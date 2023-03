Transferwerte angepasst: Schalke-Winter-Zugang verliert enorm an Wert

Schalke 04 ist in der Bundesliga seit acht Spielen unbesiegt. Beim Marktwert-Update von Transfermarkt.de schlägt sich das nur teilweise nieder.

Seit mittlerweile acht Bundesliga-Spielen ist der FC Schalke 04 ohne eine Niederlage – die Mannschaft von Trainer Thomas Reis hat sich folgerichtig zurückgemeldet im Kampf um den Klassenerhalt.

Einen großen Anteil an der Erfolgsserie hat Moritz Jenz. Der Innenverteidiger, vom FC Lorient ausgeliehen und inzwischen schon mit der klaren Ansage, im Falle des Liga-Verbleibs gerne langfristig bei Schalke bleiben zu wollen, hat total den größten Sprung beim Marktwert gemacht, wie das neue Update des Branchenportals Transfermarkt.de verrät.

Beim Versuch, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein neuntes Mal in Folge mit Schalke 04 ungeschlagen zu bleiben, wird Moritz Jenz allerdings fehlen. Eine Oberschenkelzerrung zwingt ihn zu der Vorsichtsmaßnahme. Sonst könnte der 23 Jahre alte Abwehrhüne seinen Marktwert noch weiter in die Höhe treiben. Bei 5,5 Millionen Euro stuft Transfermarkt.de Jenz inzwischen ein – 1,5 Millionen Euro mehr als beim letzten Mal.

Hinter Tom Krauß (6 Millionen Euro) ist Jenz damit geteilte Nummer zwei in der Schalke-Rangliste. Denn auch bei Alex Kral hat sich das Portal auf 5,5 Millionen Euro als Marktwert festgelegt, der Tscheche legte damit um eine Million zu. Insgesamt fünf Königsblaue legten im vergangenen Bewertungszeitraum zu.

Neben Jenz und Kral sind dies noch: Mehmet Aydin (2 Millionen Euro/plus 1 Million Euro), Soichiro Kozuki (600.000/plus 450.000 Euro) und Henning Matriciani (1 Million Euro/plus 400.000 Euro).

Frey trifft nicht das Tor und wird von Transfermarkt.de herabgestuft

Auch wenn sich die Ergebnisse fürs Team sehen lassen können, wird Michael Frey mit seiner persönlichen Tor-Ausbeute nicht zufrieden sein: Der Schweizer Stürmer, im Winter-Transferfenster von Royal Antwerpen ausgeliehen, ist noch ohne Treffer – Transfermarkt.de stuft seinen Marktwert daher von 4,5 auf 3 Millionen Euro herab.

Weitere Verlierer im Team von Schalke 04: Torhüter Alexander Schwolow (900.000 Euro/minus 600.000 Euro), der seinen Platz zwischen den Pfosten für Ralf Fährmann räumen musste, Leo Greiml (1,5 Millionen Euro/minus 1 Million Euro), der Jenz gegen Leverkusen ersetzen soll, und Timothee Kolodziejczak (700.000 Euro/minus 1,3 Millionen Euro).