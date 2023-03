BVB: Sportdirektor Kehl glaubt nicht an großen Tuchel-Effekt bei Liga-Gipfel

Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund haben die Münchener den Trainer gewechselt. BVB-Sportchef Kehl glaubt nicht an einen großen Effekt.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl glaubt nicht, dass der Trainerwechsel beim FC Bayern große Auswirkungen auf das Topspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen den Münchnern und dem BVB haben wird. „Ich weiß nicht, ob der FC Bayern jetzt am Samstag mit Thomas Tuchel besser sein wird als vorher unter Julian Nagelsmann“, sagte Kehl am Dienstag in Dortmund. Der 43-Jährige ergänzte: „Ich glaube nicht, dass diese Trainerpersonalie dieses Spiel unbedingt so richtig tangiert, weil viele Nationalspieler noch bis Mitte der Woche unterwegs sind und wahnsinnig viele Trainingseinheiten nicht stattfinden können.“

Tuchel war am Freitag als Nagelsmann-Nachfolger verpflichtet worden und leitete am Dienstag erstmals das Training beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Dabei stand ihm nur ein kleiner Kader um die nicht für Länderspiele nominierten Profis wie Thomas Müller oder Leroy Sané zur Verfügung. Auf die Länderspiel-Rückkehrer kann Tuchel voraussichtlich erst am Freitag und damit einen Tag vor dem Topspiel des Tabellenzweiten gegen den Spitzenreiter wieder zurückgreifen.