai: SC Wiedenbrück mit einem Abgang und einem Neuzugang

Benedikt Zahn, Torschützenkönig des SC Wiedenbrück 2021/2022, verlässt den Verein nach zwei Jahren wieder.

Neu dazu kommt mit Benjamin Friesen ein 19-jähriger Offensivmann von den Kickers Emden.

19. Mai: Lippstadt verlängert mit Holtkamp

Der SV Lippstadt 08 hat den Vertrag des 21-jährigen Mittelfeldspielers Lars Holtkamp verlängert.

19. Mai: Wuppertal holt Göckan

Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf II) wechselt zum Wuppertaler SV.

19. Mai: ETB verpflichtet Schlussmann

ETB SW Essen hat Ryan Valentine (VfB Hilden U19) verpflichtet.

19. Mai: Niemeyer verlässt Rot-Weiss Essen

Michel Niemeyer wird keinen neuen Vertrag bei Rot-Weiss Essen verhalten. Der Linksverteidiger verlässt RWE mit unbekanntem Ziel.

19. Mai: MSV verabschiedet vier Spieler

Am Rande des letzten Heimspiels gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14 Uhr) wird der MSV Duisburg mit Moritz Stoppelkamp, Marvin Ajani, Aziz Bouhaddouz und Leroy Kwadwo vier Spieler verabschieden.

19. Mai: Rouwen Hennings verlässt Fortuna - und wird zurückkehren

Stürmer Rouwen Hennings wird den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am Saisonende verlassen. Das teilten die Rheinländer am Freitag mit. Vertraglich vereinbart wurde zudem, dass der 35-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt zum Traditionsklub zurückkehren und einen Platz im Trainerstab des Nachwuchsleistungszentrums einnehmen wird. Wohin Hennings, der seit der Saison 2016/17 für die Fortuna spielt, wechselt, ist nicht bekannt. Mit bislang 50 Treffern ist der Linksfuß der Düsseldorfer Rekordtorschütze in der 2. Bundesliga, insgesamt erzielte er in 227 Pflichtspielen 84 Tore.

Hennings hätte den Vertrag gerne verlängert. „Es war mein Wunsch, bei Fortuna weiterzuspielen und meine Karriere dann hier zu beenden. Das ist mir nun leider nicht möglich. Ich fühle mich noch stark genug und möchte das jetzt an anderer Stelle beweisen“, sagte der Angreifer.

19. Mai: Zwei Neue für TVD Velbert

Mit Linksfuß Kohei Nakano kommt ein flexibel einsetzbarer Spieler vom Oberligaabsteiger TuRU Düsseldorf zum TVD Velbert. Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler war zuvor 1,5 Jahre beim 1.FC Bocholt in der Oberliga und Regionalliga aktiv. Vom Ligakonkurrenten TSV Meerbusch kommt Harumi Goto nach Velbert. Der 21-jährige Offensiv-Allrounder lief in 33 Partien für den Ligakonkurrenten des TVD auf und erzielte hier fünf Treffer. Seit 2021 ist Goto in Deutschland, in dem Zeitraum hat er schon 54 Oberliga-Einsätze (acht Tore) auf seinem Konto.

19. Mai: Cinar Sansar wechselt nach Wiedenbrück

Linksverteidiger Cinar Sansar wechselt von Tebe Berlin zum SC Wiedenbrück

18. Mai: Malcherek bleibt ligaunabhängig in Wattenscheid

Jeffrey Malcherek wird in jedem Fall weiterhin für die SG Wattenscheid 09 auflaufen. Der 26-Jährige hat seine Zusage gegeben, die auch für den Fall des Abstiegs in die Oberliga Westfalen gelten sollte. Die SGW ist zwar sportlicher Absteiger, kann aber aufgrund der verweigerten Lizenz für den 1. FC Düren auf eine Zukunft in der Regionalliga hoffen.

18. Mai: Profivertrag für Gladbach-Talent

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den belgischen Jugend-Nationalspieler Ibrahim Digberekou (18) mit einem Profivertrag ausgestattet. „Wir sind sehr froh, dass Ibo sich trotz vieler anderer Angebote dazu entschieden hat, den gemeinsamen Weg mit uns weiterzugehen und sich längerfristig an Borussia zu binden“, sagte Mirko Sandmöller, der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. Zur Vertragsdauer machte der fünfmalige deutsche Meister keine Angaben. Der Innenverteidiger kam in dieser Saison für die U19 zum Einsatz.

18. Mai: Lotte holt Mittelstürmer

Georges Baya schließt sich den Sportfreunden Lotte an. Der 21-jährige Mittelstürmer kommt von Eintracht Rheine und erzielte in dieser Saison bereits zehn Tore.

18. Mai: Wuppertal legt weiter nach

Damjan Marceta wechselt zum Wuppertaler SV. Damit konnte sich der Tabellenzweite der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit die Dienste eines begehrten Stürmers sichern. Denn: Marceta erzielte für den Liga-Konkurrenten SV Rödinghausen 13 Tore in 28 Partien und spielte eine starke Saison.

18. Mai: Nächster Neuer für den WSV

Nach Tim Korzuschek (Alemannia Aachen) hat der Wuppertaler SV nach unseren Informationen die nächste externe Vertragsunterschrift in trockene Tücher gebracht.

Demnach wird Steve Tunga von der SG Wattenscheid 09 an die Wupper wechseln und ab dem 1. Juli 2023 ein Rot-Blauer. Tunga erhält nach RevierSport-Infos einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

18. Mai: Bocholt holt Spieler von Münster

Der 1. FC Bocholt hat Dildar Atmaca verpflichtet. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt vom Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster an den Bocholter Hünting, wo er einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2024 unterzeichnete.

17. Mai: Ex-Profi für den SV Straelen

Am Dienstag verkündete der SVS den vierten Neuzugang für die kommende Saison. Es handelt sich um Markus Müller, der vom Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum kommt. Der 34-Jährige bringt aber auch jede Menge Erfahrung aus höheren Ligen mit, war mehrere Jahre als Profi unterwegs.

Er spielte für Vereine wie Erzgebirge Aue, Hallescher FC, Wormatia Worms, Babelsberg 03 und Kickers Offenbach. Müller bestritt sogar zwei Einsätze in der 2. Bundesliga, in der 3. Liga stand er 70-mal auf dem Rasen (16 Tore). Weit über 100 Partien bestritt der gebürtige Eberswalder in der Regionalliga Südwest (39 Tore), wo er 2015 die Meisterschaft mit Kickers Offenbach feierte.

17. Mai: Münster holt Kyerewaa

Regionalliga-Meister Preußen Münster hat seinen ersten Zugang präsentiert. Und der kommt vom FC Schalke II, Ligakonkurrent der Preußen, der nach dem letztem Spieltag, dem 5:5 gegen Gladbach II, zehn Akteure verabschiedete. Der 21-jährige Mittelfeldspieler Daniel Kyerewaa wird den SCP verstärken.

17. Mai: Holstein Kiel verpflichtet Verteidiger Carl Johansson aus Schweden

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat für die kommenden drei Spielzeiten den schwedischen Innenverteidiger Carl Johansson verpflichtet. Das teilte der Club am Mitwoch mit. Der 28-Jährige wechselt aus seiner Heimat vom Erstligisten IFK Göteborg nach Kiel und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Zuletzt war der 1,89-Meter-Mann an den dänischen Club Randers FC verliehen. Johansson ist nach Nicolai Remberg (Preußen Münster) und Aurel Wagbe (VfL Wolfsburg) der dritte Zugang der Kieler für die nächste Saison. Zuvor hatte Holstein am Mittwoch mitgeteilt, dass der auslaufende Vertrag mit Torhüter und Winter-Zugang Robin Himmelmann nicht verlängert wird.

17. Mai: Korzuschek nach Wuppertal

Der Wuppertaler SV hat sich mit Tim Korzuschek (Alemannia Aachen) verstärkt.

17. Mai: Holstein Kiel: Kein neuer Vertrag für Torhüter Himmelmann

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torhüter Robin Himmelmann nicht verlängern. Der 34-jährige, seinerzeit vertragslose Schlussmann war von den Norddeutschen im Januar mit einem Kontrakt bis zum 30. Juni ausgestattet worden. In der Rückserie kam Himmelmann zu neun Einsätzen. Für den FC St. Pauli hatte er zwischen 2013 und 2020 179 Zweitligaspiele bestritten.

17. Mai: Mannheim holt Lockl von Gladbach II

Was RS schon vor einigen Tagen berichtet hatte, ist seit diesem Mittwoch offiziell. Per Lockl verlässt die U23 von Borussia Mönchengladbach und wechselt in der 3. Liga. Der defensive Mittelfeldspieler wird ab dem Sommer für Waldhof Mannheim auflaufen und mit der Buwe einen neuen Anlauf zum Aufstieg nehmen.

17. Mai: Beier kehrt von Hannover 96 nach Hoffenheim zurück

Hannover 96 kann in der kommenden Zweitliga-Saison nicht mehr mit Maximilian Beier planen. Der 20 Jahre alte Offensivspieler kehrt wie vereinbart nach zweijähriger Leihe zum Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim zurück. Das teilten beide Clubs am Mittwoch mit. Beier war im August 2021 nach Hannover gekommen und in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler bei den Niedersachsen. In der laufenden Saison erzielte er bislang in 31 Zweitligaspielen sechs Treffer.

17. Mai: Greuther Fürth verlängert mit Ex-HSV-Profi Verteidiger Jung

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Verteidiger Gideon Jung um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Der 28-Jährige kam im Sommer 2021 nach sieben Jahren beim Hamburger SV zum Kleeblatt-Team. Jung wurde seitdem immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, seit der Rückrunde gehörte der Defensivspieler in den meisten Partien aber zur Startelf. Am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) treten die Fürther bei Jungs Ex-Club HSV an.

17. Mai: Said nach Wülfrath

Chamdin Said verlässt nach fünf Jahren den VfB Frohnhausen und wechselt zum 1. FC Wülfrath.

17. Mai: Wacker Obercastrop holt Marko Onucka

Am Dienstagabend gab der SV Wacker Obercastrop die Verpflichtung von Marko Onucka bekannt. Der 34-Jährige wechselt vom Oberligisten TuS Bövinghausen an die Karlsstraße - genau wie Weltmeister Kevin Großkreutz, den die Obercastoper bereits vor einigen Wochen als Neuzugang vorgestellt hatten.

17. Mai: Luka Bosnjak wechselt zum TVD Velbert

Luka Bosnjak vom TuS Bövinghausen wechselt im Sommer zum TVD Velbert. Das gab der Niederrhein-Oberligist bekannt.

16. Mai: Routiniers verlängern in Gütersloh

Der FC Gütersloh macht für die Regionalliga weiter Nägel mit Köpfen. Der FCG hat die Verträge mit Mannschaftskapitän Tim Manstein (zwei Jahre) und Urgestein Lars Beuckmann (ein Jahr) verlängert.

16. Mai: Ahlen verpflichtet Torhüter

Luis Ackermann wechselt zu Rot Weiss Ahlen. Der 20-jährige Stammtorhüter vom Oberligisten Victoria Clarholz absolvierte in der vergangenen Saison 32 Pflichtspiele.

16. Mai: Marco Höger verlässt Mannheim

Nach zwei Jahren verlässt Marco Höger Waldhof Mannheim. Der 33-jährige Ex-Schalker meldete sich zuletzt nach einem Kreuzbandriss und teilte mit, ab Sommer seinen Lebensmittelpunkt wieder in seine Heimatstadt Köln verlegen zu wollen. Für welchen Verein er künftig aufläuft, ist unbekannt.

16. Mai: Kapitän Jakubowski verlässt SGW

Kapitän Norman Jakubowski verlässt die SG Wattenscheid. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 30-Jährige spielte insgesamt 103-mal für den Traditionsverein, kam in den letzten beiden Jahren verletzungsbedingt allerdings kaum zum Einsatz.

16. Mai: Königsborner SV verpflichtet Tarik Kurt

Landesligist Königsborner SV hat einen Transfercoup gelandet. Tarik Kurt wechselt im Sommer zum Landesligisten aus Unna. Es ist der Heimatverein des 25-Jährigen. Zuletzt spielte er in der dritten türkischen Liga, davor für Rot-Weiß Oberhausen.

16. Mai: Hoffenheim trennt sich von Che und Quaresma

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim trennt sich nach der laufenden Saison von zwei Reservisten. Die Kraichgauer verzichten bei den Leihspielern Justin Che (19) und Eduardo Quaresma (21) auf ihre jeweilige Kaufoption. Der US-Amerikaner Che kehrt zum FC Dallas in die Major League Soccer zurück, der Portugiese Quaresma zu seinem Heimatverein Sporting Lissabon.

16. Mai: Ablösung von Gladbach-Coach Farke im Sommer?

Unter dem Eindruck des fehlenden klaren Bekenntnisses zu Trainer Daniel Farke für die kommende Saison nehmen die öffentlichen Spekulationen über mögliche Nachfolger des 46-Jährigen bei Borussia Mönchengladbach zu. Laut „Bild“ werden beim Fußball-Bundesligisten drei Namen als mögliche neue Trainer ab dem Sommer diskutiert: Gladbachs U23-Coach Eugen Polanski, der frühere Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl und der ehemalige Leverkusen-Coach Gerardo Seoane.

Gladbachs Sportchef Roland Virkus hatte in der „Rheinischen Post“ am Montag eine ausführliche Aufarbeitung der laufenden Spielzeit angekündigt. „Wir werden uns zusammensetzen und alles analysieren, dazu gehört natürlich auch der Trainer. Aus den Ergebnissen dieser Analyse werden wir unsere Schlüsse ziehen. Es fokussiert sich nicht nur auf den Trainer, es geht um alles“, sagte Virkus.

Eine sofortige Trennung nach der 2:5-Niederlage bei Borussia Dortmund am Samstag und vor den abschließenden beiden Saisonspielen bei Bayer Leverkusen und gegen den FC Augsburg sei kein Thema. „Wir wollen die Saison jetzt zu Ende spielen, auch mit diesem Trainer. Es steht nicht zur Debatte, dass wir uns in den nächsten beiden Wochen von Daniel Farke trennen“, erklärte Virkus.

16. Mai: Neuzugang für den ETB Schwarz-Weiß Essen

Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen weiteren Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Vom Landesligisten FC Remscheid wechselt Armen Shavershyan an den Uhlenkrug. Der 22-Jährige spielt im defensiven Mittelfeld.

16. Mai: Frankfurter Nationalspielerin Nüsken wechselt zu Chelsea

Sjoeke Nüsken wechselt im Sommer von Eintracht Frankfurt zum englischen Topklub FC Chelsea. Die 22-Jährige hat einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterzeichnet und trifft beim FA-Cup-Gewinner auf das DFB-Duo Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger. Ihr Vertrag bei der SGE lief ursprünglich noch bis zum Sommer 2024.

„Es ist ein großer Verein mit so guten Spielerinnen. Ich hoffe, dass ich meine fußballerischen Fähigkeiten verbessern kann“, sagte Nüsken zu ihrem Wechsel in die englische Women's Super League. Chelsea-Teammanagerin Emma Hayes lobte die 15-malige Nationalspielerin ausführlich: „Sie ist dynamisch, hat ein gutes Stellungsspiel und wird eine fantastische Verstärkung für unseren Verein sein.“

In ihren vier Jahren in Frankfurt absolvierte die gebürtige Westfälin Nüsken 92 Pflichtspiele, erzielte dabei 13 Tore und reifte zur Nationalspielerin. Im Februar 2021 debütierte sie in der Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, verpasste aber im vergangenen Sommer knapp den Sprung in den EM-Kader.

16. Mai: Bellarabi verkündet Karriereende in Deutschland

Der frühere Nationalspieler Karim Bellarabi hört beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen auf und beendet seine aktive Karriere in Deutschland. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wird der derzeit verletzte Flügelspieler zum Saisonende das Bayer-Trikot ablegen. „Es war eine wirklich unglaubliche Zeit für mich“, wird der 33-Jährige zitiert. Der „wohlüberlegte Schritt“ tue ihm sehr, sehr weh.

Bellarabi war 2011 vom damaligen Drittligisten Eintracht Braunschweig nach Leverkusen gewechselt und hatte die Werkself in 290 Pflichtspielen national wie international vertreten. Dabei gelangen dem gebürtigen Berliner 57 Tore, weitere 66 Treffer legte er auf.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, selbst noch zusammen mit Bellarabi bei Bayer aktiv, bezeichnete den elfmaligen Nationalspieler als „sportliches Aushängeschild“. Umso wichtiger sei es für Leverkusen, am Donnerstag gegen AS Rom (21.00 Uhr/RTL) ins Endspiel der Europa League einzuziehen. „Karim hätte sich diesen krönenden Abschluss seiner Werkself-Karriere mehr als verdient“, sagte Rolfes.

Ganz aufhören will Bellarabi noch nicht. Wenn sein Körper mitspiele, erwäge er die Fortsetzung seiner Karriere im außereuropäischen Ausland, doch das sei noch „Zukunftsmusik“.

16. Mai: RWO verpflichtet neuen Torwart

Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hat die Verpflichtung eines talentiertes Torhüters bekanntgegeben. Kevin Kratzsch wechselt vom SV Straelen zu den Kleeblättern. Der 20-Jährige absolvierte in der Abstiegssaison des SVS zwei Regionalliga-Partien und ein Spiel im DFB-Pokal.

16. Mai: Studtrucker wird neuer Co-Trainer in Schonnebeck

Oberligist SpVg Schonnebeck freut sich für die kommende Saison über einen Zugang für das Trainerteam. Es ist ein alter Bekannter: Marwin Studtrucker.

16. Mai: Schalke II holt Regionalliga-Kapitän

Finn Heiserholt spielte bereits von 2017 bis 2019 für Schalke II, nun folgt die Rückkehr. Der 26-jährige (Noch)-Kapitän des SV Lippstadt verstärkt den Regionalligisten zur kommenden Saison.

16. Mai: Bei Abgang von Kolo Muani: Eintracht hat Dembélé im Blick

Was macht die Eintracht mit Randal Kolo Muani? Geht der Vize-Weltmeister im Sommer, scheint eines klar: Intern will man die Nachfolge im Sturm nicht regeln.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bereitet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits auf eine Zeit nach Randal Kolo Muani vor. Laut Sky sollen sich die Hessen besonders für Moussa Dembélé von Olympique Lyon interessieren. Der 26-Jährige und sein Management haben demnach bereits Gespräche mit den Verantwortlichen des hessischen Fußball-Bundesligisten geführt. Dembélés Vertrag bei Lyon läuft im Juni aus, er wird allerdings auch von anderen Vereinen umworben.

„Frankfurt ist ein großer Verein in der Bundesliga mit einer großen Fangemeinde. Wir ziehen diese Option in Betracht und bewerten sie“, wird Dembélés Berater Mamadi Fofana von Sky am Dienstag zitiert. Die Eintracht fürchtet einen Abgang von Kolo Muani, der nach einer herausragenden Spielzeit im Frankfurter Trikot bei Topclubs wie Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München gehandelt wird. Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft bis Sommer 2027, es wird eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro erwartet.

Dass die Eintracht einen Abgang Kolo Muanis intern auffängt, gilt als unwahrscheinlich. Zwar stehen in Rafael Borré und Lucas Alario zwei weitere starke Stürmer im Kader, jedoch gelten beide ebenfalls als Wechselkandidaten. Der Kolumbianer Borré war in der Saison 2021/22 noch Stammspieler und wichtiger Bestandteil des Siegerteams in der Europa League. Im Finale gegen die Glasgow Rangers hatte Borré den Ausgleich erzielt und später den entscheidenden Elfmeter verwandelt.

15. Mai: Koczor wechselt zum FC Kray

RWE-Torwart Raphael Koczor (34) hat eine neue Herausforderung gefunden. Der aktuell dritte Schlussmann des Fußball-Drittligisten wird in der kommenden Saison für den Essener Oberliga-Aufsteiger FC Kray spielen. Beide Seiten einigten sich nach Informationen dieses Redaktion an diesem Montag. Mit einer Unterschrift ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Koczor soll dem Klub von der Buderusstraße bei der Mission Wiederaufstieg behilflich sein.

