Zum Auftakt des 26. Spieltags der Bundesliga muss der VfL Bochum am Freitag auswärts bei Eintracht Frankfurt ran. Trainer Thomas Letsch muss seinen Linksverteidiger ersetzen.

Zwei Wochen lang hatte Thomas Letsch Zeit, um zu überlegen, wer beim Auswärtsspiel des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr, live im RS-Ticker) den gesperrten Danilo Soares (5. Gelbe Karte) auf der Linksverteidigerposition ersetzt könnte.

Die Wahl fiel auf Dominique Heintz. Lange musste Letsch wohl nicht grübeln, denn der gelernte Innenverteidiger trainierte zuletzt auf dieser Position und machte dort beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln am vorletzten Spieltag eine gute Figur.

Heintz für Soares ist die einzige Veränderung in der Startelf im Vergleich zum 1:0-Heimsieg gegen RB Leipzig vor der Länderspielpause.

Simon Zoller, der nach überstandener Oberschenkelverletzung im Testspiel gegen Twente Enschede sein Comeback gab, nimmt nach vier verpassten Spielen zumindest wieder auf der Bank Platz.

Verzichten müssen die Bochumer neben Soares und den langzeitverletzten Cristian Gamboa (Innenbandriss) auch auf Pierre Kunde. Der Mittelfeldspieler kehrte von seiner Länderspielreise mit Kamerun erst am Donnerstagnachmittag zurück und konnte somit keine Einheit mit der Mannschaft absolvieren.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum - so spielen sie

Eintracht Frankfurt: Trapp - Jakic, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max, Borré, M. Götze - Kolo Muani

VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Ordets, Masovic, Heintz - Losilla - Osterhage, Stöger - Asano, Antwi-Adjei - P. Hofmann





Mit zwei Zu-Null-Siegen in Serie war der VfL Bochum vor der Länderspielpause gut im Flow. Der Sprung auf Tabellenplatz 14 war das Resultat.

"Wir müssen scharf bleiben bis zum Schluss. Der aktuelle Tabellenplatz ist eine Momentaufnahme. Wir arbeiten darauf hin, dass wir den auch am Ende haben. Es wäre ja auch fatal, sich auf der momentanen Lage auszuruhen", sagte Letsch im Vorfeld der Partie.

Eintracht Frankfurt dagegen hatte mit einer Formkrise zu kämpfen. Fünf der letzten sechs Spiele gingen verloren. Doch davon wollte Letsch nichts hören. "Ich möchte die Vorgänge in Frankfurt nicht bewerten, das steht mir auch gar nicht zu. Die Eintracht hat Top-Spieler in ihrem Kader, eine sehr hohe Qualität. Das haben sie nicht nur international gezeigt. Daher sind wir der Underdog, aber wir wollen in Frankfurt etwas mitnehmen. Das benötigt ein hohe Intensität, auch das nötige Glück. Wir sind zuletzt zweimal zu Null geblieben, das ist die Basis für einen erfolgreichen Auftritt", erklärte der Trainer.