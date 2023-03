VfL Bochum: Hofmann über Derby-Lehren, Gegner Frankfurt und die Länderspielpause

Mit zwei Siegen hat sich der VfL Bochum etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verschafft. Am Freitag geht es nach Frankfurt - mit guten Erinnerungen im Gepäck.

Nach der Derbypleite gegen den FC Schalke war beim VfL Bochum die Stimmung am Tiefpunkt. Doch der erwartete Einbruch unter Trainer Thomas Letsch blieb aus. Stattdessen gewann der VfL vor der Länderspielpause zwei Spiele und steht mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang auf Platz 14 der Fußball-Bundesliga. Im Interview mit RevierSport verriet Stürmer Philipp Hofmann, was den Ausschlag gegeben hat.

RevierSport: Philipp Hofmann, am 8. Spieltag der Hinrunde sorgte der VfL mit einem spektakulären 3:0 über Eintracht Frankfurt für den ersten Paukenschlag der Saison. Hast du dich im Vorfeld des Rückspiels daran erinnert?

Philipp Hofmann: Es war unser erster, langersehnter Sieg in der Saison, natürlich denkt man daran zurück. Das war auch mein erstes Tor im Ruhrstadion, für mich ein besonderer Moment und für uns als Mannschaft, weil es ab da für uns aufwärts ging. Von daher haben wir das Spiel noch gut in Erinnerung.

Wie wichtig war der Kurzurlaub (vier Tage, Anm. d. Red.) oder hätten Sie nach zwei Siegen lieber durchgespielt?

Natürlich hätten wir keine Pause benötigt, weil wir gut im Flow waren. Aber ich glaube es tat gut, durchzuschnaufen, jetzt ein paar Tage Ruhe zu haben und Zeit mit der Familie verbringen zu können. Aber wir sind jetzt natürlich alle heiß darauf, dass die Bundesliga wieder los geht.

Voll konzentriert und mit viel Leidenschaft hat der VfL die Defensive wieder stabilisieren können. Kann nur so der Klassenerhalt gelingen?

Wir haben nach dem Schalke-Spiel gesagt, dass wir mit aller Macht verteidigen müssen. Das fängt bei uns vorne an und gehört zu den Basics einfach dazu. Natürlich muss man Tore schießen, um Spiele zu gewinnen, aber wenn man defensiv gut steht und alle das Tor verteidigen, wie in den letzten beiden Spielen, dann kommt man auch vorne zu Chancen. Man muss erstmal die defensive Arbeit machen, dann kommt das Spielerische von ganz alleine.

Beim kommenden Gegner herrscht dagegen Unruhe. Ein genervter Trainer Oliver Glasner, dessen Vertrag ausläuft, attackierte nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin öffentlich seine Spieler und die Ergebnisse stimmten schon davor nicht. Zeigt die Eintracht Nerven und kann man das nutzen?

Da muss man immer vorsichtig sein. Eintracht Frankfurt hat immer noch eine super Mannschaft. Die haben jetzt eine kleine Formkrise, aber ich glaube, dass uns am Freitag ein sehr schwere Spiel bevorsteht. Vor allem in Frankfurt ist immer eine gute Stimmung. Wir sollten uns nicht blenden lassen von den letzten Ergebnissen. In der Länderspielpause hat sich da bestimmt noch einiges getan und die wollen mit aller Macht das Spiel gewinnen. Wir natürlich auch, von daher wird es ein schwieriges Spiel.