15. Mai: Ahlen holt Kyere von Kaan-Marienborn

Mit Derrick Kyere verpflichtet Rot Weiss Ahlen den ersten Spieler für die Saison 2023/2024. Der 23-jährige Offensiv-Allrounder kommt vom 1.FC Kaan-Marienborn, wo er in der letzten Saison insgesamt 32 Pflichtspiele in der Regionalliga absolvierte.

15. Mai: Lippstadt holt weiteren Münsteraner

Der SV Lippstadt hat nach Ali Cirak (SV Lippstadt 08) mit dem 22-jährigen Elias Demirarslan einen weiteren Verteidiger von der Reserve des SC Preußen Münster verpflichtet. Derweil haben Mittelfeldspieler Seung-won Lee und Dauerbrenner Christopher Balkenhoff ihre Vertrag beim SV Lippstadt 08 um jeweils ein Jahr verlängert. Der Rekord-Torhüter des Vereins ist seit 2016 unter Vertrag und geht damit im Sommer in seine achte Saison in Lippstadt.

15. Mai: Holstein Kiel holt Wolfsburger Nachwuchstalent Wagbe

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Nachwuchsspieler Aurel Wagbe vom VfL Wolfsburg für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler sei „ein schneller und dynamischer Spieler für den linken Flügel“, sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport, am Montag in einer Pressemitteilung. Wagbe unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026.

15. Mai: Wattenscheid bastelt nach Abstieg am Kader

Zwei Zusagen und ein U19-Neuling im künftigen Kader des Regionalliga-Absteigers SG Wattenscheid: Abid Yanik und Mike Lewicki verlängerten ihre Verträge, während Alexandros Dimopoulos neu zur Mannschaft von Trainer Christian Britscho stößt. Das 17 Jahre alte Talent rückt aus der U19 in den Seniorenkader auf.

15. Mai: Sechs Abgänge bei Düsseldorf II

Zwei Tage nach der letzten Partie der Spielzeit verkündete Fortuna Düsseldorf mehrere Personalentscheidungen für sein U23-Team. Marcel Mansfeld, Daniel Ndouop, Nick Otto, Kingsley Marcinek, Luca Thissen und Glenn Dohn verlassen die zweite Mannschaft des Traditionsvereins. "Die Fortuna bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und wünscht für die sportliche und private Zukunft alles Gute", heißt es in einer Mitteilung.

15. Mai: Florian Abel kehrt zum KFC Uerdingen zurück

Florian Abel kehrt zum KFC Uerdingen zurück. Bereits in der Oberligasaison 2015/16 spielte der inzwischen 33-Jährige in der Grotenburg und kam damals auf 5 Tore sowie 5 Vorlagen bei 29 Einsätzen. Insgesamt kann Abel auf viel Erfahrung zurückgreifen: neben 165 Spielen in der Oberliga Niederrhein stand er unter anderem auch in der 2. Liga (1 Einsatz), der 3. Liga (12 Einsätze) sowie in der Regionalliga West (76 Einsätze) auf dem Rasen.

15. Mai: Leverkusen verpflichtet Spanier Grimaldo

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verstärkt sich mit Alejandro Grimaldo (27). Der spanische Linksverteidiger wechselt im Sommer ablösefrei vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon zum Europa-League-Halbfinalisten und erhält einen Vertrag bis 2027. Das gaben die Rheinländer am Montag bekannt.

„Alejandro Grimaldo ist ein wendiger, sehr spielstarker Außenverteidiger, taktisch sehr versiert. Er ist torgefährlich und verfügt über viel Erfahrung und Klasse“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Grimaldo, der mit Lissabon kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft steht, sprach von einer „spannenden Herausforderung“. Es reize ihn, „nun auch in der Bundesliga meine Stärken zu zeigen“.

15. Mai: Kehl glaubt: Wettbieten um Bellingham wird noch „an Fahrt aufnehmen“

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl stellt sich auf ein Wettbieten für BVB-Profi Jude Bellingham in der Sommerpause ein. „Ich glaube, dass das Rennen um ihn nach der Saison noch mal an Fahrt aufnehmen wird“, sagte Kehl in der Talkshow „Sky90“ am Sonntag: „Wenn er gehen sollte, dann wird es uns vermutlich marktgerecht so viel Geld bringen, dass wir am Ende sagen können: Okay, es ist ein Szenario, bei dem wir in der Vergangenheit auch immer wieder Lösungen gefunden haben. Deswegen sind wir aktuell sehr entspannt.“

Bellingham, der vor allem bei Topclubs aus seiner Heimat England und in Spanien hoch im Kurs steht, besitze jedoch keine Ausstiegsklausel und stehe beim BVB noch zwei Jahre unter Vertrag, sagte Kehl. Unter Zeitdruck soll der Mittelfeldspieler laut des Sportdirektors beim Entscheidungsprozess nicht gesetzt werden: „Wir haben keine Deadline gesetzt.“

Sollte der englische Nationalspieler den Club verlassen, „würde es uns sehr weh tun“, gab Kehl zu. Die spielerische Klasse und auch die Führungsfähigkeiten des 19-Jährigen seien für Dortmund nicht gleichwertig zu ersetzen, meinte der Ex-Profi, „selbst mit sehr viel Geld nicht“.

14. Mai: Dritter Neuzugang für RWO

Wie RevierSport erfuhr, wechselt nach Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück) und Moritz Montag (Wuppertaler SV) auch Cottrell Ezekwem zur kommenden Saison zu Rot-Weiß Oberhausen. Der 23-jährige Innenverteidiger steht aktuell noch beim SC Verl unter Vertrag. Beim Drittligisten kam der Zwei-Meter-Riese in dieser Saison jedoch nur zu drei Einätzen.

14. Mai: Freiburgs Torwart Flekken prüft Wechsel nach England

Dem SC Freiburg droht nach Saisonende ein Abschied von Stammtorwart Mark Flekken. „Es kann sein, dass Mark uns verlässt, er beschäftigt sich damit“, sagte Sportvorstand Jochen Saier am Sonntag im „Doppelpass“ bei Sport1. Es gebe Interesse aus England an einer Verpflichtung des 29 Jahre alten Niederländers. „Für ihn geht es auch um den Zeitpunkt, wann kann er nochmal den nächsten großen Schritt machen“, sagte Saier.

14. Mai: Neuzugang für 1. FC Bocholt - Torwart geht

Der 1. FC Bocholt hat Brian Campman vom niederländischen Drittligisten De Treffers Groesbeek verpflichtet. Torhüter Sebastian Wickl löste hingegen seinen bis 2024 dotierten Vertrag vorzeitig auf.

13. Mai: Medien: Nagelsmann wird kein Tottenham-Trainer

Nach übereinstimmenden Medienberichten in England wird Julian Nagelsmann definitiv nicht der neue Trainer bei den Tottenham Hotspur, dem Champions League-Finalisten von 2019. Das berichteten am Freitagabend unter anderem Sky Sport News und BBC.

13. Mai: Leipzig-Verteidiger im Blickfeld von Manchester United?

Erst im Dezember hat Leipzig den Vertrag von Mohamed Simakan verlängert. Mehr als vier Jahre ist der Innenverteidiger jetzt noch an den Klub gebunden. Dennoch werden auch im Sommer wieder Anfragen für den jungen Franzosen einflattern. Wie das Portal "Foot Mercato" berichtet, hat neben Arsenal vor allem Manchester United Simakan auf dem Zettel. Bei den Red Devils steht Harry Maguire auf der Abschussliste und Lisandro Martínez sowie Raphaël Varane hatten zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen.

12. Mai: BVB-Profi Dahoud vor Wechsel nach England

Mahmoud Dahoud steht laut Medieninformation vor einem Wechsel von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach England. Wie Sport1 und die „Ruhr Nachrichten“ am Freitag übereinstimmend berichten, soll der 27-Jährige vor wenigen Tagen einen Medizincheck bei einem interessierten Club aus der Premier League absolviert haben. Demnach könne in der kommenden Woche die Entscheidung fallen, zu welchem Verein es den Mittelfeldspieler zieht. Als Favoriten gelten Newcastle United, Leicester City und Brighton & Hove Albion. Der BVB hatte bereits im Februar bekannt gegeben, dass der in diesem Sommer auslaufende Vertrag mit Dahoud nicht verlängert wird. Der zweimalige deutsche Nationalspieler hatte seinen Stammplatz nach einer Schulter-Verletzung verloren und stand zuletzt wiederholt nicht einmal im Kader des Bundesliga-Zweiten. Er war 2017 für knapp 15 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach verpflichtet worden.

12. Mai: Eintracht an Nationalspieler Bella-Kotchap dran?

Eintracht Frankfurt ist einem Medienbericht der „Bild“ zufolge an einer Verpflichtung von Nationalspieler Armel Bella-Kotchap interessiert. Der 21 Jahre alte Verteidiger vom FC Southampton könne mit einem Jahr Verspätung zu einer Art Nachfolger für Martin Hinteregger werden, hieß es. Hinteregger hatte seine Karriere als Aktiver im Sommer 2022 beendet. Cheftrainer Oliver Glasner, der die Eintracht im Sommer verlässt, hatte in dieser Spielzeit immer wieder auf zu wenige Alternativen in der Defensive hingewiesen. Bella-Kotchap hat in Southampton einen Vertrag bis Sommer 2026, dürfte bei einem Abstieg aus der Premier League aber andere sportliche Ziele verfolgen. Im Gespräch sind dem Bericht zufolge rund 20 Millionen Euro Ablösesumme. Den Frankfurtern droht im Sommer zudem der Verlust von Evan Ndicka, dessen Vertrag ausläuft. Bella-Kotchap hat bislang zwei Länderspiele für das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick absolviert.

12. Mai: Ben Hüning wechselt nach Wiedenbrück

Rot-Weiss Essens U19-Kapitän Ben Hüning wechselt zum SC Wiedenbrück.

12. Mai: Schultz übernimmt Trainerposten in Basel

Timo Schultz (45) übernimmt zur kommenden Saison den Trainerposten des FC Basel. Wie der Verein einen Tag nach dem 2:1-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel der Conference League beim AC Florenz bekannt gab, folgt der ehemalige Übungsleiter des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli beim Schweizer Vizemeister auf den deutschen Interimstrainer und Sportdirektor Heiko Vogel. Der 45 Jahre alte Schultz unterschrieb in Basel einen Zweijahresvertrag.

„Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und konstruktiv“, sagte Schulz: „Wir haben ehrgeizige Ziele und ich verspüre eine große Vorfreude, diese ab kommender Saison in Angriff zu nehmen.“

Am Dienstag hatten die Kiezkicker die einvernehmliche Vertragsauflösung mit dem 45-Jährigen bekannt gegeben. Schultz war bereits im vergangenen Dezember bei den Hamburgern freigestellt worden.

12. Mai: BVB II verpflichtet Franz Roggow

Vom FC St. Pauli zur U23 des BVB: Diesen Weg vollzieht Mittelfeldspieler Franz Roggow.

12. Mai: SV Straelen holt Tom Hirsch

Tom Hirsch wechselt von Ratingen 04/19 zum SV Straelen.

12. Mai: Neuzugang für Schalke II

Nach Torhüter Julius Paris (SV Straelen) und dem vereinslosen Malik Talabidi wechselt Paul Pöpperl im Sommer nach Gelsenkirchen. Er kommt von der U23 des TSV Steinbach (Hessenliga).

11. Mai: Neuzugang für die SGS Essen

Der Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen verpflichtet die österreichische Nationalspielerin Lilli Purtscheller. Die 19-jährige Stürmerin kommt vom SK Sturm Graz und nimmt damit den gleichen Weg wie ihre Mitspielerin Valentina Kröll auf sich, die ebenfalls im Sommer nach Essen wechselt.

11. Mai: SV Lippstadt befördert zwei Youngster

Beim SV Lippstadt wurden Phil Mehn und Benjamin Aust nun auch auf dem Papier befördert. Die beiden 19-Jährigen gehören nämlich schon in der laufenden Spielzeit zum Regionalliga-Team. Torhüter Aust feierte bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Straelen sein Debüt in der Liga, stand von Beginn an zwischen den Pfosten. Zwei Kurzeinsätze sammelte der zentrale Mittelfeldspieler Mehn bislang für den SVL.

11. Mai: Fortuna Köln gibt Talent Profivertrag

Fortuna Köln zieht im Sommer Waiss Ezami fest in die Regionalliga-Mannschaft hoch. Der 19-Jährige bringt Seniorenerfahrung mit, da er schon in der fünftklassigen U23 für Köln auflief.

11. Mai: KFC zieht U19-Talent hoch

Anton Riegert aus der U19 des KFC Uerdingen wird ab Sommer fest zum Oberliga-Kader gehören. Der 18-Jährige hat sich mit guten Leistungen in der A-Junioren Niederrheinliga und beim Training der ersten Mannschaft für einen Seniorenvertrag empfohlen. Seinen ersten Oberliga-Einsatz hat der Defensivspieler bereits absolviert (Ende April beim 2:0-Sieg gegen TuRU Düsseldorf). Ab Sommer gehört Riegert, der schon seit 2016 im Nachwuchs der Krefelder spielt, fest zum Kader.

11. Mai: Straelen holt zweiten Neuzugang

Regionalliga-Absteiger SV Straelen hat Seong-sun You verpflichtet. Der Südkoreaner wird die rechte Außenbahn der Straelener verstärken, ist dort flexibel einsetzbar. Er hat einen Vertrag über eine Saison unterzeichnet. Der 22-Jährige kommt aus der zweiten Mannschaft von Preußen Münster.

11. Mai: Dritter Neuzugang für den FC Gütersloh

Patrik Twardzik wechselt vom baldigen Ligakonkurrenten Rot Weiss Ahlen zum Regionalliga-Aufsteiger FC Gütersloh. Den Transfer gab der Tabellenführer der Oberliga Westfalen an diesem Donnerstag bekannt.

11. Mai: Wattenscheid holt ersten neuen Spieler für 23/24

Als ersten Neuzugang für die kommende Saison kann die SG Wattenscheid 09 Serhat Kacmaz vom FC Remscheid vermelden.

11. Mai: Isaak Akritidis löst in Wuppertal auf

Isaak Akritidis hat seinen bis zum Sommer 2024 laufenden Vertrag beim Wuppertaler SV aufgelöst und ab dem 1. Juli 2023 ein neues Arbeitspapier beim 1. FC Bocholt unterschrieben.

11. Mai: 1. FC Köln verpflichtet Chabot fest

Jeff Chabot bleibt beim 1. FC Köln. Im Januar 2022 war der Innenverteidiger zunächst auf Leihbasis von Sampdoria Genua nach Köln gewechselt, nun hat ihn der FC fest verpflichtet. Der 25-Jährige hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

11. Mai: Lennart Winkler wechselt zur Fortuna

Fortuna Köln hat Lennart Winkler (SV Straelen) verpflichtet.

11. Mai: Ex-Bayern-Profi Ismael Teammanager in Watford

Bayern Münchens früherer Profi Valerien Ismael wird neuer Teammanager beim englischen Fußball-Zweitligisten FC Watford. Der 47 Jahre alte Franzose übernimmt das Amt von Chris Wilder, dessen Vertrag ausläuft und der mit den Hornets die Play-offs als Elfter der Championship verpasst hat. Ismael ist seit 2018 bereits der zehnte Teammanager in Watford.

„Dass wir ihn bereits im Mai verpflichten konnten, erleichtert die Planung für die kommende Saison“, sagte Watford-Sportchef Ben Manga und lobte die „große Erfahrung“ von Ismael. Der Ex-Profi war zuletzt Trainer bei Besiktas Istanbul und zuvor in England beim FC Barnsley und West Bromwich Albion tätig.

In Deutschland stand Ismael unter anderem beim VfL Wolfsburg und dem 1. FC Nürnberg in der Verantwortung. Als Spieler gewann er mit Werder Bremen (2004) und den Bayern (2006) das Double.

11. Mai: Paris Saint-Germain an Frankfurts Kolo Muani interessiert

Neben Bayern München soll auch Paris Saint-Germain mit einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Torjäger Randal Kolo Muani liebäugeln. Laut einem Bericht der „Bild“ (Donnerstag) habe der französische Meister bereits sein Interesse an dem 24 Jahre alten Stürmer bei Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hinterlegt.

Kolo Muani war im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Nantes zu den Frankfurtern gewechselt und auf Anhieb zum besten Torschützen und Vorlagengeber beim hessischen Fußball-Bundesligisten avanciert. Der Vertrag des französischen Nationalspielers beim Europa-League-Sieger läuft bis 2027. Die Eintracht fordert im Falle eines vorzeitigen Wechsels 120 Millionen Euro.

Um einen Transfer in dieser Größenordnung stemmen zu können, müsste Paris jedoch Stars abgeben. Lionel Messi steht nach zwei Jahren bei PSG voraussichtlich vor dem Abschied, zudem sei laut „Bild“ ein Verkauf von Neymar denkbar. Der Brasilianer stehe bei einigen Clubs der englischen Premier League auf dem Zettel.

11. Mai: Umbruch in Aue

Dimitrij Nazarov, Philipp Klewin, Lukas Sedlak, Ulrich Taffertshofer, Nico Gorzel und Tom Baumgart verlassen den FC Erzgebirge Aue mit aktuell noch unbekanntem Ziel. Antonio Jonjic schließt sich bekanntlich dem SV Wehen Wiesbaden an.

11. Mai: Rödinghausen verpflichtet Rostock-Spieler

Der SV Rödinghausen hat Luca Horn von Hansa Rostock verpflichtet. Der 24-jährige kommt im linken Mittelfeld zum Einsatz und verfügt bereits über Drittligaerfahrung. Für den VfL Wolfsburg kommt er zudem auf je einen Einsatz in der Bundesliga, sowie im DFB-Pokal.

11. Mai: Viktoria Köln holt Russo

Stefano Russo wechselt vom SV Waldhof Mannheim zum FC Viktoria Köln.

11. Mai: Simon Engelmann verlässt RWE

Simon Engelmann wird nach drei Jahren bei Rot-Weiss Essen im Sommer gehen und sich seinem Ex-Klub SV Rödinghausen anschließen.

10. Mai: Kaufoption gezogen - Gladbachs Beyer bleibt in Burnley

Innenverteidiger Jordan Beyer wird nach seiner Leihe an den FC Burnley nicht mehr zum Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurückkehren. Der Premier-League-Aufsteiger gab am Mittwoch bekannt, dass er die Kaufoption für den 22-Jährigen gezogen habe. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus hatte im April die Ablösesumme von 15 Millionen Euro bestätigt.

Beyer war im vergangenen Sommer leihweise zu der Mannschaft von Teammanager Vincent Kompany gewechselt und spielte sich im Anschluss in der Startelf fest. In der Championship stürmte das Team mit 101 Punkten zum Aufstieg. Bei den Engländern unterschrieb Beyer einen Vierjahresvertrag.

10. Mai: SSVg Velbert holt Talent aus der Landesliga

Nach dem erfahrenen Markus Pazurek (1. FC Kaan-Marienborn / er kann auf 154 Drittligaspiele zurückblicken) und Torwart Jan Fauseweh, der 21 Jahre alte Torhüter kommt vom Oberliga-Absteiger FC Kray, hat die SSVg Velbert nun Angreifer Andri Buzolli (19) vom Landesligisten SC Velbert verpflichtet verpflichtet.

10. Mai: Conde verlängert Vertrag beim 1. FC Magdeburg

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit seinem Kapitän Amara Conde (26) verlängert. Das gab der Tabellenelfte am Mittwoch bekannt, machte aber keine Angaben über die Laufzeit. Conde spielt seit zwei Jahren für den Traditionsklub.

