Bundesliga: Wosz setzt auf Bochum und würde Schalke-Trainer Reis „den Klassenerhalt gönnen“

VfL-Legende Dariusz Wosz lobt die Entwicklung der Bochumer unter Thomas Letsch und hat zwei Vorschläge für die Wahl zum Trainer des Jahres.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga tobt – und mit dem VfL Bochum sowie dem FC Schalke 04 sind zwei Ruhrgebiet-Klubs mittendrin. Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt sind an der Castroper Straße derzeit etwas größer als bei den Königsblauen.

Bochums Vereinslegende Dariusz Wosz sieht aber bei beiden Klubs Potenzial, um am Ende zumindest nicht die beiden letzten Tabellenplätze zu belegen. „Am wichtigsten wird sein, dass der VfL drin bleibt“, sagt der 53-Jährige der WAZ, „aber ich gönne es auch Thomas Reis, der Bochum in die 1. Liga gebracht hat.“

Wosz, der annähernd 350 Spiele für den VfL bestritt und heute die Fußballschule des Klubs leitet, ist beeindruckt von der Entwicklung, die die Bochumer in den letzten Monaten genommen haben. „Ohne Mist, nach den ersten acht Spielen mit nur einem Punkt hätte ich keinen Cent gesetzt, wenn ich auf den Klassenerhalt hätte wetten sollen“, sagt er. Wie sie sich aber seit dem ersten Saisonsieg gegen Frankfurt herausgekämpft haben, ist für mich die Handschrift von Trainer Thomas Letsch.“

Der VfL Bochum ist aktuell als 15. mit 26 Punkten vier Zähler vor dem Relegationsplatz. Die Schalker, die in der Hinrunde schon weit abgeschlagen waren, haben als 17. einen Punkt Rückstand auf Hertha BSC und einen Punkt Vorsprung auf den VfB Stuttgart.

Wenn beide Klubs in der Bundesliga bleiben, sind sie für mich Trainer des Jahres Dariusz Wosz

Sollten beide Mannschaften am Ende noch den Klassenerhalt schaffen, gebühre den Trainern großen Respekt, findet Wosz: „Wenn beide Klubs in der Bundesliga bleiben, sind sie für mich Trainer des Jahres.“ Unter Thomas Reis waren die Bochumer in der vergangenen Saison aus der 2. Bundesliga aufgestiegen.

In den verbleibenden Bundesliga-Wochen rechnet die VfL-Legende damit, dass sich die TSG Hoffenheim noch aus dem Abstiegskampf verabschieden wird. Seine Hochrechnung: „Wenn Stuttgart und Hertha runtergehen, kann Schalke in die Relegation – und sich da dann gegen St. Pauli durchsetzen.“

Wosz erlebte in seiner Karriere fünfmal Abstiegskampf – zweimal konnte er sich mit seinen damaligen Teams retten. Auf die Frage, wie der VfL Bochum und Schalke 04 drin bleiben können, sagt er: „Indem man als Team geschlossen dasteht. Wenn man den inneren Schweinehund besiegt und sich nicht zwei, drei Grüppchen innerhalb des Teams bilden. Dann hat man eine ganz große Chance, in der Liga zu bleiben.“