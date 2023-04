Der VfL Bochum besitzt die schlechteste Defensive der Bundesliga. In den letzten drei Spielen gab es jedoch nur ein Gegentor. Wie kommt es?

Das 1:1-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt war für den VfL Bochum das dritte Spiel ohne Niederlage in Serie.

Besonders auffällig: Die schlechteste Defensive der Bundesliga (57 Gegentore) kassierte in diesen Spielen lediglich einen Gegentreffer. Dabei waren neben dem 1. FC Köln insbesondere RB Leipzig und Eintracht Frankfurt alles andere als leichte Aufgaben.

Ein Grund für die neugefundene Stabilität ist Patrick Osterhage . In allen drei Spielen stand der 23-Jährige in der Startelf, nachdem er unter Thomas Letsch zuvor nur zweimal von Anfang an ran durfte. Osterhage verleiht dem Mittelfeld noch mehr Disziplin, Lauf- und Zweikampfstärke. Allerdings ist er nur einer von vielen.

"Wir müssen als Team zusammen verteidigen. Es geht darum, dass jeder mitmacht. Das fängt bei den Stürmern an und endet hinten bei Manuel Riemann. Das zeichnet uns gerade aus. Dadurch erarbeiten wir uns auch gerade das nötige Matchglück. Das ist entscheidend, um Punkte zu holen."

Die Leidenschaft, die Struktur als Team zu verteidigen, müssen wir in jedem Spiel abrufen, um Punkte zu holen Patrick Osterhage

Am Freitag konnte der VfL Bochum auf diese Art und Weise im Abstiegskampf vorlegen. Das Team von Thomas Letsch kann die Spiele der Konkurrenz am Wochenende etwas gelassener verfolgen.

"Natürlich verfolgt man die andere Mannschaft und guckt sich das an", sagte Osterhage. "Aber am Ende können wir es nicht beeinflussen. Wir konzentrieren uns auf uns und unsere Leistungen. Wenn wir die abrufen, brauchen wir gar nicht so viel auf die anderen schauen."

Erst recht nicht, wenn kommende Woche ein Sieg im Sechspunktespiel gegen den VfB Stuttgart gelingt. Dazu müsse der VfL Bochum aber die gleiche Mentalität an den Tag legen wie in den letzten drei Spielen. "Die Leidenschaft, die Struktur als Team zu verteidigen, müssen wir in jedem Spiel abrufen, um Punkte zu holen. Dann werden wir auch gegen Stuttgart daheim, wo wir unsere überragenden Fans im Rücken haben, auf jeden Fall Punkte holen." mit gp