1. FC Köln: Transfersperre droht - so sieht die aktuelle Kadersituation aus

Sollte die Transfersperre gegen den 1. FC Köln bestehen bleiben, wie sieht dann der Kader für die neue Saison aus? Eine Übersicht über die Vertragssituation.

Der 1. FC Köln darf nach einem Fifa-Urteil in der gesamten Spielzeit 2023/24 keine Spieler verpflichten. Das bestätigte der Klub am Mittwochabend, der gegen das Urteil Einspruch einlegen wird.

Der Hintergrund: Es geht um die Verpflichtung von Angreifer Jaka Cuber Potocnik. Potocnik war im Januar 2022 zum 1. FC Köln in den Nachwuchs gewechselt, nachdem er zuvor seinen Vertrag bei Olimpija Ljubljana wegen zahlreicher Vertragsverletzungen seitens des Klubs gekündigt hatte.

So sieht es der 1. FC Köln, doch Olimpija Ljubljana hat eine andere Sichtweise. Der slowenische Erstligist hatte dem Stürmer daraufhin einen rechtswidrigen Bruch seines Arbeitsvertrags vorgeworfen und ihn sowie den 1. FC Köln bei der FIFA auf Zahlung von Schadensersatz verklagt. Dem FC wirft Potocniks ehemaliger Klub vor, den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet zu haben.

Die Fifa hat nun die Sicht von Olimpija Ljubljana bestätigt, der FC hofft die Strafe abwenden oder mildern zu können durch den Gang vor den internationalen Sportgerichtshof CAS.

Bis wann das Urteil dann bestätigt oder gekippt wird, steht nicht fest. Es kann einige Monate dauern, daher hofft der FC auch das Urteil aussetzen zu können bis zu einer finalen Klärung.

Klappt das nicht, sind dem Klub die Hände gebunden. Kein Spieler kann angesprochen werden, der Transfersommer würde komplett ohne Kölner Beteiligung anlaufen.

Sollte Köln in der laufenden Spielzeit die Bundesliga halten, hier steckt der FC noch im Abstiegskampf, stellt sich die Frage, mit welchem Personal will der FC in die kommende Saison gehen?

Und was noch nicht geklärt ist, was bedeutet genau, der Klub darf keine neuen Spieler registrieren?

Was ist also mit Leihspielern, die wieder nach Köln kommen? Vermutlich dürfen die auflaufen, denn sie sind ja in Köln registriert.

Was ist mit Akteuren, dessen Verträge auslaufen, dürfen die verlängert werden? Vermutlich ja, denn sie sind ja schon registriert.

Was ist mit Junioren-Spielern, die bei den Senioren noch nicht registriert sind. Viele Fragen, die beantwortet werden müssen.

Die aktuelle Kaderstruktur des 1. FC Köln

Auslaufende Verträge Timo Horn

Jonas Hector

Kingsley Schindler

Ellyes Skhiri

Joshua Schwirten

Sebastian Andersson

Ausgeliehen Spieler

Jeff Chabot (Sampdoria Genua / eine Kaufoption für Köln ist verstrichen)

Leihspieler, die zurückkommen

Ondrej Duda (Hellas Verona / mit Kaufoption unter bestimmten Bedingungen)

Noah Katterbach (HSV / mit Kaufoption unter bestimmten Bedingungen)

Marvin Obuz (Holstein Kiel)

Jonas Urbig (er wurde auch für die kommende Spielzeit an Jahn Regensburg verliehen - eine vorzeitige Beendigung der Leihe könnte angestrebt werden)

Jens Castrop (1. FC Nürnberg / Club hat eine Kaufoption. Zieht er die, hat Köln noch ein zusätzliches Rückkaufrecht, doch ob das bei einer Transfersperre alles den verbotenen Registrierungsprozess betreffen würde, ist auch unklar)

Meiko Sponsel (Rot-Weiss Essen)

Zugänge

Leart Paqarada (FC St. Pauli / ob der Transfer trotz Transfersperre gilt, das ist sehr unwahrscheinlich)

Länger gebunden

Bis 2024

Marvin Schwäbe

Julian Roloff

Timo Hübers

Elias Bakatukanda

Kristian Pedersen

Benno Schmitz

Georg Strauch

Jan Thielmann

Dimitrios Limnios

Justin Diehl

Davie Selke

Matthias Schmid

Bis 2025

Matthias Köbbing

Luca Kilian

Nikola Soldo

Rijad Smajic

Dejan Ljubicic

Denis Huseinbasic

Matthias Olesen

Florian Kaniz

Mark Uth

Tim Lemperle

Florian Dietz

Bis 2026

Eric Martel

Steffen Tigges

Sargis Adamyan