„Es freut mich sehr, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen. Der FCM bedeutet mir sehr viel“, sagte er: „Ich bin stolz, Kapitän dieses tollen Vereins sein zu dürfen. Wir haben mit unseren sensationellen Fans im Rücken bereits einiges erreicht und gemeinsam noch viel vor.“

10. Mai: Jahn Regensburg holt Enochs als Trainer

Joe Enochs soll den SSV Jahn Regensburg vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bewahren und in eine wieder erfolgreichere Zukunft führen. Der 51 Jahre alte Trainer wurde von dem Tabellenvorletzten einen Tag nach der Trennung von Mersad Selimbegovic als neuer Chefcoach präsentiert. Enochs erhält unabhängig von der Liga in der kommenden Saison einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie der Jahn mitteilte.

Enochs sollte bereits am Mittwochnachmittag seine erste Trainingseinheit bei den Oberpfälzern leiten. Es sei das Ziel gewesen, mit Blick auf das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den Hamburger SV, „zeitnah einen Nachfolger zu finden“, äußerte Jahns Aufsichtsratschef Hans Rothammer. Er bezeichnete Enochs „als einen für die Situation passfähigen und kompetenten Cheftrainer“. Enochs war bis Februar 2023 Trainer des Drittligisten FSV Zwickau. Nach dem 21. Spieltag war die Mannschaft auf Platz 17 in Abstiegsgefahr, er musste gehen. Enochs war 21 Jahre lang für den VfL Osnabrück als Spieler und Trainer tätig. Er absolvierte ein Länderspiel für die USA. „Auf uns warten herausfordernde Wochen, die ich gemeinsam mit Mannschaft, Trainerteam und dem gesamten Verein angehen und bewältigen möchte“, sagte Enochs.

10. Mai: Umworbener Ducksch will Zukunft bald klären

Der umworbene Stürmer Marvin Ducksch von Werder Bremen will die Entscheidung über seine Zukunft nicht allzu lange hinauszögern. „Ich denke, es wird da zeitnah etwas geben“, sagte der 29-Jährige, der mit seinen Leistungen laut Berichten unter anderem das Interesse von Union Berlin, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach geweckt haben soll. Auf ein Treuebekenntnis zu Werder verzichtete Ducksch trotz eines Vertrags bis 2024 erneut.

„Im Fußball ist alles möglich. Ich möchte mich da noch nicht festlegen“, sagte Ducksch. Er betonte aber auch, dass er sich an der Weser sehr wohl fühle und sich zunächst auf den Klassenerhalt fokussieren wolle. Sein Berater befinde sich mit dem Klub im Austausch.

Sollte sein ebenfalls umworbener Sturmpartner Niclas Füllkrug in Bremen bleiben, wäre dies ein Argument für seinen aktuellen Arbeitgeber, sagte Ducksch: „Wenn man die Möglichkeit besitzt, solch einen Spieler halten zu können, ist das auf jeden Fall ein großes Kriterium.“

„Ein Traum“ wäre es für ihn, noch einmal für seinem „Herzensverein“ Borussia Dortmund aufzulaufen. Bei den Westfalen hatte der Torjäger, der in dieser Saison bei zwölf Treffern steht, einst seine ersten Schritte im Profi-Geschäft gemacht.

10. Mai: St. Pauli verpflichtet Verteidiger Treu

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat mit Rechtsverteidiger Philipp Treu den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt im Sommer vom Drittligazweiten SC Freiburg II ans Millerntor. Zur Vertragslaufzeit machten die Hamburger keine Angaben. „Mit Philipp Treu konnten wir einen Spieler für den FC St. Pauli gewinnen, der sich bereits in jungen Jahren bei einem Spitzenteam der 3. Liga durchgesetzt hat und noch großes Entwicklungspotential mitbringt“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann.

10. Mai: Zwei Neue für den FC Gütersloh

Zum einen wechselt Lennard Rolf vom Westfalen-Oberligisten Delbrücker SC nach Gütersloh. Der 23-jährige Außenstürmer erzielte in dieser Saison neun Tore in 25 Oberliga-Spielen. Nach Rolf wechselt auch Hendrik Lohmar vom SC Wiedenbrück zum FC Gütersloh. Er unterschrieb für zwei Jahre beim FCG.

10. Mai: ETB mit nächstem Neuzugang

Samuel Addai, aktuell beim VfB Homberg unter Vertrag, verlässt die Duisburger und schließt sich dem ETB Schwarz-Weiß Essen an.

10. Mai: Dadashov wechselt nach Berlin

Rufat Dadashov, Kapitän des FC Schalke 04 II, wechselt zur neuen Saison zum Regionalliga-Nordost-Vertreter BFC Dynamo.

10. Mai: Wehen Wiesbaden verpflichtet Amar Catic

Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Amar Catic verpflichtet. Der Aufstiegsanwärter stattet den 24-Jährigen mit einem Vertrag bis 2025 aus. Catic kommt vom niederländischen Zweitligisten Ado den Haag nach Hessen.

10. Mai: Mourinho buhlt um Eintrachts N'Dicka

Bayer Leverkusens Halbfinal-Gegner AS Rom will seinen Kader aufrüsten und blickt dabei offenbar in Richtung Bundesliga. AS-Trainer Jose Mourinho soll laut Corriere dello Sport am vergangenen Samstag die Berater von Eintracht Frankfurts Verteidiger Evan N'Dicka in Rom getroffen haben. Es soll um eine Verpflichtung für die kommende Saison gehen.

Bereits drei Mal soll N'Dicka Kontakt zu den Römern gehabt haben. Der 23-Jährige, der die Eintracht am Saisonende verlassen wird, gilt als Wunschkandidat von Mourinho. Laut Corriere dello Sport interessieren sich auch Premier-League-Klubs für N'Dicka.

10. Mai: Damaschek wechselt nach Düren

Marcel Damaschek wechselt zum 1. Juli 2023 von Alemannia Aachen zum Regionalliga-West-Konkurrenten 1. FC Düren.

10. Mai: Köln verlängert Vertrag mit Trainer Baumgart

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Trainer Steffen Baumgart vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der neue Kontrakt des 51-Jährigen läuft nun bis zum 30. Juni 2025, wie der Fußball-Bundesligist aus dem Rheinland am Mittwoch mitteilte. „Wir haben im letzten Jahr eine klare Absprache getroffen: Wenn es für alle Seiten passt, verlängern wir den Vertrag um ein weiteres Jahr. Das steht für mich außer Frage“, sagte Baumgart laut Vereinsmitteilung. „Wir haben immer von einem Weg gesprochen, und ich bin davon überzeugt, dass dieser noch nicht zu Ende ist. Wir können hier noch viel erreichen.“

Baumgart trainiert die Kölner seit der Saison 2021/22. Unter dem gebürtigen Rostocker qualifizierte sich der FC für die Europa Conference League und schied dort in der Gruppenphase aus. In der Bundesliga liegt Köln auf Rang zehn und hat den Klassenerhalt sicher.

„Die Gesamtentwicklung spricht für sich. Steffen und sein Trainerteam arbeiten mit unserer Mannschaft konsequent und systematisch entlang einer klaren Spielidee“, sagte Geschäftsführer Christian Keller. „Zahlreiche Spieler haben dadurch eine positive persönliche Leistungsentwicklung genommen. Mit seiner klaren Handschrift hat Steffen unsere Mannschaft zu einem starken Kollektiv geformt, in dem ein großer Zusammenhalt und echter Teamgeist vorherrschen.“

10. Mai: Thomas Müller erwägt Abschied vom FC Bayern

Der beim Tabellenführer FC Bayern München zuletzt öfter auf der Bank sitzende Thomas Müller kann sich einem Bericht zufolge einen vorzeitigen Vereinswechsel vorstellen. Der 33-Jährige wolle bis 2024 Profi-Fußball spielen, schreibt die „Sport-Bild“, und erwäge wegen der aktuellen Situation auch einen Wechsel. Angaben zur Quelle macht das Magazin nicht. Müllers Vertrag in München war vor einem Jahr vorzeitig bis 2024 verlängert worden.

Seine Einsatzzeiten waren zuletzt immer mal wieder ein Thema beim Rekordmeister. Beim 2:1 bei Werder Bremen am Samstag hatte Trainer Thomas Tuchel den 33-Jährige erst in der 64. Minute für Ryan Gravenberch eingewechselt. Der Coach hatte nach dem Sieg gesagt: „Ich liebe Thomas Müller.“ Es sei sensationell, wie der Offensivspieler die Entscheidungen des Trainers hinnehme. Das Thema Müller sei „nicht ganz so groß, wie es hier gemacht wird“. Bei den Fans gilt der Weltmeister von 2014 als Vereinsikone.

10. Mai: Fortuna Köln holt Marvin Mika

Marvin Mika wechselt zum 1. Juli 2023 vom SV Lippstadt zu Fortuna Köln.

9. Mai: Berater: Sturm-Talent Tel bleibt in München

Sturm-Talent Mathys Tel will auch über die laufende Saison hinaus Teil des FC Bayern sein. „Offiziell: Mathys bleibt in München, egal was passiert“, teilte die Beratungsagentur des 18 Jahre alten Franzosen dem Münchner Merkur/tz in einer Stellungnahme mit. Der Angreifer war vor der Saison für 20 Millionen Euro vom französischen Erstligisten Stade Rennes verpflichtet worden. In bislang 19 Bundesliga-Einsätzen erzielte er vier Treffer.

Zuletzt hatte Trainer Thomas Tuchel angedeutet, Tel könne in der kommenden Saison ausgeliehen werden, um ihm Spielpraxis zu vermitteln. Es sei aber „noch nicht“ entschieden, sagte er, wie der FC Bayern vorgehen werde: „Leihe, behalten - das machen wir Ende August, nicht vorher.“

Für seine Berater kommt ein vorübergehender Abschied von Tel, der in München einen Vertrag bis 2027 besitzt, jedoch nicht in Frage, wie sie in ihrem Statement betonten: „Wenn man in München ein Schlüsselspieler sein will, muss man sich in München verbessern und kämpfen. Das ist die Mentalität. Mental ist er bereit, also macht er weiter.“

9. Mai: Harder und Eriksson wechseln zu Bayern

Der FC Bayern München steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von zwei internationalen Topspielerinnen. Pernille Harder und Magdalena Eriksson wechseln nach Angaben mehrerer Portale zur neuen Saison vom FC Chelsea zum Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

Die 30 Jahre alte Harder hat bereits Bundesliga-Erfahrung. Die dänische Stürmerin spielte von Anfang 2017 bis Sommer 2020 für den VfL Wolfsburg und gewann viermal nacheinander das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Anschließend wechselte Harder nach London, wo ihre schwedische Lebensgefährtin Magdalena Eriksson bereits seit 2017 bei Chelsea unter Vertrag stand.

9. Mai: St. Pauli löst Vertrag mit Ex-Trainer Schultz auf

Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem ehemaligen Trainer Timo Schultz aufgelöst. Wie der Verein mitteilte, erfolgte die Vereinbarung einvernehmlich. Schultz war im Dezember freigestellt worden, zu diesem Zeitpunkt belegte St. Pauli Rang 15 in der Tabelle.

In den 14 Spielen unter Nachfolger Fabian Hürzeler gelangen den Hanseaten zwölf Siege (zwei Niederlagen). Als Vierter der Tabelle liegt St. Pauli drei Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte hinter dem Relegationsplatz.

9. Mai: Valerien Ismael soll neuer Watford-Trainer werden

Der frühere Bundesliga-Profi und -Trainer Valerien Ismael soll neuer Chefcoach des englischen Fußball-Zweitligisten FC Watford werden. Das Sportmagazin „The Athletic“ berichtete am Dienstag von „fortgeschrittenen Gesprächen“ zwischen dem 47 Jahre alten Franzosen und dem ehemaligen Club von Elton John.

Als Spieler wurde Ismael deutscher Meister und Pokalsieger mit Werder Bremen, ehe er zu Bayern München und Hannover 96 wechselte. Als Trainer arbeitete er zuletzt für Besiktas Istanbul sowie die englischen Clubs West Bromwich Albion und FC Barnsley. In Deutschland war er für den 1. FC Nürnberg und VfL Wolfsburg tätig.

9. Mai: Regensburg stellt vor HSV-Spiel Trainer Selimbegovic frei

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat sich von Trainer Mersad Selimbegovic getrennt. Das teilte der Tabellenvorletzte am Dienstag mit. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) tritt der Hamburger SV bei den Oberpfälzern an. Mit einem Sieg im Jahnstadion würden die Norddeutschen zumindest der Aufstiegsrelegation ein großes Stück näher kommen.

9. Mai: ETB macht Nachwuchsspieler zum Senioren

Der ETB Schwarz-Weiß Essen treibt die Kaderplanungen weiter voran. Nach fünf Neuzugängen und zahlreichen Verlängerungen hat nun ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung ins Seniorenteam geschafft. Collin Weihmann aus der U19 gehört ab der neuen Saison zum Oberliga-Kader, das teilten die Schwarz-Weißen am Dienstag mit.

9. Mai: Lüner SV schnappt sich Regionalliga-Spieler

Mit Mike Pihl hat sich der Westfalenligist Lüner SV hochkarätig verstärkt. Der 29-Jährige kommt im Sommer vom Regionalligisten Rot Weiss Ahlen nach Lünen. Bei RWA gehört Pihl in dieser Saison zum erweiterten Stammpersonal. Er bestritt 21 Partien, 15 davon von Beginn an.

9. Mai: Viktoria Köln verpflichtet Elversberger Stürmer

Fußball-Drittligist Viktoria Köln hat Mittelstürmer Valdrin Mustafa verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom Spitzenreiter SV Elversberg zum Klassenkonkurrenten. Dies teilte der Kölner Club am Dienstag mit. Mustafa kam in dieser Saison bislang in 28 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei fünf Treffer. Cheftrainer Olaf Janßen ist von der Verpflichtung überzeugt: „Wir bekommen mit ihm einen klassischen Stürmer, der über eine tolle Quote verfügt“.

9. Mai: Jonjic wechselt nach Wiesbaden - auch RWE war interessiert

Antonio Jonjic, Stürmer von Erzgebirge Aue, wechselt nach der Saison ablösefrei zu den Hessen. Nach RS-Informationen hatten sowohl RWE als auch Waldhof Mannheim dem 23-Jährigen ein lukratives Angebot unterbreitet, doch den Zuschlag bekommt: Wehen Wiesbaden.

9. Mai: VfL Bochum schlägt beim SC Verl zu

Vor über einer Woche hatte RS diesen Transfer bereits angekündigt, seit diesem Dienstagmorgen ist er offiziell: Der VfL Bochum hat mit Niclas Thiede einen neuen Torhüter für die kommende Saison verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom Drittligisten SC Verl ablösefrei an die Castroper Straße und unterzeichnete einen Vertrag über vier Jahre. Thiede tritt zunächst wohl in den Konkurrenzkampf mit dem erfahrenen Michael Esser um den Platz als Nummer zwei hinter Stammkeeper Manuel Riemann.

9. Mai: Glasner-Abschied nach dem Pokalfinale beschlossen

Die Tage von Oliver Glasner beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sind anscheinend gezählt. Einem Bericht der Bild-Zeitung vom späten Montagabend zufolge wird der Trainer, der die Eintracht 2022 zum sensationellen Europapokalsieg geführt hatte, den Verein nach dem DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am 3. Mai vorzeitig verlassen.

Dies hat nach Bild-Informationen ein kurzfristig angesetztes Krisengespräch Glasners mit Eintracht-Sportdirektor Markus Krösche ergeben. Nach Glasners Wutrede am Samstag im Anschluss an die Niederlage bei der TSG Hoffenheim (1:3) hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann den Österreicher bereits öffentlich kritisiert. Glasner besitzt einen Vertrag bis 2024, eine Stellungnahme des Klubs gab es zunächst nicht.

8. Mai: Aachen verlängert mit Jan Strauch

Alemannia hat den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Jan Strauch verlängert. Der 20-Jährige geht damit in seine zweite Saison in der Regionalliga-Mannschaft der Aachener. In dieser Saison stand Strauch 19-mal im Kader der ersten Mannschaft, der Keeper kann bisher aber noch nicht auf einen Pflichtspieleinsatz zurückblicken.

8. Mai: Bellingham lehnt Verlängerung beim BVB angeblich ab

Borussia Dortmunds umworbener Mittelfeldspieler Jude Bellingham wird einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge ein Angebot des Bundesliga-Zweiten für eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2026 ablehnen. Dies habe der 19-Jährige für sich entschieden, obwohl ihm auch deutlich verbessertes Gehalt angeboten werde, hieß es am Montagabend. Der Kontrakt des englischen Nationalspielers in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

Seit Wochen gibt es Spekulationen über einen Wechsel von Bellingham zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte am Sonntag vor dem 6:0-Heimsieg der Dortmund gegen den VfL Wolfsburg indes betont: „Aktuell gibt es keinen neuen Stand, kein Angebot, nichts, was wir verkünden können.“

8. Mai: Türkspor Dortmund präsentiert siebten Neuzugang

Oguz Karagüzel wechselt zur neuen Saison zum Türkspor Dortmund. Das gab das Westfalenliga-Topteam bekannt. Karagüzel trägt aktuell das Trikot des FSV Duisburg. Er kam in der Winterpause zum Tabellenschlusslicht der Oberliga Niederrhein. Seitdem bestritt der 22 Jahre alte Angreifer elf Partien und erzielte dabei einen Treffer.

8. Mai: Oberliga-Aufsteiger Büderich verstärkt sich

Der FC Büderich hat nach dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein den nächsten Neuzugang präsentiert. Mit Lukas van den Bergh kommt ein Routinier, der Erfahrung der reichlich Erfahrung in der vierten und fünften Liga mitbringt. Brisant: Aktuell trägt der 34-Jährige das Trikot des Lokalrivalen TSV Meerbusch, mit dem die Büdericher ab Sommer erstmals in einer Liga spielen werden. Beim Stadtnachbarn ist van den Bergh Kapitän und Führungsspieler. Er werde die Defensivoptionen des FCB vergrößern, teilte Büderich mit.

8. Mai: Münsters U23-Coach künftig auch Co-Trainer

Neue Rolle für Preußen Münsters U23-Trainer Kieran Schulze-Marmeling: Der 33-Jährige übernimmt zur neuen Saison einen Posten im Team von Profi-Chefcoach Sascha Hildmann und wird als zweiter Co-Trainer neben Louis Cordes tätig sein. Die individuelle Arbeit mit den Spielern soll der Schwerpunkt seines Aufgabengebiets sein.

7. Mai: Glasners Zukunft in Frankfurt offen

Vorstandssprecher Axel Hellmann hat die Zukunft von Trainer Oliver Glasner beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt über das Saisonende hinaus offengelassen. Der Klub müsse sich mit der Frage beschäftigen: „Sind wir in einer Form in der Bundesliga, die zukunftsweisend ist? In diesem Sinne sollten wir die nächsten Tage und Wochen ins Land gehen lassen und dann schauen, wie wir damit umgehen“, sagte Hellmann am Sonntag bei Bild-TV.

Zudem habe die Eintracht die Debatte über Glasners Zukunft nicht begonnen, sie sei dadurch entstanden, „dass unsere Offerte nicht angenommen wurde“, sagte Hellmann: „Vieles hängt davon ab, wie sich Glasner positioniert. Wir haben ihm ein Vertragsangebot gemacht vor einiger Zeit – darauf ist er nicht eingegangen.“ Glasner besitzt beim Pokalfinalisten noch einen Vertrag bis 2024.

7. Mai: Medien: Schmadtke an Klopps Seite zum FC Liverpool?

Jörg Schmadtke soll nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Sportdirektor des FC Liverpool werden. Die englische Zeitung „The Telegraph“ schrieb am Samstagabend als Erster darüber, dass der langjährige Bundesliga-Manager beim Club von Jürgen Klopp der Favorit für den Posten ist. Andere Medien berichteten danach ebenfalls über konkrete Verhandlungen zwischen beiden Seiten in den vergangenen Tagen.

Der 59 Jahre alte Schmadtke arbeitete zuletzt von Juli 2018 bis Januar 2023 als Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg, ehe er seine langjährige Manager-Karriere eigentlich für beendet erklärte. Beim LFC hatte der bisherige Sportdirektor Julian Ward im vergangenen November seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Seitdem läuft bei den „Reds“ die Suche nach einem Nachfolger.

