VfL Bochum: Stöger über Krise bei Eintracht Frankfurt und den Hinspiel-Coup

Der VfL Bochum gastiert am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt. So schaut Mittelfeldmann Kevin Stöger auf die Partie.

Das Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt stellte in der Bundesliga-Saison des VfL Bochum einen Wendepunkt dar.

Damals besiegte der Revierklub den Champions-League-Teilnehmer überraschend mit 3:0 - es war der erste Saisonsieg im neunten Anlauf, mit dem sich die Bochumer im Kampf um den Klassenerhalt zurückmeldeten.

Doch vor dem Rückspiel in Frankfurt am kommenden Freitagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) hat der VfL das erste Duell mit der SGE abgehakt. "Egal ob Sieg oder Niederlage - wir wollen nicht so oft zurückschauen", betont Mittelfeldspieler Kevin Stöger. "Wir fokussieren uns immer nur auf das nächste Spiel und werden es jetzt genauso angehen. Das Hinspiel haben wir nicht mehr im Hinterkopf."

Und auch die Tatsache, dass es bei der Eintracht nach vier sieglosen Partien in Serie gehörig kriselt, sieht Stöger nicht als günstige Umstände für sein eigenes Team. "Wir sprechen in der Spielvorbereitung natürlich über den Gegner. Das ist aber kein Thema für uns."

Der 29-Jährige warnt vor der "enormen Qualität" der Frankfurter und fordert: "Wir müssen alles reinhauen und unser Spiel durchziehen. Wichtig ist, dass wir aktiv sind und gemeinsam als Team auftreten."

Anders als der Gegner geht Bochum in einer guten Verfassung ins Spiel. Mit Siegen beim 1. FC Köln (2:0) und gegen RB Leipzig (1:0) sprang das Team von Trainer Thomas Letsch auf Platz 14. Folgt in Frankfurt der dritte Auswärtssieg der Saison, wäre es ein großer Coup auf dem Weg zum Nichtabstieg.

Ausgebremst wurde der VfL jedoch durch die Länderspielpause. "Nach zwei Siegen in Folge will man natürlich so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Es wäre gut gewesen, direkt nach Frankfurt zu fahren", sagt auch Stöger. Wobei der Österreicher auch meint, dass die zweiwöchige Unterbrechung "trotzdem ganz gut" gewesen sei. "Einige Jungs haben schöne Erlebnisse mit ihren Nationalteams."

Und die in Bochum verbliebenden Profis durften sich über eine Verschnaufpause freuen. Nach dem Testspiel beim FC Twente (0:1) am vergangenen Mittwoch gab Coach Letsch dem Team vier Tage frei. "Ich hatte schöne Tage, konnte runter kommen. Jetzt bin ich heiß auf die nächsten Spiele", betont Stöger. Sein Ziel für Freitagabend: "Es werden einige Fans mitkommen. Es wäre geil, wenn wir nach dem Spiel wie zuletzt in Köln gemeinsam feiern können." (mit gp)