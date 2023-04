Nach Bayern-Sieg im Bundesliga-Topspiel: Das Restprogramm im Titelkampf

Bayern München ist wieder Tabellenführer der Bundesliga. Nach dem 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund haben die Bayern acht Spiele vor Schluss alle Trümpfe in der Hand.

Nach dem deutlichen 4:2-Sieg des FC Bayern München über Borussia Dortmund ist der deutsche Rekordmeister wieder Tabellenführer der Bundesliga. Wie so oft in den letzten Jahren schaffte der BVB es nicht, in München zu bestehen.

Stattdessen haben sich die Münchener acht Spieltage vor Saisonende wieder in die beste Ausgangssituation im Rennen um die Meisterschaft gebracht. Aber auch für die Borussia ist die Saison bei nur zwei Zählern Rückstand auf die Bayern noch längst nicht gelaufen.

Allerdings müssen die Dortmunder jetzt auf Ausrutscher aus München hoffen. Und dabei selber die bis zum Bayern-Spiel überragende Form bis zum Saisonende Spiel für Spiel abrufen.

Außenseiter Union Berlin steht zwar nur vier Zähler hinter der Spitze, zeigte zuletzt aber unbeständige Leistungen. Ernsthafte Titelchancen dürften die Eisernen nicht haben.

Die Ausgangslage

Bayern München führt mit 55 Punkten und einem deutlich besseren Torverhältnis (+47) die Tabelle an, zwei Zähler dahinter lauert Dortmund (53/+22). Auch Union Berlin (51/+13) ist als Tabellendritter noch nicht chancenlos abgeschlagen.

Die Restprogramme

Bereits am kommenden Wochenende steht für Dortmund das nächste Topspiel an: Am Samstag (8. April, 15.30 Uhr) ist Union Berlin zum Verfolgerduell zu Gast im Signal-Iduna-Park, für den BVB steht bei einer Niederlage Platz zwei auf dem Spiel.

Während auf Bayern im restlichen Saisonverlauf die vermeintlich einfacheren Aufgaben warten, stehen dem Rekordmeister in der Champions League (mindestens) zwei schwere Duelle mit Manchester City bevor.

Bayern München