7. Mai: Mehr als 90 Millionen: Interessentenfeld für Kolo Muani „sehr breit“

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann ist im Transferpoker um Stürmer Randal Kolo Muani ganz entspannt. „Er hat einen lang laufenden Vertrag. Da sitzt es sich immer besonders bequem drauf. Das Interessentenfeld ist sehr groß und sehr prominent“, sagte Hellmann am Sonntagmorgen dem TV-Sender Bild. Sein „absolutes Wunschszenario“ sei, dass der französische Vize-Weltmeister bei der Eintracht bleibt. Kolo Muani sei „mit das Heißeste, was momentan auf dem europäischen Stürmermarkt zur Verfügung steht“.

Der 24 Jahre alte Angreifer hat beim DFB-Pokalfinalisten einen Kontrakt bis Sommer 2027. Sein Marktwert ist in dieser Spielzeit rasant angestiegen, eine mögliche Ablöse dürfte angesichts des Vertrags im dreistelligen Millionenbereich liegen.

„Ich merke und fühle auf dem internationalen Markt eine andere Zahl als 90 Millionen Euro“, sagte Hellmann. Neben europäischen Spitzenclubs gilt auch Deutschlands Rekordmeister FC Bayern München als Interessent. Die Münchner sind ein Jahr nach dem Abgang von Robert Lewandowski auf der Suche nach einem Mittelstürmer.

6. Mai: Medien: Nagelsmann in Gesprächen mit Tottenham

Julian Nagelsmann ist laut Medienberichten weiter ein heißer Kandidat für den Posten des Teammanagers bei Tottenham Hotspur. Nach Informationen von Sky soll es mittlerweile erste Gespräche zwischen dem 35-Jährigen und dem Premier-League-Klub gegeben haben. Über ein mögliches Interesse der Londoner hatten mehrere Medien schon nach Nagelsmanns Entlassung bei Bayern München Ende März berichtet.

Auch Nagelsmann selbst sei nicht abgeneigt, allerdings gebe es noch einige Details zu klären, bevor es zu einem Engagement komme, berichtet Sky. Nagelsmann war zuvor auch beim strauchelnden FC Chelsea als Kandidat gehandelt worden, soll den Londonern laut übereinstimmenden Medienberichten aber abgesagt haben.

5. Mai: El-Bouazzati zu Westfalia Dortmund

Kreisliga-B-Aufsteiger Westfalia Dortmund hat die Verpflichtung von Ex-Drittligaspieler Mohamed El-Bouazzati (zuletzt FC Roj Dortmund) bekanntgegeben.

5. Mai: Osterfeld holt Jablonski

Adler Osterfeld hat den 18-jährigen Lennart Jablonski, der zuletzt bei Rhenania Bottrop, SSV Buer und dem SV Hessler spielte, verpflichtet.

5. Mai: Bergermann von Essen-Frintrop nach Bottrop

Luca Bergermann wechselt von Adler Union Frintrop zum SV Fortuna und verstärkt dort die Offensive.

5. Mai: Mainz: Kapitän Widmer verlängert bis 2026

Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Kapitän Silvan Widmer vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt des Schweizer Nationalspielers läuft bis 2026. Das gaben die Rheinhessen kurz vor der Partie gegen Schalke 04 am Freitagabend bekannt. Widmer war 2021 vom FC Basel nach Mainz gewechselt.

„Silvan hat von Tag eins bewiesen, dass er sowohl fußballerisch als auch menschlich hervorragend in diesen Verein passt“, sagte FSV-Trainer Bo Svensson: „Welchen positiven Einfluss er hat, kann man auch daran ablesen, dass er nach nur einem Jahr bei uns Kapitän geworden ist.“

Widmer wird den Mainzern in den kommenden Wochen jedoch nicht zur Verfügung stehen. Der 30-Jährige hatte während der Niederlage beim VfL Wolfsburg (0:3) eine Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk erlitten.

5. Mai: Gladbach verpflichtet Weigl fest

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Nationalspieler Julian Weigl von Benfica Lissabon fest verpflichtet. Der 27-Jährige, der schon in der laufenden Saison 2022/23 vom portugiesischen Rekordmeister ausgeliehen war, unterschrieb beim einen Vertrag bis Juni 2028.

„Julian ist von seiner fußballerischen Klasse, aber auch von seiner Persönlichkeit her ein wichtiger Baustein für unser Team“, sagte Sportdirektor Roland Virkus über den Mittelfeldmann. Weigl sei in Gladbach „auf Anhieb einer der Führungsspieler geworden“.

Der frühere Dortmunder und Münchner Löwe bestritt 20 Pflichtspiele (ein Tor) für den VfL. Er sei „voller Vorfreude auf das, was kommt“ und habe „große Lust darauf, mit voranzugehen“, sagte er.

5. Mai: SC Verl holt Stürmer von Fortuna Köln

Der SC Verl hat seinen ersten Zugang für die neue Saison in der 3. Liga präsentiert. Stürmer Lars Lokotsch wechselt am 1. Juli 2023 von Fortuna Köln zum Sportclub Verl.

5. Mai: Kolo Muani als Transferziel? Lachender Tuchel bestätigt das nicht

Thomas Tuchel hat sich zu den Spekulationen um eine angestrebte Verpflichtung des FC Bayern München von Stürmer Randal Kolo Muani nicht konkret geäußert. Als der Trainer des deutschen Fußball-Meisters gefragt wurde, ob der Franzose von Eintracht Frankfurt ein Transferziel der Münchner sei, lachte Tuchel. „Nein das kann ich nicht bestätigen, das können wir ganz kurz machen“, sagte der 49-Jährige am Freitag in München. „Ich würde es nicht bestätigen, wenn es so wäre, aber ich kann es auch nicht bestätigen.“ Die Stürmersuche war für ihn vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kein Thema.

Die Münchner haben in der Saison nach dem Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski Probleme auf der Mittelstürmer-Position. Zwischenzeitlich konnte Eric Maxim Choupo-Moting diese Probleme mit seinen Toren übertünchen, doch seit dem Ausfall des Routiniers wird das Fehlen mehr und mehr offensichtlich.

Spekulationen über neue Transferziele gab es viele. Das Gerücht um den WM-Finalisten hält sich seit langem. Der 24-Jährige hat bei Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Es dürfte im Falle eines Wechsels eine üppige Millionen-Ablöse fällig werden. Angeblich will die Eintracht eine dreistellige Summe.

Nach Informationen der „Bild“ hat der FC Bayern Abstand von einer möglichen Verpflichtung von Stürmer Victor Osimhen genommen haben. Für den 24 Jahre alten Nigerianer soll eine kolportierte Ablösesumme zwischen 100 und 150 Millionen Euro im Raum stehen. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister gebe es Zweifel, ob Osimhen sofort wie gewünscht weiterhelfe, hieß es. Die Spekulationen um England-Star Harry Kane von Tottenham Hotspur sind schon seit einiger Zeit weniger geworden.

Manchester United soll Interesse an Osimhen und Kolo Muani haben. An letzterem ist angeblich auch Paris Saint-Germain interessiert. Superstar Kylian Mbappé soll den Wunsch haben, in der neuen Saison mit Kolo Muani zu stürmen.

4. Mai: Bayerns Sturm-Kandidat kommt wohl nicht

Der FC Bayern München soll laut Informationen der "Bild"-Zeitung Abstand von einer möglichen Verpflichtung von Neapels Stürmer Victor Osimhen genommen haben.

4. Mai: RWE verabschiedet die nächsten vier Spieler

Nach Herzenbruch müssen auch Kevin Holzweiler, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor und Niklas Tarnat die Hafenstraße verlassen. Das gab Rot-Weiss Essen am Nachmittag bekannt.

4. Mai: RWE: Herzenbruch muss gehen

Paukenschlag an der Hafenstraße! Leistungsträger und Vize-Kapitän Felix Herzenbruch wird bei Rot-Weiss Essen kein neues Arbeitspapier erhalten. Eine mutige und umstrittene Entscheidung.

4. Mai: St. Pauli verlängert mit Ersatzkeeper

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem Ersatzkeeper Sören Ahlers verlängert. Details zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers gaben die Hamburger nicht bekannt. Der 25-Jährige war 2021 von der zweiten Mannschaft von Schalke 04 zu St. Pauli gekommen, als dritter Torhüter kam er bislang in der 2. Liga noch nicht zum Einsatz.

4. Mai: Bocholt holt Holldack aus Ahlen

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist der 1. FC Bocholt bei seinem Regionalliga-Konkurrenten Rot Weiss Ahlen fündig geworden. Jan Holldack wechselt im Sommer von der Werse an den Hünting.

4. Mai: Heinze verlässt Alemannia Aachen

Bei Alemannia Aachen vergeht aktuell kaum ein Tag ohne Personalentscheidung. Da bildet der heutige Donnerstag keine Ausnahme. Mit Alexander Heinze wird ein langjähriger Spieler in der neuen Saison nicht mehr für die Kaiserstädter auflaufen. Das gab der TSV am Nachmittag bekannt. Man habe sich gemeinsam darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen, heißt es vom Verein.

4. Mai: ETB verlängert mit Sahin

Es sind die Tage der Vertragsverlängerung beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Die jüngste Zusage verkündete der Traditionsklub aus der Oberliga Niederrhein an diesem Donnerstag. Bünyamin Sahin wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Essener tragen. Der 23-jährige Linksverteidiger gehört unter Trainer Damian Apfeld zum Stammpersonal und ist ein Eigengewächs. Er läuft mit einer kurzen Unterbrechung bereits seit der U12 für die Schwarz-Weißen auf und gehört seit 2018 zum Kader der ersten Mannschaft.

4. Mai: Torwart Zingerle vor Wechsel zu RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht vor einer Verpflichtung von Torwart Leopold Zingerle. Der 29-Jährige steht noch bis Ende Juni bei Zweitligist SC Paderborn unter Vertrag. Nach dpa-Informationen ist sich RB mit dem Torwart einig, Unterschrift und Medizincheck sollen frühestens in der kommenden Woche erfolgen. Zuerst hatte die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet. Zingerle, der in Paderborn Ersatzmann von Jannik Huth ist, soll in Leipzig hinter Kapitän Peter Gulacsi und Janis Blaswich die Nummer drei werden. Der norwegische Nationaltorhüter Örjan Nyland wird den Club wieder verlassen.

4. Mai: Ex-Bochum-Kapitän neuer Präsident von Lok Leipzig

Torsten Kracht ist neuer Präsident von Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig. Der 55-Jährige übernahm damit die Nachfolge von Thomas Löwe, der aus privaten Gründen zurückgetreten war. Ex-Spieler Kracht, der 1987 mit Lok als Ersatzspieler im Europapokalfinale stand, war bereits seit Januar 2021 Teil des Präsidiums. Kracht war bereits als Elfjähriger zum 1. FC Lok gestoßen und absolvierte später 283 Pflichtspiele für den Club.

„Wir wollen die positive Entwicklung bei der Infrastruktur auf unserem Gelände, im sportlichen Bereich und anderswo nahtlos fortsetzen. Deshalb lade ich alle ein, uns zu unterstützen. Natürlich bin ich auch dankbar für jegliche sachliche Kritik“, wurde Kracht in einer Mitteilung des Vereins vom Donnerstag zitiert.

3. Mai: Bocholt-Kapitän Winking geht am Saisonende

Tim Winking wird den 1. FC Bocholt im Sommer verlassen. Der Kapitän spielt mit einer einjährigen Unterbrechung seit Anfang 2014 am Hünting und gehört seit sieben Jahren dauerhaft zum Kader. Seinen Vertrag hat der 29-Jährige aus beruflichen Gründen aufgelöst.

3. Mai: Nadjombe verlässt Fortuna Köln im Sommer

Während der SC Fortuna Köln noch keine Zugänge für die kommende Saison präsentiert hat, gibt es nun einen weiteren Abgang beim Klub aus der Regionalliga West. Jean-Marie Nadjombe wird seinen Vertrag in der Südstadt nicht verlängern und den Verein im Sommer verlassen. Das gaben die Kölner jüngst bekannt. Es ist ein Abschied nach neun Jahren. Denn der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger trägt schon seit 2014 das Fortuna-Trikot, durchlief zahlreiche Jugendmannschaften. Seit 2020 gehört er zum Kader des Profiteams.

3. Mai: Saarbrücken verlängert mit Trainer Ziehl

Rüdiger Ziehl bekleidet auch über den Sommer hinaus seine Doppelrolle als Trainer und Manager beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Wie die Saarländer am Mittwoch bekannt gaben, wurde der Vertrag des 45-Jährigen verlängert. Über die Laufzeit machte der Verein keine Angaben.

3. Mai: Entscheidung über Kahn und Salihamidzic beim FC Bayern erst nach Saisonende

Fußball-Rekordmeister Bayern München diskutiert erst nach dem Bundesliga-Saisonende über die Zukunft seiner Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Der Tabellenführer gab am Mittwoch bekannt, dass die turnusmäßige Aufsichtsratssitzung vom 22. auf den 30. Mai verschoben wurde.

3. Mai: Neuzugang für die U19 des VfL Bochum

Der VfL Bochum holt einen jungen Spieler von RB Leipzig in sein Talentwerk. Cedric Zajkowski wechselt im Sommer an die Castroper Straße. Der 17-Jährige wird in der kommenden Saison für die von Heiko Butscher trainierten A-Junioren auflaufen und das zentrale Mittelfeld des U19-Bundesligisten verstärken.

3. Mai: Gladbach verpflichtet Berliner Nachwuchstalent Lukas Ullrich

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Linksverteidiger Lukas Ullrich von Hertha BSC verpflichtet. Der 19 Jahre Auswahlspieler wechselt ablösefrei und hat beim Tabellenzehnten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. „Lukas ist ein vielversprechendes Talent. Er hat bislang eine tolle Entwicklung gemacht, bei der Hertha, aber auch in der U19-Nationalmannschaft, deren Kapitän er ist“, sagte Sportdirektor Roland Virkus. Ullrich hat in der Regionalliga Nordost bislang 18 Spiele für die Berliner absolviert.

3. Mai: Bellingham-Transfer zu Real kurz vor Abschluss?

Real Madrid hat offenbar das Tauziehen um Jude Bellingham von Borussia Dortmund gewonnen. Nach Angaben der spanischen Zeitung Marca hat der 19-Jährige mit den Königlichen eine „Grundsatzvereinbarung“ über einen Wechsel im Sommer getroffen, die Verhandlungen seien „fast abgeschlossen“. Die ebenfalls interessierten englischen Topklubs Manchester City und FC Liverpool hätten sich bereits aus dem Rennen zurückgezogen.

Bellinghams Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025. Nach Angaben der Sport Bild erhofft sich der BVB 150 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler, laut Marca will Real 120 Millionen zahlen. In Madrid soll der Teenager, der 2020 für 25 Millionen von Birmingham City zu den Westfalen gekommen war, bis 2029 unterschreiben.

3. Mai: Frankfurt vor Verpflichtung von Nakamura

Eintracht Frankfurt steht angeblich kurz vor der Verpflichtung des Japaners Keito Nakamura vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK. Laut der Kronen Zeitung ist der Sommer-Transfer des 22 Jahre alten Flügelstürmers zum Europa-League-Sieger sogar bereits fix. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro. Für Nakamura stehen in der laufenden Saison 13 Tore und vier Vorlagen zu Buche.

3. Mai: Rödinghausen und Meyer lösen auf

Der SV Rödinghausen und Stürmer Malte Meyer gehen nach der Saison getrennte Wege. Der urpsrünglich bis zum 30. Juni 2024 datierte Vertrag wurde zum 30. Juni 2023 aufgelöst.

3. Mai: RWO holt Angreifer Ruzgis

Manfredas Ruzgis wechselt in der neuen Saison vom SC Wiedenbrück zu Rot-Weiß Oberhausen. Ruzgis stand in der laufenden Saison in 26 Partien für den SCW auf dem Feld. Dabei gelangen ihm neun Treffer und vier Vorlagen. Insgesamt kommt der 1,89m große Mittelstürmer auf 87 Einsätze in der Regionalliga West für den SC Wiedenbrück und die U23 des 1. FC Köln.

3. Mai: VfL Wolfsburg holt Schweizer Nationalspieler Zesiger

Der VfL Wolfsburg hat den Schweizer Nationalspieler Cedric Zesiger verpflichtet. Der 24 Jahre alte Verteidiger kommt vom Schweizer Meister Young Boys Bern und erhält nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Mittwoch einen Vierjahresvertrag. „Cedric ist ein Spieler mit einem enormen Entwicklungspotenzial, der trotz seines noch jungen Alters bereits über sehr viel Erfahrung verfügt“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz über den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Zesiger kam bislang zweimal für die Schweizer Nationalmannschaft zum Einsatz.

3. Mai: Leverkusen-Trainer Alonso bei Real Madrid hoch im Kurs?

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss sich möglicherweise auf eine lukrative Offerte für seinen Trainer Xabi Alonso einstellen. Champions-League-Sieger Real Madrid beobachtet die Entwicklung seines Ex-Profis genau und ist gegenüber einer Verpflichtung des 41-Jährigen im Falle eines Abgangs von Carlo Ancelotti offenbar nicht abgeneigt.

Nach Angaben der Sport Bild ist Alonso sogar die „Wunschlösung“ des mächtigen Klub-Präsidenten Florentino Perez. Alonsos Vertrag in Leverkusen läuft bis 2024. Ancelotti (63) wird vom brasilianischen Verband für das Amt des Nationaltrainers umworben. Eine Entscheidung soll bis Ende Mai fallen. Alonso hat Bayer seit dem Amtsantritt im Oktober 2022 stabilisiert und aus der Abstiegszone auf den sechsten Rang der Bundesliga geführt. In der Europa League steht die Werkself im Halbfinale und trifft dort auf die AS Rom (11. Mai/18. Mai).

2. Mai: Aachen verliert Mause

Jannik Mause, der in zwei Jahren bei Alemannia Aachen an 30 Tore (22 Treffer, acht Vorlagen) beteiligt war, verlässt die Alemannia mit unbekanntem Ziel.

2. Mai: Katernberg holt Kewe

Offensivspieler Andreas Kewe wechselt vom SC Frintrop zur DJK Sportfreunde Katernberg.

2. Mai: Beilfuß neuer Trainer beim DSC Wanne-Eickel

Tobias Beilfuß, aktuell noch Spieler bei der DJK TuS Hordel, wird ab dem 1. Juli Trainer beim abstiegsgefährdeten Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel.

2. Mai: RB holt Bayern-Spielerin

Aufsteiger RB Leipzig hat für seine erste Bundesliga-Saison Verstärkung vom FC Bayern München verpflichtet. Julia Landenberger wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zum aktuellen Zweitliga-Tabellenführer. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Innenverteidigerin kam in dieser Saison vorrangig für die Zweitvertretung der Bayern zum Einsatz und absolvierte 18 Spiele in der zweiten Liga. Zuvor hatte Leipzig bereits Sandra Starke vom VfL Wolfsburg und Nina Räcke von der SGS Essen verpflichtet.

2. Mai: Zwei Vertragsverlängerungen beim ETB

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat zwei Spieler über den Sommer hinaus gebunden. Am Dienstagmorgen gab der Oberligist die Vertragsverlängerungen von Fatih Özbayrak (26) und Labinot Kryeziu (20) bekannt.

2. Mai: BG Überruhr holt Bühring aus Hilden

Landesliga-Anwärter Blau-Gelb Überruhr hat eine Verstärkung aus der Oberliga präsentiert. Wie RevierSport erfuhr, wechselt Gian-Luca Bühring vom Spitzenteam VfB Hilden zur Spielzeit 2023/24 in den Essener Süden. BGÜ-Trainer Murat Aksoy, der diesen Deal einfädelte, bestätigte den Transfer auf Nachfrage.

