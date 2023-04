BVB: "Wie soll ich das erklären? Jeder hat's gesehen"

Borussia Dortmund unterlag beim FC Bayern München mit 2:4. Die BVB-Profis fahren einmal mehr enttäuscht aus der bayerischen Hauptstadt ins Ruhrgebiet zurück.

Lothar Matthäus brachte das 2:4 von Borussia Dortmund beim FC Bayern München irgendwie auf den Punkt.

Denn einmal mehr fieberte Fußball-Deutschland diesem Klassiker entgegen und einmal mehr zeigte Bayern seine Muskeln. Der BVB war chancenlos.

"Irgendwie, wenn die Dortmunder hierhin kommen, egal, mit welch breiter Brust: Hier klappt es nicht. Hier haben sie kein Selbstvertrauen. Wenn der Zusammenhalt bleibt, wenn sie den Hebel jetzt umlegen können - dann kann der BVB aber immer noch Meister werden. Thomas Tuchel hat bei den Bayern sehr viel Wert auf die Defensive gelegt, viel korrigiert, auch gebremst, das ist sicherlich eine große Änderung", sagte der deutsche Rekord-Nationalspieler bei "Sky".

Allen voran der sonst so starke BVB-Keeper Gregor Kobel, der in dieser Saison ein echter Rückhalt war, patzte gleich zweimal in München. Ausgerechnet in der Anfangsphase als die Gäste gut im Spiel waren.

Aber alles, was ich sage, bringt uns nichts: Wir sind jetzt wieder zwei Punkte hinten. Das war kein guter Abend. Aber wir haben schon mehr Punkte aufgeholt Marco Reus

"Wie soll ich das erklären? Jeder hat's gesehen. Gregor hat uns diese Saison schon so viele Spiele gewonnen, das ist einfach bitter. So ein Gegentor muss man erstmal sacken lassen auf dem Platz, dann kriegen wir durch eine Standardsituation das 2:0 - dann ist es noch schwerer, zurückzukommen. Wir sind auch nur Menschen, sowas geht an uns nicht spurlos vorbei. Aber alles, was ich sage, bringt uns nichts: Wir sind jetzt wieder zwei Punkte hinten. Das war kein guter Abend. Aber wir haben schon mehr Punkte aufgeholt", meinte BVB-Kapitän Marco Reus am Sky-Mikrofon.





So groß die Enttäuschung bei den Dortmunder war, war auch die Erleichterung beim neuen Bayern-Trainer. Thomas Tuchel: "Ich war sehr nervös heute. Mir war das Spiel etwas zu offen, zu wild. Wir wollen mehr Dominanz und Kontrolle in der gegnerischen Hälfte haben. In der zweiten Halbzeit war es zu schlampig, aber der Wille, gegen den Ball zu arbeiten, war jederzeit vorhanden. Das wird uns Ruhe, Vertrauen und Lust geben, uns weiter zu verbessern. Es gibt sehr viel Positives und zugleich noch viel Luft nach oben." wozi mit sid