2. Mai: SC Verl bindet Top-Torjäger Wolfram

Mit Maximilian Wolfram hat der Topscorer des SC Verl seinen Vertrag beim Drittligisten verlängert. Der 26-Jährige erzielte in 33 Pflichtspielen acht Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor und trug so wesentlich zum Ligaverbleib bei. Zum 2:1-Sieg gegen die U23 von Borussia Dortmund vor einer Woche, nach dem die Verler rechnerisch nicht mehr absteigen konnten, steuerte Wolfram ein Tor und eine Vorlage bei.

2. Mai: Karlsruhe verlängert mit Kobald

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Vertrag mit Innenverteidiger Christoph Kobald verlängert. Der neue Kontrakt des Österreichers läuft laut Angaben des KSC bis 2025. Der 25-Jährige war 2018 nach Karlsruhe gewechselt und absolvierte seitdem 113 Pflichtspiele für die Badener. In dieser Saison kam Kobald verletzungsbedingt bislang nur zu 13 Einsätzen.

2. Mai: 1. FC Köln verlängert mit U19-Pokalsieger Downs bis 2026

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich vorzeitig für weitere drei Jahre die Dienste von U19-DFB-Pokalsieger Damion Downs gesichert und diesem mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Teenager hatte am Sonntag beim 4:3 im Endspiel gegen Schalke 04 zweimal getroffen und dabei auch das Siegtor erzielt.

Der Kontrakt mit einer Laufzeit bis 2026 wurde bereits vor dem Pokalfinale vom 18-Jährigen unterschrieben. Dies gaben die Rheinländer am Dienstag bekannt.

1. Mai: Kamada nach Portugal statt zum BVB?

Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, steht der japanische Nationalspieler Daichi Kamada vor einem ablösefreien Wechsel zu Benfica Lissabon. Der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt war in den letzten Wochen auch mit dem BVB in Verbindung gebracht worden, wolle die Bundesliga aber für eine andere Top-Liga verlassen. Benfica soll bereits im Sommer Interesse an einer Kamada-Verpflichtung gezeigt haben.

1. Mai: "Seriöse Gerüchte" um Sancho-Rückkehr zum BVB

Laut englischen Medien will Jadon Sancho (23) zurück nach Dortmund. Manchester United soll dem früheren Borussen bereits mitgeteilt haben, dass er im Sommer den Klub verlassen muss. Wie bild.de berichtet, sei eine Rückkehr zum BVB auf Leihbasis im Gespräch, Sportdirektor Sebastian Kehl (42) immer wieder im Austausch mit Sanchos Beratern. Direkten Kontakt zu Sancho habe es aber noch nicht gegeben.

1. Mai: SSVg Velbert holt Kray-Torhüter

Zweiter Sommer-Zugang für den designierten Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert: Nach dem erfahrenen Markus Pazurek (1. FC Kaan-Marienborn) hat Velbert den Transfer von Jan Fauseweh verkündet - RS hatte bereits vor einigen Tagen darüber berichtet. Der 21 Jahre alte Torhüter kommt vom Oberliga-Absteiger FC Kray, ist Kapitän der Essener. Bei der SSVg wird Fauseweh als Nummer zwei hinter Stammkeeper Marcel Lenz eingeplant. Und das nicht ganz ohne Hintergedanken: Wie der Verein mitteilte, soll Fauseweh dabei helfen, die U23-Regel zu erfüllen.

1. Mai: Neue Trainer für Adler Osterfeld

Nach dem Abstieg in die Kreisliga A hat Adler Osterfeld sein neues Trainerteam bekanntgegeben. Christoph Tapinos und Dennis Zimmert werden die Osterfelder trainieren. "Gemeinsam werden wir die Herausforderung angehen, die letzte Saison vergessen zu machen", kündigte der Verein die Verpflichtung des neuen Trainerteams auf Facebook an.

1. Mai: Futkeu wechselt zu Eintracht Frankfurt

Nach wochenlangem Tauziehen ist die Zukunft von Noel Futkeu entschieden. Der Youngster vom ETB Schwarz-Weiß Essen, der die Torjägerliste der Oberliga Niederrhein mit 30 Toren aus 30 Spielen anführt, wird ab dem Sommer für die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt auflaufen. Das gab der Bundesligist an diesem Montag bekannt. Der 20 Jahre alte Angreifer hat einen Dreijahres-Vertrag bei den Hessen unterschrieben.

1. Mai: Großkreutz nie wieder für Bövinghausen

Kevin Großkreutz hat seinen Vertrag beim TuS Bövinghausen mit sofortiger Wirkung gekündigt. "Er hat mich angerufen und wir sind im Guten auseinandergegangen. Er schafft das zeitlich nicht mehr", erklärte Vereinschef Ajan Dzaferoski gegenüber RevierSport. Zudem kämen familiäre Gründe hinzu. "Wir wünschen Kevin alles Gute in seinem neuen Verein."

1. Mai: Frohnhausen holt Schönebeck-Torjäger

Landesligist VfB Frohnhausen hat Robin Barth verpflichtet. Der 29-Jährige kommt von der SG Schönebeck. Auch dank seiner 25 Saisontore steht der Bezirksliga-Spitzenreiter vor dem Aufstieg in die Landesliga. Erst am Sonntag traf Barth beim 1:1 im Topspiel gegen den Vogelheimer SV. Für den Stürmer ist der Wechsel nach Frohnhausen eine Rückkehr. Er hatte schon ab 2016 zwei Jahre im Essener Westen gespielt.

30. April: Neuer Torwart - VfL Bochum sticht Düsseldorf aus

Der VfL Bochum wird zur neuen Spielzeit 2023/2024 einen neuen Torhüter in seinen Kader aufnehmen. Wie RevierSport erfuhr, ist sich der VfL mit Niclas Thiede vom SC Verl einig. Mehr dazu.

30. April: VfB Speldorf landet Transfer-Coup in der Oberliga

Der VfB Speldorf hat im Saisonendspurt einen Neuzugang für die neue Saison bekannt gegeben. Der Bezirksliga-Tabellenführer holt Angreifer Calvin Küper aus der Oberliga Niederrhein. Mehr dazu.

30. April: SG Schönebeck stellt neuen Stürmer vor

Die SG Schönebeck, Tabellenführer in der Bezirksliga Gruppe 7, treibt die Kaderplanung 2023/2024 weiter voran. Ein neuer Stürmer wurde vorgestellt. Mehr dazu.

30. April: FC Bayern beobachtet Mittelstürmer Watkins von Aston Villa

Der FC Bayern München soll einem Medienbericht zufolge an Premier-League-Stürmer Ollie Watkins interessiert sein. Wie die englische Zeitung „Daily Mirror“ berichtet, beobachtete ein Münchner Scout den 27 Jahre alten Offensivspieler von Aston Villa beim letzten Liga-Spiel am vergangenen Dienstag. Mittelstürmer Watkins hat bei den Engländern noch einen Vertrag bis Sommer 2025 und erzielte in dieser Saison bislang 15 Tore.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über mögliche Neuzugänge für die Offensive des deutschen Fußball-Rekordmeisters spekuliert. Unter anderem wurden Tottenham-Star Harry Kane, Victor Osimhen vom SSC Neapel und Frankfurts Randal Kolo Muani als mögliche Verpflichtungen im Sommer gehandelt. Nötig scheint ein neuer Top-Stürmer vor allem deswegen, weil der Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona bislang nicht wirklich kompensiert werden konnte.

30. April: Wipperfürth geht von Düren nach Bonn

Markus Wipperfürth kehrt zum Bonner SC zurück. Der 27-jährige Offensivverteidiger wechselt zur kommenden Saison vom 1. FC Düren in den Sportpark Nord und unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie der BSC bekanntgab.

30. April: Galle nach Steinbach

Nick Galle verlässt den Wuppertaler SV und wechselt zum TSV Steinbach Haiger.

29. April: Schonnebeck holt Linksverteidiger

Die Spvg Schonnebeck hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Nico Wolters kommt vom Cronenberger SC. Mehr dazu.

29. April: Türkspor holt Talent aus Brünninghausen

Westfalenligist Türkspor Dortmund hat Tolga Olgün vom Aufstiegskonkurrenten FC Brünninghausen verpflichtet. Der erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler wird in der kommenden Saison für TSD auflaufen. Aktuell gehört er zum Kader von Brünninghausen und steht bei zwölf Einsätzen in der Westfalenliga - meist nach Einwechslung, einmal stand er in der Startelf von Trainer Rafik Halim. Ausgebildet wurde Olgün beim VfB Waltrop und TSC Eintracht Dortmund.

28. April: Kerkemeyer und Beermann bleiben beim SC Wiedenbrück

Der SC Wiedenbrück hat die Verträge von Luca Kerkemeyer und Luca Beermann jeweils um ein weiteres Jahr verlängert.

28. April: Stindl kehrt nach Karlsruhe zurück

Ex-Nationalspieler Lars Stindl kehrt nach 13 Jahren zum Karlsruher SC zurück. Der 34-Jährige unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag für die kommende Saison. Bei Borussia Mönchengladbach hatte der Kapitän schon vor zwei Wochen seinen Abschied zum Saisonende verkündet, sein Vertrag läuft aus.

„Ich freue mich sehr, mit meiner Familie zurück in die Heimat zu kommen und nochmals für den KSC zu spielen - der Klub, bei dem alles begonnen hat“, sagte Stindl. Der Routinier hatte von 2000 bis 2007 sämtliche Jugendteams der Badener durchlaufen und auch die bisher letzten Bundesligajahre des ehemaligen Europapokalteilnehmers geprägt.

Der Familienvater Stindl hatte zuletzt in der Nähe von Karlsruhe bereits ein Haus gebaut. „Wir bedanken uns bei Lars ganz besonders für das finanzielle Entgegenkommen. Ohne dieses wäre eine Verpflichtung im Rahmen unserer geplanten Kaderstruktur nicht möglich gewesen“, sagte Geschäftsführer Michael Becker.

Vom KSC war Stindl im Jahr 2010 zu Hannover 96 gewechselt, fünf Jahre später wechselte er nach Gladbach. 2017 gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft den Confed-Cup.

28. April: Rödinghausen holt Tia

Leon Tia (SC Wiedenbrück) wechselt zum 1. Juli 2023 zum SV Rödinghausen.

28. April: Wülfrath mit Verstärkung

Der 1. FC Wülfrath freut sich über eine weitere Offensivkraft. In der kommenden Saison wird der 24-jährige Adil EL Hajui für den 1. FC Wülfrath auf Torejagd gehen. Seit der Saison 2021/2022 war er beim TSV Ronsdorf Stammspieler und hat auf mehren Positionen in der Offensive gespielt. Zuvor spielte er in der Westfalenliga beim SV Hohenlimburg. In der Jugend durchlief der junge Spieler den Wuppertaler SV, Viktoria Köln und TSG Sprockhövel.

28. April: 2. Liga: Kiel holt Mittelfeldspieler Remberg

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat für die neue Saison Mittelfeldspieler Nicolai Remberg verpflichtet. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, kommt der 22-Jährige vom Drittliga-Rückkehrer Preußen Münster und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. In 103 Regionalliga-Partien erzielte Remberg bislang 14 Treffer und bereitete zwölf vor, am vergangenen Wochenende gelang ihm mit Münster der vorzeitige Aufstieg in die 3. Liga.

28. April: Bindemann nach Düsseldorf

Deniz-Fabian Bindemann wechselt vom SC Preußen Münster zu Fortuna Düsseldorf II.

27. April: Leistungsträger Büttner verlässt Adler Union für ein Jahr

In der entscheidenden Phase muss der Landesliga-Primus Adler Union Frintrop auf einen Leistungsträger verzichten. Denn: Christian Büttner wird arbeitsbedingt ein Auslandsjahr in den USA verbringen. Bereits am Samstag geht der Flieger nach Chicago.

Der 27-Jährige bestritt beim 5:0-Erfolg über den ESC Rellinghausen am vergangenen Spieltag sein "Abschiedsspiel" und wurde in der Schlussphase unter großem Applaus ausgewechselt.

27. April: Nachwuchsspieler Ibrahim Maza bleibt bei Hertha

Hertha BSC hat sich mit dem 17 Jahre alten Nachwuchsspieler Ibrahim Maza nach eigenen Angaben auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. "In Ibo haben wir einen Berliner Jungen mit Herz und Käfigkickermentalität von unserem Weg überzeugt. Er hat in den vergangenen Monaten herausragende Leistungen gezeigt", sagte Sportdirektor Benjamin Weber einer Mitteilung vom Donnerstagabend zufolge.

Der Offensivspieler stand in dieser Saison bereits zweimal im Bundesligakader und wurde zuletzt von Trainer Pal Dardai gelobt. In der aktuellen Saison lief Maza, der seit 2016 bei Hertha spielt, größtenteils für die U19 auf und sammelte 19 Scorerpunkte in 25 Partien.

27. April: Sam wechselt in die Kreisliga

Ein Transferhammer in der Kreisliga A! Der Düsseldorfer Amateurklub CfR Links 1919 hat am Donnerstag die Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers Sidney Sam bekanntgegeben. "Mit Stolz können wir unseren ersten Neuzugang für die neue Saison präsentieren", schrieb der Verein auf seiner eigenen Instagram-Seite. Aktuell gehört Sam zum Trainerstab des MSV Duisburg.

27. April: Paulo Otavio verlässt Wolfsburg ablösefrei

Nach vier gemeinsamen Jahren wird Außenverteidiger Paulo Otavio den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Saisonende verlassen. Beide Parteien konnten sich nicht über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags einigen.

"Mein Abschied fällt mir wirklich nicht leicht. Ich habe mich aber dazu entschieden, in meiner Karriere einen neuen Weg einzuschlagen", wird der 28-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert.

Der Brasilianer bestritt für die Niedersachsen insgesamt 77 Pflichtspiele. Weitere Einsätze werden nicht hinzukommen, da der Abwehrspieler wegen einer Verletzung am Sprunggelenk in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung steht.

27. April: Reus verlängert offenbar Vertrag beim BVB

Kapitän Marco Reus steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor der Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags bei Borussia Dortmund. Wie Sport1, die „Bild“ und Sky am Donnerstag berichten, soll der neue Kontrakt des 33 Jahre alten Routiniers bis 2024 laufen. Dem Vernehmen nach muss der Fußball-Nationalspieler aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen.

Reus hatte schon in den vergangenen Wochen wiederholt betont, seine Karriere bei seinem Heimatclub ausklingen lassen zu wollen und damit Spekulationen über einen Vereinswechsel widersprochen. Berichte zu Jahresbeginn über ein angebliches Interesse von Al-Nassr (Saudi-Arabien), wo Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, erwiesen sich im Nachhinein als haltlos.

Reus ist gebürtiger Dortmunder und spielte von 1995 bis 2005 bereits in der Jugend für den BVB. Nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach kehrte er 2012 zurück und spielte seitdem ununterbrochen für die Borussia. 2017 und 2021 gewann er den DFB-Pokal. In dieser Saison erzielte er acht Pflichtspiel-Treffer.

Durch die Einigung mit Reus hätte der BVB einen zweiten Nationalspieler mit auslaufendem Vertrag für die kommende Saison gebunden. Unlängst zuvor war die Zusammenarbeit mit Julian Brandt (26) bis 2026 besiegelt worden.

27. April: SuS Haarzopf verpflichtet Justin Kaiser

Der SuS Haarzopf liegt in der Essener Kreisliga A auf Aufstiegskurs und hat einen Neuzugang vermeldet. Es handelt sich um Justin Kaiser. Der 32-jährige Abwehrspieler kommt vom SV Burgaltendorf an den Föhrenweg.

27. April: Köln verliert nach Hector auch Horn

Der 1. FC Köln verliert im Sommer jede Menge Identifikation. Denn zwei Spieler, die seit Ewigkeiten in Köln spielten, werden nicht mehr da sein. Jonas Hector beendet im Sommer seine Karriere. Seit 2010 spielte er für den 1. FC Köln. Doch der aktuelle Kapitän der Geißböcke ist nicht das einzige Urgestein, das den Klub verlässt. Denn auch Timo Horn wird den FC im Sommer verlassen. Er war sogar noch länger im Verein als Hector. 2002 wechselte er vom SC Rondorf nach Köln. Nun läuft sein Vertrag aus.

27. April: Münsters Langlitz beendet seine Karriere

Preußen Münsters Alexander Langlitz beendet, wie zuvor auch schon Dennis Daube, seine Karriere.

27. April: Benfica liegt im Rennen um Frankfurts Kamada wohl vorne

Eintracht Frankfurts Daichi Kamada steht nach übereinstimmenden Medienberichten auch aus Portugal vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon. Wie die Sportzeitungen „A Bola“ und „Record“ am Donnerstag auf ihren Titelseiten schrieben, rechnet sich Portugals Fußball-Rekordmeister gute Chancen auf einen ablösefreien Transfer des Japaners aus. Zuvor hatte schon die „Bild“ darüber berichtet.

Der Vertrag des 26-Jährigen in Frankfurt läuft im Sommer aus. Benfica und Trainer Roger Schmidt hatten sich bereits vor einem Jahr intensiv um eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers bemüht. Letztlich blieb Kamada dann aber doch bei der Eintracht. Neben den Portugiesen sollen weitere Topclubs am japanischen Nationalspieler interessiert sein.

26. April: Routinier Hünemeier beendet Karriere

Routinier Uwe Hünemeier vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn wird nach der Saison seine aktive Karriere beenden. „Es waren wunderbare Jahre, die ich als Fußballer auf verschiedenen Stationen erleben durfte“, wird der 37-Jährige in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Vereins zitiert: „Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, an dem ich das Ende meiner aktiven Karriere selbst bestimmen kann.“

26. April: Bremen vor Verpflichtung von Kownacki

Werder Bremen steht offenbar vor einer Verpflichtung von Dawid Kownacki vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Das berichtet die Rheinische Post. Der 26 Jahre alte Stürmer wird die Düsseldorfer am Saisonende ablösefrei verlassen. In bisher 27 Spielen in dieser Saison erzielte der Pole zwölf Treffer und bereitete acht weitere vor.

26. April: Drei Neue für Rhenania Bottrop

Mit Flavio Dietz, Felix Faeser und Luca Fischer wechseln gleich drei Spieler vom Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt zum SV Rhenania Bottrop in die Bezirksliga.

25. April: Ducksch lässt Zukunft offen

Stürmer Marvin Ducksch hat auf ein Treuebekenntnis zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verzichtet. „Ich fühle mich wohl hier. Das kann ich sagen. Aber was im Fußball passiert, das weiß man nicht. Man muss den Sommer abwarten, was da passiert“, sagte der 29-Jährige, der mit Union Berlin in Verbindung gebracht wird, im Sky-Interview.

Ducksch besitzt in Bremen einen Vertrag bis 2024. In dieser Saison erzielte er bisher elf Tore, am vergangenen Samstag drei beim Sieg bei Hertha BSC (4:2).

Im Hinterkopf hat er auch die Heim-EM 2024. „Das wäre natürlich die Krönung. Ich glaube, es ist ein kleiner Traum von jedem, mal Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich glaube, da bin ich noch weit von entfernt. Wenn es irgendwann mal dazu reichen sollte, dann würde ich mich sehr darüber freuen“, sagte Ducksch.

25. April: Bibelka nach Siegen

Die Sportfreunde Siegen haben Torwart Julian Bibelka (1. FC Kaan-Marienborn) für die neue Saison unter Vertrag genommen.

25. April: Sportvorstand Knäbel bleibt auf Schalke

Sportvorstand Peter Knäbel bleibt auch im Falle eines Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga bei Schalke 04. Das bestätigte Aufsichtsratschef Axel Hefer. „Ja, wir werden gemeinsam mit Peter Knäbel und seinem Team in die nächste Saison gehen, unabhängig davon, ob wir die Klasse halten oder nicht“, sagte Hefer der Sport Bild.

Die Personalie war zuletzt auf einer Sitzung des Aufsichtsrates besprochen worden, bei der es vor allem um die sportliche Ausrichtung im Sommer ging. Der Vertrag des 56 Jahre alten Sportchefs Knäbel läuft bis 2024, er hat sein Amt seit Frühjahr 2021 inne.

„Ein Abstieg wäre ein Rückschlag, der uns um ein bis zwei Jahre zurückwerfen würde – nicht mehr und nicht weniger“, sagte Hefer. Das Ziel beim Antritt der Führung um Knäbel sei gewesen, „den Verein über die nächsten fünf bis sechs Jahre auf Erfolgskurs zu bringen. All das mit einem klaren Konzept und der nötigen Geduld.“ Dass es nach dem Aufstieg 2022 zunächst um den Klassenerhalt gehen würde, sei „uns klar“ gewesen.

Schalke rangiert fünf Spieltage vor Saisonende auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Relegationsrang 16 beträgt allerdings nur einen Punkt.

25. April: Wülfrath holt Verstärkung

In dieser Woche hat ein weiterer Innenverteidiger dem 1.FC Wülfrath seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Vom Bezirksligsten SV Union Velbert wechselt der 24 – jährige Baran Sezgun in die Kalkstadt.

25. April: Cirak wechselt nach Lippstadt

Ali Cirak wechselt von der U23 des SC Preußen Münster zum SV Lippstadt.

25. April: Klose als Trainer bei Grasshopper im Gespräch

Rio-Weltmeister Miroslav Klose steht möglicherweise vor einem Wechsel als Trainer zum Schweizer Fußball-Traditionsklub Grasshopper Zürich. Der 44-Jährige wird laut Boulevardzeitung Blick für die neue Saison als Nachfolger von Giorgio Contini gehandelt. Dessen Vertrag läuft aus. Es sollen bereits erste Gespräche mit dem ehemaligen Torjäger stattgefunden haben, weitere Treffen seien in den kommenden Tagen geplant, heißt es.

25. April: Gladbachs Co-Trainer Neuville verlängert seinen Vertrag

Der frühere Nationalspieler Oliver Neuville hat seinen Vertrag als Co-Trainer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Neuville hat sechs Jahre für die Gladbacher gespielt, ehe er 2012 zunächst Co-Trainer der U19-Junioren und 2019 Assistenztrainer der Profis wurde. „Er ist ein Gesicht Borussias. Deswegen sind wir froh, ihn auch in Zukunft an Bord zu haben“, sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus über den in Kürze 50 Jahre alt werdenden einstigen Stürmer.

25. April: Nationalspielerin Doorsoun verlängert in Frankfurt

Fußball-Nationalspielerin Sara Doorsoun bleibt Eintracht Frankfurt zwei weitere Jahre erhalten. Die Vize-Europameisterin hat ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum Sommer 2025 verlängert, wie der Bundesliga-Tabellendritte am Dienstag bekannt gab.

„Wir haben noch viel vor, wollen gemeinsam Platz drei erreichen und uns dann auch für die Endrunde der Champions League qualifizieren“, sagte die 31 Jahre alte Verteidigerin. Doorsoun war im Winter 2022 vom VfL Wolfsburg an den Main gewechselt und gehört dort zu den Stammkräften.

25. April: Bielefeld löst Vertrag mit Ex-Trainer Forte auf

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat endgültig einen Schlussstrich unter das Kapitel Uli Forte gezogen. Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem früheren Cheftrainer aufgelöst. Forte (48) hatte die Ostwestfalen zu Saisonbeginn übernommen, nach vier Liga-Niederlagen zum Start war für den Schweizer gleich wieder Schluss.

25. April: Hernandez vor Verlängerung beim FC Bayern

Der französische Nationalspieler Lucas Hernandez steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Nach Sky-Informationen soll der Innenverteidiger in den nächsten Tagen einen neuen Kontrakt bis 2027 unterschreiben. Der 27-Jährige steht derzeit noch bis 2024 unter Vertrag.

Hernandez hatte sich bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitet derzeit an seinem Comeback. Seit Mitte April trainiert er wieder mit dem Ball.

25. April: Noch keine konkreten Anfragen für Kolo Muani

Dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt liegen noch keine Angebote für Torjäger Randal Kolo Muani vor. „Konkrete Anfragen hat es bisher noch nicht gegeben, weder von den Bayern noch von anderen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche im Sky-Interview.

Der Vertrag des französischen Nationalspielers beim Europa-League-Sieger läuft noch bis 2027. Zuletzt war immer öfter über einen Wechsel des 24-Jährigen zum FC Bayern spekuliert worden. Das sei normal, so Krösche: „Bayern München ist aber auch nicht der einzige Klub, der sich mit ihm beschäftigt.“

24. April: Rellinghausen verpflichtet ETB-Talent

Mit Linus Butz hat der Essener Landesligist ESC Rellinghausen ein Nachwuchstalent verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler kommt vom ETB Schwarz-Weiß Essen und spielt derzeit in der U19 des Nachbars aus dem Süden der Stadt. In Rellinghausen will er in der kommenden Saison den Sprung in den Seniorenbereich meistern. Butz habe unabhängig vom möglichen Abstieg zugesagt, teilte der ESC mit. Er bringe "eine gute Größe mit, zeigt eine schnelle Auffassungsgabe und weiß sich in Drucksituation auch spielerisch zu befreien", lobt sein künftiger Verein.

24. April: Tottenham entlässt nach 1:6-Pleite Interimscoach Stellini

Der englische Fußball-Topklub Tottenham Hotspur hat sich einen Tag nach der 1:6 (0:5)-Pleite bei Newcastle United von Interimscoach Cristian Stellini getrennt. Der Auftritt am Wochenende sei „in keiner Weise akzeptabel“ gewesen, sagte Tottenham-Chef Daniel Levy. Stellini, der erst im vergangenen Monat für Antonio Conte auf die Bank gerückt war, wird durch Ryan Mason ersetzt.

Tottenham liegt in der Premier League auf Rang fünf, sechs Punkte hinter Manchester United, das zudem zwei Spiele weniger absolviert hat. In Newcastle hatten die Spurs schon nach 21 Minuten mit 0:5 in Rückstand gelegen.

24. April: Verl-Trainer Kniat im Fokus von Nürnberg?

Michell Kniat hat den SC Verl mit geringen Mitteln zum Klassenerhalt in der 3. Liga geführt. Seine Arbeit bleibt auch höherklassigen Vereinen nicht verborgen. Nach RS-Informationen soll sich der 1. FC Nürnberg mit dem Coach beschäftigen. Hier äußert sich Sportchef Sebastian Lange dazu.

24. April: Schaub von Rödinghausen nach Aachen

Vincent Schaub wechselt vom SV Rödinghausen zu Alemannia Aachen. Der 24-jährige Offensivspieler hat einen Vertrag in der Kaiserstadt unterschrieben.

24. April: SV Lippstadt holt Abwehrspieler aus Münster

Ali Cirak, 23-jähriger Abwehrchef der U23 des SC Preußen Münster, wechselt zur Saison 2023/2024 in die Regionalliga West zum SV Lippstadt 08. Der 1,97 Meter große Innenverteidiger absolvierte in der laufenden Spielzeit 26 Oberliga-Westfalen-Spiele (zwei Tore) und stand bei einigen Regionalligisten auf dem Zettel. Am Ende fiel seine Wahl auf Lippstadt.

24. April: SV Straelen verpflichtet Marcio Blank

Regionalliga-Absteiger SV Straelen hat Nachwuchsstürmer Marcio Blank verpflichtet. Der 18-Jährige kommt aus der A-Jugend des KFC Uerdingen und soll in Straelen Teil eines erfolgreichen Neuanfangs in der Oberliga Niederrhein sein.

24. April: Gladbachs Virkus setzt bei Weigl-Zukunft auf kreative Lösung

Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Roland Virkus setzt angesichts der vielen auslaufenden Verträge beim Fußball-Bundesligisten auf „die ein oder andere kreative Lösung“. Das betrifft auch die Zukunft von Julian Weigl. „Julian hat hier eine gute Saison gespielt. Er war jetzt länger verletzt, hat ein gutes erstes Spiel gegen Frankfurt gemacht“, sagte Virkus am Sonntag vor dem Ligaspiel gegen den 1. FC Union Berlin bei DAZN: „Auch da sind wir dabei, eine kreative Lösung mit Benfica Lissabon herbeizuführen.“

Die Gladbacher haben den sechsmaligen deutschen Nationalspieler seit September vergangenen Jahres von dem portugiesischen Traditionsclub ausgeliehen, die Leihe endet nach dieser Saison. „Das wird jetzt ein Prozess sein, und wir wollen das so schnell wie möglich natürlich zu Ende bringen“, sagte Virkus.

23. April: BVB-Chef Watzke kündigt zeitnahe Entscheidung bei Reus an

Nach dem 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt äußerte sich BVB-Chef Hans-Joachim Watzke zur offenen Zukunft von Kapitän Marco Reus. Wird der Publikumsliebling einen neuen Vertrag erhalten? „Die Entscheidung fällt in sieben bis zehn Tagen“, so Watzke. „Ich gebe keine Tendenzen ab. Aber er ist ein sehr verdienter Spieler.“ Trainer Edin Terzic hatte zuvor ebenfalls seine Wertschätzung für den Kapitän bekräftigt. „Ich arbeite extrem gerne mit Marco Reus“, sagte der 40-Jährige vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

22. April: Hector beendet Karriere

Jonas Hector, Kapitän des 1. FC Köln, wird nach der laufenden Saison seine Karriere beenden.

22. April: 1. FC Wülfrath verpflichtet Flügelstürmer

Der 1. FC Wülfrath hat eine weitere Offensivkraft an Land gezogen. Ab der kommenden Saison wird der in Sri Lanka geborene 27-jährige Shanthushan Srikanthan die rot weißen Farben des 1. FC Wülfrath tragen. Der Stürmer mit deutschem Pass hat seine Ausbildung in der Jugend von Fortuna Düsseldorf erhalten. Zuletzt spielte er beim DV Solingen mit Einsätzen in der ersten und zweiten Mannschaft.

22. April: Kahn bekommt ein weiteres Jahr beim FC Bayern

Vorstandschef Oliver Kahn soll offenbar ein weiteres Jahr Zeit beim Fußball-Rekordmeister Bayern München erhalten. Dies berichtete der BR am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner beim FSV Mainz 05 unter Berufung auf Aufsichtsrats-Kreise. Zudem soll Sportvorstand Hasan Salihamidzic demnach weiter die Unterstützung von Ehrenpräsident Uli Hoeneß haben.

Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City war die Führungsetage der Bayern in die Kritik geraten. Es war medial gemutmaßt worden, dass Kahn um seinen Posten bangen müsse.

Der Vorstandsvorsitzende meinte daraufhin, „nicht eine Sekunde“ an seinen Vertrag zu denken. Das Ziel sei es, „den FC Bayern wieder genau dorthin zurückzuführen, wo er hingehört: An die Spitze in allen Wettbewerben. Dafür werden wir jeden Stein umdrehen“, sagte der 53-Jährige der Bild.

In dieser Saison können die Bayern nur noch den Titel in der Bundesliga holen, auch im DFB-Pokal sind die Münchner bereits gescheitert.

22. April: Straelen und Heller trennen sich

Bis zum Fortuna Köln-Spiel gehörte der 37-jährige Marcel Heller noch offiziell dem Kader des SV Straelen an. Das ist aber nicht mehr der Fall.

Heller, der in dieser Saison 19 Begegnungen für Straelen absolvierte, gehörte in den letzten fünf Partien nicht mehr zum SVS-Kader. Beide Seiten trennen sich.

22. April: Ex-Schalker Caligiuri verlässt Augsburg

Daniel Caligiuri wird den FC Augsburg am Saisonende nach drei Jahren verlassen. Das bestätigte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter nach dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart.

22. April: Mitten im Aufstiegskampf - Lotte holt zwei Talente

Im Hintergrund wird bei den Sportfreunden Lotte bereits eifrig am Kader für das kommende Spieljahr gearbeitet. Zwei Akteure aus dem U19-Bereich wechseln zum anstehenden Sommer ans Lotter Kreuz. Des Weiteren hat Berkan Ersoy seinen Vertrag am Lotter Kreuz verlängert.

Ersoy wird in Zukunft auch mit Christopher Rasper (SC Verl U19) und Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19) im Lotter Kader 2023/2024 stehen.

22. April: ETB verlängert mit Leistungsträger

Marvin Matten bleibt ein Schwarz-Weißer! Der Linksverteidiger hat seinen Vertrag beim ETB Schwarz-Weiß Essen um ein weiteres Jahr verlängert.

Nach RevierSport-Informationen lehnte der 26-Jährige auch zwei Regionalliga-West-Anfragen zugunsten des ETB ab. Unter anderem stand Matten nach RS-Infos beim SV Straelen auf der Wunschliste.

21. April: Auch Frankfurt will Futkeu

Nach RevierSport-Informationen hat sich nun auch Eintracht Frankfurt ins Werben um ETB-Torjäger Noel Futkeu eingeschaltet.

21. April: Hanraths nach Aachen

Alemannia Aachen hat am Freitag die Verpflichtung von Mika Hanraths (1. FC Bocholt) zum 1. Juli 2023 bekanntgegeben.

21. April: Velbert holt Pazurek

Markus Pazurek, Kapitän des 1. FC Kaan-Marienborn, wechselt zur neuen Saison zur SSVg Velbert.

21. April: Rostock wohl an Schober dran

Mathias Schober ist laut der "Bild"-Zeitung ein Kandidat auf den Sportdirektor-Posten beim FC Hansa Rostock. Der Zweitligist ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Martin Pieckenhagen. Schober ist seit zwei Jahren "Direktor Knappenschmiede und Entwicklung", des Nachwuchsbereichs von Bundesligist Schalke 04.

Die Hansa-Fans kennen den ehemaligen Torwart noch als Kapitän und Aufstiegs-Torwart von 2007. Insgesamt stand er 206 Mal für Hansa zwischen den Pfosten.

21. April: SV Meppen sucht neuen Sportchef

Nach dem überraschenden Rücktritt des Sportlichen Leiters Thilo Leugers ist der SV Meppen mit Hochdruck auf der Suche nach einem Nachfolger. „Die Besetzung eines Sportlichen Leiters hat aktuell oberste Priorität“, sagte Vorstandssprecher Andreas Kremer am Donnerstagabend bei einem Sponsorenabend in Emsbüren. „Wir brauchen einen Sportlichen Leiter, der permanent nah an der Mannschaft ist. Das sehe ich ein“, räumte auch Sportvorstand Heiner Beckmann ein.

Leugers, als Spieler Publikumsliebling und Kapitän der Emsländer, hatte in der vergangenen Woche nach nur kurzer Zeit seinen Rücktritt erklärt. Grund für die Entscheidung des Ex-Profis waren offenbar unterschiedliche Ansichten bei der Besetzung des Trainerpostens für den sehr wahrscheinlichen Neuanfang in der Regionalliga.

21. April: FC Kray holt Stammkraft aus Schonnebeck

Der FC Kray hat einen Transferkracher präsentiert, der aufhorchen lässt. Denn die Essener haben vom Stadt- und Ligarivalen SpVg Schonnebeck Wilfried Sarr verpflichtet. 29 Partien bestritt er in dieser Spielzeit für Schonnebeck (zwei Tore, zwei Vorlagen) - damit ist der Defensivallrounder absoluter Stammspieler bei der Elf von Trainer Dirk Tönnies.

20. April: Bocholt verliert nächste Stammkraft

Der Ausverkauf beim 1. FC Bocholt geht weiter - und wieder ist es ein Stammspieler, der dem Hünting den Rücken kehrt.

Innenverteidiger Mika Hanraths wird den 1. FC Bocholt nach der laufenden Saison verlassen. Das teilte der 23-Jährige den Verantwortlichen am Donnerstag, 20. April, mit.

Ein entsprechendes Angebot zur Vertragsverlängerung lehnte Hanraths ab. Nach RevierSport-Informationen wird er schon am Freitag - 21. April 2023 - einen Zweijahresvertrag beim Liga-Konkurrenten Alemannia Aachen unterschreiben.

20. April: Drittligist verlängert mit Trainer

Der Schweizer Maurizio Jacobacci wird den Fußball-Drittligisten 1860 München auch in der kommenden Saison trainieren. Der 60-Jährige nahm ein entsprechendes Vertragsangebot der Löwen an. "Ich habe bereits mehrfach betont, wie wohl ich mich in München fühle und dass ich sehr gerne als Trainer des TSV 1860 München arbeite", sagte Jacobacci.

20. April: Lotte holt weiteren Neuzugang

Die Sportfreunde Lotte schlagen erneut auf dem Transfermarkt zu. Max-Niklas Milde kommt von der U19 des VfL Osnabrück ans Lotter Kreuz. Der 19-jährige Torwart stammt aus der Region.

20. April: Mönchengladbach verlängert Vertrag mit Verteidiger Scally

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Außenverteidiger Joe Scally vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der neue Kontrakt des 20-Jährigen gilt bis Juni 2027, wie der Fußball-Bundesligist vom Niederrhein am Donnerstag mitteilte.

Scally ist Stammspieler auf der rechten Abwehrseite der Gladbacher. Insgesamt bestritt der Nationalspieler der USA für die Borussia bislang 56 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei ein Tor.

20. April: "Kicker": Bundesligist zeigt Interesse an Gosens

Der VfL Wolfsburg liebäugelt nach "Kicker"-Informationen mit einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens. Der 28-Jährige sei ein Spieler mit der von Trainer Niko Kovac gewünschten Führungsqualität, den die Niedersachsen "sofort verpflichten" würden.

Gosens steht noch bis 2026 beim Champions-League-Halbfinalisten Inter Mailand unter Vertrag. Gehalt und Ablöse für den Abwehrspieler seien für den VfL eigentlich nicht zu stemmen.

20. April: VfL Bochum verpflichtet BVB-Profi Felix Passlack

Bei der Kaderplanung für die kommende Saison ist der VfL Bochum ein Stück weiter gekommen. An diesem Donnerstag verkündete der Revierklub den zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2023/24. Es handelt sich um Felix Passlack, der von Borussia Dortmund an die Castroper Straße wechseln wird.

20. April: Spieler-Quartett verlässt Zweitligist Kiel ablösefrei

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird die zum Saisonende auslaufenden Verträge von vier Profis nicht verlängern. Die drei Abwehrspieler Stefan Thesker, Simon Lorenz und Julian Korb sowie Mittelfeldakteur Aleksandar Ignjovski werden die „Störche“ ablösefrei verlassen. Dies teilten die Norddeutschen am Donnerstag mit.

„Wir haben in den letzten Wochen für die neue Saison in Sachen Kaderplanung Klarheit geschaffen. Ich bin sicher, dass wir auch bald die ersten Neuverpflichtungen veröffentlichen können“, erklärte dazu Holsteins Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.

20. April: Bis 2027: Hoffenheim verlängert mit Geiger

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Mittelfeldspieler Dennis Geiger weitere vier Jahre an sich gebunden. Der 24-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Kraichgauern bis Juni 2027. Geiger galt zuletzt als Kandidat für einen Wechsel, angeblich hatten mehrere Klubs Interesse am TSG-Eigengewächs. Über eine eventuelle Ausstiegsklausel wurde zunächst nichts bekannt.

„Dennis ist ein Paradebeispiel für den Hoffenheimer Weg. Als Kind der Region, das in unserer Akademie groß geworden ist, steht er für Identifikation, Leidenschaft und Loyalität“, sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen: „Mit seiner Willens- und Zweikampfstärke sowie seinen großen fußballerischen Qualitäten hat er sich zuletzt mehr und mehr zu einer Führungsfigur unserer Mannschaft entwickelt.“

Geiger kam im Sommer 2009 in die U12 der TSG, sein Bundesliga-Debüt feierte er mit 19 Jahren. Bisher absolvierte der frühere Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft 98 Bundesliga-Spiele für die Hoffenheimer (sechs Tore) und sieben Partien im DFB-Pokal. Zweimal kam er in der Champions League zum Einsatz, achtmal in der Europa League.

20. April: Bayern-Präsident Hainer kündigt Neuner-Kauf an

Präsident Herbert Hainer von Bayern München hat nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City die Verpflichtung eines Stoßstürmers im Sommer angekündigt. „Uns fehlt der Torjäger, der die Dinger rein macht. Das ist das, was wir sicherlich brauchen in Zukunft“, sagte der 68-Jährige. „Wenn Sie mir den nennen könnten, der sofort einschlägt, würden wir den sofort kaufen“, führte er weiter aus: „Aber gehen Sie davon aus, dass wir die Mannschaft so verstärken, dass wir wieder um den Champions-League-Titel mitsprechen können. Unser Ziel ist es ganz klar, in Europa ganz vorne mitzuspielen.“

Aber wäre ein Harry Kane von Tottenham Hotspur oder ein ähnliches Kaliber überhaupt leistbar? „Finanziell ist der FC Bayern sehr, sehr gut aufgestellt“, sagte Hainer: „Wir haben eine hohe Eigenkapitalquote, wir haben auch noch ein bisschen Geld auf dem Festgeldkonto.“ Es gehe allerdings nicht darum, „irgendeinen zu kaufen“, der Bedarf müsse „genau analysiert“ werden.

18. April: Trainer Weber beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz beurlaubt

Nach sechs Pflichtspielniederlagen hintereinander ist Heiko Weber beim Fußball-Regionalligisten ZFC Meuselwitz beurlaubt worden. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Bis zum Saisonende übernimmt Co-Trainer Christian Hanne die Mannschaft. „Das Präsidium hat die Zuversicht verloren, dass die zuletzt deutlich negative Tendenz unter Heiko Weber gestoppt wird. Ein neuer Cheftrainer soll möglichst bis zum 15. Juni präsentiert werden“, hieß es in der vierzeiligen Club-Mitteilung.

18. April: BVB holt Klopp-Vertrauten Stanic als Koordinator Sport

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund vergrößert sein Führungsteam und holt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Slaven Stanic als neuen „Koordinator Sport“. Das berichten die „Bild“ und Sport1 am Mittwoch. Spätestens ab Juni soll der frühere Zweitliga-Profi (48) demnach beim BVB einsteigen und Sportdirektor Sebastian Kehl (43) als Schnittstelle zwischen Mannschaft und der sportlichen Führung unterstützen.

Bislang arbeitet Stanic in der Agentur „Projekt B“ von Berater Marc Kosicke, die auch den ehemaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool betreut. Zuvor arbeitete Stanic unter anderem für Puma und Adidas. Er soll ein sehr gutes Netzwerk innerhalb der Fußball-Branche mit Kontakten zu Spielern, Trainern und Funktionären haben.

18. April: Leugers hört als Sportlicher Leiter beim SV Meppen auf

Nach lediglich fünf Wochen hat Thilo Leugers beim SV Meppen seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter schon wieder aufgegeben. Damit erlebt der kurz vor dem Abstieg aus der 3. Fußball-Liga stehende Club auch auf struktureller Ebene einen gewaltigen Rückschlag.

„Ich bedaure die Entscheidung von Thilo sehr. Wir haben bereits einige sehr gute Ideen, die die zukünftige sportliche Ausrichtung betreffen, auf den Weg gebracht“, sagte Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann. „Wir arbeiten intensiv an einer Neubesetzung für die Position des Sportlichen Leiters.“

18. April: Hoffenheim verpflichtet Innenverteidigerin Cazalla

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat zur kommenden Saison die frühere spanische Junioren-Nationalspielerin Marta Cazalla verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, kommt die Innenverteidigerin vom Grasshopper Club Zürich und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2025. Für die TSG ist die 26-Jährige der zweite Sommer-Neuzugang, zuvor stand bereits der Transfer der früheren Nationalspielerin Leonie Maier fest.

18. April: Dynamo Dresden künftig mit drei Geschäftsführern

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wird sich künftig mit drei Geschäftsführern in der Leitungsebene aufstellen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Demnach wird die Stelle eines Geschäftsführers Kommunikation neu geschaffen. Er wird für die Bereiche Kommunikation, Vertrieb und Marketing, strategische Projekte und die Weiterentwicklung des Vereins zuständig sein. Die Verantwortung für die Finanzen, das Personal und die Organisation wird zukünftig beim Geschäftsführer Finanzen liegen. Der Sportbereich wird, wie bisher, ein eigener Geschäftsbereich bleiben. Zu diesem einstimmigen Beschluss kam der Aufsichtsrat der SGD im Ergebnis seiner Klausur Anfang März.

18. April: ETB-Juwel Futkeu auf dem Sprung in die 2. Bundesliga

Seit Wochen wird über die Zukunft von Oberliga-Toptorjäger Noel Futkeu spekuliert, jetzt zeichnet sich eine Entscheidung ab. Der 20-Jährige steht vor einem Wechsel zum 1. FC Magdeburg, soll laut RS-Informationen einen Vertrag über drei Jahre und einer Option auf ein weiteres unterzeichnen.

18. April: RWO - Erster Zugang fix

Am Dienstagmorgen - 18. April 2023 - berichtete RevierSport bereits, dass Rot-Weiß Oberhausen und Moritz Montag, der bis zum Saisonende in Diensten des Wuppertaler SV steht, handelseinig sind. Wenige Stunden später folgte dann die offizielle RWO-Mitteilung: Rechtsverteidiger Montag wird in der kommenden Saison im Kleeblatt-Trikot auflaufen. Der 25-jährige, der in der aktuellen Saison beim Wuppertaler SV unter Vertrag steht und in 27 Spielen an sechs Toren beteiligt war, wurde in der Jugend von Fortuna Düsseldorf ausgebildet. Montag stand bisher in 154 Regionalliga-Partien auf dem Rasen.

18. April: Schalke verpflichtet Torwart-Talent für die U23

Während der Abstieg des SV Straelen in die Oberliga Niederrhein bereits feststeht, bleibt der Torhüter des Tabellenschlusslichts in der Regionalliga West. Denn die Straelener Nummer eins Julius Paris wird in der kommenden Saison für die U23 des FC Schalke 04 auflaufen. An diesem Dienstag vermeldete S04 den Transfer als offiziell.

18. April: Terada verlässt den KFC Uerdingen

Beim KFC Uerdingen bahnt sich ein Umbruch im Sommer an. Wie RevierSport erfuhr, werden Stürmer Shun Terada und Innenverteidiger Sander Rau den Verein verlassen. Zudem will sich der Verein laut RS-Informationen von Kevin Weggen und Maik Odenthal trennen. Das Duo hat allerdings einen Vertrag bis 2024.

18. April: Westfalia Dortmund präsentiert U19-Trainer

Westfalia Dortmund hat einen Trainer für seine künftige U19-Mannschaft gefunden. Michel Fojcik wird bei den Talenten an der Seitenlinie stehen. Im Dortmunder Jugendfußball ist Fojcik ein bekanntes Gesicht - und auch bei Rot-Weiss Essen. Hier ist der Coach seit 2018 im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) tätig und für den Bereich von der U12 bis zur U14 mitverantwortlich.

18. April: ESC Rellinghausen verpflichtet Torhüter

Landesligist ESC Rellinghausen hat auf den Abgang von seiner Nummer eins Björn Heußen, der zum 1. FC Wülfrath wechselt - RevierSport berichtete - reagiert und einen neuen Schlussmann verpflichtet. Dennis Hornig wechselt von Teutonia Überruhr nach Rellinghausen. In der Landesliga stand der 25-Jährige schon für den SV Burgaltendorf zwischen den Pfosten.

18. April: Neuzugang für Schonnebeck

Zweiter Zugang für die Spvg Schonnebeck: Mit Aaron Oteng-Appiah hat sich die Spielvereinigung ein junges Talent gesichert. Der 18-Jährige kommt aus der U19 des FC Kray und will am Schetters Busch den Sprung in den Seniorenbereich meistern.

18. April: Lotte präsentiert ersten Sommer-Zugang Die Sportfreunde Lotte kämpfen um den Aufstieg in die Regionalliga West - und haben nun den ersten Sommertransfer verkündet. Mit Fabian Kerellaj steht der erste Neuzugang fest. Der 27 Jahre alte Offensivmann kommt vom Ligakonkurrenten Eintracht Rheine ins Tecklenburger Land.

18. April: Schönebeck holt Immel

Eliah Immel (VfB Speldorf U19) wechselt zur SG Schönebeck.

18. April: Neuer Stürmer für die TGD Essen-West

Can Funke wechselt in der kommenden Saison zum A-Ligisten TGD Essen West. Mit 28 Treffern in 21 Partien ist der Stürmer von Alemannia Essen - hinter Haarzopfs Mathias Lierhaus - der zweitbeste Torjäger in der Kreisliga A Gruppe 2 und wird die Qualität in der Offensive der Turngemeinde erhöhen.

17. April: Kroos soll bei Real vor der Verlängerung stehen

Kann ich noch? Ist es das alles noch wert? Trotz all meiner Erfolge? Diese oder ähnliche Fragen dürften Toni Kroos monatelang im Kopf herum geschwirrt sein. Nun hat er sie offenbar beantwortet - mit einem Ja!

Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, soll sich Kroos für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags um ein weiteres Jahr entschieden haben. Das Karriereende des Rio-Weltmeisters würde sich also verschieben. Dass Real Madrid sein letzter Klub sein würde, hatte Kroos schon oft klargestellt. Offiziell verkünden wollte das bislang aber weder sein Arbeitgeber noch er selbst.

Die beiden Parteien lassen ihre Fans also weiter zappeln. Bereits vor einem Jahr hatte Kroos ein Angebot des Champions-League-Siegers unbeantwortet gelassen. Der 33-Jährige wollte eruieren, ob sein Körper noch Kraft für die physische und psychische Belastung auf dem höchsten Niveau haben könnte.

17. April: Kickers Offenbach entlassen Trainer Parlatan - Geschäftsführer geht

Die Kickers Offenbach haben sich von Cheftrainer Ersan Parlatan getrennt. Dies teilte der Fußball-Regionalligist am Montag mit. Da Geschäftsführer Matthias Georg die Entlassung des Coaches „inhaltlich nicht unterstützen und daher nicht mittragen“ könne, werde er zum Ende der Saison ausscheiden, hieß es in einer Mitteilung. Parlatan hatte das Traineramt bei den Hessen erst am 12. Oktober 2022 angetreten. Für ihn wird Alfred Kaminski, Leiter des Leistungszentrums, interimsmäßig bis zum Saisonende die Rolle des Chefcoachs übernehmen. Die Kickers liegen in der Regionalliga Südwest auf dem fünften Tabellenplatz.

„Wir bedauern die Trennung zum Saisonende von Matthias Georg sehr, denn er hat hier vom ersten Tag an eine seriöse und transparente Arbeit abgeliefert und sowohl im sportlichen als auch im kaufmännischen Bereich sehr wertvolle Entwicklungen angestoßen und Strukturen geschaffen“, sagte OFC-Präsident Joachim Wagner. „Seine Entscheidung können wir nicht in allen Punkten nachvollziehen, sie zeugt jedoch von Charakter und Konsequenz.“ Letztlich würde das Präsidium jedoch eine Gesamtverantwortung für die Kickers Offenbach tragen: „Die sportliche Entwicklung in den letzten Monaten war aus unserer Sicht alarmierend und so nicht mehr tragbar.“

16. April: Gladbach will mit Benfica über Weigl-Verpflichtung sprechen

Borussia Mönchengladbach hat Gespräche mit Benfica Lissabon über die Zukunft von Julian Weigl angekündigt. Der 27-Jährige ist derzeit durch den Fußball-Bundesligisten bis zum Ende der Saison vom portugiesischen Champions-League-Teilnehmer ausgeliehen. Es gehe darum, nach mehreren Abgängen nach dieser Saison eine neue Führungsstruktur zu bilden, sagte Sportdirektor Roland Virkus bei Sky vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr). „Da ist es klar, dass wir mit Benfica sprechen, weil Weigl sicher ein Baustein sein kann.“

Weigl selbst gab an, dass „positive“ Gespräche geführt würden. Die sportliche Perspektive sei ihm wichtig. Zudem stehe eine Kaufoption im Raum, die für die Borussia wohl zu hoch sei. „Da müssen sich die Vereine erstmal einigen“, sagte Weigl.

15. April: Berater dementiert Gündogan-Einigung mit Barcelona

Die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist nach Angaben seines Beraters weiter offen. „Es gibt noch keine Einigung mit irgendeinem Club. Es ist noch nicht entschieden, wo er in den nächsten Jahren spielen wird“, sagte Gündogans Berater Ilhan Gündogan der spanischen Zeitung „AS“. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler kann Manchester City im Sommer ablösefrei verlassen. Die spanische Zeitung „Sport“ hatte zuvor berichtet, ein Wechsel Gündogans zum FC Barcelona sei praktisch beschlossen. Demzufolge werde der City-Kapitän bei den Katalanen einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

Berater Ilhan Gündogan zeigte sich „überrascht über die Berichte“. „Ilkay kann in dieser Saison als Kapitän von Manchester City noch drei Titel gewinnen. Das ist das Einzige, worauf er im Moment konzentriert ist“, sagte er. In der Liga liegt das Team von Star-Trainer Pep Guardiola auf Rang zwei, im FA Cup ist im Halbfinale Sheffield United der Gegner.

15. April: Kamada wechselt wohl doch nicht zum BVB

Ein möglicher Wechsel des japanischen Fußball-Nationalspielers Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund kommt einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge nicht zustande. Der 26-Jährige habe dem BVB abgesagt und wolle lieber ins Ausland wechseln. Zuletzt waren Atlético Madrid und der FC Barcelona als mögliche Interessenten im Gespräch. Nach Dortmund gebe es hingegen schon seit Wochen keinen Kontakt mehr, hieß es nun.

Der Vertrag von Kamada läuft zum Saisonende aus, die Eintracht hatte seinen Abschied in dieser Woche bestätigt. Der Mittelfeldspieler war 2017 nach Frankfurt gekommen. Der einst für 1,6 Millionen Euro von Sagan Tosu gekommene Kamada kann ablösefrei wechseln, sein Marktwert soll inzwischen bei rund 40 Millionen Euro liegen.

14. April: Nach fünf Jahren - Küsters kehrt als Sportchef zu Viktoria Köln zurück

Der frühere Bundesliga-Profis Stephan Küsters kehrt nach fünf Jahren als Sportlicher Leiter zum Fußball-Drittligisten Viktoria Köln zurück. Der 51-Jährige war in dieser Funktion bereits von Juli 2014 bis Januar 2018 bei der Viktoria tätig. Zuletzt arbeitete er bis Anfang April drei Jahre als Sportchef beim Regionalligisten Wuppertaler SV. Zuvor hatte die Viktoria Timo Röttger als neuen Chefscout verpflichtet. Davor hatte der zum Drittligisten Rot-Weiss Essen gewechselte Marcus Stegmann beide Positionen inne.

13. April: Gaetano Manno wechselt zurück zum Wuppertaler SV

Seit dem 16. Februar 2023 war Gaetano Manno Sportlicher Leiter des abstiegsgefährdeten Regionalligisten Rot Weiss Ahlen. Nach weniger als zwei Monaten endet diese Zusammenarbeit überraschend wieder. Denn: Manno kehrt zum Wuppertaler SV zurück.

13. April: 1. FC Bocholt verlängert mit Keeper

Die Kaderplanung beim 1. FC Bocholt schreitet weiter voran. Auch Torhüter Gian-Luca Reck hat nun seinen Vertrag am Bocholter Hünting vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der 20-Jährige unterschrieb gestern einen bis 30.06.2024 gültigen Kontrakt beim 1. FC Bocholt.

Reck wechselte im Juni 2022 vom Regionalligisten SV Lippstadt zu den "Schwatten".

13. April: U23-Torhüter Lotka verlängert in Dortmund

Sein Wechsel von Hertha BSC zu Borussia Dortmund im vergangenen Jahr verlief geräuschvoll, doch seither machte Marcel Lotka vor allem mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Nun wurde der junge Torhüter aus der U23 dafür belohnt - mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Der 21-Jährige unterzeichnete ein neues Arbeitspapier bis 2025, nachdem er zuvor bis 2024 an den Revierklub gebunden war.

13. April: Neuzugang für Westfalia Herne

Als Tabellenschlusslicht der Westfalenliga 2 droht Westfalia Herne der zweite Abstieg in Folge. Ungeachtet dessen hat der Traditionsverein nun den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Samir Bouachria wechselt zu den Hernern, deren Spielstätte künftig wieder den Namen Stadion am Schloss Strünkede tragen soll. Der 24-Jährige wechselt vom Landesligisten SV Horst-Emscher zur Westfalia.

13. April: Stindl-Rückkehr? KSC erwartet "keine kurzfristige Entscheidung"

Zweitligist Karlsruher SC hofft weiter auf eine Rückkehr von Lars Stindl, rechnet im Bemühen um den elfmaligen Nationalspieler aber mit keinem schnellen Ergebnis. „Wir sind an ihm interessiert und weiter mit Lars und seinem Berater im Austausch, erwarten jetzt aber keine kurzfristige Entscheidung“, sagte Geschäftsführer Michael Becker der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

13. April: FC macht Nachwuchshoffnung Bakatukanda zum Profi

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Nachwuchsspieler Elias Bakatukanda langfristig an sich gebunden. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat der Innenverteidiger der sehr erfolgreichen U19-Mannschaft seinen ersten Profivertrag unterzeichnet, der bis 2026 gültig ist. Bakatukanda, der am Donnerstag seinen 19. Geburtstag feierte, spielt bereits seit zwölf Jahren für den FC.

„Mit dem Vertrag geht für mich die Chance einher, hier Bundesliga-Profi zu werden. Das will ich unbedingt schaffen – und dafür werde ich weiter hart arbeiten“, sagte der gebürtige Kölner Bakatukanda, der jüngst erstmals für die U19-Nationalmannschaft nominiert wurde.

13. April: Guilavogui verlässt VfL Wolfsburg nach neun Jahren

Der langjährige Kapitän Josuha Guilavogui wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in diesem Sommer nach neun Jahren verlassen. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Wohin der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler nach Ablauf seines Vertrags wechseln wird, steht noch nicht fest. Die Wolfsburger bestätigten jedoch, mit Guilavogui aktuell über eine Anschlussbeschäftigung nach dem Ende seiner aktiven Karriere zu sprechen.

Guilavogui wechselte 2014 von Atlético Madrid nach Wolfsburg und verließ den Club nur in der Rückrunde der vergangenen Saison für ein halbes Jahr auf Leihbasis zu Girondins Bordeaux. „Mit seinem Einsatzwillen und seiner vorbildlichen Mentalität ist er ein Aushängeschild für die Werte des VfL Wolfsburg. Als Fußballer, als Mensch und auch Frohnatur in der Kabine wird er uns fehlen“, sagte Geschäftsführer Schäfer, der mit Guilavogui selbst noch knapp drei Jahre zusammengespielt hatte.

13. April: Drei Stars verlassen Gladbach ablösefrei

Gladbach wird im Sommer einen großen Umbruch vollziehen. Auch wenn Tony Jantschke und Ersatztorwart Tobias Sippel ihre Verträge um jeweils ein Jahr verlängert haben, wird es ein reges Kommen und Gehen geben.

Dabei muss Gladbach ein Trio ablösefrei gehen lassen, das einen Gesamt-Transferwert von 54,5 Millionen Euro hat. Denn nach Lars Stindl, der in seine Heimat zurückkehren möchte und mit dem Karlsruher SC in Verbindung gebracht wird, werden auch Stürmer Marcus Thuram und Linksverteidiger Ramy Bensebaini (beim BVB gehandelt) Gladbach ablösefrei verlassen. Das bestätigte der Verein nun.

13. April: FC St. Pauli mit Kiels Kapitän Wahl über Wechsel offenbar einig

Holsteins Kiels Kapitän Hauke Wahl wird nach Informationen des „Hamburger Abendblatt“ innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga zum FC St. Pauli wechseln. Spieler und Verein sollen sich schon grundsätzlich verständigt haben. Der 29-jährige Wahl hatte Ende Februar angekündigt, dass er den Kieler Club nach fünf Jahren zum Saisonende verlassen und seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der FC St. Pauli soll schon länger an dem gebürtigen Hamburger interessiert sein. Wahl könnte laut „Abendblatt“ beim Kiezclub Jakov Medic in der Abwehr ersetzen. Der 24-jährige Kroate wurde bereits mit Erstligisten in Verbindung gebracht.

12. April: Leipzigs Laimer vor Bayern-Wechsel

Konrad Laimer wird Fußball-Bundesligist RB Leipzig nach dieser Saison ablösefrei verlassen und zum Ligarivalen FC Bayern wechseln. Entsprechende Gerüchte rund um den 25 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler hatte es schon länger gegeben, am Mittwochabend vermeldete die „Bild“, dass der Transfer perfekt sei. Laimer sollen angeblich auch Angebote des FC Liverpool und von Chelsea vorgelegen haben. Für die Leipziger lief Laimer seit 2017 in 123 Bundesliga-Spielen auf.

12. April: Stindl verlässt Gladbach

Lars Stindl wird Borussia Mönchengladbach am Ende der laufenden Saison verlassen. Der Kapitän spielte acht Jahre am Niederrhein und verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht. "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen", sagt der 34-Jährige. Er wurde zuletzt mit einer Rückkehr zum Karlsruher SC in Verbindung gebracht.

12. April: Kamada verlässt Frankfurt im Sommer

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und der japanische Nationalspieler Daichi Kamada gehen im Sommer nach sechs Jahren getrennte Wege. Der 26-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt. Kamada absolvierte bisher 170 Pflichtspiele (37 Tore) für den Europa-League-Sieger. Zu welchem Klub er wechselt, ist noch nicht bekannt.

„Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher. Wir bedanken uns für seinen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

12. April: Teklab verlässt Münster Richtung Belgien

Henok Teklab wird Preußen Münster nach dem nahenden Aufstieg verlassen. Der 24-Jährige Leistungsträger wechselt zum Europa-League-Teilnehmer Royale Union St. Gilloise, der Union Berlin aus der Europa League warf und dort nun auf Bayer Leverkusen trifft. Darüber berichten die Westfälischen Nachrichten.

12. April: Fejzullahu bleibt auch bei Abstieg in Bocholt

Mergim Fejzullahu hat beim 1. FC Bocholt einen Vertrag für die Spielzeit 2023/24 unterschrieben. Das teilte der abstiegsbedrohte Regionalligist am Mittwoch mit. Seine Zusage gilt unabhängig von der Klassenzugehörigkeit - also sowohl im Falle des Abstiegs als auch beim Ligaverbleib.

12. April: ASC Dortmund verlängert mit Münzel

Marcel Münzel hat dem ASC Dortmund seine Zusage für die Spielzeit 2023/24 gegeben. Damit bleibt dem Verein eine wichtige Identifikationsfigur erhalten. Denn der 32-Jährige verbrachte seine gesamte bisherigen Seniorenlaufbahn beim Westfalen-Oberligisten, wird in der Vereinsmeldung zur Verlängerung als "Leader und Legende" bezeichnet.

12. April: Rödinghausen bindet Safi und Choroba

Bei den Personalplanungen für die kommende Saison konnte der SV Rödinghausen zwei weitere Male Vollzug melden. Ramien Safi und Patrick Choroba haben ihre auslaufenden Verträge verlängert und werden auch in der kommenden Saison für die Ostwestfalen in der Regionalliga West auflaufen.

12. April: Brunetto nach Bonn

Regionalliga-Absteiger Bonner SC hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Guiseppe Brunetto tritt die Nachfolge von Lukas Sinkiewicz an, der kürzlich zurückgetreten war, da der Wiederaufstieg für den Mittelrheinligisten außer Reichweite geraten ist.

12. April: Vertrag von Drexler hat sich bei Schalke verlängert

Offiziell galt der Vertrag von Dominick Drexler beim FC Schalke 04 bis zum Ende der laufenden Saison. Doch durch den Aufstieg in die Bundesliga hat sich das Arbeitspapier des 32 Jahre alten Mittelfeldspielers bis 2024 verlängert, wie Sport Bild und die WAZ nun berichteten.

11. April: Marmoush verlässt Wolfsburg - Wechsel nach Frankfurt?

Angreifer Omar Marmoush (24) wird den VfL Wolfsburg im Sommer verlassen. Der Ägypter wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie der Tabellenneunte der Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt gab. Marmoush, der 2017 aus seiner Heimat zum Werksklub gewechselt war, wird mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

11. April: Gladbach verlängert mit Ersatzkeeper Sippel

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatzkeeper Tobias Sippel um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert. Der 35-Jährige wechselte 2015 vom 1. FC Kaiserslautern an den Niederrhein und war jahrelang die Nummer zwei hinter Yann Sommer. Aktuell ist Routinier hinter Jonas Omlin und Jan Olschowsky nur noch die Nummer drei. „Nun hat sich seine Rolle ein wenig verändert, aber er bleibt ein wichtiger Faktor für uns – auf und neben dem Platz“, sagte Gladbachs Sportchef Roland Virkus in einer Vereinsmitteilung am Dienstag.

11. April: SV Sandhausen geht mit Interimsduo in den Endspurt

Zweitliga-Schlusslicht SV Sandhausen wird in dieser Saison keinen Nachfolger für den am Montag freigestellten Fußball-Trainer Tomas Oral verpflichten. Die bisherigen Assistenten Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano sollen in den noch ausstehenden sieben Spielen den drohenden Abstieg verhindern, wie ein Sprecher des Vereins am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Sandhausens Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt vor dem Spiel am Samstag beim 1. FC Magdeburg (13.00 Uhr/Sky) sechs Zähler.

Oral war erst Mitte Februar als Nachfolger von Alois Schwartz vorgestellt worden. Dem 49-Jährigen gelang in sechs Anläufen mit dem SVS kein Sieg. Nach dem 0:2 am Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth wurde der 49-Jährige freigestellt.

11. April: Mainz stattet Talent Laux mit Profivertrag aus

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein Talent Lucas Laux mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger und Kapitän der U23, der bereits seit 2018 im Nachwuchszentrum der Rheinhessen ausgebildet wird, hat sich bis 2025 an den FSV gebunden.

11. April: Mislintat als Technischer Direktor bei Ajax vorgestellt

Der langjährige Bundesliga-Funktionär Sven Mislintat wird Technischer Direktor beim niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam. Der frühere Sportdirektor des VfB Stuttgart unterschrieb einen ab 19. Mai gültigen Vertrag über drei Jahre, wie der Club am Dienstag mitteilte. „Ich war sofort von der Idee angetan und habe aufgehört, mit anderen zu sprechen“, sagte Mislintat. Er bestätigte, dass die Gespräche bereits im Februar begannen. „Seit meiner Kindheit kenne ich Ajax als einen der kultigsten Vereine der Welt. Ich empfinde es als große Ehre und sehe es als meine Verpflichtung an, den Verein nach besten Kräften zu unterstützen.“

11. April: SuS Haarzopf holt Kettwiger

Johannes Flatow in der kommenden Saison für den Essener Kreisliga-A-Spitzenreiter SuS Haarzopf auflaufen. Der Defensivspezialist kommt vom aktuellen Ligakonkurrenten FSV Kettwig. "Ich bin schon seit Jahren hinter diesem Spieler her", erklärt Trainer Marco Guglielmi in einem Facebook-Beitrag des Vereins. "Er war bis jetzt immer tief verwurzelt bei seinem bisherigen Verein FSV Kettwig. Gut, dass er nun doch noch mal etwas Neues machen möchte und sich unserem Projekt anschließt."

10. April: Westfalia Dortmund verkündet ersten Neuzugang

Westfalia Dortmund präsentierte am Osterwochenende den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24. Es handelt es sich um Vangeli Merlidis. Der 29-Jährige spielte zuletzt für den Dortmunder A-Ligisten TuS Rahm.

10. April: Sandhausen trennt sich von Oral

Trainer Tomas Oral ist beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen gescheitert und muss nach rund sieben Wochen seinen Stuhl beim Tabellenletzten räumen. Am Ostermontag gaben die Baden-Württemberger die Trennung vom 49-Jährigen bekannt. Interimsweise werden die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano das Training und die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg übernehmen. Am Sonntag hatte der SVS mit 0:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren, wobei Oral wegen Meckerns in der Schlussphase auf die Tribüne geschickt worden war.

10. April: Ex-Bochumer Locadia nach China

Vergangene Saison traf Jürgen Locadia für den VfL Bochum gegen Borussia Dortmund und den FC Bayern, jetzt setzt der 29 Jahre alte Stürmer seine Karriere in China fort. Locadia wurde als Neuzugang bei Cangzhou Mighty Lions vorgestellt. Der Verein startet in der kommenden Woche in der Super League und beendete die Vorsaison auf dem zwölften Tabellenplatz der chinesischen Eliteklasse.

10. April: Neuer Stürmer für den SV Rödinghausen

Regionalligist SV Rödinghausen hat einen neuen Stürmer für die kommende Saison verpflichtet. Thilo Töpken wechselt von Rot-Weiss Koblenz an den Wiehen. Der 24 Jahre alte Mittelstürmer erzielte für den Südwest-Regionalligisten in dieser Saison sechs Tore in 26 Einsätzen in der Liga. Dazu bereitete er drei Treffer vor. Und im Verbandspokal Rheinland kommt der 1,92-Meter-Mann bereits auf vier Tore und drei Vorlagen in vier Partien.

10. April: Rostock trennt sich von Sport-Vorstand Pieckenhagen

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat auf die anhaltende sportliche Talfahrt reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von seinem Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen getrennt. Wie der Tabellenvorletzte am Ostermontag bekannt gab, sei die Entscheidung des Aufsichtsrats einstimmig erfolgt. Der Vertrag des 51-Jährigen lief ursprünglich noch bis zum Ende dieses Jahres.

9. April: Medien: Reus bleibt ein weiteres Jahr in Dortmund

Kapitän Marco Reus wird einem Medienbericht zufolge ein weiteres Jahr für Borussia Dortmund spielen. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung ist eine Vertragsverlängerung des 33-Jährigen bis 2024 reine Formsache. Dafür müsse der Nationalspieler aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen und verdiene künftig nur noch etwas mehr als die Hälfte seines bisherigen Einkommens im Jahr.

9. April: ESC Rellinghausen verpflichtet Defensiv-Allrounder

Der Essener Landesligist ESC Rellinghausen hat sich für die kommende Saison mit Leon Lieske. Der 23-jährigen Defensiv-Allrounder kommt von Ligakonkurrent VfB Frohnhausen. Für nähere Informationen hier klicken.

8. April: Marmoush-Wechsel nach Frankfurt angeblich perfekt

Der Transfer von Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Kontrahenten Eintracht Frankfurt ist nach Informationen der „Bild“ perfekt. Demnach hat der 24 Jahre alte Ägypter schon am Dienstag während des Pokalspiels der SGE gegen Union Berlin (2:0) den letzten Teil des Medizinchecks absolviert. Marmoush soll bei den Hessen einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ablösefrei kommen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

7. April: Heidenheim verlängert mit Thomalla bis 2025

Aufstiegsaspirant 1. FC Heidenheim aus der 2. Fußball-Bundesliga hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Denis Thomalla vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der 30-Jährige war im Januar 2016 von Lech Posen verpflichtet worden. Insgesamt kommt der Rechtsfuß auf 176 Einsätze (28 Tore und 21 Vorlagen) für die Heidenheimer.

„Unsere Kinder sind hier geboren, unsere Töchter gehen hier in den Kindergarten und unser Sohn zur Schule. Für meine Frau und mich ist Heidenheim auf jeden Fall zur zweiten Heimat geworden“, sagte der gebürtige Pforzheimer.

7. April: Aachen holt Marquet zurück

Sascha Marquet wechselt von Fortuna Köln zurück zu Alemannia Aachen. Der 33-Jährige, der bereits von 2011 bis 2014 für die Kaiserstädter gespielt hat, kann offensiv variabel eingesetzt werden.

7. April: Fortuna Köln verlängert mit Budimbu

Durch seinen Einsatz im Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen verlängert sich der Vertrag von Arnold Budimbu beim Regionalligisten Fortuna Köln um ein weiteres Jahr. Der 28-Jährige konnte vor der Saison in einem Probetraining überzeugen und wurde mit einem Vertrag für die laufende Saison ausgestattet. Nun verlängert sich dieser durch eine gewisse Anzahl an erreichten Einsätzen. In bislang 27 Spielen für den S.C. Fortuna Köln konnte der Rechtsaußen ein Tor erzielen und vier weitere Treffer auflegen.

7. April: 1. FC Wülfarth verstärkt seine Offensive

Für die neue Saison dürfen sich die Wülfrather Fußballfreunde auf eine weitere Offensivkraft freuen. Mit dem 26-jährigen Außenstürmer Habib Daff kommt ein Spieler vom Ligakonkurrenten SC Reusrath in die Kalkstadt. Habib Daff wohnt in Erkrath und hat somit eine geringe Anfahrt zum Lhoist Sportpark. Zuvor hat der flinke Stürmer beim Rather SV und DV Solingen gespielt. Bei letzterem hat er mit über 10 Toren und 13 Vorlagen wesentlich zum Aufstieg in die Landesliga beigetragen.

7. April: Neuer Sportlicher Leiter für den Vogelheimer SV

Der Vogelheimer SV hat vor dem Endspurt im Aufstiegskampf der Bezirksliga den Abschied seines Sportlichen Leiters Patrick Meyer verkündet. Der Sportchef legt sein Amt nieder, private und berufliche Gründe haben laut den Vogelheimern den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben. Meyer wird den Verein aber auch zukünftig in anderen Funktionen unterstützen.

Und einen Nachfolger haben die Essener auch bereits präsentiert. Mike Sauer übernimmt die Aufgaben als Sportlicher Leiter. Der 46-Jährige legt sofort los und wird in die Kaderplanung für die kommende Saison einsteigen.

7. April: KFC Uerdingen verlängert mit Phil Zimmermann

Der KFC Uerdingen hat den Vertrag mit Phil Zimmermann verlängert. Der 20 Jahre alte Defensivspieler erholt sich aktuell von einem Kreuzbandriss.

7. April: SV Borbeck holt zwei Neue

Der Essener B-Ligist SV Borbeck vermeldete am Karfreitag zwei externe Neuzugänge. Dominik Baruffolo (Tusem Essen) und Moreno Gursky (Eintracht Borbeck) wechseln nach Borbeck. Vor allem der Transfer von Baruffolo kann als Coup betitelt werden.

Der 40-Jährige ist Stammspieler beim Landesligisten Tusem Essen und seit fast 20 Jahren im Amateurfußball aktiv. Mit seiner Landesliga- und Bezirksliga-Erfahrung soll der Innenverteidiger in der nächsten Saison als Führungsspieler vorangehen

6. April: Nächster Neuzugang für Alemannia Aachen

Alemannia Aachen bastelt weiter an seinem Regionalliga-Kader für die kommende Saison. Von Ligakonkurrent 1. FC Düren kommt mit Marc Brasnic ein Rückkehrer an den Tivoli. Mehr dazu

6. April: Jantschke verlängert seinen Vertrag in Mönchengladbach

Der dienstälteste Fußballprofi von Borussia Mönchengladbach hat seinen Vertrag noch einmal verlängert. Abwehrspieler Tony Jantschke wird dem Bundesliga-Zehnten nach dem am Saisonende auslaufenden Kontrakt ein weiteres Jahr zur Verfügung stehen. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Der 32-Jährige spielt seit 2006 für den Klub. „Tony ist seit knapp 17 Jahren bei Borussia und eines der prägenden Gesichter dieses Vereins. Wir freuen uns zudem, dass Tony auch über seine aktive Karriere hinaus dem Verein erhalten bleiben und seine langjährige Erfahrung einbringen wird“, sagte Sportdirektor Roland Virkus.

„Ich habe in diesem Verein schon alles erlebt - von der Relegation bis zur Champions League - und freue mich sehr, dass es ein weiteres Kapitel über mindestens ein Jahr geben wird“, sagte Jantschke, der bislang 295 Pflichtspiele für die Gladbacher bestritt. „Ich kenne natürlich meine Rolle im Team, fühle mich aber noch fit und glaube, dass ich weiterhin meinen Beitrag für die Mannschaft leisten kann.“

6. April: Grlic und Köllner wechseln zum FC Ingolstadt

Der Drittligist FC Ingolstadt hat zwei vakante Positionen neu besetzt: Ab sofort bekleidet der langjährige MSV-Sportdirektor Ivica Grlic das Amt des Sportdirektors, während Michael Köllner das Kommando an der Seitenlinie übernimmt. Der 53-jährige Fußballlehrer wird bereits am Donnerstagnachmittag erstmals das Profitraining leiten.

6. April: Mislintat kurz vor Engagement bei Ajax Amsterdam?

Der langjährige Bundesliga-Funktionär Sven Mislintat wird einem Medienbericht zufolge Technischer Direktor beim niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam. Der 50-Jährige hätte sich nach mehreren Gesprächen mit dem Club geeinigt, berichtete der TV-Sender Sky am Donnerstag. Ein Vertrag sei noch nicht unterschrieben worden. Das sei aber nur eine Frage der Zeit. Auch die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ hatte schon vom angeblichen Ajax-Interesse an Mislintat berichtet.

Der frühere Scout von Borussia Dortmund war zuletzt Sportdirektor des VfB Stuttgart. Im November verließ er die Schwaben nach rund dreieinhalb Jahren. Bei Ajax war im Februar 2022 der frühere niederländische Nationalspieler Marc Overmars als Sportdirektor zurückgetreten. Er hatte sich gegenüber Clubmitarbeiterinnen unangemessen verhalten.

5. April: Jürgen Kohler ein Sportchef-Kandidat beim WSV

Auf der Suche nach einem Nachfolger von Stephan Küsters als Sportchef befasst sich der Wuppertaler SV mit Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990. Das bestätigte Mäzen Friedhelm Runge unserer Redaktion.

5. April: Schalke-Aufstiegsheld Terodde geht am Saisonende

Der Aufstiegsheld sagt tschüss: Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde wird seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 nicht verlängern. „In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigen. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird“, gab der 35-Jährige am Mittwoch bekannt.

5. April: SG Schönebeck verpflichtet Talent

Im spannenden Aufstiegskampf der Bezirksliga Niederrhein 7 befindet sich die SG Schönebeck in der Pole Position. Unabhängig von der ungewissen Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison hat der Verein aus Essen nun die zweite Neuverpflichtung bekanntgegeben. Avni Yirmibes wird ab dem Sommer für die SGS auflaufen. Der 20 Jahre alte Defensivspieler kommt von DJK Sportfreunde Katernberg an die Ardelhütte.

5. April: Viktoria Köln verpflichtet Talent

De U19 des Wuppertaler SV kämpft derzeit um den Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga West - und hat als Tabellenführer der Niederrheinliga mit fünf Punkten Vorsprung eine vielversprechende Ausgangslage. Doch unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison ist bereits jetzt klar: Emirhan Bülbül wird nicht ab dem Sommer nicht mehr für den WSV auflaufen. Denn das Talent hat sich für einen Vereinswechsel entschieden und wird in der nächsten Spielzeit im Trikot von Viktoria Köln auflaufen. Das teilte der Drittligist in einer Mitteilung auf seiner Website mit.

4. April: "RMC": PSG und Messi gehen im Sommer getrennte Wege – Beziehung stark abgekühlt

Während der WM 2022 in Katar sollen PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und Jorge Messi, Vater des argentinischen Weltmeisters Lionel Messi, sich mündlich auf eine Vertragsverlängerung des 35 Jahre alten Weltstars geeinigt haben, ohne zu diesem Zeitpunkt jedoch die genauen Konditionen wie Laufzeit und Gehalt fix zu definieren.

Rund fünf Monate später scheinen jegliche Absprachen in diese Richtung Gültigkeit verloren zu haben. Einem Bericht der französischen Zeitung L'Équipe zufolge dürften sich die Wege Messis und Paris' nach zwei Jahren wieder trennen – weil der Profi nicht bereit sei, Einbußen in Sachen Gehalt zu akzeptieren.